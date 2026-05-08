Pflegegeld: Mutter im Krankenhaus und Pflegekasse sagt Nein – Angehörige retten 1.356 Euro Lohnersatz

Die Mutter erleidet einen Schlaganfall, der Sohn nimmt sich zehn Tage frei, um die Pflege zu organisieren. Dann kommt der Bescheid der Pflegekasse: Antrag abgelehnt. Bis zu 1.356,30 Euro Lohnersatz stehen Beschäftigten beim Pflegeunterstützungsgeld zu, wenn ein naher Angehöriger plötzlich Pflege braucht.

Es gibt mehrere Ablehnungsgründe, die immer wieder dieselben Menschen treffen: zu spät beantragt, falsche Stelle angeschrieben, keine akute Pflegesituation anerkannt. Wer sie kennt und dagegen vorgeht, rettet seinen Anspruch.

Pflegeunterstützungsgeld abgelehnt: Was steckt hinter dem Bescheid

Das Pflegeunterstützungsgeld ist eine Lohnersatzleistung der sozialen Pflegeversicherung. Es soll den Einkommensausfall abfedern, den Beschäftigte erleiden, wenn sie wegen einer akuten Pflegesituation kurzfristig der Arbeit fernbleiben müssen.

Die Leistung beträgt 90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts, maximal 135,63 Euro pro Kalendertag. Wer die vollen zehn Arbeitstage beansprucht, bekommt damit im Jahr 2026 höchstens 1.356,30 Euro.

Seit dem 1. Januar 2024 gilt der Anspruch pro Kalenderjahr, und zwar für jeden pflegebedürftigen Angehörigen neu, nicht als einmaliges Gesamtkontingent für das gesamte Leben.

Ablehnungsbescheide kommen häufiger vor, als Betroffene ahnen. Die Pflegekasse muss das Pflegeunterstützungsgeld nur dann auszahlen, wenn alle gesetzlichen Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt sind.

Fehlt auch nur eine: kein anerkannter Akutfall, Antrag zu spät, Unterlagen unvollständig, falscher Ansprechpartner. Folgt die Ablehnung. Sie ist kein Endurteil. Gegen jeden Ablehnungsbescheid können Sie Widerspruch einlegen.

Ablehnungsgrund Nummer eins: Die Pflegekasse erkennt keine akute Pflegesituation an

Der häufigste Ablehnungsgrund ist dieser: Die Pflegekasse zweifelt daran, dass eine akute Pflegesituation vorlag. Was das Pflegezeitgesetz unter diesem Begriff versteht, ist enger, als viele Betroffene denken.

Eine akute Pflegesituation muss plötzlich, unvermittelt und unerwartet eintreten. Der Schlaganfall der bisher gesunden Mutter, der Sturz mit Oberschenkelhalsbruch beim allein lebenden Vater, die überraschende stationäre Einweisung mit anschließendem Organisationsbedarf: Das sind typische Akutfälle.

Was nicht genügt: eine Pflegesituation, die schon seit Wochen oder Monaten besteht und sich nicht wesentlich verändert hat. Wer seinen Vater seit zwei Jahren mit Pflegegrad 2 pflegt und sich nun ein paar Tage freistellt, weil der nächste Arzttermin ansteht oder die Pflegekraft ausgefallen ist, hat keinen Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld.

Die Alltagsorganisation laufender Pflege ist kein Akutfall, auch dann nicht, wenn sie den Angehörigen faktisch bindet. Das Bundesgesundheitsministerium hat das ausdrücklich klargestellt: Eine bereits bestehende, unveränderte Pflegebedürftigkeit genügt für die kurzzeitige Arbeitsverhinderung nicht.

Wichtig für den Widerspruch: Kein festgestellter Pflegegrad ist nötig, um den Anspruch zu begründen. Die ärztliche Bescheinigung über die voraussichtliche Pflegebedürftigkeit des Angehörigen und die Erforderlichkeit der Freistellung reicht aus.

Seit dem 1. Januar 2026 darf diese Bescheinigung auch eine Pflegefachperson ausstellen, also eine nach dem Pflegeberufegesetz ausgebildete Pflegefachfrau oder einen Pflegefachmann, wie sie in ambulanten Diensten tätig sind.

