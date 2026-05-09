Abschließender Bürgergeld-Bescheid kommt jetzt – fünf Schritte bevor die Frist abläuft

Ein Brief vom Jobcenter mit dem Betreff „Abschließende Entscheidung” kann Hunderte oder Tausende Euro Rückforderung bedeuten – für Menschen, die vorläufig Bürgergeld bezogen haben und deren Bewilligungszeitraum nun abgerechnet wird.

Wer diesen Bescheid einfach abheftet, riskiert Bestandskraft. Jobcenter machen beim abschließenden Verfahren systematisch Fehler – bei der Fristsetzung, bei der Belehrung, bei der Berechnung – die den Bescheid angreifbar machen. Seit dem 1. Juli 2026 gelten verschärfte Regeln, die das Zeitfenster für Gegenmaßnahmen deutlich enger machen.

Abschließender Bürgergeld-Bescheid: Was steckt dahinter – und wer ist betroffen?

Wer Bürgergeld mit dem Zusatz „vorläufig” bewilligt bekommen hat, kann sich auf diesen Moment einstellen: Nach Ende des Bewilligungszeitraums rechnet das Jobcenter auf Basis der tatsächlichen Verhältnisse ab. Das ist keine Ausnahme, sondern die gesetzliche Regel.

Vorläufige Bescheide werden immer dann ausgestellt, wenn das Einkommen im Bewilligungszeitraum nicht verlässlich prognostizierbar war – bei Selbstständigen, Aufstockern mit schwankendem Lohn, ungeklärten Unterhaltszahlungen oder noch offenen Nachweisen zu den Wohnkosten.

Das Ergebnis dieser Schlussabrechnung kann in zwei Richtungen gehen. Hat das Jobcenter zu wenig gezahlt, gibt es eine Nachzahlung. Hat es zu viel gezahlt, folgt ein Erstattungsbescheid – das Jobcenter fordert Geld zurück. Genau dieser zweite Fall ist für die meisten Betroffenen der Auslöser für erheblichen Stress und finanzielle Engpässe, weil die Forderung oft unerwartet kommt und hoch ausfällt.

Dabei ist längst nicht jede Rückforderung rechtmäßig. Jobcenter machen beim abschließenden Verfahren systematisch Fehler – bei der Fristsetzung, bei der Belehrung, bei der Berechnung. Wer die folgenden fünf Prüfschritte kennt, hat eine reale Chance, gegen einen fehlerhaften Bescheid vorzugehen.

Schritt 1: Den Bescheid auf Verfahrensfehler prüfen – bevor Sie überhaupt über die Summe nachdenken

Bevor die Höhe der angeblichen Überzahlung überhaupt eine Rolle spielt, muss geprüft werden, ob das Jobcenter das Verfahren vor dem abschließenden Bescheid korrekt durchgeführt hat. Dieser Schritt entscheidet oft allein darüber, ob der Bescheid rechtlich hält oder schon am Verfahren scheitert.

Das Jobcenter darf eine Nullfestsetzung oder eine reduzierte Festsetzung nur dann erlassen, wenn es die Betroffenen zuvor ordnungsgemäß zur Mitwirkung aufgefordert hat.

Dazu braucht das Jobcenter zwingend zwei Elemente: eine angemessene Frist und eine schriftliche Belehrung über die Rechtsfolgen bei Nichtmitwirkung. Fehlt eines davon, ist die abschließende Entscheidung rechtswidrig – unabhängig davon, wie hoch die tatsächliche Überzahlung war.

Was ist eine „angemessene” Frist? Die Bundesagentur für Arbeit hält in ihren Fachlichen Weisungen zu § 41a SGB II für Selbstständige eine Frist von zwei Monaten für die Einreichung der Einnahmen-Ausgaben-Aufstellung (EKS) für erforderlich.

Gerichte haben klargestellt: Hat das Jobcenter eine kürzere Frist gesetzt, macht das die darauf gestützte Nullfestsetzung rechtswidrig – auch wenn zwischen Aufforderung und Bescheid tatsächlich mehr Zeit vergangen ist. Entscheidend ist die gesetzte, nicht die verstrichene Frist.

