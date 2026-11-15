Arbeitnehmer: Krankenkasse erhöht Beiträge jetzt ohne Brief: “Frist bleibt aber gleich”

Das Gehalt bleibt gleich, doch die Krankenkasse zieht mehr ein: Eine Erhöhung des Zusatzbeitrags kann Arbeitnehmer inzwischen treffen, ohne dass vorher ein persönliches Informationsschreiben kommt. Wer auf den vertrauten Brief wartet, riskiert, eine wichtige Wechselfrist zu verpassen.

Seit dem 30. Juli 2026 müssen gesetzliche Krankenkassen ihre Mitglieder nicht mehr individuell über höhere Zusatzbeiträge und das damit verbundene Sonderkündigungsrecht informieren. Damit liegt mehr Verantwortung bei den Versicherten, die Beitragshöhe rechtzeitig selbst zu prüfen.

Die Pflicht zur persönlichen Information ist entfallen

Die Änderung geht auf das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz zurück, wie die seit dem 30. Juli 2026 geltende Gesetzesfassung dokumentiert. Die frühere Pflicht zum gesonderten Hinweis auf Beitragserhöhung und Wechselrecht wurde gestrichen.

Dabei wurde der Brief nicht einfach durch eine verpflichtende digitale Nachricht ersetzt. Nach Darstellung der Verbraucherzentralen gibt es auch keine allgemeine Verpflichtung, jedes Mitglied persönlich per App oder auf anderem elektronischen Weg zu benachrichtigen.

Kassen können solche Hinweise weiterhin freiwillig verschicken. Versicherte sollten sich darauf jedoch nicht verlassen.

2,9 Prozent für 2027 sind keine Beitragsgarantie

Das Bundesgesundheitsministerium hat den durchschnittlichen Zusatzbeitrag für 2027 auf 2,9 Prozent festgelegt. Dieser Wert bleibt gegenüber 2026 unverändert, sagt aber nicht verbindlich voraus, was die eigene Krankenkasse verlangt.

Über den tatsächlichen Zusatzbeitrag entscheidet jede Kasse selbst. Deshalb können einzelne Versicherte stärker belastet werden, obwohl der offiziell festgelegte Durchschnittssatz stabil bleibt.

Für die persönliche Rechnung zählt somit der konkrete Satz der eigenen Kasse. Welche weiteren Punkte vor dem Jahreswechsel Aufmerksamkeit verdienen, erläutert Gegen-Hartz im Beitrag Krankenkasse 2027: Was Versicherte vor Jahresende prüfen sollten.

So wird aus einer Beitragserhöhung ein höherer Abzug

Zum allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent kommt der Zusatzbeitrag der jeweiligen Krankenkasse hinzu. Bei Beschäftigten tragen Arbeitnehmer und Arbeitgeber die Beiträge aus dem Arbeitsentgelt jeweils zur Hälfte, wie das Bundesgesundheitsministerium zur Beitragsberechnung erklärt.

Steigt der Zusatzbeitrag beispielsweise von 3,0 auf 3,5 Prozent, beträgt die Erhöhung 0,5 Prozentpunkte. Bei 4.000 Euro beitragspflichtigem Monatsbrutto erhöht sich der Arbeitnehmeranteil dadurch um 10 Euro monatlich; weitere 10 Euro übernimmt der Arbeitgeber.

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Die folgende Modellrechnung zeigt den zusätzlichen eigenen Krankenversicherungsbeitrag bei einer Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte. Für gesetzliche Renten ist ebenfalls die hälftige Beteiligung der Rentenversicherung berücksichtigt.

Monatliches beitragspflichtiges Einkommen Zusätzlicher Eigenanteil pro Monat Auf zwölf Beitragsmonate gerechnet 2.000 Euro Bruttogehalt 5,00 Euro 60,00 Euro 3.000 Euro Bruttogehalt 7,50 Euro 90,00 Euro 4.000 Euro Bruttogehalt 10,00 Euro 120,00 Euro 5.000 Euro Bruttogehalt 12,50 Euro 150,00 Euro 1.500 Euro gesetzliche Bruttorente 3,75 Euro 45,00 Euro 1.800 Euro gesetzliche Bruttorente 4,50 Euro 54,00 Euro

Die Beträge sind eigene Modellrechnungen bei unverändertem Einkommen und gleichbleibender Erhöhung über zwölf Beitragsmonate. Sie zeigen ausschließlich den zusätzlichen Krankenversicherungsbeitrag und ersetzen keine vollständige Netto- oder Steuerberechnung.

Das Sonderkündigungsrecht bleibt – die Frist läuft trotzdem

Erhöht die Krankenkasse ihren Zusatzbeitrag, können Mitglieder grundsätzlich auch vor Ablauf der üblichen zwölfmonatigen Bindung wechseln. Nach § 175 Absatz 4 SGB V muss die Wahl der neuen Kasse dafür spätestens bis zum Ende des Monats erklärt werden, für den die Erhöhung gilt.

Bei einer Erhöhung zum 1. Januar 2027 muss die Wahlerklärung somit grundsätzlich bis zum 31. Januar 2027 bei der neuen Kasse eingehen. Diese übernimmt beim üblichen Wechsel innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung die elektronische Abmeldung bei der bisherigen Kasse.

