Millionen Rentner betroffen: Die Renten sollen langsamer steigen

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Rente soll ab 2032 langsamer steigen: Millionen Rentnern drohen Kaufkraftverluste

Rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner könnten von einer weitreichenden Änderung der jährlichen Rentenanpassung betroffen sein. Die Alterssicherungskommission empfiehlt, den Nachhaltigkeitsfaktor ab 2032 wieder vollständig anzuwenden und seine dämpfende Wirkung zu verstärken.

Die ausgezahlten Renten sollen dadurch nicht unmittelbar sinken. Sie könnten jedoch langsamer wachsen als die Löhne und zeitweise auch langsamer als die Preise, wodurch sich Rentner von ihrem Einkommen weniger leisten könnten.

Noch handelt es sich um Empfehlungen und nicht um geltendes Recht. Der Koalitionsausschuss hat allerdings angekündigt, die 33 Vorschläge vollständig und zügig umsetzen zu wollen.

Die Rentenerhöhung 2026 zeigt die bisherige Entwicklung

Zum 1. Juli 2026 sind die gesetzlichen Renten bundesweit um 4,24 Prozent gestiegen. Der aktuelle Rentenwert erhöhte sich dadurch von 40,79 Euro auf 42,52 Euro je Entgeltpunkt.

Eine Bruttorente von 1.000 Euro stieg rechnerisch auf 1.042,40 Euro. Bei einer Bruttorente von 1.500 Euro betrug das monatliche Plus 63,60 Euro.

Grund für die deutliche Anhebung war vor allem die positive Lohnentwicklung des Jahres 2025. Eine ausführliche Tabelle zur Rentenerhöhung 2026 zeigt, welche Beträge sich bei unterschiedlichen Rentenhöhen ergeben.

Bis einschließlich der Anpassung zum 1. Juli 2031 gilt außerdem die gesetzliche Haltelinie von 48 Prozent. Sie verhindert, dass das Sicherungsniveau vor Steuern unter diese Grenze fällt.

Was die Rentenkommission ab 2032 ändern will

Nach dem Bericht der Alterssicherungskommission soll die Rentenentwicklung weiterhin an die Lohnentwicklung gekoppelt bleiben. Ab 2032 sollen jedoch wieder der Beitragssatzfaktor und der Nachhaltigkeitsfaktor in die Berechnung einfließen.

Der Nachhaltigkeitsfaktor reagiert auf das Verhältnis zwischen Beitragszahlenden und Rentenbeziehenden. Steigt die Zahl der Rentenbeziehenden schneller als die Zahl der Menschen, die Beiträge einzahlen, wird die jährliche Rentenerhöhung gedämpft.

Gegenwärtig wird die demografische Belastung über den Rechenwert Alpha mit 0,25 gewichtet. Die Kommission schlägt vor, diesen Wert auf 0,33 anzuheben.

Damit würde ein größerer Teil der finanziellen Folgen des demografischen Wandels über geringere Rentenanpassungen getragen. Im Gegenzug sollen der Rentenbeitrag und die Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt weniger stark steigen.

Warum der Nachhaltigkeitsfaktor stärker wirken soll

Die geburtenstarken Jahrgänge gehen zunehmend in den Ruhestand. Gleichzeitig wächst die Zahl der Beschäftigten und Beitragszahlenden nicht im gleichen Umfang.

Die gesetzliche Rentenversicherung arbeitet überwiegend nach dem Umlageverfahren. Die laufenden Beiträge der Beschäftigten und Arbeitgeber werden weitgehend dafür verwendet, die aktuellen Renten zu finanzieren.

Verschlechtert sich das Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben, müsste der Rentenbeitrag ohne weitere Änderungen deutlich steigen. Auch der Bund müsste höhere Steuerzuschüsse an die Rentenversicherung leisten.

Nach den Berechnungen der Kommission könnte die stärkere Gewichtung des Nachhaltigkeitsfaktors den Beitragssatz bis 2040 um rund einen halben Prozentpunkt entlasten. Bis 2060 könnte der Unterschied fast einen Prozentpunkt erreichen.