Prüfen Sie also: Hat das Jobcenter Ihnen eine Mitwirkungsaufforderung geschickt? War darin eine Frist mit konkretem Datum angegeben? Stand darin, was passiert, wenn Sie die Unterlagen nicht einreichen? Liegt das Aufforderungsschreiben nicht vor oder fehlen diese Angaben, haben Sie einen starken Ansatzpunkt für den Widerspruch.

Ein weiterer Verfahrensfehler: Das Jobcenter korrigiert vorläufige Bescheide nach Ablauf des Bewilligungszeitraums manchmal über § 48 SGB X – also über die allgemeine verwaltungsrechtliche Rücknahmevorschrift.

Das ist seit dem Urteil des Bundessozialgerichts vom 16. Juli 2025 (B 7 AS 19/24 R) unzulässig. Nach Ablauf des Bewilligungszeitraums ist ausschließlich der Weg über § 41a SGB II erlaubt. Taucht in Ihrem Bescheid § 48 SGB X als Rechtsgrundlage auf, ist das ein Indikator für einen rechtswidrigen Bescheid.

Schritt 2: Die Berechnung kontrollieren – Einnahmen, Ausgaben, Verrechnung

Selbst wenn das Verfahren formal korrekt war, können im abschließenden Bescheid Rechenfehler stecken. Das Jobcenter berechnet das Einkommen bei der Schlussabrechnung nach einem Durchschnittsprinzip: Über den gesamten Bewilligungszeitraum wird das anrechenbare Einkommen gemittelt und dann monatsweise verrechnet. Das klingt einfach – die Fehlerquote ist hoch.

Verena M., 43, aus Gelsenkirchen hatte neun Monate lang schwankendes Einkommen aus einer Teilzeitstelle mit Provision. In drei Monaten verdiente sie deutlich mehr als erwartet, in den anderen lag sie unter dem Prognosewert.

Das Jobcenter berücksichtigte in der Schlussabrechnung nur die Mehreinnahmen, nicht die Monate mit weniger Einkommen als prognostiziert. Die Erstattungsforderung lautete 740 Euro. Nach Widerspruch und korrekter Gesamtverrechnung reduzierte sich die Forderung auf 190 Euro.

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Kontrollieren Sie: Stimmen die zugrunde gelegten Einkommenswerte mit Ihren Nachweisen überein? Wurden alle Einkommensfreibeträge abgezogen? Wurden Monate mit geringerem Einkommen als ursprünglich prognostiziert gegen die Monate mit höherem Einkommen saldiert?

Wurden Werbungskosten berücksichtigt, die Sie belegt haben? Ein eigener Gegencheck der Berechnung lohnt sich fast immer – insbesondere wenn Sie Einkommen aus mehreren Quellen oder stark schwankende Einnahmen hatten.

Außerdem gilt: Überzahlungen in einem Monat werden zunächst mit Nachzahlungsansprüchen aus anderen Monaten desselben Bewilligungszeitraums verrechnet. Erst danach entsteht überhaupt eine Erstattungspflicht. Dieser Saldierungsschritt wird von Jobcentern nicht immer korrekt umgesetzt.

Schritt 3: Widerspruch einlegen – die 1-Monats-Frist ist absolut

Wenn Sie Fehler gefunden haben oder der Bescheid schlicht nicht nachvollziehbar ist: Legen Sie Widerspruch ein. Die Widerspruchsfrist beträgt einen Monat ab Bekanntgabe des Bescheids.

Sie gilt für den abschließenden Bescheid und für einen gleichzeitig erlassenen Erstattungsbescheid – auch wenn beide im selben Schreiben stehen. Wer diese Frist verpasst, verliert das Recht auf Widerspruch. Der Bescheid wird bestandskräftig.

Wichtig: Legen Sie Widerspruch auch dann ein, wenn Sie die Begründung noch nicht vollständig ausgearbeitet haben. Ein Widerspruch kann zunächst ohne detaillierte Begründung eingelegt werden.

Entscheidend ist, dass er fristgerecht beim Jobcenter eingeht. Die Begründung kann nach Aufforderung nachgereicht werden. Nutzen Sie eine nachweisbare Zustellform – persönliche Abgabe gegen Empfangsbestätigung oder Einwurfeinschreiben.

