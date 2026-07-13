Grundsicherung: Neuer Quadratmeter-Deckel bei der Miete – Das kommt jetzt auf Bürgergeld-Bezieher zu

Seit dem 1. Juli 2026 gelten in der Grundsicherung für Arbeitsuchende strengere Regeln für die Übernahme von Mietkosten. Neben der örtlichen Mietobergrenze und dem neuen Deckel in der Karenzzeit dürfen Kommunen nun zusätzlich einen Höchstbetrag je Quadratmeter Wohnfläche bestimmen.

Neue örtliche Angemessenheitsgrenze

Die Kosten der Unterkunft werden nach § 22 SGB II grundsätzlich in tatsächlicher Höhe berücksichtigt, soweit sie angemessen sind. Die örtliche Angemessenheitsgrenze wird von den kommunalen Trägern festgelegt und richtet sich unter anderem nach Haushaltsgröße, Vergleichsraum und örtlichem Mietniveau.

Bislang stand bei der Prüfung vor allem die gesamte Bruttokaltmiete im Vordergrund. Diese setzt sich üblicherweise aus der Nettokaltmiete und den kalten Betriebskosten zusammen, während die Heizkosten gesondert beurteilt werden.

Seit Juli 2026 kann eine weitere Grenze hinzukommen. Hat der kommunale Träger für das betreffende Gebiet eine Obergrenze je Quadratmeter festgelegt, gelten darüberliegende Unterkunftskosten nach dem neuen Gesetz als unangemessen.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales begründet die Regelung mit dem Schutz vor überteuerten Kleinstwohnungen. Vermieter sollen die gesamte örtliche Mietobergrenze nicht mehr allein dadurch ausschöpfen können, dass sie sehr wenig Wohnfläche zu einem extrem hohen Quadratmeterpreis anbieten.

Es gibt keinen einheitlichen Betrag für ganz Deutschland

Der neue Quadratmeter-Deckel beträgt nicht überall zehn, fünfzehn oder zwanzig Euro. Das Bundesrecht nennt keinen festen Eurobetrag, sondern eröffnet den kommunalen Trägern die Möglichkeit, für ihr Gebiet eine solche Grenze zu bestimmen.

Ob der zusätzliche Prüfwert am eigenen Wohnort bereits gilt, muss deshalb anhand der örtlichen Unterkunftsrichtlinie, einer kommunalen Veröffentlichung oder einer Auskunft des Jobcenters geprüft werden. Ohne eine wirksam bestimmte Quadratmeterobergrenze darf das Jobcenter keinen frei gewählten Betrag ansetzen.

Die Höhe kann sich von Stadt zu Stadt und teilweise sogar zwischen verschiedenen Vergleichsräumen eines Landkreises unterscheiden. Eine Übersicht zu regional unterschiedlichen Unterkunftswerten bietet auch der Beitrag „Wie hoch darf die Miete für eine Person 2026 sein?“.

Der Quadratmeter-Deckel ist nicht der 1,5-fache Mietdeckel

Seit dem 1. Juli 2026 bestehen zwei voneinander getrennte Begrenzungen. Während der einjährigen Karenzzeit übernimmt das Jobcenter Unterkunftskosten grundsätzlich nur noch bis zum 1,5-Fachen der abstrakten örtlichen Angemessenheitsgrenze.

Liegt die örtliche Bruttokaltmietgrenze für eine alleinstehende Person beispielsweise bei 520 Euro, beträgt dieser Karenzdeckel 780 Euro. Eine Bruttokaltmiete von 850 Euro kann daher bereits ab Beginn des Leistungsbezugs zu einer monatlichen Lücke von 70 Euro führen.

Der Quadratmeter-Deckel prüft etwas anderes. Er fragt nicht allein nach der Gesamtsumme, sondern danach, wie hoch die Unterkunftskosten im Verhältnis zur tatsächlichen Wohnfläche sind.

