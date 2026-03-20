Kassenwechsel trotz Krankengeld: Dieses Detail übersehen fast alle

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Ein Kassenwechsel beendet den Ärger mit dem Medizinischen Dienst – so die Hoffnung vieler Krankengeldbezieher, die sich von ihrer Krankenkasse unter Druck gesetzt fühlen. Telefonische Befragungen, Fragebögen mit Fristsetzung, MD-Gutachten, die eine Arbeitsfähigkeit bescheinigen, obwohl der behandelnde Arzt das Gegenteil sagt. Die Idee liegt nahe: andere Kasse, andere Behandlung.

Doch dieser Plan scheitert in den meisten Fällen an einer Tatsache, die kaum jemand kennt – der Medizinische Dienst ist gar kein Dienst der Krankenkasse. Er ist regional organisiert, kassenübergreifend tätig, und wer innerhalb derselben Region wechselt, hat es mit exakt denselben Gutachtern zu tun wie vorher.

Das heißt nicht, dass ein Kassenwechsel im Krankengeldbezug grundsätzlich sinnlos wäre. Aber wer ihn aus den falschen Gründen angeht, riskiert Zahlungslücken, bürokratischen Aufwand und den Verlust laufender Bewilligungen – ohne am eigentlichen Problem etwas zu ändern.

Krankenkasse wechseln trotz Krankengeld – was das Gesetz erlaubt

Rechtlich steht einem Wechsel nichts entgegen, auch nicht mitten im Krankengeldbezug. Die gesetzliche Krankenversicherung kennt keinen Gesundheitscheck bei der Aufnahme, keinen Risikozuschlag, kein Ablehnungsrecht. Jede geöffnete Kasse muss jeden Versicherten aufnehmen – ob gesund, chronisch krank oder seit Monaten im Krankengeldbezug.

Das ergibt sich aus dem Kassenwahlrecht nach § 173 SGB V und dem Kontrahierungszwang, der die GKV von der privaten Versicherung unterscheidet.

Was das Gesetz allerdings nicht regelt, ist die Motivation der neuen Kasse. Keine Krankenkasse freut sich über ein Mitglied, das vom ersten Tag an hohe Kosten verursacht. Der Aufnahmeantrag darf nicht abgelehnt werden – aber die Bearbeitungsgeschwindigkeit, die Kulanz bei fehlenden Unterlagen, die Bereitschaft zu unbürokratischen Lösungen:

All das liegt im Ermessen der Sachbearbeitung. Wer im Krankengeldbezug wechselt, tritt nicht als umworbener Neukunde auf, sondern als Kostenfaktor.

Seit dem 1. Januar 2021 ist der Ablauf immerhin vereinfacht: Wer wechseln will, stellt einen Mitgliedsantrag bei der neuen Kasse. Diese meldet den Wechsel elektronisch an die bisherige Kasse, die innerhalb von zwei Wochen das Ende der Mitgliedschaft bestätigt. Eine eigene Kündigung durch den Versicherten ist innerhalb der GKV nicht mehr nötig (§ 175 Abs. 4 SGB V).

Bindungsfrist beim Kassenwechsel: 12 Monate seit 2021

Wer seine Kasse aktiv gewählt hat, ist zwölf Monate an sie gebunden – nicht mehr 18, wie es in älteren Ratgebern noch steht. Die Absenkung trat 2021 in Kraft (§ 175 Abs. 4 S. 1 SGB V). Wichtig dabei: Die Bindungsfrist wird nur durch eine aktive Wahlentscheidung ausgelöst. Wer bei seiner bisherigen Kasse bleibt, ohne gewechselt zu haben, startet keine neue Frist.

Zur Bindungsfrist kommt die Kündigungsfrist von zwei vollen Kalendermonaten zum Monatsende. Wer Anfang Mai den Antrag bei der neuen Kasse stellt, ist frühestens ab dem 1. August dort versichert – und selbst dann dauert es, bis das Krankengeld tatsächlich fließt.

