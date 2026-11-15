Mütterrente 3: Frühere Beitragserstattung schließt eigene Altersrente nicht aus

Wer sich vor Jahren seine Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung auszahlen ließ, rechnet häufig nicht mehr mit einer eigenen Altersrente. Doch durch die Mütterrente 3 kann sich das ändern. Bestimmte Kindererziehungszeiten, die erst nach der damaligen Beitragserstattung gesetzlich anerkannt wurden, können einen neuen Rentenanspruch begründen.

Besonders interessant ist das für Mütter und Väter mit Kindern, die vor 1992 geboren wurden. Entscheidend sind das Datum des früheren Erstattungsantrags und die Frage, ob insgesamt mindestens fünf anrechenbare Versicherungsjahre zusammenkommen.

Frühere Beitragserstattung schließt neue Rentenansprüche nicht immer aus

Wer die Regelaltersgrenze erreicht, aber die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren nicht erfüllt hat, kann unter den Voraussetzungen des § 210 SGB VI eine Erstattung seiner Rentenversicherungsbeiträge beantragen. Mit der Erstattung wird das bisherige Versicherungsverhältnis aufgelöst. Aus den davon erfassten Zeiten können anschließend grundsätzlich keine Rentenansprüche mehr entstehen.

Allerdings erfasst eine solche Erstattung nicht zwangsläufig Kindererziehungszeiten, die zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht gesetzlich anerkannt waren. Genau darauf weisen die fachlichen Anweisungen der Deutschen Rentenversicherung zu § 210 SGB VI hin.

Durch die verschiedenen Erweiterungen der Mütterrente wurden für vor 1992 geborene Kinder zusätzliche Erziehungsmonate eingeführt. Diese können unter bestimmten Voraussetzungen trotz einer früheren Beitragserstattung berücksichtigt werden.

Dabei handelt es sich nicht um eine Rücknahme der damaligen Beitragserstattung. Die ursprünglich verfallenen Versicherungszeiten bleiben grundsätzlich verloren, während später hinzugekommene Erziehungszeiten einen neuen Rentenanspruch ermöglichen können.

Entscheidend ist das Datum der Beitragserstattung

Bei der Prüfung kommt es besonders darauf an, wann die Erstattung beantragt wurde. Die Deutsche Rentenversicherung unterscheidet zwischen den Zeiträumen vor den einzelnen Erweiterungen der Mütterrente.

Wurde der Erstattungsantrag vor dem 1. Juli 2014 gestellt, können bei vor 1992 geborenen Kindern die später eingeführten Erziehungszeiten vom 13. bis zum 36. Kalendermonat nach dem Geburtsmonat von der Verfallswirkung ausgenommen sein. Das entspricht insgesamt 24 Monaten pro Kind.

Bei einem Erstattungsantrag zwischen dem 1. Juli 2014 und dem 31. Dezember 2018 kommen grundsätzlich die später eingeführten Monate 25 bis 36 infrage. Hier handelt es sich um zwölf Monate pro Kind.

Wer den Erstattungsantrag erst ab dem 1. Januar 2019 und vor dem 1. Januar 2028 gestellt hat, kann im Rahmen dieser Reformen grundsätzlich noch von den zusätzlichen sechs Monaten der Mütterrente 3 profitieren.

Für ältere Erstattungen und besondere Versicherungsverläufe gelten teilweise weitere Ausnahmen. Deshalb lässt sich aus dem Erstattungsdatum allein noch nicht sicher bestimmen, welche Zeiten im individuellen Rentenkonto berücksichtigt werden können.

Beispiel: Zwei Kinder können die fehlenden zwölf Monate bringen

Wie sich daraus ein neuer Rentenanspruch ergeben kann, zeigt eine vereinfachte Modellrechnung. Eine Mutter hat zwei Kinder, die beide vor 1992 geboren wurden, und ließ sich ihre bis dahin vorhandenen Rentenbeiträge im Jahr 2012 erstatten.

Die damalige Erstattung war rechtmäßig und erfasste auch die seinerzeit anerkannten Kindererziehungszeiten. Später kamen durch die Mütterrente 1 und 2 für beide Kinder jeweils 18 weitere Erziehungsmonate hinzu, die bei der Erstattung 2012 noch nicht bestanden hatten.