Eine kleine Wohnung kann deshalb unter der allgemeinen Mietobergrenze und weit unter dem 1,5-fachen Karenzdeckel liegen, den Quadratmeterwert aber trotzdem überschreiten. Ausführliche Informationen zur neuen Obergrenze während der Karenzzeit enthält der Beitrag „Neue Miet- und Wohnkosten-Obergrenzen gelten ab Juli 2026“.

Welche Prüfungen jetzt nebeneinander stehen

Prüfung Bedeutung für die Mietübernahme Örtliche Angemessenheitsgrenze Sie begrenzt die anerkannte Bruttokaltmiete nach Haushaltsgröße und örtlichem Vergleichsraum. 1,5-facher Deckel in der Karenzzeit Auch im ersten Bezugsjahr werden Unterkunftskosten oberhalb des 1,5-Fachen der örtlichen Grenze grundsätzlich nicht anerkannt. Kommunale Quadratmeterobergrenze Ein zu hoher Preis je tatsächlichem Quadratmeter kann unabhängig von der gesamten Miethöhe zur Kürzung führen. Heizkostenprüfung Heizkosten werden getrennt geprüft und waren bereits bisher nicht durch die Karenzzeit geschützt. Prüfung der Mietpreisbremse Bei einem vermuteten Verstoß kann das Jobcenter zur schriftlichen Rüge gegenüber dem Vermieter auffordern.

Die Karenzzeit schützt nicht vor dem Quadratmeter-Deckel

Die neue Preisgrenze je Quadratmeter gilt nach dem Gesetz auch während der Karenzzeit. § 22 Absatz 1 SGB II bestimmt, dass die tatsächlichen Unterkunftskosten als unangemessen gelten, soweit eine örtlich bestimmte Quadratmeterobergrenze überschritten wird.

Für diesen Teil der Kosten greifen die allgemeinen Karenzsätze nicht. Das Jobcenter kann den Betrag oberhalb des zulässigen Quadratmeterwerts daher bereits zu Beginn eines neuen Leistungszeitraums unberücksichtigt lassen.

Gleichzeitig muss das Jobcenter die Prüfung nachvollziehbar erläutern. Betroffene müssen erkennen können, welcher örtliche Wert angewandt wurde, welche Wohnfläche zugrunde liegt und wie der anerkannte Betrag errechnet worden ist.

Eine große Wohnung ist nicht automatisch ausgeschlossen

Der neue Deckel bedeutet nicht, dass Alleinstehende jede Wohnung oberhalb einer bestimmten Quadratmeterzahl verlassen müssen. Die abstrakt angemessene Wohnfläche dient weiterhin vor allem dazu, die örtliche Mietobergrenze zu berechnen.

Eine etwas größere, aber günstige Wohnung kann daher weiterhin angemessen sein, wenn die gesamte Bruttokaltmiete innerhalb des örtlichen Werts liegt und auch der Preis je Quadratmeter die kommunale Obergrenze nicht überschreitet. Umgekehrt kann eine sehr kleine und teure Wohnung trotz niedriger Gesamtkosten auffällig werden.

Diese Unterscheidung ist wichtig, weil Jobcenter in Bescheiden nicht lediglich auf eine vermeintlich zu große Wohnfläche verweisen dürfen. Sie müssen offenlegen, welche Kostenprüfung vorgenommen wurde und auf welcher örtlichen Datengrundlage sie beruht.

So wird der Höchstbetrag berechnet

Für die Berechnung wird die tatsächliche Wohnfläche mit dem örtlich festgelegten Höchstpreis je Quadratmeter multipliziert. Das Ergebnis bildet den Betrag, den das Jobcenter nach dieser zusätzlichen Prüfung höchstens als Unterkunftskosten anerkennt.

Bei einer 25 Quadratmeter großen Wohnung und einem kommunalen Höchstwert von 15 Euro je Quadratmeter ergeben sich 375 Euro. Beträgt die tatsächliche Bruttokaltmiete 475 Euro, verbleibt nach dieser Rechnung eine Differenz von 100 Euro.

Die Heizkosten gehören nicht in diese Multiplikation, sondern werden separat geprüft. Ein Bescheid ist daher fehlerverdächtig, wenn das Jobcenter die Warmmiete vollständig durch die Wohnfläche teilt oder die Heizkosten in den Quadratmeterdeckel einbezieht.