Eine kleinere Erhöhung ist keine unmittelbare Rentenkürzung

Die Rentengarantie soll nach den Empfehlungen bestehen bleiben. Der aktuelle Rentenwert dürfte demnach nicht niedriger als im Vorjahr festgesetzt werden.

Wer beispielsweise 1.500 Euro Bruttorente erhält, soll nicht allein wegen des Nachhaltigkeitsfaktors plötzlich nur noch 1.450 Euro bekommen. Stattdessen könnte die nächste Erhöhung geringer ausfallen, als es die Lohnentwicklung allein erwarten ließe.

Diese Unterscheidung ist rechtlich und rechnerisch wichtig. Für den Alltag kann eine gedämpfte Erhöhung dennoch wie eine Kürzung wirken, wenn Mieten, Lebensmittel, Energie, Pflege und Gesundheitsausgaben schneller steigen.

So entsteht ein realer Rentenverlust

Der ausgezahlte Eurobetrag wird als Nominalwert bezeichnet. Die Kaufkraft zeigt dagegen, welche Waren und Dienstleistungen sich mit diesem Betrag tatsächlich bezahlen lassen.

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Steigt eine Rente um zwei Prozent, während sich die persönlichen Lebenshaltungskosten um drei Prozent erhöhen, nimmt die Kaufkraft ungefähr um ein Prozent ab. Aus einer Bruttorente von 1.000 Euro würden zwar 1.020 Euro, preisbereinigt entspräche das aber nur noch rund 990 Euro in der Kaufkraft des Vorjahres.

Eine Rentenerhöhung schützt daher nicht automatisch vor einem realen Verlust. Wie stark ein Haushalt betroffen ist, hängt auch davon ab, wofür das Geld ausgegeben werden muss.

Menschen mit einer kleinen Rente verwenden häufig einen besonders hohen Anteil ihres Einkommens für Wohnen, Energie und Lebensmittel. Preissteigerungen in diesen Bereichen treffen sie deshalb stärker als Haushalte, die einen größeren finanziellen Spielraum besitzen.

Was zwei Prozentpunkte weniger langfristig bedeuten können

Der häufig verwendete Vergleich zwischen vier und zwei Prozent verdeutlicht den Zinseszinseffekt. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine amtliche Vorhersage für die Rentenanpassungen ab 2032.

Bei einer Ausgangsrente von 1.000 Euro bedeuten zwei Prozentpunkte weniger Erhöhung im ersten Schritt 20 Euro weniger im Monat. Auf zwölf Monate gerechnet beträgt der Unterschied 240 Euro und nicht lediglich 20 Euro im Jahr.

Zeitraum Rente bei jährlich 4 Prozent Rente bei jährlich 2 Prozent Monatlicher Unterschied Nach einem Jahr 1.040,00 Euro 1.020,00 Euro 20,00 Euro Nach fünf Jahren 1.216,65 Euro 1.104,08 Euro 112,57 Euro Nach zehn Jahren 1.480,24 Euro 1.218,99 Euro 261,25 Euro

Die Tabelle unterstellt für beide Varianten gleichbleibende Anpassungssätze und lässt Steuern sowie Sozialabgaben außer Betracht. Tatsächliche Rentenerhöhungen werden jedes Jahr neu anhand der gesetzlichen Vorgaben und der wirtschaftlichen Daten berechnet.

Der Vergleich zeigt dennoch, warum eine zunächst kleine Dämpfung nach mehreren Jahren einen erheblichen Unterschied ergeben kann. Jede niedrigere Anpassung wirkt sich auch auf sämtliche späteren Erhöhungen aus.

Die Inflation wird nicht direkt ausgeglichen

Die Kommission hat auch eine unmittelbare Anpassung der Bestandsrenten an die Verbraucherpreise geprüft. Diesen Weg lehnt sie jedoch ab.

Eine reine Inflationsanpassung könnte die Kaufkraft in Jahren mit hohen Preissteigerungen besser schützen. Steigen die Löhne langfristig stärker als die Preise, würden Rentner dadurch jedoch von Teilen des allgemeinen Wohlstandszuwachses abgekoppelt.