Damit ergeben sich 36 anrechenbare Monate. Zusätzlich hat die Frau nach der Beitragserstattung zwölf neue Beitragsmonate erworben, die nicht mit den Kindererziehungszeiten zusammenfallen.

Bislang stehen damit insgesamt 48 Monate im Rentenkonto. Für eine Regelaltersrente fehlen noch zwölf Monate, denn die allgemeine Wartezeit beträgt 60 Monate.

Durch die Mütterrente 3 können ab 2028 für jedes der beiden Kinder weitere sechs Monate hinzukommen. Zusammen ergeben sich zwölf zusätzliche Monate und damit genau die fehlende Versicherungszeit.

In diesem Modell wären die erforderlichen 60 Monate erreicht. Vorausgesetzt, dass auch alle übrigen rentenrechtlichen Bedingungen erfüllt sind, könnte die Frau erstmals eine eigene Regelaltersrente erhalten.

Warum die neue Rente erst ab 2028 möglich wird

Die Mütterrente 3 tritt zum 1. Januar 2027 in Kraft. Für vor 1992 geborene Kinder wird die Anerkennung der Kindererziehungszeit von bislang maximal 30 auf 36 Monate erweitert.

Die Deutsche Rentenversicherung unterscheidet allerdings zwischen bereits bestehenden Rentenansprüchen und neuen Rentenansprüchen. Wer schon eine Altersrente bezieht, erhält die Verbesserung grundsätzlich als zusätzlichen Rentenzuschlag, der wegen der technischen Umsetzung erst 2028 ausgezahlt wird.

Für Menschen, die die zusätzlichen sechs Monate benötigen, um überhaupt erstmals die fünfjährige Wartezeit zu erfüllen, ist die Lage anders. Bei ihnen können die erweiterten Kindererziehungszeiten für einen neuen Rentenbeginn grundsätzlich erst ab Januar 2028 berücksichtigt werden.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Deshalb entsteht in solchen Fällen für das Jahr 2027 nicht automatisch ein nachträglicher Rentenanspruch. Die spätere Auszahlung der Mütterrente 3 ist nicht mit einer rückwirkenden Bewilligung einer zuvor noch nicht zustehenden Altersrente gleichzusetzen.

Gegen-Hartz hat bereits erläutert, wann die Mütterrente 3 ausgezahlt wird und welche Nachzahlungen vorgesehen sind.

Wie hoch kann die neue Altersrente ausfallen?

Die Höhe der möglichen Rente hängt davon ab, wie viele anrechenbare Erziehungszeiten und weitere Beitragszeiten tatsächlich vorhanden sind. Ein fester Rentenbetrag lässt sich deshalb aus der Zahl der Kinder allein nicht ableiten.

Ein vollständiges Jahr Kindererziehungszeit entspricht grundsätzlich einem Entgeltpunkt. Seit Juli 2026 beträgt der aktuelle Rentenwert 42,52 Euro, sodass ein Jahr Kindererziehung rechnerisch einen monatlichen Bruttorentenanspruch in dieser Höhe begründet.

Bei vier anrechenbaren Jahren Kindererziehung wären das nach heutigem Rentenwert rund 170 Euro brutto monatlich. Weitere Beitragszeiten können den Betrag erhöhen, während sich die tatsächlich ausgezahlte Rente unter anderem durch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge verändern kann.

Die Werte für 2028 stehen noch nicht endgültig fest. Auch mögliche Auswirkungen auf eine Witwenrente, Grundsicherung oder Wohngeld müssen im Einzelfall berücksichtigt werden.

Neue Altersrente muss ausdrücklich beantragt werden

Ein besonders wichtiger Unterschied betrifft die Antragstellung. Wer bereits eine Rente erhält, muss die allgemeine Erhöhung durch die Mütterrente 3 grundsätzlich nicht gesondert beantragen.

Wer dagegen bisher überhaupt keine eigene Altersrente erhält und erst durch neue Kindererziehungszeiten die Wartezeit erfüllt, benötigt einen Rentenantrag. Die automatische Berücksichtigung zusätzlicher Versicherungszeiten ersetzt diesen Antrag nicht.

