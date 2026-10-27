Neue Post von der Rentenversicherung: Für über 55-Jährige ist das mehr als nur ein Hinweis

Neue Post von der Rentenversicherung: Diese Angaben sollten Versicherte ab 55 prüfen

Wann ist der früheste Rentenbeginn möglich, wie viel Geld bleibt übrig und fehlen noch Versicherungszeiten? Die Deutsche Rentenversicherung hat am 7. Oktober 2026 eine überarbeitete Rentenauskunft vorgestellt, die diese Fragen übersichtlicher beantworten soll.

Für Versicherte ist das ein guter Anlass, die eigene Planung zu überprüfen. Denn ein übersehener Abschlag oder eine zu optimistisch gelesene Hochrechnung kann das spätere Haushaltsbudget empfindlich treffen.

Wer ab 55 die ausführliche Rentenauskunft erhält

Versicherte mit mindestens fünf Jahren Beitragszeiten bekommen ab dem 55. Geburtstag alle drei Jahre eine ausführliche Rentenauskunft. Sie ersetzt in diesem Jahr die kürzere Renteninformation und enthält unter anderem den aktuellen Versicherungsverlauf.

Wer seine Planung früher überprüfen möchte, kann die Auskunft auch vor dem 55. Geburtstag anfordern. Die Anforderung bei der Rentenversicherung ist kostenlos; kostenpflichtige Vermittlungsdienste sind dafür überflüssig.

Schon die erste Seite verdient einen genauen Blick

Das von der DRV veröffentlichte Muster zeigt auf der ersten Seite die Spalten „Beginn“, „Rentenhöhe“ und „Rente“. Damit lassen sich mögliche Starttermine und die dazugehörigen Rentenbeträge unmittelbar vergleichen.

Die Übersicht unterscheidet außerdem zwischen Rentenarten, deren Mindestversicherungszeit bereits erfüllt ist, und solchen, für die sie noch erreicht werden kann. Ein aufgeführter Termin bedeutet deshalb nicht automatisch, dass sämtliche Voraussetzungen schon vorliegen.

Angabe Wo nachsehen? Was Versicherte prüfen sollten Rentenbeginn Erste Seite, Spalte „Beginn“ Welcher Termin gehört zur Regelaltersrente, welcher zu einer vorgezogenen Altersrente? Rentenart und Voraussetzungen Spalte „Rente“ und Hinweise zur Mindestversicherungszeit Sind die benötigten Zeiten schon vorhanden oder erst künftig erreichbar? Abschläge Kennzeichnung bei der jeweiligen Rentenart und ergänzende Erläuterungen Ist der angegebene Betrag bereits gekürzt, und welcher Abschlag gilt für den gewünschten Termin? Rentenhöhe Übersicht und Berechnungen zur Rentenhöhe Welche Ansprüche bestehen bereits, welche Beiträge setzt eine Hochrechnung noch voraus? Sozialabgaben Berechnungen zur Kranken- und Pflegeversicherung Welche Annahmen liegen zugrunde, und welcher Betrag bleibt vor einer möglichen Einkommensteuer? Ungeklärte Zeiten Hinweis „Was sollten Sie jetzt tun?“ und Versicherungsverlauf Welche konkreten Zeiträume fehlen oder müssen durch Nachweise geklärt werden?

Frühester Rentenbeginn ist nicht gleich abschlagsfreier Rentenbeginn

Besonders teuer wird es, wenn Versicherte die Altersrente nach 35 Versicherungsjahren mit derjenigen nach 45 Jahren verwechseln. Für ab 1964 Geborene ist die Altersrente für langjährig Versicherte bei erfüllter Wartezeit ab 63 möglich, während die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte grundsätzlich erst mit 65 beginnt.

Wer die Altersrente nach 35 Jahren vorzeitig beansprucht, muss für jeden Monat vor der persönlichen abschlagsfreien Altersgrenze 0,3 Prozent Abschlag hinnehmen. Bei einem Beginn mit 63 statt 67 sind das 14,4 Prozent, die dauerhaft bestehen bleiben.

