Rente: Viele Rentner kennen diesen Steuer-Vorteil nicht – Erträge ohne Abzüge

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Viele Rentner kennen den Freistellungsauftrag. Deutlich weniger bekannt ist die Nichtveranlagungsbescheinigung, kurz NV-Bescheinigung. Sie kann für Menschen mit niedrigen steuerpflichtigen Einkünften deutlich wertvoller sein als der Sparer-Pauschbetrag.

Denn liegt eine gültige NV-Bescheinigung bei der Bank vor, darf diese Kapitalerträge ohne Abzug von Kapitalertragsteuer auszahlen. Rechtsgrundlage dafür ist § 44a Einkommensteuergesetz.

Gerade für Rentner ist das relevant. Wer nur eine eher kleine steuerpflichtige Gesamteinkunft hat, aber zusätzlich Zinsen, Dividenden oder Ausschüttungen aus Fonds erhält, muss sonst oft unnötig Steuerabzüge hinnehmen.

Das Geld lässt sich zwar unter Umständen später über die Steuererklärung zurückholen. Viele Betroffene verleihen dem Fiskus damit aber erst einmal unfreiwillig Geld. Mit einer NV-Bescheinigung lässt sich dieser laufende Steuerabzug von vornherein vermeiden.

Der Grundfreibetrag 2026 ist nur der Richtwert

Für 2026 liegt der Grundfreibetrag bei 12.348 Euro. Diese Zahl stimmt. Für die Frage, ob eine NV-Bescheinigung erteilt wird, reicht der bloße Blick auf diese Grenze aber nicht aus.

Entscheidend ist nicht die ausgezahlte Monatsrente, sondern ob nach der voraussichtlichen steuerlichen Gesamtbetrachtung überhaupt eine Einkommensteuerveranlagung in Betracht kommt. Genau darauf stellt § 44a EStG ab.

Das ist ein wichtiger Unterschied. Viele Rentner schauen nur auf ihre Jahresrente und gehen davon aus, dass sie damit automatisch oberhalb oder unterhalb einer festen Grenze liegen. Steuerlich zählt aber nicht einfach die Bruttorente.

Maßgeblich ist der steuerpflichtige Teil der Rente, dazu kommen mögliche weitere Einkünfte, etwa aus Betriebsrenten, Vermietung, Nebenverdiensten oder Kapitalvermögen. Wer diese Gesamtrechnung nicht sauber macht, kann seine Lage leicht falsch einschätzen.

Warum die NV-Bescheinigung oft mehr bringt als ein Freistellungsauftrag

Der normale Freistellungsauftrag schützt Kapitalerträge nur bis zum Sparer-Pauschbetrag. Die NV-Bescheinigung geht weiter. Sie kann dazu führen, dass auch darüber liegende Kapitalerträge ohne laufenden Steuerabzug ausgezahlt werden, wenn das Finanzamt insgesamt keine Einkommensteuer erwartet. Genau darin liegt ihr praktischer Vorteil.

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Für Rentner mit etwas Erspartem kann das schnell spürbar werden. Schon moderate Zins- oder Dividendenerträge reichen aus, damit Banken oberhalb des Freistellungsauftrags automatisch Kapitalertragsteuer einbehalten. Wer steuerlich eigentlich gar nicht veranlagt würde, bekommt mit einer NV-Bescheinigung sein Geld direkt ohne diesen Abzug. Der Nutzen liegt also nicht in einem Steuertrick, sondern in der Vermeidung unnötiger Vorab-Abzüge.

So läuft der Antrag beim Finanzamt

Beantragt wird die NV-Bescheinigung beim zuständigen Finanzamt, nicht bei der Bank. Erst wenn die Bescheinigung vorliegt und an das Kreditinstitut weitergegeben wird, darf die Bank den Steuerabzug unterlassen. Die Bundesfinanzverwaltung verweist für Formulare und Vordrucke auf die zuständigen Behördenportale.

Wichtig ist dabei, die eigenen Einkünfte realistisch anzugeben. Das Finanzamt prüft, ob eine Veranlagung zur Einkommensteuer voraussichtlich nicht in Betracht kommt. Dazu gehören nicht nur Renteneinnahmen, sondern die gesamte steuerliche Situation. Wer hier zu knapp rechnet oder zusätzliche Einkünfte ausblendet, baut den Artikel auf einer falschen Vereinfachung auf und läuft im echten Leben in Probleme.