Die Rechtsbehelfsbelehrung am Ende des Bescheids gibt an, an welche Stelle der Widerspruch zu richten ist. Folgen Sie dieser Angabe, nicht der Adresse des zuständigen Sachbearbeiters. Fehlt die Rechtsbehelfsbelehrung oder ist sie fehlerhaft, verlängert sich die Widerspruchsfrist auf ein Jahr. Das ist ein weiterer Punkt, der sich lohnt zu kontrollieren.

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Ein entscheidender Punkt mit Blick auf die Rechtslage ab 1. Juli 2026: Das Bundessozialgericht hatte 2022 klargestellt, dass Nachweise noch im Widerspruchsverfahren – und sogar noch im Klageverfahren – eingereicht werden konnten (B 4 AS 64/21 R).

Ab dem 1. Juli 2026 gilt das nicht mehr. Die neue Präklusionsregel schließt Nachweise, die nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens eingereicht werden, vom Verfahren aus. Das bedeutet: Wer Unterlagen hat und wartet, riskiert ab diesem Datum den vollständigen Rechtsverlust. Unterlagen gehören in das Widerspruchsverfahren – nicht danach.

Schritt 4: Unter 50 Euro Rückforderung – das Jobcenter hat keinen Erstattungsanspruch

Dieser Prüfschritt klingt technisch, hat aber in der Praxis erhebliche Bedeutung. § 41a Abs. 6 Satz 3 SGB II legt eine gesetzliche Untergrenze für Erstattungsansprüche fest:

Das Jobcenter kann eine Rückzahlung nur dann verlangen, wenn die verbleibende Überzahlung nach der Saldierung aller Monate des Bewilligungszeitraums mindestens 50 Euro für die gesamte Bedarfsgemeinschaft beträgt. Liegt die verbleibende Differenz darunter, besteht kein Erstattungsanspruch.

Diese Bagatellgrenze gilt für die Bedarfsgemeinschaft insgesamt, nicht pro Person. Wer allein lebt, muss also 50 Euro Überzahlung überschreiten. Wer mit Partnerin und Kind in einer Bedarfsgemeinschaft lebt, wird ebenfalls nur insgesamt gemessen. Liegt die Gesamtüberzahlung nach vollständiger Verrechnung unter dieser Schwelle, ist der Erstattungsbescheid rechtswidrig.

Überprüfen Sie bei kleinen Forderungen: Wurde die Saldierung korrekt vorgenommen, bevor die verbleibende Überzahlung berechnet wurde? Liegt die Endsumme unter 50 Euro? Dann sollten Sie diesen Punkt im Widerspruch ausdrücklich benennen.

Schritt 5: Ab 1. Juli 2026 gilt strengeres Recht – wer jetzt noch Unterlagen hat, muss handeln

Mit dem 13. SGB II-Änderungsgesetz (BGBl. 2026 I Nr. 107 vom 16. April 2026) hat der Gesetzgeber das Verfahren für abschließende Entscheidungen grundlegend verschärft. Ab dem 1. Juli 2026 gilt für alle abschließenden Entscheidungen, die nach diesem Datum ergehen, eine harte materielle Ausschlussfrist: Nachweise, die erst nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens eingereicht werden, zählen nicht mehr.

Das ist nicht mehr die alte Rechtslage – das Bundessozialgericht hatte Betroffenen diesen Nachreichweg 2022 ausdrücklich offengehalten. Der Gesetzgeber hat ihn jetzt geschlossen.

Entscheidend ist nicht der Beginn des Bewilligungszeitraums, sondern das Datum des abschließenden Bescheids. Wessen Abschlussbescheid nach dem 1. Juli 2026 ergeht, ist von der neuen Regelung erfasst – auch wenn er Bürgergeld für 2024 oder 2025 bezogen hat.

Wer weiß, dass noch ein abschließender Bescheid aussteht, sollte deshalb alle relevanten Nachweise proaktiv einreichen, bevor der Bescheid kommt. Läuft das Widerspruchsverfahren bereits, müssen Unterlagen noch im laufenden Verfahren eingereicht werden. Was nach dem Widerspruchsbescheid nachkommt, bleibt draußen.

Ein weiterer Punkt: Das Landessozialgericht Hessen hat klargestellt (L 9 AS 275/24), dass das Jobcenter bereits mit der Vollstreckung beginnen kann, wenn ein abschließender Bescheid vorliegt – auch wenn der Widerspruch noch aussteht und der Bescheid noch nicht bestandskräftig ist.