Nach § 99 Absatz 1 SGB VI beginnt eine Rente aus eigener Versicherung grundsätzlich ab dem frühestmöglichen Monat, wenn der Antrag innerhalb der gesetzlichen Dreimonatsfrist gestellt wird. Bei einem verspäteten Antrag beginnt die Zahlung regelmäßig erst mit dem Antragsmonat.

Wer die Voraussetzungen erstmals im Januar 2028 erfüllt, sollte deshalb die Antragsfrist besonders im Blick behalten. Ein verspäteter Antrag kann dazu führen, dass bereits mögliche Rentenzahlungen nicht mehr nachträglich ausgezahlt werden.

Betroffene sollten jetzt den alten Erstattungsbescheid prüfen

Mütter und Väter, die sich früher ihre Rentenbeiträge erstatten ließen, sollten zunächst den damaligen Erstattungsbescheid heraussuchen. Besonders wichtig sind das Datum des Antrags und der Umfang der bereits abgegoltenen Versicherungszeiten.

Anschließend sollte bei der Deutschen Rentenversicherung eine Überprüfung des aktuellen Versicherungsverlaufs erfolgen. Dabei muss geklärt werden, welche Kindererziehungszeiten trotz der früheren Erstattung anerkannt werden können und wie viele Monate für die allgemeine Wartezeit noch fehlen.

Sind die erforderlichen fünf Jahre weiterhin nicht erreicht, kann unter bestimmten Voraussetzungen auch die Zahlung freiwilliger Rentenversicherungsbeiträge helfen. Für vor 1955 geborene Versicherte mit fehlenden Versicherungsmonaten wegen Kindererziehung bestehen zudem besondere gesetzliche Nachzahlungsmöglichkeiten.

Bevor Geld eingezahlt wird, sollte die Rentenversicherung den konkreten Fall prüfen. Denn nicht jede freiwillige Beitragszahlung ist möglich oder wirtschaftlich sinnvoll.

Die Mütterrente 3 kann damit für einzelne Betroffene mehr bedeuten als einen Zuschlag zu einer bereits laufenden Altersrente. Unter bestimmten Voraussetzungen eröffnet sie erstmals wieder einen eigenen Rentenanspruch, obwohl frühere Rentenbeiträge längst ausgezahlt wurden.

Häufige Fragen zur Mütterrente 3 nach einer Beitragserstattung

Kann ich nach einer Beitragserstattung wieder eine eigene Rente bekommen?

Ja, das ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Kindererziehungszeiten, die erst nach einer früheren Beitragserstattung gesetzlich anerkannt wurden, können neue rentenrechtliche Zeiten begründen und damit zur erforderlichen Wartezeit beitragen.

Wie viele Versicherungsjahre brauche ich für eine eigene Altersrente?

Für die Regelaltersrente ist grundsätzlich eine allgemeine Wartezeit von fünf Jahren beziehungsweise 60 anrechenbaren Monaten erforderlich. Dazu können neben Beitragszeiten aus Beschäftigung auch anerkannte Kindererziehungszeiten zählen.

Bekomme ich die neue Rente durch die Mütterrente 3 automatisch?

Nein. Die automatische Mütterrenten-Erhöhung für bereits laufende Renten ist von einem erstmaligen Rentenanspruch zu unterscheiden. Wer bisher keine eigene Altersrente erhält, muss diese grundsätzlich ausdrücklich beantragen.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung – Fachliche Anweisungen zu § 210 SGB VI: Beitragserstattung und Kindererziehungszeiten

Deutsche Rentenversicherung – Fragen und Antworten zur Mütterrente III

Deutsche Rentenversicherung, 06.11.2026 – Kindererziehungszeiten gibt es auch für Väter

§ 210 SGB VI – Beitragserstattung

§ 50 SGB VI – Wartezeiten

§ 51 SGB VI – Anrechenbare Zeiten

§ 99 SGB VI – Rentenbeginn und Antragsfrist

Deutsche Rentenversicherung – Freiwillige Rentenversicherung