Selbstständige, die ihren Krankengeldanspruch über einen Wahltarif Krankengeld absichern, müssen mit einer deutlich längeren Bindung rechnen: drei volle Jahre (§ 53 Abs. 8 SGB V). Selbst wenn die Kasse den Zusatzbeitrag erhöht, greift das Sonderkündigungsrecht bei diesem Tarif nicht.

Ein Selbstständiger, der im zweiten Jahr seines Wahltarifs erkrankt und mit dem Fallmanagement seiner Kasse hadert, sitzt fest – mindestens bis zum Ablauf der Dreijahresfrist.

Bei einer Erhöhung des Zusatzbeitrags – für alle anderen Versicherten – entfällt die Bindungsfrist hingegen komplett: Die Kündigung kann bis zum Ende des Monats erklärt werden, in dem der neue Beitragssatz erstmals gilt. Die Kündigungsfrist von zwei Monaten bleibt allerdings auch hier bestehen.

Krankengeldanspruch nach Kassenwechsel: Die 78-Wochen-Frist läuft weiter

Die häufigste Befürchtung: Mit dem Wechsel beginnt der Krankengeldanspruch bei Null. Das ist falsch. Die sogenannte Blockfrist nach § 48 SGB V – maximal 78 Wochen Krankengeld innerhalb von drei Jahren wegen derselben Krankheit – ist an die Erkrankung geknüpft, nicht an die Kassenmitgliedschaft.

Die Konsequenz ist eindeutig: Wer bei der alten Kasse bereits 40 Wochen Krankengeld bezogen hat, startet bei der neuen Kasse nicht bei Null, sondern bei Woche 41. Der Zähler wandert mit.

Damit die neue Kasse den Anspruch korrekt berechnen kann, muss die alte Kasse alle relevanten Daten übermitteln. Das regelt § 304 Abs. 2 SGB V in Verbindung mit den §§ 288 und 292 SGB V. Übermittelt werden insbesondere die Arbeitsunfähigkeitszeiten und – sobald bei der neuen Kasse ein Krankengeldfall vorliegt oder unmittelbar bevorsteht – auch die Diagnosedaten zur Blockfristberechnung.

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Seit April 2024 werden zudem elektronische AU-Bescheinigungen automatisch an die neue Kasse weitergeleitet, wenn die Krankschreibung über das Ende der Versicherung bei der alten Kasse hinausreicht.

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz stellt dabei klar: Die Diagnosedaten dürfen nur von der alten zur neuen Kasse fließen, nicht umgekehrt. Und nur dann, wenn tatsächlich ein Krankengeldfall vorliegt. Eine anlasslose Übermittlung sämtlicher Gesundheitsdaten ist unzulässig. Das schützt den Versicherten – aber es kann die Bearbeitung bei der neuen Kasse auch verzögern, weil diese die Daten erst anfordern muss.

Zahlungslücke beim Krankengeld nach Kassenwechsel – das größte Praxisrisiko

Formal besteht der Krankengeldanspruch ab dem ersten Tag der Mitgliedschaft bei der neuen Kasse. In der Praxis sieht das anders aus. Ein konkretes Szenario: Eine Arbeitnehmerin bezieht seit fünf Monaten Krankengeld wegen einer schweren Depression. Sie wechselt die Kasse zum 1. August.

Am 2. August hat die neue Kasse ihre Akte noch nicht, am 10. August fordert sie die Unterlagen bei der alten Kasse an, am 25. August gehen die Daten ein, Anfang September beginnt die Sachbearbeitung. Bis die erste Krankengeldzahlung der neuen Kasse auf dem Konto landet, vergehen vier bis sechs Wochen – Wochen, in denen die Betroffene kein Einkommen hat, aber Miete und Lebenshaltung weiterlaufen.