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Die vorgeschlagene Lösung bleibt deshalb lohnbezogen. Einen festen Anspruch darauf, dass die jährliche Rentenerhöhung mindestens so hoch wie die Inflationsrate ausfällt, soll es nicht geben.

Ein Rückblick auf die Rentenanpassungen und die Inflation der vergangenen Jahre zeigt, dass ein nominales Plus nicht immer einen realen Zugewinn bringt.

Das Gesamtpaket soll Nachteile ausgleichen

Die stärkere Dämpfung darf nicht isoliert betrachtet werden. Die Kommission verbindet sie mit einer gesetzlichen Kapitalrente, einem steuerfinanzierten Übergangsfaktor und einer Ausweitung des versicherten Personenkreises.

Die gesetzliche Kapitalrente soll schrittweise über zusätzliche Beiträge aufgebaut werden. Vorgesehen ist langfristig ein Beitrag von insgesamt zwei Prozent des Bruttolohns, den Beschäftigte und Arbeitgeber gemeinsam tragen sollen.

Rentenneuzugänge ab 2032 hätten zunächst nur kurze Zeit in diese Kapitalrente eingezahlt. Ein steuerfinanzierter Übergangsfaktor soll deshalb verhindern, dass diese Jahrgänge sofort unter ein Gesamtversorgungsniveau von 48 Prozent fallen.

Die Kommission erklärt außerdem, das gesamte Reformpaket solle das Rentenniveau weder für heutige Rentner noch für spätere Rentenzugänge unter den Wert drücken, der nach dem derzeitigen Recht zu erwarten wäre. Ab 2040 soll das Sicherungsniveau nach ihren Modellrechnungen sogar höher ausfallen.

Warum diese Zusage die individuelle Kaufkraft nicht garantiert

Das Rentenniveau beschreibt das Verhältnis einer rechnerischen Standardrente zum Durchschnittsverdienst. Es sagt nicht aus, dass jeder Rentner 48 Prozent seines früheren Einkommens erhält.

Auch die Zusage, das Sicherungsniveau gegenüber dem geltenden Recht nicht zu verschlechtern, ist keine persönliche Kaufkraftgarantie. Sie verhindert weder eine hohe individuelle Belastung durch Miete und Pflege noch eine Inflationsrate oberhalb der Rentenanpassung.

Bestandsrentner sollen zudem keine eigenen Ansprüche aus der neu aufzubauenden Kapitalrente erhalten. Für sie kommt es darauf an, ob die übrigen Reformen das Verhältnis zwischen Beitragszahlenden und Rentenbeziehenden tatsächlich so verbessern, wie es die Kommission erwartet.

Wer von den Änderungen betroffen wäre

Eine neue Anpassungsformel würde grundsätzlich auf alle gesetzlichen Renten angewendet, die ab 2032 ausgezahlt werden. Dazu gehören Altersrenten, Erwerbsminderungsrenten und Hinterbliebenenrenten.

Betroffen wären damit sowohl Menschen, die bereits heute eine Rente beziehen, als auch spätere Rentenjahrgänge. Die heute genannten rund 21 Millionen Rentner verdeutlichen die Größenordnung, ihre Zusammensetzung wird sich bis 2032 jedoch verändern.

Besonders spürbar können niedrigere Anpassungen für Menschen werden, die über viele Jahre auf eine kleine gesetzliche Rente angewiesen sind. Je länger die Bezugsdauer, desto stärker können sich Unterschiede bei den jährlichen Anpassungssätzen summieren.

Noch gibt es kein beschlossenes Gesetz

Die Kommission hat ihre 33 Empfehlungen am 23. Juni 2026 an die Bundesregierung übergeben. Der Koalitionsausschuss erklärte am 2. Juli 2026, das Paket vollständig und zügig umsetzen zu wollen.

Nach den bisherigen politischen Ankündigungen soll das Gesetzgebungsverfahren bis Ende 2026 abgeschlossen werden. Dafür müssen jedoch zunächst konkrete Gesetzentwürfe vorgelegt, im Bundestag beraten und verabschiedet werden.

