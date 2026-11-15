Rente: 80 Prozent der Frauen bekommen weniger als 1.450 Euro

Mehr als sieben Millionen erfasste gesetzliche Versichertenrenten von Frauen lagen Ende 2025 unter 1.450 Euro monatlich. Das entspricht 80,1 Prozent der in dieser Auswertung berücksichtigten Frauenrenten. Bei Männern waren es dagegen nur 45,6 Prozent. Die Zahlen stammen aus einer neuen Antwort der Bundesregierung, die der Bundestag am 9. November 2026 veröffentlicht hat.

Auch die durchschnittliche Altersrente zeigt erhebliche Unterschiede. Während Männer Ende 2025 durchschnittlich 1.449 Euro erhielten, kamen Frauen lediglich auf 994 Euro. Damit lagen zwischen den Geschlechtern monatlich 455 Euro.

Neue Rentenzahlen zeigen große Unterschiede

Nach dem Jahresbericht 2025 der Deutschen Rentenversicherung betrug der durchschnittliche Zahlbetrag einer gesetzlichen Altersrente Ende 2025 monatlich 1.195 Euro.

Das waren 41 Euro mehr als ein Jahr zuvor. Allerdings verteilen sich die Rentenzahlungen keineswegs gleichmäßig.

Rentengruppe Durchschnittlicher Zahlbetrag Ende 2025 Alle Altersrenten 1.195 Euro Altersrenten von Frauen 994 Euro Altersrenten von Männern 1.449 Euro Besonders langjährig Versicherte 1.696 Euro Frauen mit dieser Rentenart 1.481 Euro Männer mit dieser Rentenart 1.866 Euro

Die angegebenen Rentenzahlbeträge berücksichtigen bereits die Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Eine möglicherweise zu zahlende Einkommensteuer ist dagegen noch nicht abgezogen.

Die Werte beschreiben den Rentenbestand zum 31. Dezember 2025. Sie sind nicht mit den durchschnittlichen Zahlbeträgen der Menschen gleichzusetzen, die erst 2025 in Rente gegangen sind.

Acht von zehn Frauenrenten liegen unter 1.450 Euro

Besonders deutlich wird die Ungleichheit in einer aktuellen Bundestagsdrucksache vom 2. November 2026.

Die Bundesregierung hat darin untersucht, wie viele gesetzliche Versichertenrenten Ende 2025 unter einem monatlichen Zahlbetrag von 1.450 Euro lagen.

Bei Frauen waren es 7.073.525 Renten. Das entsprach 80,1 Prozent der berücksichtigten Versichertenrenten von Frauen.

Bei Männern lagen 3.166.032 Renten unter dieser Grenze. Ihr Anteil betrug lediglich 45,6 Prozent.

Insgesamt unterschritten rund 10,24 Millionen der statistisch auswertbaren Versichertenrenten die Marke von 1.450 Euro.

Wichtig ist eine Unterscheidung. Diese Auswertung umfasst Altersrenten und Erwerbsminderungsrenten. Außerdem wurden bestimmte statistisch nicht vollständig auswertbare Fälle ausgeschlossen.

Die Zahlen dürfen deshalb nicht so verstanden werden, dass 80 Prozent aller Frauen in Deutschland weniger als 1.450 Euro Gesamteinkommen besitzen. Sie zeigen die Höhe der erfassten gesetzlichen Renten und nicht das gesamte Einkommen der betroffenen Haushalte.

Warum Frauen deutlich weniger Rente bekommen

Die Unterschiede entstehen vor allem während des Erwerbslebens. Wer über viele Jahre weniger verdient oder zeitweise nicht versicherungspflichtig beschäftigt ist, sammelt normalerweise weniger Rentenpunkte.

Frauen übernehmen weiterhin häufiger Kinderbetreuung und die Pflege von Angehörigen. Deshalb arbeiten sie öfter in Teilzeit oder unterbrechen ihre Erwerbstätigkeit.

Auch unterschiedliche Löhne und berufliche Aufstiegsmöglichkeiten beeinflussen später die Rentenhöhe.

Allerdings unterscheiden sich die Erwerbsbiografien je nach Region und Generation erheblich. Besonders in Ostdeutschland waren Frauen über viele Jahrzehnte häufiger durchgehend berufstätig als in Westdeutschland.

Die Deutsche Rentenversicherung zeigt, dass die durchschnittliche Zahl der Versicherungsjahre von Frauen beim Renteneintritt deutlich gestiegen ist. Im Jahr 2005 waren es noch 25,5 Jahre, im Jahr 2025 bereits 38,1 Jahre.

Dazu tragen neben einer höheren Erwerbsbeteiligung auch Verbesserungen bei der Anerkennung von Kindererziehungszeiten bei.

Auch nach 45 Versicherungsjahren bleiben Rentenunterschiede

Besonders interessant ist die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Sie setzt eine Wartezeit von 45 Jahren voraus.

Ende 2025 lag der durchschnittliche Zahlbetrag dieser Rentenart bei rund 1.696 Euro monatlich. Männer erhielten im Durchschnitt 1.866 Euro, Frauen dagegen 1.481 Euro.

