Mieter beschwerten sich nicht, trotzdem muss Hundehaltung in der Wohnung beendet werden

Die Hunde fallen nicht unangenehm auf, Nachbarn beschweren sich nicht – und trotzdem soll der Mieter ihre Haltung beenden.

Das Amtsgericht Oldenburg in Holstein hat mit Urteil vom 8. Oktober 2026 einen Mieter verpflichtet, die Haltung seiner beiden American Staffordshire Terrier zu beenden (Az. 33 C 294/24).

Die Vermieter hatten die Hundehaltung mehrfach abgelehnt

Der Mietvertrag verlangte für Hunde eine vorherige ausdrückliche Erlaubnis; übliche Kleintiere waren ausgenommen. Die Vermieter hatten die Haltung mehrfach untersagt.

Der Mieter hielt dagegen, die Tiere störten niemanden und ihre Haltung sei über Jahre hingenommen worden. Vor Gericht setzte er sich damit nicht durch.

Fehlende Beschwerden halfen dem Mieter nicht

Das Amtsgericht ging bei American Staffordshire Terriern von einem allgemeinen Gefährdungspotenzial aus. Zusätzlich berücksichtigte es regelmäßig wechselnde Feriengäste im Haus.

Aus Sicht des Gerichts durften die Vermieter deshalb die Haltung ablehnen, obwohl bislang offenbar keine Probleme aufgetreten waren. Die Interessenabwägung fiel zugunsten der Vermieter aus.

Die bisherige Unauffälligkeit der Tiere genügte dem Gericht damit nicht. Für betroffene Hundehalter ist das eine schmerzhafte Grenze: Ein friedlicher Alltag kann für die Haltung sprechen, sichert sie aber nicht unter allen Umständen ab.

Jahrelange Haltung wurde nicht zur Erlaubnis

Auch beim Zeitablauf schaute das Gericht auf die Vorgeschichte: Bereits 2018 hatten die Vermieter die Hundehaltung beanstandet, 2024 folgte eine weitere Abmahnung. Dass dazwischen keine weiteren Abmahnungen ausgesprochen wurden, wertete es nicht als Zustimmung.

Wer eine ausdrücklich abgelehnte Hundehaltung fortsetzt, kann deshalb nicht allein aus verstrichenen Jahren eine Genehmigung herleiten. Ob in anderen Fällen eine Zustimmung durch schlüssiges Verhalten vorliegt, muss anhand der jeweiligen Umstände geprüft werden.

Ein pauschales Hundeverbot bleibt rechtlich angreifbar

Die Entscheidung hebt die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu pauschalen Tierverboten nicht auf. Der BGH hat am 20. März 2013 entschieden, dass eine vorformulierte Mietvertragsklausel, die Hunde und Katzen ausnahmslos verbietet, Mieter unangemessen benachteiligt und unwirksam ist (Az. VIII ZR 168/12).

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Eine unwirksame Klausel erlaubt jedoch nicht automatisch jede Hundehaltung. Vielmehr müssen die Interessen von Mietern, Vermietern und anderen Hausbewohnern anhand der konkreten Verhältnisse gegeneinander abgewogen werden.

Ein Erlaubnisvorbehalt ist wiederum kein beliebig einsetzbares Vetorecht: Auch das Amtsgericht verlangte nachvollziehbare Gründe für die Ablehnung. Weitere Hinweise bietet unser Beitrag zur Hundehaltung in der Mietwohnung und den Rechten von Mietern.

Welche Unterschiede Mieter beachten sollten

Situation Rechtliche Einordnung Hunde und Katzen sind im Formularmietvertrag ausnahmslos verboten. Ein solches pauschales Verbot ist nach der BGH-Rechtsprechung unwirksam. Der Vertrag enthält einen wirksamen Erlaubnisvorbehalt. Die Zustimmung muss eingeholt werden; ihre Ablehnung braucht sachliche Gründe. Nachbarn haben keine Beschwerden. Das spricht für die Haltung, ersetzt aber keine erforderliche Genehmigung. Ein ausdrückliches Verbot wird jahrelang missachtet. Der Zeitablauf allein begründet nach der Oldenburger Entscheidung keine Erlaubnis.

Dass eine Regelung im unterschriebenen Vertrag steht, beantwortet ihre Wirksamkeit noch nicht. Mehr dazu erläutert unser Beitrag über fünf Fallen im Mietvertrag, die Mieter nicht hinnehmen müssen.

Besondere Bedürfnisse müssen vorgetragen werden

Das Amtsgericht nannte gesundheitliche Gründe, einen Therapiehund oder einen behinderungsbedingten Bedarf als mögliche Gesichtspunkte zugunsten des Mieters. Einen entsprechenden Vortrag gab es nach den Entscheidungsgründen in diesem Verfahren nicht.

Wer auf einen Hund angewiesen ist, sollte diesen Bedarf deshalb konkret erläutern und geeignete Nachweise vorlegen. Die bloße Bezeichnung als Therapiehund erklärt noch nicht, welche Unterstützung das Tier im Alltag tatsächlich leistet.

Eine Abmahnung sollte nicht liegen bleiben

Nach § 541 BGB kann der Vermieter auf Unterlassung klagen, wenn ein Mieter einen vertragswidrigen Gebrauch trotz Abmahnung fortsetzt. Auf diese Vorschrift stützte das Amtsgericht den Anspruch.

Mieter sollten nach einer solchen Aufforderung den Vertrag, frühere Genehmigungen und den bisherigen Schriftwechsel prüfen lassen. Eine sachliche Stellungnahme zum Tier und zu den Verhältnissen im Haus hilft dabei, die eigene Position zu begründen.

Nicht rechtskräftig bedeutet nicht folgenlos

Das Gericht veröffentlichte das Urteil als nicht rechtskräftig. Seine Bewertung lässt sich deshalb weder als endgültig geklärte Rechtslage noch als allgemeine Regel für sämtliche American Staffordshire Terrier in Mietwohnungen darstellen.

Der Urteilstenor sieht allerdings eine vorläufige Vollstreckbarkeit vor: Für die Unterlassung der Hundehaltung müssen die Vermieter zuvor 1.300 Euro Sicherheit leisten. Wer selbst betroffen ist, sollte deshalb auch die Vollstreckungsregelung und mögliche Rechtsmittel zeitnah prüfen lassen.