Neben der Zahlungslücke drohen weitere Probleme, die im Vorfeld leicht unterschätzt werden. Hilfsmittel wie Rollstühle, Rollatoren oder Einlagen stellt die Krankenkasse nur leihweise zur Verfügung – bei einem Wechsel müssen sie zurückgegeben und bei der neuen Kasse neu beantragt werden, was Wochen dauern kann.

Laufende Heilmittelverordnungen und bewilligte Medikamente müssen unter Umständen erneut genehmigt werden. Und weil mit der Krankenkasse automatisch auch die Pflegekasse wechselt, betrifft ein Kassenwechsel unter Umständen auch laufende Pflegeleistungen – ein Punkt, den viele Betroffene erst nach dem Wechsel bemerken.

Krankenkasse wechseln wegen Medizinischem Dienst – warum der Plan meist scheitert

Die Vorstellung, dass jede Kasse „ihren” Medizinischen Dienst hat, hält sich hartnäckig. Sie ist falsch. Seit dem MDK-Reformgesetz 2021 ist der Medizinische Dienst eine eigenständige Körperschaft des öffentlichen Rechts, organisiert in 15 regionalen Einheiten. Er arbeitet im Auftrag aller gesetzlichen Kassen in seinem Zuständigkeitsgebiet.

Wer in Niedersachsen von der AOK zur Barmer wechselt, hat es weiterhin mit dem MD Niedersachsen zu tun – denselben Gutachtern, denselben Bewertungsmaßstäben, denselben Leitlinien.

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Was sich durch einen Wechsel ändern kann, ist das Verhalten der Kasse selbst: wie häufig sie den MD bei laufender AU einschaltet, wie aggressiv ihr Krankengeldfallmanagement agiert, wie schnell sie zur Reha-Aufforderung greift. Manche Kassen beauftragen den MD bei längerer AU fast reflexartig, andere verhalten sich zurückhaltender. Doch welche Kasse zu welcher Gruppe gehört, bleibt für Versicherte unsichtbar.

Es gibt keine öffentlichen Statistiken darüber, wie oft einzelne Kassen den MD beauftragen, wie viele AU-Bescheinigungen angezweifelt werden oder bei wie vielen Krankengeldfällen eine Reha-Aufforderung folgt. Das ist ein Strukturproblem: Wer die Kasse wechseln will, um einem aggressiven Fallmanagement zu entkommen, kann vorher nicht prüfen, ob er vom Regen in die Traufe gerät.

Was Krankenkassen bei Krankengeld-Beziehern dürfen – und was nicht

Unabhängig davon, ob ein Wechsel sinnvoll ist oder nicht, lohnt es sich, die eigenen Rechte gegenüber der aktuellen Kasse zu kennen. Denn häufig lässt sich der Druck kontern, ohne die Kasse zu wechseln.

Die Verbraucherzentrale Hamburg weist auf einen zentralen Punkt hin: Krankenkassen dürfen Versicherte im Krankengeldbezug nur in zwei eng umrissenen Fällen kontaktieren – zur Frage, ob eine Wiederaufnahme der Arbeit absehbar ist und gegebenenfalls zu welchem Zeitpunkt, sowie zur Frage, ob diagnostische oder therapeutische Maßnahmen einer Wiederaufnahme entgegenstehen (§ 275 SGB V). Beide Fragen dienen dazu, eine unnötige Beauftragung des Medizinischen Dienstes zu vermeiden.

Fragebögen, die darüber hinausgehen – etwa zum medizinischen Verlauf, zur Situation am Arbeitsplatz oder zur persönlichen Lebenslage –, sind rechtlich nicht gedeckt, solange der Versicherte der individuellen Beratung nach § 44 Abs. 4 SGB V (dem sogenannten Krankengeldfallmanagement) nicht zugestimmt hat. Und selbst diese Zustimmung ist jederzeit widerruflich.

Wer also von seiner Kasse einen mehrseitigen Fragebogen mit Fristsetzung erhält, ohne dem Fallmanagement zugestimmt zu haben, kann ihn ignorieren – ohne dass das Krankengeld deshalb gestrichen werden darf.