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Damit betrug die Differenz auch innerhalb dieser Rentenart rund 385 Euro im Monat.

Das zeigt, weshalb eine lange Versicherungszeit nicht zwangsläufig zu einer hohen Altersrente führt. Entscheidend ist zusätzlich, wie viele Rentenpunkte während des Erwerbslebens erworben wurden.

Die 45 Jahre müssen außerdem nicht ausschließlich aus Beschäftigungszeiten bestehen. Auch bestimmte Kindererziehungs- und Pflegezeiten können bei der Wartezeit berücksichtigt werden.

Eine besonders hohe durchschnittliche Rente weist die Statistik für die kleine Gruppe langjährig unter Tage Beschäftigter aus. Ihr durchschnittlicher Zahlbetrag lag 2025 bei rund 2.666 Euro. Dieser Sonderfall ist jedoch nicht mit typischen Erwerbsverläufen vergleichbar.

Wie unterschiedlich Renten trotz langer Versicherungsdauer ausfallen können, erläutern wir auch in unserem Beitrag Rente: 45 Jahre versichert – Darum fällt die Rente trotzdem niedrig aus.

Eine kleine Rente bedeutet nicht immer Altersarmut

Aus einer niedrigen gesetzlichen Rente lässt sich nicht unmittelbar ableiten, ob ein Mensch im Alter arm ist.

Manche Rentner beziehen zusätzlich eine Betriebsrente, private Altersvorsorge oder Einkünfte aus Vermietung. Andere leben mit einem Partner zusammen, dessen Einkommen zum gemeinsamen Lebensunterhalt beiträgt.

Umgekehrt kann auch eine Rente oberhalb des Durchschnitts knapp werden, wenn hohe Wohnkosten oder besondere finanzielle Belastungen bestehen.

Entscheidend ist deshalb die gesamte wirtschaftliche Situation des Haushalts.

Wer mit seiner Rente den notwendigen Lebensunterhalt nicht bestreiten kann, sollte einen Anspruch auf Grundsicherung im Alter prüfen lassen.

Diese Leistung richtet sich nach dem individuellen Bedarf und berücksichtigt unter anderem Einkommen, Vermögen sowie angemessene Unterkunfts- und Heizkosten.

Die Deutsche Rentenversicherung weist darauf hin, dass Grundsicherung frühestens ab dem Monat der Antragstellung geleistet wird. Zuständig für die Entscheidung ist das Sozialamt.

Was Beschäftigte für ihre spätere Rente tun können

Wer wissen möchte, wie hoch die eigene Altersrente voraussichtlich ausfällt, sollte nicht allein auf Durchschnittszahlen schauen.

Wichtiger sind die persönliche Renteninformation und der Versicherungsverlauf.

Dort lässt sich erkennen, welche Versicherungszeiten bereits berücksichtigt wurden und ob beispielsweise Kindererziehungszeiten, Ausbildungszeiten oder Pflegezeiten fehlen.

Fehlende Angaben können im Rahmen einer Kontenklärung ergänzt werden. Die Deutsche Rentenversicherung bietet dafür auch einen Online-Service an.

Gerade für Menschen mit längeren Erwerbsunterbrechungen kann sich eine frühzeitige Überprüfung lohnen. Denn eine nicht erfasste rentenrechtlich relevante Zeit kann später die Rentenberechnung beeinflussen.

Häufige Fragen

Wie hoch war die durchschnittliche Altersrente 2025?

Ende 2025 lag der durchschnittliche monatliche Zahlbetrag bei 1.195 Euro. Bei Frauen betrug er 994 Euro und bei Männern 1.449 Euro. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung waren bereits abgezogen.

Wie hoch ist die Rente nach 45 Versicherungsjahren?

Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte betrug Ende 2025 durchschnittlich 1.696 Euro monatlich. Die persönliche Rentenhöhe hängt unter anderem vom versicherten Einkommen und den erworbenen Rentenpunkten ab.

Bekomme ich mit einer Rente unter 1.000 Euro Grundsicherung?

Nicht zwangsläufig. Ob ein Anspruch besteht, hängt vom persönlichen Bedarf, weiteren Einkünften und dem anrechenbaren Vermögen ab. Eine Prüfung beim Sozialamt kann sich bei einer niedrigen Rente lohnen.

Quellen

Deutscher Bundestag – Höhe der Renten im Jahr 2025, Mitteilung vom 9. November 2026

Bundesregierung, Bundestagsdrucksache 21/8887 vom 2. November 2026, insbesondere Tabelle zu Frage 10 (im Text verlinkt).

Deutsche Rentenversicherung – Jahresbericht 2025, Rentenzahlbeträge und Versicherungszeiten (im Text verlinkt).

Deutsche Rentenversicherung – Rentenversicherung in Zahlen 2026, Seiten 34 und 35

Main-Post – Durchschnittsrente in Deutschland: Wo Sie mit Ihrer Rente stehen, aktualisiert am 12. November 2026

Deutsche Rentenversicherung – Informationen zur Grundsicherung im Alter und zur Kontenklärung (im Text verlinkt).