Familien und Härtefälle müssen genau geprüft werden

Für den 1,5-fachen Deckel während der Karenzzeit enthält das Gesetz eine Öffnung für unabweisbare Kosten und für Bedarfsgemeinschaften mit Kindern. Das Jobcenter kann in solchen Fällen höhere Unterkunftskosten anerkennen.

Die Quadratmeterobergrenze ist jedoch als eigenständige Prüfung formuliert. Deshalb sollte bei Familien, Menschen mit Behinderung, Pflegebedarf oder einer nur vorübergehend nutzbaren besonderen Unterkunft genau geprüft werden, ob der kommunale Wert wirksam ist und ob die Entscheidung den Einzelfall ausreichend berücksichtigt.

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Ein höherer Flächenbedarf schützt nicht automatisch vor einem hohen Preis je Quadratmeter. Besondere Umstände sollten dennoch vollständig belegt werden, etwa durch ärztliche Unterlagen, Angaben zur Barrierefreiheit, Nachweise über Umgangszeiten mit Kindern oder eine dokumentierte erfolglose Wohnungssuche.

Auch die Mietpreisbremse wird wichtiger

Unabhängig vom Quadratmeter-Deckel kann das Jobcenter prüfen, ob die vereinbarte Miete gegen die Mietpreisbremse verstößt. Besteht ein entsprechender Verdacht, soll die leistungsberechtigte Person den Vermieter auf die möglicherweise unzulässige Miethöhe hinweisen.

Kommt es danach zum Streit, dürfen Betroffene nicht ohne Weiteres so behandelt werden, als sei die Miete bereits erfolgreich gesenkt worden. Nach den Erläuterungen des Bundesarbeitsministeriums können Ansprüche gegen den Vermieter auf das Jobcenter übergehen, während die Auseinandersetzung geklärt wird.

Was die neue Pflicht für Mieter bedeutet, erläutert der interne Beitrag „Wer die Mietpreisbremse nicht nutzt, zahlt drauf“.

Was für bereits erlassene Bescheide gilt

Ein vor dem 1. Juli 2026 erlassener Bewilligungsbescheid wird nicht allein durch den Stichtag unwirksam. Die Bundesagentur für Arbeit weist darauf hin, dass bisher erlassene Bescheide inhaltlich weiter gelten.

Praktisch wird die neue Unterkunftsprüfung daher häufig beim nächsten Weiterbewilligungsantrag sichtbar. Eine frühere Änderung kommt nur in Betracht, wenn das Jobcenter den bestehenden Bescheid auf einer gesetzlichen Grundlage wirksam ändert.

Betroffene sollten deshalb nicht allein auf die Bezeichnung Bürgergeld oder Grundsicherungsgeld achten. Wichtig sind der genaue Bewilligungszeitraum, die Berechnung der Unterkunftskosten und eine mögliche neue Mitteilung zur Angemessenheit.

Diese Fehler können einen Mietbescheid angreifbar machen

Eine Kürzung ist besonders zweifelhaft, wenn am Wohnort gar keine Quadratmeterobergrenze bestimmt wurde. Gleiches gilt, wenn das Jobcenter einen Wert aus einer anderen Stadt, einem falschen Vergleichsraum oder einer nicht mehr geltenden Richtlinie verwendet.

Auch Rechenfehler sind möglich. Dazu gehören eine falsche Wohnfläche, die Einbeziehung von Heizkosten, eine Verwechslung von Nettokaltmiete und Bruttokaltmiete oder die gleichzeitige Anwendung mehrerer Grenzen ohne verständliche Berechnung.

Das Jobcenter muss außerdem mitteilen, weshalb die Aufwendungen als unangemessen angesehen werden. Hinweise zu typischen Fehlern enthält der Beitrag „Kostensenkungsaufforderung ab Juli 2026: Hier machen Jobcenter Fehler“.