Reha-Aufforderung und Gestaltungsrecht – der Kassenwechsel löst nichts

Besonders brisant wird der Wunsch nach einem Wechsel, wenn die Kasse bereits eine Aufforderung zum Reha-Antrag nach § 51 SGB V ausgesprochen hat. Ab diesem Zeitpunkt laufen zehn Wochen. Wird der Antrag nicht gestellt, kann die Kasse das Krankengeld einstellen – und diese Frist läuft weiter, auch wenn der Versicherte zwischenzeitlich die Kasse gewechselt hat. Ein Beispiel:

Ein Versicherter erhält Mitte Mai die Reha-Aufforderung und stellt gleichzeitig den Antrag bei einer neuen Kasse, um zum 1. August zu wechseln. Die Zehn-Wochen-Frist endet aber bereits Ende Juli. Der Wechsel kommt zu spät, um der Aufforderung zu entgehen – und die neue Kasse ist an dieselbe Frist gebunden.

Noch schwerer wiegt ein Mechanismus, der vielen Betroffenen nicht bekannt ist. Im Rahmen einer Reha prüft die Klinik auch, ob eine Erwerbsminderungsrente in Frage kommt. Fällt der Entlassungsbericht entsprechend aus, kann die Rentenversicherung das sogenannte Gestaltungsrecht einschränken – also die Möglichkeit des Versicherten, eine angebotene EM-Rente abzulehnen und stattdessen im Krankengeldbezug zu bleiben.

Diese Einschränkung ist nicht bei der Kasse gespeichert, sondern bei der Deutschen Rentenversicherung. Sie wandert automatisch mit zur neuen Kasse. Der Kassenwechsel ändert daran nichts.

Wer bereits eine Reha-Aufforderung erhalten hat oder damit rechnet, gewinnt durch einen Kassenwechsel keinen strategischen Vorteil. Die Fristen laufen weiter, die Rentenversicherung informiert die neue Kasse über den Status, und die neue Kasse übernimmt die Situation so, wie sie ist.

Wann sich ein Kassenwechsel trotz Krankengeld lohnen kann

Es gibt Konstellationen, in denen ein Wechsel durchaus sinnvoll ist – vorausgesetzt, die Erwartungen stimmen. Der klarste Fall: Die bisherige Kasse erhöht den Zusatzbeitrag. Für 2026 liegt der durchschnittliche Zusatzbeitrag bei 2,9 Prozent, einzelne Kassen verlangen deutlich mehr.

Wer im Krankengeldbezug ist, zahlt auf das Krankengeld ebenfalls Beiträge – ein günstigerer Zusatzbeitrag spart also auch im Leistungsbezug Geld. Das Sonderkündigungsrecht macht den Wechsel in diesem Fall besonders unkompliziert.

Auch wenn die bisherige Kasse ihr Krankengeldfallmanagement systematisch als Druckinstrument einsetzt – etwa durch wiederholte Telefonanrufe trotz klarer AU, fragwürdige Fragebögen mit suggestiver Formulierung oder die Verweigerung sachlicher Beratungsgespräche –, kann ein Wechsel die Situation entspannen. Allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Was muss vor einem Krankenkassenwechsel geklärt werden?

Bevor ein Wechsel in die Wege geleitet wird, sollten Betroffene in dieser Reihenfolge klären:

Erstens, ob die Bindungsfrist erfüllt ist oder ein Sonderkündigungsrecht durch Beitragserhöhung besteht.

Zweitens, ob ein Reha-Verfahren läuft oder eine Aufforderung absehbar ist – wenn ja, ist der Wechsel sinnlos.

Drittens, ob laufende Bewilligungen bestehen, die neu beantragt werden müssten – Hilfsmittel, Heilmittel, Pflegeleistungen.

Viertens, ob genügend finanzieller Puffer vorhanden ist, um eine Zahlungslücke von vier bis sechs Wochen zu überbrücken.

