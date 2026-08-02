Jobcenter deckelt Wohnkosten: Diese Ausnahmen schützen aber

Seit dem 1. Juli 2026 darf das Jobcenter die Unterkunftskosten bei neuen Bewilligungen bereits ab dem ersten Monat begrenzen. Liegen die tatsächlichen Kosten über 150 Prozent des örtlichen Angemessenheitswertes, bleibt der übersteigende Betrag im Regelfall unberücksichtigt.

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Die einjährige Karenzzeit besteht weiter. Sie schützt jedoch nicht mehr vor jeder Kürzung.

Wichtig ist: Für Familien mit Kindern enthält das Gesetz eine eigene Ausnahme. Auch unabweisbar höhere Wohnkosten können über die Grenze hinaus berücksichtigt werden.

Die Karenzzeit schützt nur noch bis 150 Prozent

Nach § 22 Absatz 1 SGB II werden Unterkunftskosten während der Karenzzeit in tatsächlicher Höhe übernommen. Seit Juli 2026 gilt dabei jedoch eine Obergrenze.

Das Jobcenter berücksichtigt die Kosten im Regelfall nur bis zum Eineinhalbfachen des örtlichen Angemessenheitswertes. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bestätigt, dass die Prüfung vom ersten Tag des Leistungsbezugs an erfolgt.

Damit kann nach einem Arbeitsplatzverlust, einer Trennung oder einer Erkrankung sofort eine Finanzierungslücke entstehen. Eine vorherige sechsmonatige Schonfrist ist für den Anteil oberhalb der 150-Prozent-Grenze nicht vorgesehen.

Bereits erlassene Bescheide werden nicht automatisch ersetzt

Die neue Vorschrift macht einen vor dem 1. Juli 2026 erlassenen Bewilligungsbescheid nicht automatisch unwirksam. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit bleiben bereits erlassene Bescheide gültig.

Will das Jobcenter die bewilligten Unterkunftskosten während eines laufenden Bewilligungszeitraums ändern, benötigt es dafür einen Änderungsbescheid. Dieser muss die neue Berechnung enthalten und kann mit Widerspruch angegriffen werden.

Betroffen sind vor allem Menschen, über deren Erst- oder Weiterbewilligungsantrag das Jobcenter seit Juli 2026 entscheidet. Wer bereits Leistungen erhält, sollte deshalb prüfen, bis wann der aktuelle Bescheid gilt.

So wird die Obergrenze berechnet

Ausgangspunkt ist der örtliche Angemessenheitswert für die jeweilige Haushaltsgröße. Städte und Landkreise legen dafür eigene Unterkunftsrichtlinien fest.

In der Praxis geht es meist um die Bruttokaltmiete aus Nettokaltmiete und kalten Betriebskosten. Örtlich kann jedoch eine zulässige Gesamtangemessenheitsgrenze verwendet werden, bei der Unterkunft und Heizung gemeinsam betrachtet werden.

Beträgt der örtliche Richtwert für einen Zwei-Personen-Haushalt 700 Euro, liegt die Grenze während der Karenzzeit bei 1.050 Euro. Kostet die Wohnung 1.130 Euro, entsteht ohne Ausnahme eine monatliche Lücke von 80 Euro.

Wohnkosten während der Karenzzeit Folge für die Berechnung Bis zum örtlichen Richtwert Tatsächliche Kosten werden im Regelfall übernommen Mehr als 100, aber höchstens 150 Prozent des Richtwertes Tatsächliche Kosten werden während der Karenzzeit im Regelfall übernommen Mehr als 150 Prozent des Richtwertes Übernahme regelmäßig nur bis zur Eineinhalbfach-Grenze Bedarfsgemeinschaft mit mindestens einem Kind Höhere Kosten können ganz oder teilweise berücksichtigt werden Unabweisbar höhere Unterkunftskosten Höhere Kosten können ganz oder teilweise berücksichtigt werden Heizkosten Getrennte Prüfung oder Einbeziehung in eine örtliche Gesamtgrenze

Liegt die Wohnung bei einem Richtwert von 700 Euro beispielsweise bei 900 Euro, darf das Jobcenter nicht ohne Weiteres auf 700 Euro kürzen. Die Kosten liegen unter der Karenzgrenze von 1.050 Euro.

Betroffene sollten prüfen, ob die richtige Haushaltsgröße und der aktuelle kommunale Wert verwendet wurden. Ist bereits der Ausgangswert falsch, stimmt auch die daraus errechnete Obergrenze nicht.

Familien mit Kindern haben eine eigene Ausnahme

Bedarfsgemeinschaften mit Kindern werden in § 22 SGB II ausdrücklich genannt. Sie müssen nicht zusätzlich beweisen, dass ihre höheren Wohnkosten unabweisbar sind.

Der Ausschuss für Arbeit und Soziales des Bundestages begründete die Ergänzung damit, dass Familien überdurchschnittlich häufig oberhalb der neuen Grenze liegen. Ein kurzfristiger Wohnungswechsel sei für sie oft weder möglich noch zumutbar.

Eine automatische Übernahme jeder Miethöhe folgt daraus nicht. Das Gesetz verwendet das Wort „können“, sodass das Jobcenter über den einzelnen Haushalt entscheiden muss.

Schulwege, Betreuungsmöglichkeiten, Umgangskontakte und die Verfügbarkeit einer ausreichend großen Wohnung können für eine höhere Zahlung sprechen. Das Jobcenter darf die Situation der Kinder nicht übergehen und lediglich auf die 150-Prozent-Grenze verweisen.