Wer abgelehnt wurde, weil die Pflegekasse die Pflegebedürftigkeit bezweifelt, kann im Widerspruch die ärztliche Bescheinigung nachreichen oder durch die Bescheinigung einer Pflegefachperson ergänzen.

Thomas R., 53, aus Dortmund, pflegt seinen Vater, der seit 2023 Pflegegrad 2 hat. Im Februar 2026 zieht sich der Vater bei einem Sturz eine Hüftfraktur zu, wird operiert und soll nach zehn Tagen aus der Klinik entlassen werden: ohne Pflegedienst, ohne Anschlussheilbehandlung, ohne etwas Organisiertes.

Thomas nimmt sich eine Woche frei und beantragt Pflegeunterstützungsgeld. Die Pflegekasse lehnt ab: Der Vater habe bereits Pflegegrad 2, eine neue akute Pflegesituation liege nicht vor.

Im Widerspruch belegt Thomas mit dem Klinik-Entlassungsbrief, dass sich der Pflegebedarf durch die Fraktur schlagartig erhöht hat und bisher keine stabile Versorgung existierte. Die Pflegekasse hebt die Ablehnung auf.

Ablehnungsgrund Nummer zwei: Antrag zu spät oder bei der falschen Pflegekasse eingereicht

Zwei verbreitete Verfahrensfehler führen fast immer zur Ablehnung und lassen sich beim zweiten Mal nicht mehr korrigieren: der zu späte Antrag und der Antrag bei der falschen Stelle.

Das Pflegeunterstützungsgeld muss unverzüglich beantragt werden. Das bedeutet nicht innerhalb einer Woche oder binnen eines Monats, sondern ohne schuldhaftes Zögern, also de facto innerhalb weniger Tage nach dem Akutereignis. Wer wartet, bis der Beschäftigte wieder am Schreibtisch sitzt und sich in Ruhe darum kümmert, riskiert die Ablehnung.

Die Pflicht zur unverzüglichen Antragstellung ist im Gesetz ausdrücklich verankert. In der Praxis empfiehlt sich: Antrag spätestens am zweiten oder dritten Tag der Freistellung stellen, per Telefon oder E-Mail mit dem Antragsvordruck der Pflegekasse.

Der zweithäufigste Verfahrensfehler trifft Menschen, die ihren Antrag bei der eigenen Pflegekasse einreichen, also bei der Kasse, bei der sie selbst als Beschäftigte versichert sind. Das Pflegeunterstützungsgeld wird aber nicht bei Ihrer Krankenkasse oder Ihrer Pflegekasse beantragt, sondern bei der Pflegekasse des pflegebedürftigen Angehörigen.

Ist Ihre Mutter bei der AOK pflegepflichtversichert, geht der Antrag an die AOK‑Pflegekasse. Ist sie privat pflegeversichert, wendet man sich an das private Pflegeversicherungsunternehmen.

Wer diesen Weg verfehlt, verliert wertvolle Zeit und möglicherweise den Anspruch, wenn durch die Weiterleitung die Unverzüglichkeit nicht mehr gewahrt ist.

Ablehnungsgrund Nummer drei: Unterlagen fehlen oder der Arbeitgeber zahlt weiter

Neben dem Akutfall-Nachweis braucht die Pflegekasse einen Beleg dafür, dass der Arbeitgeber für die Ausfalltage keine Vergütung zahlt. Dieser Nachweis ist zwingend, denn das Pflegeunterstützungsgeld tritt nur dann ein, wenn wirklich ein Einkommensverlust entsteht.

Die meisten Pflegekassen stellen dafür einen Vordruck bereit, den der Arbeitgeber ausfüllt. Verzögert der Arbeitgeber diese Bescheinigung oder stellt sie gar nicht aus, gerät der Antrag ins Stocken. Fordern Sie die Bescheinigung schriftlich an, eine E-Mail genügt, und setzen Sie eine kurze Frist.