Der Wechsel erfolgt allerdings nicht sofort: Bei einer Wahl im Januar beginnt die neue Mitgliedschaft regulär am 1. April. Bis zum Ende der bisherigen Mitgliedschaft bleibt der erhöhte Beitrag zu zahlen.

Eine Ausnahme kann insbesondere bei einem Krankengeld-Wahltarif bestehen, für den § 53 Absatz 8 SGB V besondere Bindungsregeln vorsieht. Ein solcher Tarif sollte deshalb vor dem Wechsel geprüft werden.

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Rentner können die Erhöhung erst nach Ablauf der Sonderfrist bemerken

Bei pflichtversicherten Rentnern werden Änderungen des Zusatzbeitrags auf die gesetzliche Rente erst zwei Monate später angewendet. Auf diese zeitliche Verschiebung weist die Deutsche Rentenversicherung ausdrücklich hin.

Steigt der Beitrag zum Januar, erhöht sich der Abzug daher regelmäßig erst bei der Rente für März. Die Sonderkündigungsfrist wegen dieser Erhöhung endet grundsätzlich trotzdem bereits im Januar.

Wer erst auf den niedrigeren Rentenzahlbetrag reagiert, kann deshalb die besondere Wechselmöglichkeit verpasst haben. Weitere Hinweise enthält der Gegen-Hartz-Beitrag darüber, wie Rentner bei den Krankenkassenbeiträgen sparen können.

Wo Versicherte den aktuellen Beitrag finden

Eine verlässliche Anlaufstelle ist die Krankenkassenliste des GKV-Spitzenverbandes. Sie enthält die jeweils gültigen Zusatzbeiträge und Angaben dazu, in welchen Bundesländern die Kassen geöffnet sind.

Allerdings erscheinen geplante Änderungen dort erst ab dem Tag, an dem sie gelten. Wer sich schon im Dezember über Januar-Beiträge informieren möchte, sollte deshalb zusätzlich die Veröffentlichungen der eigenen Kasse prüfen oder dort nachfragen.

Bei einem Vergleich verdienen auch Zusatzleistungen und Service Beachtung. Ein günstigerer Beitrag ist besonders dann interessant, wenn die neue Kasse zugleich die persönlich benötigten Angebote bereithält.

Weniger Verwaltung bedeutet mehr Aufwand für Versicherte

Die Abschaffung der persönlichen Informationspflicht soll Bürokratie und Kosten verringern. Für Versicherte bedeutet sie jedoch zusätzliche Kontrollarbeit bei einer Ausgabe, der sie sich im Alltag kaum entziehen können.

Aus Verbrauchersicht ist das ein fragwürdiger Tausch: Ein zeitlich begrenztes Wechselrecht hilft vor allem denjenigen, die rechtzeitig von seinem Anlass erfahren. Gerade Menschen, die ihre Finanzen ohne regelmäßige Internetrecherche organisieren, verlieren mit dem Pflichtschreiben einen gut erkennbaren Hinweis.

Wie sich eine Erhöhung während des laufenden Jahres auswirken kann, zeigt auch der Gegen-Hartz-Beitrag Krankenkasse erhöht Beiträge im November: Diese Frist sollten Versicherte kennen.

Praxisbeispiel: Frau Becker wartet auf einen Brief

In einem fiktiven Beispiel bezieht Frau Becker 1.800 Euro gesetzliche Bruttorente und ist als Rentnerin pflichtversichert. Ihre Kasse erhöht den Zusatzbeitrag zum Januar 2027 von 3,0 auf 3,6 Prozent, wodurch ihr eigener Beitrag ab März um 5,40 Euro monatlich steigt.

Weil kein persönlicher Brief kommt und die Januar-Rente unverändert bleibt, bemerkt sie die Erhöhung zunächst nicht. Prüft sie den neuen Beitrag dagegen rechtzeitig und wählt noch im Januar eine andere Kasse, kann sie das Sonderkündigungsrecht nutzen und regulär zum 1. April wechseln.

Drei Fragen und Antworten zu höheren Zusatzbeiträgen

Muss mich die Krankenkasse persönlich über einen höheren Zusatzbeitrag informieren?

Die frühere allgemeine Pflicht zur individuellen Information ist seit dem 30. Juli 2026 entfallen. Ein Hinweis per Brief oder App kann weiterhin freiwillig erfolgen.

Bis wann muss ich bei einer Beitragserhöhung reagieren?

Für das Sonderkündigungsrecht muss die neue Kasse grundsätzlich bis zum Ende des Monats gewählt werden, für den die Erhöhung gilt. Steigt der Zusatzbeitrag zum 1. Januar 2027, ist damit grundsätzlich der 31. Januar 2027 entscheidend.

Trage ich die Beitragserhöhung vollständig allein?

Bei Beiträgen aus einem Beschäftigungsverhältnis übernimmt der Arbeitgeber grundsätzlich die Hälfte, bei Beiträgen aus der gesetzlichen Rente beteiligt sich die Rentenversicherung zur Hälfte. Für Selbstständige ohne entsprechenden Zuschuss gelten andere Belastungen.

Stand: 15. November 2026.