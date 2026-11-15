Nach der Erwerbsminderungsrente: Klaus will die 24-Monats-Frist nicht verpassen

Klaus ist 1963 geboren, inzwischen 63 Jahre alt und erhält eine volle Erwerbsminderungsrente. Seine Regelaltersgrenze liegt bei 66 Jahren und zehn Monaten, weshalb er befürchtet, die oft genannte 24-Monats-Frist für den Schutz seiner späteren Altersrente zu verpassen.

Diese Sorge beruht auf einem Missverständnis: Die Frist läuft erst nach dem Ende des EM-Rentenbezugs. Wird Klaus die Erwerbsminderungsrente bis zur Regelaltersgrenze weitergezahlt und schließt sich unmittelbar die Altersrente an, ist die zeitliche Voraussetzung für den Besitzschutz erfüllt.

Die 24 Monate beginnen erst nach dem Ende der EM-Rente

Wer eine Erwerbsminderungsrente bezieht, muss nicht innerhalb der nächsten zwei Jahre in eine Altersrente wechseln, um die bisherige Rentengrundlage zu sichern. Entscheidend ist der zeitliche Abstand zwischen dem Ende des bisherigen Rentenbezugs und dem Beginn der Folgerente.

Nach § 88 Absatz 1 SGB VI werden mindestens die bisherigen persönlichen Entgeltpunkte zugrunde gelegt, wenn die neue Rente spätestens innerhalb von 24 Kalendermonaten nach dem Ende des EM-Rentenbezugs beginnt. Ein unmittelbarer Anschluss erfüllt diese Bedingung selbstverständlich.

Damit können auch Menschen geschützt sein, die schon seit vielen Jahren eine Erwerbsminderungsrente erhalten und ihre Altersgrenze erst in einigen Jahren erreichen. Die bisherige Bezugsdauer setzt diese Frist nicht in Gang.

Was der Besitzschutz tatsächlich absichert

Der häufig verwendete Begriff „Bestandsschutz“ klingt nach einer Garantie für die bisherige Überweisung. Juristisch geht es jedoch um den Besitzschutz der persönlichen Entgeltpunkte, aus denen die Rente berechnet wird.

Wechselt jemand von einer vollen Erwerbsminderungsrente in eine volle Altersrente, führt das bei ansonsten unveränderten Berechnungsbedingungen mindestens zur bisherigen Bruttorentenhöhe. Beide Rentenarten haben nach der Rentenformel der Deutschen Rentenversicherung denselben Rentenartfaktor von 1,0.

Die Höhe der tatsächlichen Auszahlung ist damit allerdings nicht festgeschrieben. Veränderte Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung können beispielsweise dazu führen, dass trotz geschützter Rentengrundlage ein anderer Betrag auf dem Konto ankommt.

Warum diese Regel für schwer kranke Menschen so wertvoll ist

Eine Erwerbsminderungsrente berücksichtigt nicht nur die bis zur Erkrankung tatsächlich erworbenen Versicherungszeiten. Durch die Zurechnungszeit werden Versicherte vereinfacht so gestellt, als hätten sie bis zu einem gesetzlich festgelegten Alter weitergearbeitet und Beiträge gezahlt.

Diese Absicherung kann die EM-Rente deutlich verbessern, obwohl wegen der Erkrankung keine entsprechenden Beiträge mehr aus einer Beschäftigung hinzukommen. Der Besitzschutz verhindert beim rechtzeitigen Rentenwechsel, dass die dadurch erreichte persönliche Entgeltpunktzahl unterschritten wird.

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Eine höhere Altersrente bleibt möglich, wenn deren Berechnung günstiger ausfällt. Der Schutz setzt eine Untergrenze, begrenzt aber keine höheren Ansprüche.

Die Frist im Überblick: Drei typische Übergänge

Die folgenden Beispiele zeigen ausschließlich, ob die zeitliche Voraussetzung des Besitzschutzes erfüllt ist. Ein Anspruch auf die jeweilige Altersrente muss zusätzlich bestehen.

Ende des EM-Rentenbezugs Beginn der Altersrente Zeitliche Voraussetzung erfüllt? 31. Dezember 2027 1. Januar 2028 Ja, die Altersrente schließt unmittelbar an. 30. Juni 2027 1. März 2029 Ja, der Beginn liegt innerhalb von 24 Kalendermonaten nach dem Bezugsende. 30. Juni 2027 1. Juli 2030 Nein, die gesetzliche Frist ist überschritten.

Nach einer längeren Unterbrechung entfällt dieser besondere Schutz aus der früheren EM-Rente. Daraus folgt aber nicht automatisch eine niedrigere Altersrente, denn deren eigene Berechnung kann trotzdem einen gleich hohen oder höheren Anspruch ergeben.

Jahrgang 1963 muss nicht immer bis 66 und zehn Monate warten

Für den Jahrgang 1963 liegt die Regelaltersgrenze bei 66 Jahren und zehn Monaten. Eine Altersrente kann jedoch früher beginnen, wenn die Voraussetzungen einer anderen Altersrentenart erfüllt sind.