Was Betroffene nach einer Kürzung tun sollten

Zunächst sollten Mietvertrag, aktuelle Betriebskosten, Heizkosten und die angegebene Wohnfläche mit der Berechnung des Jobcenters verglichen werden. Außerdem sollte schriftlich verlangt werden, dass das Jobcenter die verwendete Quadratmeterobergrenze und die dazugehörige kommunale Regelung benennt.

Gegen einen fehlerhaften Bewilligungs- oder Änderungsbescheid kann nach § 84 SGG grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Reicht die gekürzte Leistung nicht aus, um die Miete zu zahlen, kann zusätzlich schneller gerichtlicher Rechtsschutz erforderlich sein.

Eine bloße Aufforderung zur Kostensenkung ist häufig noch nicht der eigentliche Kürzungsbescheid. Trotzdem sollte bereits darauf reagiert werden, damit besondere Gründe, erfolglose Wohnungssuchen und Zweifel an der kommunalen Berechnung früh dokumentiert sind.

Praxisbeispiel: Kleine Wohnung trotz niedriger Gesamtmiete zu teuer

Sabine lebt allein in einem 24 Quadratmeter großen Apartment und zahlt 480 Euro Bruttokaltmiete sowie 70 Euro Heizkosten. Die allgemeine örtliche Angemessenheitsgrenze liegt bei 520 Euro, sodass die Wohnung nach der bisherigen Gesamtbetrachtung nicht zu teuer wäre.

Die Kommune hat seit Juli 2026 jedoch einen Höchstwert von 15 Euro je Quadratmeter festgelegt. Das Jobcenter errechnet deshalb 24 Quadratmeter mal 15 Euro und erkennt nach dieser Prüfung nur 360 Euro Bruttokaltmiete an.

Sabine fehlen monatlich 120 Euro, obwohl ihre Gesamtmiete unter dem allgemeinen Richtwert liegt. Sie sollte prüfen lassen, ob die kommunale Quadratmetergrenze wirksam bestimmt wurde, ob die Wohnfläche stimmt und ob die Heizkosten tatsächlich getrennt berücksichtigt wurden.

Häufige Fragen zum Quadratmeter-Deckel

1. Gibt es seit dem 1. Juli 2026 eine bundesweite Höchstmiete je Quadratmeter?

Nein. Das Gesetz nennt keinen einheitlichen Eurobetrag, sondern erlaubt den kommunalen Trägern, für ihr Gebiet eine Quadratmeterobergrenze festzulegen.

2. Bedeutet der Deckel, dass meine Wohnung eine bestimmte Größe nicht überschreiten darf?

Nein. Geprüft wird der Preis je tatsächlichem Quadratmeter, nicht allein die Größe der Wohnung. Eine größere und günstige Wohnung kann weiterhin angemessen sein.

3. Gilt die Quadratmeterobergrenze auch während der Karenzzeit?

Ja. Überschreitet die Miete eine wirksam bestimmte örtliche Quadratmeterobergrenze, schützt die Karenzzeit den darüberliegenden Betrag grundsätzlich nicht.

4. Ist der Quadratmeter-Deckel dasselbe wie die 1,5-fache Mietobergrenze?

Nein. Der 1,5-fache Deckel begrenzt die gesamte Unterkunftssumme während der Karenzzeit, während die Quadratmeterobergrenze den Preis im Verhältnis zur tatsächlichen Wohnfläche prüft.

5. Werden die Heizkosten in den Quadratmeterpreis eingerechnet?

Grundsätzlich nein. Die Quadratmeterprüfung betrifft die Unterkunftskosten, während die Heizkosten gesondert auf ihre Angemessenheit geprüft werden.

6. Was kann ich tun, wenn das Jobcenter wegen des Quadratmeterpreises kürzt?

Verlangen Sie die örtliche Regelung, prüfen Sie Wohnfläche und Kostenbestandteile und legen Sie gegen einen fehlerhaften Bescheid fristgerecht Widerspruch ein. Bei einer drohenden Mietschuld oder Kündigung sollte zusätzlich kurzfristig fachkundige Beratung eingeholt werden.