Die Bescheinigung gilt höchstens drei Jahre

Ein wichtiger Servicepunkt für Leser: Die NV-Bescheinigung muss nicht zwingend jedes Jahr neu beantragt werden. Ihre Geltungsdauer darf höchstens drei Jahre betragen und muss am Schluss eines Kalenderjahres enden. Außerdem steht sie unter Widerrufsvorbehalt. Fallen die Voraussetzungen weg, kann das Finanzamt die Bescheinigung zurückfordern.

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Das ist gerade für Rentner mit veränderlichen Einkünften wichtig. Steigen etwa Kapitalerträge stark an, kommt eine Betriebsrente hinzu oder verändert sich die sonstige Einkommenslage, kann die frühere Einschätzung nicht mehr passen. Dann sollte die Bescheinigung nicht einfach still weiterverwendet werden.

Wenn die Bank schon Steuer abgezogen hat

Nicht immer liegt die NV-Bescheinigung rechtzeitig vor. Dann behält die Bank Kapitalertragsteuer zunächst ein. Nach den Einkommensteuer-Hinweisen kann eine Erstattung über das Institut grundsätzlich noch in Betracht kommen, solange noch keine Steuerbescheinigung erteilt wurde. Ist dieser Weg abgeschnitten, bleibt regelmäßig nur die Veranlagung, um zu viel gezahlte Steuer zurückzuholen.

Für den Praxisnutzen des Artikels ist das wichtig. Viele Betroffene glauben, der einmalige Steuerabzug sei endgültig verloren. Das stimmt so nicht. Oft ist das Geld noch erreichbar, aber eben nicht mehr so bequem wie bei einer rechtzeitig vorgelegten NV-Bescheinigung.

Für wen das Thema besonders relevant ist

Besonders interessant ist die NV-Bescheinigung für Rentner, die keine hohen weiteren Einkünfte haben, deren steuerpflichtiger Rentenanteil niedrig ist und die trotzdem nennenswerte Kapitalerträge erzielen. Gerade nach der Zinswende kann das schneller passieren, als viele denken.

Nicht nur große Depots, auch Tagesgeld und Festgeld können inzwischen Erträge bringen, bei denen der Freistellungsauftrag nicht mehr ausreicht. Die eigentliche Frage lautet dann nicht mehr, ob Kapitalerträge vorhanden sind, sondern ob am Ende überhaupt Einkommensteuer anfällt.

Fazit

Die NV-Bescheinigung ist für viele Rentner ein übersehener Hebel. Sie sorgt nicht pauschal dafür, dass Kapitalerträge abstrakt „steuerfrei“ sind, wohl aber dafür, dass Banken bei Vorliegen der Voraussetzungen keinen Steuerabzug vornehmen müssen. Genau das kann im Alltag den Unterschied machen.

Der Grundfreibetrag 2026 von 12.348 Euro ist dabei ein wichtiger Anhaltspunkt. Entscheidend bleibt aber die gesamte steuerliche Prognose. Wer hier voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer veranlagt wird, sollte prüfen, ob eine NV-Bescheinigung möglich ist.

FAQ

Was ist eine NV-Bescheinigung?

Eine NV-Bescheinigung ist eine Bescheinigung des Finanzamts. Liegt sie der Bank vor, darf diese Kapitalerträge ohne Abzug von Kapitalertragsteuer auszahlen, wenn für den Betroffenen voraussichtlich keine Einkommensteuerveranlagung in Betracht kommt.

Reicht eine kleine Rente für die NV-Bescheinigung aus?

Nein. Entscheidend ist nicht nur die Rentenhöhe, sondern die gesamte steuerliche Einkommenssituation, also etwa auch Betriebsrenten, Mieteinnahmen, Nebeneinkünfte und Kapitalerträge.

Wie hoch ist der Grundfreibetrag 2026?

Der Grundfreibetrag beträgt 2026 12.348 Euro.

Wie lange gilt die NV-Bescheinigung?

Sie darf höchstens drei Jahre gelten und muss am Ende eines Kalenderjahres auslaufen.

Was passiert, wenn die Bank schon Steuer abgezogen hat?

Dann kann eine Erstattung unter bestimmten Voraussetzungen noch über das Institut möglich sein. Später bleibt meist nur die steuerliche Veranlagung.

Quellen

Institution: Gesetze im Internet: § 44a EStG

Institution: Gesetze im Internet: § 32a EStG

Institution: BMF/LStH: Hinweise zu § 44a EStG

Institution: BMF/EStH: Hinweise zu § 44b EStG

Institution: BMF: Einzelfragen zur Abgeltungsteuer vom 14.05.2025

Institution: BMF: Formulare und Vordrucke