Ein selten diskutierter, aber praxisrelevanter Punkt: Zahlt der Arbeitgeber das Gehalt trotz der Freistellung weiter, etwa weil der Arbeitsvertrag oder ein Tarifvertrag das vorsieht, entfällt der Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld. Das ist kein Missstand, sondern Absicht:

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Die Leistung der Pflegekasse soll ausschließlich einen echten Entgeltausfall ausgleichen. Wer von seinem Arbeitgeber volle Gehaltsfortzahlung bekommt, braucht kein Pflegeunterstützungsgeld. Problematisch wird es, wenn der Arbeitgeber zunächst eine Fortzahlung in Aussicht stellt, diese dann aber verweigert.

In diesem Fall greift der Anspruch gegen die Pflegekasse, sofern der Antrag noch rechtzeitig gestellt werden kann.

Zu den häufig fehlenden Unterlagen gehört außerdem die ärztliche Bescheinigung. Sie muss die voraussichtliche Pflegebedürftigkeit des Angehörigen bestätigen und bescheinigen, dass die Freistellung des Beschäftigten dafür erforderlich ist.

Reicht die Bescheinigung einer Pflegefachperson, kann das im Akutfall schneller gehen, vor allem wenn bereits ein ambulanter Pflegedienst im Einsatz ist. Die Kosten für das Attest trägt der Antragsteller; eine Erstattung durch die Pflegekasse ist nicht vorgesehen.

So legen Sie Widerspruch gegen die Ablehnung des Pflegeunterstützungsgeldes ein

Gegen jeden Ablehnungsbescheid der Pflegekasse können Sie Widerspruch einlegen. Die Frist beträgt einen Monat ab dem Tag, an dem Ihnen der Bescheid bekannt gegeben wurde, also ab dem Datum, das als Zustellungsdatum gilt.

Versäumen Sie diese Frist, wird der Bescheid rechtskräftig und der Anspruch ist verloren. Im Zweifel gilt die Frist ab dem Tag, an dem Sie den Briefkasten geleert haben.

Den Widerspruch richten Sie schriftlich an die Pflegekasse, die den Bescheid erlassen hat, also die Pflegekasse Ihres Angehörigen. Der Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld ergibt sich aus § 44a Abs. 3 SGB XI; benennen Sie diese Norm in Ihrem Widerspruch ausdrücklich.

Eine formlose Erklärung genügt dem Grunde nach, aber ein gut begründeter Widerspruch hat deutlich bessere Chancen. Benennen Sie den konkreten Ablehnungsgrund aus dem Bescheid und erklären Sie, warum er aus Ihrer Sicht falsch ist.

Fügen Sie alle Unterlagen bei, die beim ursprünglichen Antrag gefehlt haben oder Ihre Version des Sachverhalts belegen: ärztliches Attest, Bescheinigung der Pflegefachperson, Klinik-Entlassungsbrief, Bestätigung des Arbeitgebers über Nichtfortzahlung.

Wenn der Widerspruch erfolglos bleibt, steht der Klageweg beim Sozialgericht offen. Klagen gegen Pflegekassen sind in erster Instanz kostenlos. Das Kostenrisiko bei unterlegenen Klagen ist im Sozialrecht für Versicherte stark begrenzt.

Wer nicht sicher ist, ob die Ablehnungsgründe tragfähig sind, kann sich kostenlos bei einem Sozialverband wie VdK oder SoVD beraten lassen. Diese verfügen über rechtliche Expertise speziell für Leistungsstreitigkeiten im SGB XI.

Eine Besonderheit bei Widersprüchen wegen fehlender akuter Pflegesituation: Belegen Sie die Plötzlichkeit des Ereignisses so konkret wie möglich. Datum der Einweisung oder des Unfalls, Datum des Entlassungsbriefes, Beschreibung der Situation vor dem Akutereignis im Vergleich zur Situation danach.

Eine pauschale Erklärung „mein Vater ist pflegebedürftig” reicht nicht; die Pflegekasse muss nachvollziehen können, warum die Situation plötzlich eine andere war als zuvor. Wer diese Linie im Widerspruch klar zieht, hat gute Chancen, auch in Fällen zu gewinnen, in denen ein Pflegegrad bereits vorlag.