Im neuen Muster kennzeichnet die DRV entsprechende Renten ausdrücklich als „um einen Abschlag verringert“. Ein solcher Betrag darf bei einer eigenen Vergleichsrechnung nicht nochmals um denselben Abschlag gekürzt werden.

Zusätzlich können Rentenansprüche fehlen, wenn jemand früher aufhört zu arbeiten und dadurch weniger Beiträge einzahlt. Warum die Differenz zur späteren Regelaltersrente deshalb größer ausfallen kann als der reine Abschlag, erläutert unser Beitrag „Früher in Rente: Das fehlt häufig in der Rechnung“.

📚 Lesen Sie auch: Signalurteil: Keine Anrechnung der Witwenrente auf die eigene Rente

Die Hochrechnung setzt weitere Beiträge voraus

Die Rentenauskunft enthält sowohl Angaben zu bereits erworbenen Ansprüchen als auch Prognosen für die Zukunft. Diese Unterscheidung ist in Paragraf 109 des Sechsten Sozialgesetzbuchs ausdrücklich vorgesehen.

Bei der Hochrechnung unterstellt die DRV, dass sich das Versicherungskonto bis zum jeweiligen Rentenbeginn wie im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre weiterentwickelt. Wer künftig deutlich weniger verdient, seine Arbeitszeit reduziert oder längere Zeit keine Beiträge zahlt, sollte diesen Betrag deshalb nicht unverändert für die eigene Planung übernehmen.

Auch Rechtsänderungen und spätere Rentenanpassungen können das Ergebnis verändern. Ein für die Zukunft genannter Eurobetrag sagt zudem noch nicht, welche Kaufkraft er beim Rentenbeginn haben wird.

Krankenversicherung, Pflegeversicherung und Steuern mitdenken

Die überarbeitete Rentenauskunft enthält auch Berechnungen zu den Beiträgen für Kranken- und Pflegeversicherung. Versicherte sollten die dabei verwendeten Annahmen beachten, denn die spätere Belastung hängt unter anderem vom Versicherungsstatus und der eigenen Krankenkasse ab.

Bei Pflichtversicherten tragen Rentner und Rentenversicherung den Krankenversicherungsbeitrag aus der gesetzlichen Rente einschließlich des Zusatzbeitrags grundsätzlich jeweils zur Hälfte. Den Pflegeversicherungsbeitrag tragen Rentner selbst; dessen Höhe hängt auch von den berücksichtigungsfähigen Kindern ab.

Selbst nach Abzug dieser Beiträge kann noch Einkommensteuer anfallen, die bei der gesetzlichen Rente üblicherweise nicht direkt von der Überweisung einbehalten wird. Wie sich Bruttorente, Auszahlung und verfügbares Einkommen unterscheiden, zeigt unsere Beispielrechnung zu 2.500 Euro Rente.

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Lücken im Versicherungsverlauf können Geld und Zeit kosten

Der Versicherungsverlauf dokumentiert, welche rentenrechtlichen Zeiten im Konto gespeichert sind. Versicherte sollten ihn mit ihrem eigenen Lebenslauf abgleichen und auch prüfen, ob Beschäftigungszeiten und gemeldete Verdienste vollständig erfasst wurden.

Besonders aufmerksam lohnt sich der Blick auf Übergänge zwischen Ausbildung und Beruf sowie auf Familienzeiten. Schul- und Studienzeiten oder Kindererziehungszeiten gelangen nicht durchweg automatisch ins Rentenkonto.

Fehlen Angaben zur Kindererziehung, kann eine nachträgliche Prüfung die Rentenberechnung verändern. Was dabei zu beachten ist, erklärt unser Beitrag zum nachträglichen Antrag auf Kindererziehungszeiten.