Die Altersrente für langjährig Versicherte ist grundsätzlich ab 63 Jahren möglich und setzt 35 Versicherungsjahre voraus. Ohne eine geschützte Vorrente wäre dieser vorzeitige Beginn beim Jahrgang 1963 mit 63 regelmäßig mit einem Abschlag von 13,8 Prozent verbunden.

Bei anerkannter Schwerbehinderung kommt außerdem die Altersrente für schwerbehinderte Menschen infrage. Dafür müssen beim Rentenbeginn unter anderem ein Grad der Behinderung von mindestens 50, die Wartezeit von 35 Jahren und das passende Lebensalter vorliegen.

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Eine Erwerbsminderungsrente allein ersetzt diese Voraussetzungen nicht. Welche Wege offenstehen, erläutert auch unser Beitrag zum früheren Wechsel von der EM-Rente in die Altersrente.

Keine zusätzliche Kürzung der geschützten Grundlage – alte Abschläge bleiben

Auch eine vorgezogene Altersrente kann vom Besitzschutz profitieren. Ihre rechnerischen Abschläge dürfen die gesetzlich geschützte persönliche Entgeltpunktzahl nicht unterschreiten lassen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Rente nachträglich vollständig abschlagsfrei wird. Bereits in der Erwerbsminderungsrente enthaltene Abschläge bleiben für die betreffenden Entgeltpunkte grundsätzlich erhalten, wie sich aus § 77 Absatz 3 SGB VI ergibt.

Eine vorhandene Kürzung wird also nicht einfach gelöscht, sobald die Altersrente beginnt oder später die Regelaltersgrenze erreicht wird. Geschützt wird die bereits erreichte Rentengrundlage einschließlich der darin berücksichtigten Abschläge.

Eine befristete EM-Rente ist ebenfalls geschützt

Der Besitzschutz setzt keine unbefristete Erwerbsminderungsrente voraus. Auch nach einer befristeten Bewilligung kann er greifen, wenn die Folgerente rechtzeitig beginnt.

Endet die Bewilligung, bevor eine Altersrente möglich ist, sollte bei fortbestehender Erwerbsminderung rechtzeitig die Weiterzahlung beantragt werden. Eine Verlängerung ist nach § 102 SGB VI möglich, hängt aber von den weiterhin erfüllten Voraussetzungen ab.

Die 24-Monats-Regel überbrückt dabei keine Einkommenslücke und verlängert keine ausgelaufene EM-Rente. Sie betrifft die Berechnung einer später beginnenden Rente.

Der automatische Übergang gilt an der Regelaltersgrenze

Wer bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze eine Erwerbsminderungsrente bezieht, erhält anschließend grundsätzlich eine Regelaltersrente. Dieser Anschluss ist in § 115 Absatz 3 SGB VI vorgesehen und erfordert normalerweise keinen gesonderten Altersrentenantrag.

Für einen früheren Wechsel in eine andere Altersrente ist dagegen ein Antrag erforderlich. Vorher sollten der mögliche Beginn und die voraussichtliche Rentenhöhe schriftlich von der Rentenversicherung geklärt werden.

Dazu gehören eine aktuelle Rentenauskunft, der Versicherungsverlauf und eine Berechnung unter Berücksichtigung des Besitzschutzes. Nach bindender Bewilligung einer Altersrente ist der Wechsel zurück in eine Erwerbsminderungsrente nach § 34 Absatz 2 SGB VI ausgeschlossen.

Wer bereits eine teilweise Erwerbsminderungsrente erhält, sollte die spätere Altersrente ebenfalls individuell berechnen lassen. Warum sie auch höher ausfallen kann, erläutert unser Beitrag zur Rentenhöhe beim Wechsel von der Erwerbsminderungsrente in die Altersrente.

Vier Fragen und Antworten zum Wechsel in die Altersrente

Muss ich innerhalb von zwei Jahren nach Beginn der EM-Rente in Altersrente gehen?

Nein, die Frist knüpft an das Ende des EM-Rentenbezugs an. Bei einem unmittelbaren Anschluss der Altersrente ist die zeitliche Voraussetzung erfüllt, unabhängig davon, wie lange die EM-Rente zuvor gezahlt wurde.

Gilt der Besitzschutz auch bei einer befristeten Erwerbsminderungsrente?

Ja, auch eine befristete EM-Rente kann die geschützte Grundlage für die spätere Altersrente bilden. Entscheidend ist, dass die Folgerente spätestens innerhalb von 24 Kalendermonaten nach dem Ende des Bezugs beginnt.

Verschwinden meine bisherigen Abschläge beim Rentenwechsel?

Nein, bereits berücksichtigte Abschläge bleiben für die betreffenden Entgeltpunkte grundsätzlich bestehen. Der Besitzschutz verhindert eine Unterschreitung der geschützten persönlichen Entgeltpunktzahl, macht die Rente aber nicht automatisch abschlagsfrei.

Ist nach dem Wechsel derselbe Nettobetrag garantiert?

Nein, geschützt werden die persönlichen Entgeltpunkte. Bei einer vollen EM-Rente und anschließender voller Altersrente sichert das unter ansonsten gleichen Bedingungen mindestens die bisherige Bruttorentenhöhe, während sich die Auszahlung etwa durch veränderte Versicherungsbeiträge unterscheiden kann.