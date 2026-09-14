Laufender Wohngeld-Bescheid schützt vor Kürzung

Wer bereits Wohngeld erhält, muss nach den derzeitigen Plänen der Bundesregierung nicht damit rechnen, dass die geplanten Kürzungen zum 1. Januar 2027 automatisch in einen laufenden Bescheid eingreifen.

Bereits bewilligtes Wohngeld soll grundsätzlich bis zum Ende des jeweiligen Bewilligungszeitraums weitergezahlt werden. Für viele Betroffene verschiebt sich die finanzielle Belastung damit um mehrere Monate.

Die Entwarnung gilt allerdings nur vorübergehend. Sobald ein neuer Bewilligungszeitraum beginnt, können die dann geltenden Berechnungsregeln angewendet werden, sofern die Wohngeldreform in der vorgesehenen Form Gesetz wird.

Laufender Wohngeld-Bescheid soll zunächst geschützt bleiben

Die Bundesregierung hat ausdrücklich erklärt, dass in bestehende Wohngeldbescheide wegen der geplanten Neuregelung nicht eingegriffen werden soll. Das ist vor allem für Haushalte wichtig, deren aktueller Bewilligungszeitraum weit in das Jahr 2027 hineinreicht.

Ein Bescheid, der beispielsweise bis zum 31. August 2027 läuft, soll deshalb nicht allein wegen der neuen Wohngeldregeln bereits zum 1. Januar 2027 gekürzt werden. Der bisher bewilligte Betrag kann grundsätzlich bis zum Ende dieses Bewilligungszeitraums weiterlaufen.

Wie weit dieser Schutz im Einzelfall reichen kann, hat Gegen-Hartz bereits im Beitrag „Wohngeld-Kürzung 2027: Wer die bisherigen Sätze bis 2028 behalten kann“ erläutert.

Wohngeld wird meistens für zwölf Monate bewilligt

Wohngeld wird im Allgemeinen für zwölf Monate bewilligt. Wenn voraussichtlich keine erheblichen Veränderungen bei den Einkommensverhältnissen eintreten, kann der Zeitraum in bestimmten Fällen auch auf bis zu 24 Monate ausgedehnt werden.

Damit kann der Zeitpunkt, an dem der aktuelle Bescheid endet, für Wohngeldbezieher erheblich an Bedeutung gewinnen. Ein Haushalt mit einem langen Bewilligungszeitraum kann von den heutigen Berechnungswerten länger profitieren als ein vergleichbarer Haushalt, dessen Bewilligung bereits Anfang 2027 endet.

Ende des laufenden Bescheids Folge der geplanten Reform Wann neue Regeln greifen könnten 31. Dezember 2026 Schutz endet vor Reformstart Ab neuem Zeitraum 2027 30. Juni 2027 Bisheriger Bescheid läuft zunächst weiter Ab folgendem Bewilligungszeitraum 31. Dezember 2027 Schutz kann nahezu das gesamte Jahr 2027 reichen Bei anschließender Neubewilligung Bescheid reicht bis 2028 Bei entsprechend langem Bewilligungszeitraum kann der Schutz noch länger wirken Nach Ende des laufenden Bescheids

Warum der nächste Wohngeld-Bescheid deutlich niedriger ausfallen kann

Die Bundesregierung plant mehrere Veränderungen gleichzeitig. Nach dem vom Bundeskabinett am 6. Juli 2026 beschlossenen Gesetzentwurf soll die für 2027 vorgesehene Fortschreibung des Wohngeldes ausgesetzt, die Heizkostenkomponente reduziert und die Wohngeldberechnung verändert werden.

Dadurch kann ein Haushalt nach Ablauf seines geschützten Bescheids weniger Wohngeld erhalten, obwohl sich Einkommen, Miete und Haushaltsgröße überhaupt nicht verändert haben. Besonders gefährdet sind Haushalte, die schon heute nur einen vergleichsweise kleinen Zuschuss bekommen.

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Eine ausführliche Darstellung der geplanten Einschnitte finden Betroffene bei Gegen-Hartz unter „Wohngeld-Kürzung: Diese drei Änderungen treffen alle Mieter“.

Heizkostenkomponente soll deutlich sinken

Ein besonders spürbarer Bestandteil der Reform betrifft die Berücksichtigung der Heizkosten. Die dauerhafte Heizkostenkomponente soll nach dem Regierungsentwurf halbiert werden, während der zusätzliche Bestandteil für die CO₂-Bepreisung davon getrennt zu betrachten ist.

Für Haushalte mit hohen tatsächlichen Heizkosten ist das problematisch, weil das Wohngeld die Heizkosten ohnehin nicht anhand der individuellen Rechnung übernimmt. Stattdessen werden pauschale Beträge in die Berechnung einbezogen.