Und fünftens, ob die neue Kasse tatsächlich einen niedrigeren Zusatzbeitrag oder bessere Leistungen bietet – oder ob der Wechsel nur aus Frust geschieht, ohne dass sich am strukturellen Problem etwas ändert.

Eine unabhängige Sozialberatung, ein Sozialverband oder eine Verbraucherzentrale kann bei dieser Prüfung helfen.

FAQ: Krankenkasse wechseln im Krankengeldbezug

Verliere ich meinen Krankengeldanspruch durch den Kassenwechsel?

Nein. Die Blockfrist nach § 48 SGB V ist an die Krankheit geknüpft, nicht an die Kasse. Bereits bezogene Wochen werden bei der neuen Kasse angerechnet – der Anspruch startet nicht von vorn.

Wie lange muss ich mit einer Zahlungslücke rechnen?

Erfahrungsgemäß vier bis sechs Wochen. Die neue Kasse muss die Unterlagen von der alten anfordern, die Blockfrist prüfen und den laufenden Fall übernehmen. Wer auf das Krankengeld als einzige Einkommensquelle angewiesen ist, sollte diesen Zeitraum finanziell einplanen.

Kann die neue Kasse mich ablehnen?

Nein. In der GKV gilt Kontrahierungszwang – jede geöffnete Kasse muss jeden Versicherten ohne Gesundheitsprüfung aufnehmen, unabhängig vom Gesundheitszustand oder laufendem Leistungsbezug.

Hilft der Wechsel gegen den Druck vom Medizinischen Dienst?

Nur sehr eingeschränkt. Der MD ist kassenübergreifend und regional organisiert. Ein Kassenwechsel ändert nicht den zuständigen MD, sondern allenfalls das Fallmanagement der Kasse. Da es keine öffentlichen Vergleichszahlen gibt, lässt sich vorab nicht beurteilen, ob die neue Kasse moderater agiert.

Was passiert, wenn ich einen Wahltarif Krankengeld habe?

Dann beträgt die Bindungsfrist drei Jahre statt zwölf Monate (§ 53 Abs. 8 SGB V). Selbst bei einer Beitragserhöhung greift das Sonderkündigungsrecht bei diesem Tarif nicht. Ein Wechsel ist erst nach Ablauf der Dreijahresfrist möglich.

Welche Daten bekommt die neue Kasse über mich?

Die alte Kasse übermittelt Versicherungsdaten, AU-Zeiten und – wenn ein Krankengeldfall vorliegt – auch Diagnosedaten zur Blockfristberechnung (§ 304 Abs. 2 SGB V). Eine anlasslose Übermittlung aller Gesundheitsdaten ist unzulässig. Die neue Kasse erfährt also nicht automatisch alles über die Krankengeschichte.

Muss ich den Fragebogen meiner Kasse ausfüllen?

Nur wenn Sie der individuellen Beratung nach § 44 Abs. 4 SGB V (Krankengeldfallmanagement) zugestimmt haben. Ohne diese Zustimmung darf die Kasse nur zwei eng begrenzte Fragen stellen. Fragebögen, die darüber hinausgehen, können ignoriert werden – das Krankengeld darf deshalb nicht gestrichen werden.

Quellen:

Bundesgesundheitsministerium: Wahl und Wechsel der Krankenkasse (bundesgesundheitsministerium.de)

Bundesbeauftragter für den Datenschutz: Krankenkassenwechsel – Was darf meine neue Krankenkasse über mich wissen? (bfdi.bund.de)

Verbraucherzentrale Hamburg: Krankengeld – Viele Fragen Ihrer Kasse müssen Sie nicht beantworten (vzhh.de)

Gesetzliche Grundlagen: § 48 SGB V (Dauer des Krankengeldes), § 51 SGB V (Reha-Aufforderung), § 53 Abs. 8 SGB V (Wahltarife), § 175 SGB V (Kassenwahlrecht), § 275 SGB V (MD-Beauftragung), § 304 Abs. 2 SGB V (Datenübermittlung bei Kassenwechsel)