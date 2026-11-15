Scheidung Ukraine–Deutschland: Ohne Zustimmung und Anreise möglich

Eine Ehe ist gescheitert, doch der andere Ehepartner lebt in der Ukraine, verweigert die Scheidung oder ist nicht mehr erreichbar. Unter bestimmten Voraussetzungen lässt sich die Ehe trotzdem vor einem ukrainischen Gericht scheiden, ohne dass die betroffene Person selbst in die Ukraine reisen muss.

Scheidung auch ohne Zustimmung des Ehepartners möglich

Nach Artikel 110 des ukrainischen Familiengesetzbuchs darf ein Ehepartner allein die Scheidung beantragen. Die Zustimmung des anderen ist für ein gerichtliches Scheidungsverfahren deshalb nicht zwingend erforderlich.

Das Gericht prüft nach Artikel 112 unter anderem, ob die Fortsetzung der Ehe wesentlichen Interessen eines Ehepartners oder der Kinder widersprechen würde. Eine verweigerte Zustimmung verhindert die Scheidung somit nicht dauerhaft, kann das Verfahren aber erschweren.

Unbekannter Wohnort verhindert die Scheidung nicht zwingend

Schwieriger wird das Verfahren, wenn der Aufenthaltsort des anderen Ehepartners unbekannt ist. Auch dann kann eine Scheidung möglich sein, allerdings müssen die gesetzlichen Vorschriften zur Benachrichtigung eingehalten werden.

Eine unbekannte Anschrift erlaubt es nicht, den anderen Ehepartner einfach vom Verfahren auszuschließen. Fehler bei der Zustellung können später dazu führen, dass Deutschland das ukrainische Urteil nicht anerkennt.

Wer nicht persönlich in die Ukraine reisen kann, kann sich in geeigneten Fällen durch einen ukrainischen Rechtsanwalt vertreten lassen. Ob das Gericht dennoch eine persönliche Beteiligung verlangt, hängt vom konkreten Verfahren ab.

Das deutsche Trennungsjahr gilt nicht in jedem Fall

Nach deutschem Recht ist eine Scheidung vor Ablauf eines Trennungsjahres nur unter besonderen Härtevoraussetzungen möglich. Nach einem Jahr kann die Ehe auch gegen den Willen eines Partners geschieden werden, wenn das Scheitern nachgewiesen wird. Nach drei Jahren wird das Scheitern unwiderlegbar vermutet.

Das ukrainische Familienrecht kennt dagegen kein vergleichbares allgemeines Trennungsjahr. Eine Scheidung kann deshalb dort unter Umständen früher erfolgen.

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Das bedeutet allerdings nicht, dass jede in der Ukraine geschlossene Ehe auch dort geschieden werden kann. Die Zuständigkeit des Gerichts und das anwendbare Recht müssen getrennt geprüft werden.

Ukrainische Scheidung muss in Deutschland oft anerkannt werden

Eine rechtskräftige Scheidung in der Ukraine wird in Deutschland nicht in jedem Fall ohne weiteres Verfahren anerkannt. Nach § 107 FamFG ist häufig eine förmliche Anerkennung erforderlich.

Eine Ausnahme kann bei sogenannten Heimatstaatenentscheidungen bestehen, etwa wenn beide Ehepartner ausschließlich ukrainische Staatsangehörige sind und die Scheidung in der Ukraine ausgesprochen wurde. Bei deutsch-ukrainischen Ehen ist dagegen regelmäßig ein Anerkennungsverfahren notwendig.

Für die Anerkennung können die Heiratsurkunde, das rechtskräftige Scheidungsurteil, Übersetzungen und gegebenenfalls Apostillen benötigt werden. Nach § 109 FamFG können insbesondere schwerwiegende Zustellungsfehler einer Anerkennung entgegenstehen.

Das Auswärtige Amt weist darauf hin, dass eine anerkannte ausländische Scheidung auch für steuerliche, sozialrechtliche und erbrechtliche Fragen Bedeutung hat.

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Bürgergeld kann sich schon vor der Scheidung ändern

Wer Bürgergeld bezieht, muss nicht auf die rechtskräftige Scheidung warten, damit eine dauerhafte Trennung berücksichtigt wird.

Nach § 7 Absatz 3 SGB II gehören nicht dauernd getrennt lebende Ehepartner zur Bedarfsgemeinschaft. Besteht keine entsprechende Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft mehr, kann sich die Leistungsberechnung verändern.

Eine räumliche Trennung wegen des Krieges reicht dafür allein nicht aus. Entscheidend sind die tatsächlichen Verhältnisse und ob die eheliche Gemeinschaft auf Dauer aufgegeben wurde.

Betroffene sollten dem Jobcenter das Trennungsdatum und die Veränderungen ihrer Lebensverhältnisse mitteilen. Weshalb das Jobcenter getrennte Haushalte berücksichtigen muss, erläutert auch unser Beitrag über ein Bürgergeld-Paar, das trotz Trennung weiter zusammenwohnen sollte.

Kinder, Unterhalt und Scheidungskosten gesondert prüfen

Eine ukrainische Scheidung klärt nicht zwangsläufig den Kindesunterhalt, das Sorgerecht oder die Vermögensaufteilung. Gerade wenn gemeinsame Kinder in Deutschland leben, können weitere Verfahren notwendig werden.

Für Alleinerziehende kann bei ausbleibendem Kindesunterhalt ein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss bestehen. Eine Scheidung ist dafür nicht erforderlich, wenn die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind.

Auch die Kosten sollten vor der Beauftragung einer Kanzlei geklärt werden. Die im Ausgangsbeitrag genannten 1.750 Euro sind ein kommerzielles Pauschalangebot und keine gesetzlich festgelegte Scheidungsgebühr.

Wer ein Scheidungsverfahren in Deutschland führt und die Kosten nicht tragen kann, sollte die Voraussetzungen der Verfahrenskostenhilfe nach § 76 FamFG prüfen lassen.

Häufige Fragen

Kann ich mich ohne Zustimmung meines ukrainischen Ehepartners scheiden lassen?

Ja, unter den gesetzlichen Voraussetzungen ist eine gerichtliche Scheidung auch ohne Zustimmung möglich. Welches Gericht zuständig ist und welches Recht gilt, muss im Einzelfall geprüft werden.

Muss ich für die Scheidung persönlich in die Ukraine reisen?

Nicht unbedingt. In geeigneten Fällen kann ein ukrainischer Rechtsanwalt die Vertretung übernehmen. Eine persönliche Beteiligung kann dennoch erforderlich werden.

Muss ich beim Bürgergeld die rechtskräftige Scheidung abwarten?

Nein. Bereits eine dauerhafte Trennung kann sich auf die Bedarfsgemeinschaft auswirken. Entscheidend sind die tatsächlichen Lebensverhältnisse, nicht allein der Familienstand.

Quellen

Anwalt.de, Rechtstipp vom 28. Oktober 2026 (im Text verlinkt).

Ukrainisches Familiengesetzbuch, Artikel 110 und 112 (im Text verlinkt).

§§ 1565 und 1566 BGB – Scheitern der Ehe und Trennungsfristen.

§§ 107 und 109 FamFG – Anerkennung ausländischer Entscheidungen (im Text verlinkt).

Auswärtiges Amt – Internationales Scheidungsrecht, 19. Juni 2026 (im Text verlinkt).

Bundesagentur für Arbeit – Bedarfsgemeinschaft und dauernd getrennt lebende Ehegatten.

§ 1 Unterhaltsvorschussgesetz – Anspruchsvoraussetzungen.

§ 76 FamFG – Verfahrenskostenhilfe (im Text verlinkt).