Wenn mehrere Angehörige Pflegeunterstützungsgeld für dieselbe pflegebedürftige Person beantragt haben, gelten die zehn Tage als Gesamtkontingent. Haben Schwester und Bruder je fünf Tage beantragt, ist das Kontingent erschöpft. Wer deswegen abgelehnt wird, muss prüfen, ob die eigene Freistellung zeitlich vor der anderen Person lag.

Häufige Fragen zur Pflegeunterstützungsgeldablehnung und zum Widerspruch

Kann ich Widerspruch einlegen, wenn ich den Antrag zu spät gestellt habe?

Nur in Ausnahmefällen. Die Unverzüglichkeit ist eine materielle Anspruchsvoraussetzung, kein reiner Formfehler. Wer deutlich zu spät beantragt hat, verliert den Anspruch damit endgültig.

Eine Ausnahme kann gelten, wenn ein objektiver Hinderungsgrund die rechtzeitige Antragstellung verhindert hat, etwa ein krankheitsbedingter Krankenhausaufenthalt des Antragstellers selbst oder eine fehlerhafte Auskunft der Pflegekasse. Diese Fälle sollten Sie anwaltlich oder über einen Sozialverband prüfen lassen.

Was tun, wenn der Arbeitgeber die Bescheinigung über die Nichtfortzahlung verweigert?

Fordern Sie die Bescheinigung schriftlich und mit Fristsetzung an. Verweigert der Arbeitgeber sie weiterhin, können Sie der Pflegekasse eine schriftliche Erklärung vorlegen, dass Sie keine Entgeltfortzahlung erhalten haben, und gleichzeitig arbeitsrechtliche Schritte gegen den Arbeitgeber einleiten.

Die Pflegekasse ist verpflichtet, Ihren Anspruch zu prüfen. Die Bescheinigung ist ein Beweismittel, keine Hürde, die der Arbeitgeber in der Hand hat. Im Zweifel klären Sie das mit dem Betriebsrat oder einem Fachanwalt für Arbeitsrecht.

Gilt das Pflegeunterstützungsgeld auch für Pflegebedürftige ohne deutschen Wohnsitz?

Ja, unter bestimmten Voraussetzungen. Hat der pflegebedürftige Angehörige eine deutsche Pflegeversicherung und lebt in einem EU-Mitgliedstaat oder einem weiteren Staat mit entsprechendem Sozialversicherungsabkommen, können Beschäftigte in Deutschland auch dort Pflegeunterstützungsgeld beantragen. Maßgeblich ist die deutsche Pflegekasse des Angehörigen.

Zählen die zehn Tage für jeden Arbeitgeber neu, wenn jemand mehrere Jobs hat?

Nein. Das Kontingent von zehn Arbeitstagen gilt pro pflegebedürftiger Person und Kalenderjahr, nicht pro Arbeitsverhältnis. Wer in zwei Teilzeitstellen beschäftigt ist, muss die Tage auf beide Stellen aufteilen.

Pflegeunterstützungsgeld erhält er für den Einkommensausfall bei beiden Arbeitgebern, soweit keiner davon Entgeltfortzahlung leistet, aber zusammen nicht mehr als den gesetzlichen Tageshöchstbetrag.

Was passiert, wenn die Pflegekasse nicht innerhalb von drei Monaten über den Widerspruch entscheidet?

Entscheidet die Pflegekasse über Ihren Widerspruch nicht innerhalb von drei Monaten und liegt kein ausreichender Grund für die Verzögerung vor, können Sie direkt Klage beim Sozialgericht erheben, die sogenannte Untätigkeitsklage.

Das zwingt die Pflegekasse, sich zu entscheiden. Die Dreimonatsfrist beginnt mit dem Tag, an dem Sie den Widerspruch eingelegt haben.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: Elftes Buch Sozialgesetzbuch – § 44a Abs. 3 SGB XI (Pflegeunterstützungsgeld)

Bundesministerium der Justiz: Gesetz über die Pflegezeit – § 2 PflegeZG (Kurzzeitige Arbeitsverhinderung)