Während der parlamentarischen Beratungen können einzelne Vorschläge verändert, ergänzt oder gestrichen werden. Erst der endgültige Gesetzestext wird zeigen, wie der Nachhaltigkeitsfaktor, die Kapitalrente und der Übergangsschutz genau miteinander verbunden werden.

Eine Übersicht über das gesamte Paket bietet der Beitrag zu den 33 geplanten Änderungen bei der Rente.

Was Rentner jetzt beachten sollten

Wegen der Empfehlungen muss derzeit niemand einen Antrag stellen oder Widerspruch gegen seinen Rentenbescheid einlegen. Die Rentenerhöhung 2026 um 4,24 Prozent bleibt von der Reformdiskussion unberührt.

Wichtig werden die konkrete Ausgestaltung der Anpassungsformel und mögliche Schutzregelungen für niedrige Alterseinkommen. Auch die geplanten Freibeträge bei der Grundsicherung im Alter können für Rentner mit geringem Einkommen erhebliche Auswirkungen haben.

Bei der persönlichen Finanzplanung sollte nicht nur mit dem künftigen Eurobetrag gerechnet werden. Ebenso wichtig ist die Frage, welche Kaufkraft die erwartete Rente bei steigenden Lebenshaltungskosten voraussichtlich noch besitzt.

Beispiel aus der Praxis

Eine Rentnerin erhält im Jahr 2031 eine monatliche Bruttorente von 1.300 Euro. Ohne zusätzliche Dämpfung würde die Rente im folgenden Jahr in einem vereinfachten Beispiel um vier Prozent auf 1.352 Euro steigen.

Fällt die Anpassung aufgrund der neuen Formel nur zwei Prozent hoch aus, steigt die Rente auf 1.326 Euro. Der Unterschied beträgt 26 Euro im Monat und 312 Euro innerhalb von zwölf Monaten.

Steigen die persönlichen Lebenshaltungskosten gleichzeitig um drei Prozent, reicht das Rentenplus von zwei Prozent nicht zum vollständigen Ausgleich. Obwohl die Rentnerin mehr Geld überwiesen bekommt, sinkt ihre reale Kaufkraft.

Häufige Fragen und Antworten zur geplanten Dämpfung der Rentenerhöhungen

1. Werden die gesetzlichen Renten ab 2032 unmittelbar gekürzt?

Nach den Empfehlungen sollen bereits ausgezahlte Rentenbeträge nicht sinken. Die Rentengarantie soll erhalten bleiben, die jährlichen Erhöhungen könnten jedoch geringer ausfallen.

2. Ist die stärkere Anwendung des Nachhaltigkeitsfaktors bereits beschlossen?

Nein. Die Vorschläge der Alterssicherungskommission müssen erst in Gesetzentwürfe übertragen und vom Bundestag verabschiedet werden.

3. Was bedeutet die Erhöhung des Alpha-Wertes auf 0,33?

Die Folgen eines ungünstigeren Verhältnisses zwischen Beitragszahlenden und Rentenbeziehenden würden stärker über gedämpfte Rentenanpassungen aufgefangen. Gleichzeitig sollen Beiträge und Bundeszuschüsse weniger stark steigen.

4. Bedeutet eine geringere Rentenerhöhung automatisch einen Kaufkraftverlust?

Nein, denn dies hängt von der Inflation ab. Steigen die Renten langsamer als die für den Haushalt wichtigen Preise, entsteht allerdings ein realer Verlust.

5. Erhalten heutige Rentner Geld aus der geplanten Kapitalrente?

Nach den bisherigen Empfehlungen sollen Bestandsrentner keine eigenen Ansprüche aus der neu aufgebauten Kapitalrente erwerben. Ihre weitere Einkommensentwicklung hängt vor allem von den jährlichen Anpassungen und den übrigen Reformwirkungen ab.

6. Gilt die Rentenerhöhung von 4,24 Prozent im Jahr 2026 weiterhin?

Ja. Die gesetzlichen Renten sind zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent gestiegen; die diskutierte Neuregelung soll frühestens die Zeit ab 2032 betreffen.