Mehr dazu lesen Sie im Gegen-Hartz-Ratgeber „Wohngeld: Heizkosten-Zuschuss soll 2027 halbiert werden“.

Der Jahreswechsel allein beendet einen laufenden Anspruch nicht

Für Wohngeldbezieher ist deshalb ein Punkt besonders wichtig: Der 1. Januar 2027 soll nicht automatisch dazu führen, dass die Wohngeldstelle einen bestehenden Bescheid neu berechnet. Die Bundesregierung formuliert ausdrücklich, dass bereits bewilligte Bescheide bis zum Ende ihrer Laufzeit weitergelten sollen.

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Wer beispielsweise im September 2026 einen zwölfmonatigen Bewilligungszeitraum begonnen hat, könnte deshalb nach den derzeitigen Planungen noch bis zum Ende dieses Zeitraums unter dem bisherigen Bescheid bleiben. Erst danach wäre der Anspruch nach dem dann geltenden Recht neu zu berechnen.

Der Weiterleistungsantrag kann zum finanziellen Wendepunkt werden

Der kritischste Zeitpunkt ist damit häufig nicht der 1. Januar 2027, sondern das Ende des aktuellen Bewilligungszeitraums. Wer weiterhin Wohngeld benötigt, muss grundsätzlich einen Weiterleistungsantrag stellen.

Das zuständige Bundesministerium empfiehlt, diesen möglichst etwa zwei Monate vor Ablauf des Bewilligungszeitraums einzureichen, damit es nicht zu einer Unterbrechung der Zahlung kommt.

Ein früh gestellter Antrag bedeutet allerdings nicht automatisch, dass dauerhaft die alten Berechnungswerte gelten. Für die anzuwendenden Regeln kommt es unter anderem auf den neuen Bewilligungszeitraum und die gesetzlichen Übergangsvorschriften an.

Ein laufender Bescheid ist trotzdem nicht völlig unangreifbar

Der angekündigte Bestandsschutz darf nicht missverstanden werden. Er bedeutet nicht, dass ein bereits erlassener Wohngeldbescheid unabhängig von Veränderungen im Haushalt unter allen Umständen unverändert bleibt.

Nach dem geltenden Wohngeldgesetz kann eine Neuberechnung beispielsweise erforderlich werden, wenn sich das Einkommen deutlich erhöht, die berücksichtigungsfähige Miete erheblich sinkt oder sich die Zahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder verändert. § 27 Wohngeldgesetz sieht dafür ausdrücklich Anpassungen während eines laufenden Bewilligungszeitraums vor.

Der angekündigte Schutz bezieht sich daher vor allem darauf, dass die geplanten neuen Berechnungswerte nicht allein wegen ihres Inkrafttretens rückwirkend auf bereits geschützte Bewilligungszeiträume übertragen werden sollen.

Auch eine Erhöhung während des laufenden Bezugs kann möglich sein

Verändern sich die persönlichen Verhältnisse zugunsten des Wohngeldbeziehers, kann ebenfalls eine Neuberechnung interessant sein. Das gilt beispielsweise bei einer erheblichen Verringerung des Gesamteinkommens oder bestimmten Erhöhungen der berücksichtigungsfähigen Wohnkosten.

Betroffene sollten deshalb nicht davon ausgehen, dass sie einen laufenden Bescheid unter keinen Umständen anfassen sollten. Eine Veränderung kann je nach Situation auch zu einem höheren Wohngeldanspruch führen.

Welche Faktoren den Zuschuss erhöhen können, erläutert Gegen-Hartz im Beitrag „5 Dinge, die dein Wohngeld erhöhen“.

Reform ist noch nicht endgültig abgeschlossen

Bei allen Berechnungen für 2027 muss berücksichtigt werden, dass es sich weiterhin um ein Gesetzgebungsverfahren handelt. Das Bundeskabinett hat den Entwurf zwar bereits beschlossen, die endgültige gesetzliche Regelung steht jedoch erst nach Abschluss des parlamentarischen Verfahrens fest.

Vorgesehen ist bislang ein Inkrafttreten zum 1. Januar 2027. Bis zum endgültigen Abschluss können sich einzelne Regelungen noch verändern.

Für Wohngeldbezieher lohnt jetzt der Blick auf das Enddatum

Betroffene sollten deshalb ihren aktuellen Wohngeldbescheid hervorholen und zunächst prüfen, bis zu welchem Datum Wohngeld bewilligt wurde. Dieses Datum zeigt, wie lange der aktuelle Bewilligungszeitraum noch läuft und wann voraussichtlich eine neue Berechnung ansteht.

Je weiter der bestehende Bescheid in das Jahr 2027 hineinreicht, desto später können sich die geplanten Kürzungen bemerkbar machen. Das kann insbesondere bei Rentnern, Alleinerziehenden und Haushalten mit niedrigem Erwerbseinkommen finanziell einen erheblichen Unterschied ausmachen.