Wer die Rückzahlung während des Widerspruchsverfahrens stoppen will, muss ausdrücklich die Aussetzung der Vollziehung beantragen. Beratungsstellen des VdK, des SoVD oder eine Rechtsantragsstelle am Sozialgericht helfen dabei.

Häufige Fragen zum abschließenden Bürgergeld-Bescheid

Was passiert, wenn das Jobcenter innerhalb eines Jahres nach Ende des Bewilligungszeitraums gar keinen abschließenden Bescheid erlässt?

In diesem Fall tritt nach § 41a Abs. 5 SGB II die sogenannte Jahresfiktion ein: Die vorläufig bewilligten Leistungen gelten dann als abschließend festgesetzt. Das bedeutet für Betroffene: keine Rückforderung mehr möglich, aber auch kein Nachzahlungsanspruch.

Wer glaubt, dass ihm unter dem Strich mehr zugestanden hätte, muss vor Ablauf dieses Jahres aktiv eine abschließende Entscheidung beantragen.

Kann das Jobcenter den vorläufigen Bescheid rückwirkend über § 48 SGB X aufheben, anstatt einen abschließenden Bescheid zu erlassen?

Nein. Das Bundessozialgericht hat am 16. Juli 2025 (B 7 AS 19/24 R) klargestellt, dass nach Ablauf des Bewilligungszeitraums ausschließlich der Weg über § 41a SGB II zulässig ist. § 48 SGB X ist durch die Spezialregelung gesperrt. Wer einen Aufhebungsbescheid nach § 48 SGB X erhält, obwohl es um eine vorläufige Bewilligung geht, hat einen starken Widerspruchsgrund.

Ich habe die Mitwirkungsaufforderung nicht erhalten oder erst sehr spät – was nun?

Wenn die Mitwirkungsaufforderung nicht nachweislich zugestellt wurde oder eine unangemessen kurze Frist enthielt, ist die darauf gestützte Nullfestsetzung oder Minderungsfestsetzung rechtswidrig. Dieser Verfahrensfehler sollte im Widerspruch ausdrücklich gerügt werden. Das Jobcenter trägt die Beweislast für ordnungsgemäße Zustellung und korrekte Fristsetzung.

Was ist, wenn mein Widerspruch läuft, das Jobcenter aber bereits Geld einbehält?

Das ist möglich: Gerichte haben bestätigt, dass Erstattungsforderungen auch bei noch nicht bestandskräftigem Bescheid vollstreckt werden dürfen. Außerdem kann das Jobcenter nach § 43 SGB II laufende Leistungen durch Aufrechnung kürzen. Wer die Vollziehung stoppen will, muss im Widerspruch oder separat die Aussetzung der Vollziehung nach § 86a Abs. 3 SGG beantragen. Das ist ein eigenständiger Antrag.

Gilt die neue Präklusionsregel ab 1. Juli 2026 auch, wenn mein Bewilligungszeitraum vor diesem Datum begann?

Ja. Das 13. SGB II-Änderungsgesetz enthält für § 41a Abs. 3 Satz 5 SGB II nF keine ausdrückliche Übergangsregelung – anders als etwa für die neuen Vermögensgrenzen. Der neue Satz gilt für alle abschließenden Entscheidungen, die ab dem 1. Juli 2026 ergehen. Wessen Abschlussbescheid erst im Herbst 2026 kommt, ist betroffen – egal wann der Bewilligungszeitraum begann.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: § 41a SGB II – Vorläufige Entscheidung, Fassung ab 1. Januar 2023 (gesetze-im-internet.de)

Bundesgesetzblatt: Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze, BGBl. 2026 I Nr. 107 vom 16. April 2026

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen § 41a SGB II, Stand 1. Juli 2023 (arbeitsagentur.de)

Bundessozialgericht: Urteil vom 16. Juli 2025, Az. B 7 AS 19/24 R – § 48 SGB X bei vorläufiger Bewilligung gesperrt

Bundessozialgericht: Urteil vom 29. November 2022, Az. B 4 AS 64/21 R – keine Präklusion im Widerspruchsverfahren (gilt bis 30. Juni 2026)

Landessozialgericht Hessen: Urteil, Az. L 9 AS 275/24 – Erstattungsanspruch auch vor Bestandskraft

dejure.org: § 41a SGB II, Kommentierung und Rechtsprechungsübersicht