Mehr zu dieser Vorschrift steht im Beitrag über den veränderten Wohnkostenschutz für Familien.

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Wann höhere Kosten unabweisbar sein können

Haushalte ohne Kinder können eine Ausnahme beantragen, wenn ihre höheren Unterkunftskosten unabweisbar sind. Das Gesetz enthält dafür keinen abschließenden Katalog.

Ein behinderungsbedingt größerer Wohnflächenbedarf, eine notwendige barrierefreie Ausstattung oder die Nähe zu Assistenz- und Pflegepersonen können dafür sprechen. Auch gesundheitliche Gründe können einen Umzug unzumutbar machen.

Eine Behinderung oder ein Schwerbehindertenausweis reichen allein jedoch nicht aus. Aus den Unterlagen sollte hervorgehen, weshalb die vorhandene Wohnung benötigt wird oder welche gesundheitlichen Folgen ein Umzug hätte.

Ärztliche Stellungnahmen sollten daher nicht nur eine Diagnose nennen. Hilfreich ist eine konkrete Beschreibung der benötigten Ausstattung, des zusätzlichen Platzbedarfs oder der medizinischen Einwände gegen einen Wohnungswechsel.

Fehlender Ersatzwohnraum kann die Ausnahme stützen

Auch eine erfolglose Suche nach einer günstigeren Wohnung kann für eine zusätzliche Übernahme sprechen. Eine allgemeine Aussage über den angespannten Wohnungsmarkt dürfte dafür häufig nicht genügen.

Betroffene sollten Bewerbungen, Absagen, Besichtigungen und Anfragen bei Wohnungsunternehmen dokumentieren. Bei Familien, Menschen mit Behinderung oder Pflegebedürftigen muss sich die Suche auf Wohnungen beziehen, die nach Größe und Ausstattung tatsächlich geeignet sind.

Da die Vorschrift erst seit Juli 2026 gilt, gibt es noch keine abschließende Auslegung durch das Bundessozialgericht. Ob die fehlende Ersatzwohnung ausreicht, muss deshalb anhand der konkreten Umstände entschieden werden.

Weitere Grenzen gelten auch während der Karenzzeit

Eine Miete unterhalb der 150-Prozent-Grenze ist nicht in jedem Fall vollständig geschützt. Kommunen dürfen für außergewöhnlich teure Kleinstwohnungen eine Quadratmeterhöchstmiete festlegen.

Vermutet das Jobcenter einen Verstoß gegen die Mietpreisbremse, kann es die betroffene Person außerdem zur Rüge gegenüber dem Vermieter auffordern. Bleibt die zulässige Miethöhe nach der Rüge strittig, sollen die Kosten nach der Gesetzesbegründung bis zur rechtlichen Klärung weiter berücksichtigt werden.

Bei einem Umzug gelten ebenfalls strengere Vorgaben. Höhere als angemessene Kosten einer neuen Wohnung werden nur übernommen, wenn das Jobcenter dies vor Abschluss des Mietvertrages schriftlich zugesichert hat.

Nach der Karenzzeit gilt wieder der örtliche Richtwert

Nach Ablauf der zwölf Monate entfällt der vorübergehende Spielraum zwischen 100 und 150 Prozent. Das Jobcenter kann dann verlangen, die Unterkunftskosten auf den örtlichen Angemessenheitswert zu senken.

Die tatsächlichen Kosten müssen weiter berücksichtigt werden, solange eine Senkung nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Als übliche Frist nennt das Gesetz bis zu sechs Monate.

Die Karenzzeit wird nicht auf diese Frist angerechnet. Eine nachgewiesene erfolglose Wohnungssuche kann im Einzelfall eine längere Übernahme rechtfertigen.

Was Betroffene gegen eine falsche Kürzung tun können

Werden zu geringe Unterkunftskosten bewilligt, kann gegen den Bescheid regelmäßig innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Betroffene sollten sowohl die Berechnung als auch die Voraussetzungen einer Ausnahme ansprechen.

Hilfreich sind die örtliche Unterkunftsrichtlinie, das Berechnungsblatt des Jobcenters sowie Nachweise über Kinder, Behinderung, Pflegebedarf oder erfolglose Wohnungssuche. Aus dem Bescheid muss hervorgehen, dass das Jobcenter die vorgetragenen Umstände geprüft hat.

Drohen Mietschulden, eine Kündigung oder der Verlust der Wohnung, kommt zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht in Betracht. Damit kann eine vorläufige Entscheidung erreicht werden, bevor das Widerspruchsverfahren abgeschlossen ist.

Praxisbeispiel: Barrierefreie Familienwohnung liegt über der Grenze

Eine Mutter lebt mit ihrem zehnjährigen, gehbehinderten Sohn in einer barrierefreien Wohnung. Der örtliche Angemessenheitswert für zwei Personen beträgt 760 Euro, sodass die Eineinhalbfach-Grenze bei 1.140 Euro liegt.

Die Bruttokaltmiete beträgt 1.220 Euro. Ohne Ausnahme würden monatlich 80 Euro nicht übernommen.

Die Mutter legt ärztliche Unterlagen, Nachweise über die notwendige Barrierefreiheit und mehrere erfolglose Wohnungsbewerbungen vor. Das Jobcenter muss nun die Familienausnahme und den behinderungsbedingten Wohnbedarf prüfen und entscheiden, ob es die 80 Euro ganz oder teilweise zusätzlich berücksichtigt.