Allerdings lässt sich nicht jede Unterbrechung im Lebenslauf als rentenrechtliche Zeit anerkennen. Eine Kontenklärung ergänzt fehlende berechtigte Ansprüche; sie schafft keinen Anspruch für Zeiträume, die nach dem Gesetz nicht berücksichtigt werden können.

Fehlende Angaben jetzt klären

Für die Kontenklärung steht der Antrag V0100 zur Verfügung, der auch über die Online-Services der DRV gestellt werden kann. Welche Nachweise erforderlich sind, richtet sich nach dem fehlenden Zeitraum und der Art der beantragten Zeit.

Bei einer Ausbildung können etwa Ausbildungsunterlagen helfen, bei Schul- oder Studienzeiten entsprechende Bescheinigungen. Sind alte Belege nicht mehr vorhanden, sollten Versicherte mit der Rentenversicherung besprechen, wo sich Ersatznachweise beschaffen lassen.

Die Klärung sollte möglichst vor dem eigentlichen Rentenantrag erfolgen, damit fehlende Daten nicht erst den geplanten Übergang in den Ruhestand verzögern. Warum das zwei unterschiedliche Verfahren sind, erläutert unser Beitrag über ungeklärte Lücken beim Rentenantrag.

Sechs Fragen und Antworten zur neuen Rentenauskunft

Wie oft kommt die Rentenauskunft automatisch?

Ab 55 erhalten Versicherte mit mindestens fünf Jahren Beitragszeiten die ausführliche Auskunft grundsätzlich alle drei Jahre. Wer dazwischen eine aktuelle Auskunft benötigt, kann sie kostenlos bei der DRV anfordern.

Ist die genannte Rentenhöhe verbindlich zugesagt?

Die Berechnung beruht auf dem geltenden Recht und den gespeicherten Versicherungsdaten. Prognosen hängen zusätzlich von Annahmen über die weitere Entwicklung des Versicherungskontos ab und sind keine Garantie für den späteren Zahlbetrag.

Bedeuten 45 Versicherungsjahre automatisch eine Rente mit 63?

Nein, zusätzlich muss die für den Geburtsjahrgang geltende Altersgrenze erreicht sein. Für ab 1964 Geborene liegt sie bei dieser Rentenart bei 65 Jahren.

Verschwindet ein Abschlag beim Erreichen der Regelaltersgrenze?

Nein, ein Abschlag wegen vorzeitiger Inanspruchnahme einer Altersrente bleibt grundsätzlich dauerhaft bestehen. Der spätere Geburtstag macht die Kürzung nicht rückgängig.

Ist der Betrag nach Sozialabgaben schon das vollständig verfügbare Einkommen?

Eine mögliche Einkommensteuer muss zusätzlich berücksichtigt werden. Ob und in welcher Höhe sie anfällt, hängt von der persönlichen steuerlichen Situation und weiteren Einkünften ab.

Was ist bei einem Hinweis auf ungeklärte Zeiten zu tun?

Versicherte sollten die genannten Zeiträume prüfen und eine Kontenklärung mit den verfügbaren Nachweisen anstoßen. Die DRV bietet dazu Beratung und Antragsmöglichkeiten an.

Beispiel aus der Praxis: Eine fehlende Ausbildung und ein teurer Denkfehler

Ein fiktives Beispiel: Die 58-jährige Claudia prüft ihre Rentenauskunft und entdeckt, dass zwei Jahre ihrer betrieblichen Ausbildung fehlen. Sie reicht die vorhandenen Nachweise zur Kontenklärung ein und lässt sich zugleich eine Berechnung für ihren gewünschten Rentenbeginn mit 63 erläutern.

Würden ihre bis zu diesem frühen Beginn erworbenen Ansprüche vor Abschlägen 1.800 Euro brutto ergeben, blieben bei der Altersrente nach 35 Versicherungsjahren nach 14,4 Prozent Abschlag noch 1.540,80 Euro brutto. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie eine mögliche Einkommensteuer kämen als weitere Belastungen hinzu.