Ist das Pflegegeld meldepflichtig?

Die Frage, ob Pflegegeld gemeldet werden muss, lässt sich nicht mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten. Entscheidend ist, gegenüber welcher Stelle die Angabe erfolgen soll. Steuerlich wird Pflegegeld meist anders behandelt als bei Sozialleistungen oder behördlichen Mitwirkungspflichten.

Grundsätzlich gilt: Pflegegeld aus der sozialen Pflegeversicherung ist eine zweckgebundene Leistung für die häusliche Pflege. Es soll der pflegebedürftigen Person ermöglichen, die Versorgung im eigenen Umfeld selbst zu organisieren. Nach § 37 SGB XI erhalten Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 Pflegegeld, wenn die häusliche Pflege selbst sichergestellt wird.

Pflegegeld und Finanzamt: In der Regel nicht steuerpflichtig

Für die Einkommensteuer ist Pflegegeld in der Regel unproblematisch. Leistungen der Pflegeversicherung sind steuerfrei, wenn sie im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben gezahlt werden. Auch weitergeleitetes Pflegegeld an Angehörige oder nahestehende Pflegepersonen kann steuerfrei bleiben, wenn es für Pflege, Betreuung oder Hilfe im Haushalt verwendet wird.

Das bedeutet: Pflegegeld muss normalerweise nicht als steuerpflichtiges Einkommen versteuert werden. Es unterliegt nach einer Verfügung der Oberfinanzdirektion Frankfurt zudem nicht dem Progressionsvorbehalt. Dadurch erhöht es auch nicht den Steuersatz für andere Einkünfte.

Vorsicht ist jedoch geboten, wenn aus der Pflege ein bezahltes Beschäftigungs- oder Dienstleistungsverhältnis wird. Erhält eine Pflegeperson zusätzliche Vergütungen über das weitergeleitete Pflegegeld hinaus, kann eine steuerliche Prüfung nötig werden. Das gilt besonders, wenn die Pflege nicht im familiären oder sittlich verpflichtenden Umfeld erfolgt.

Pflegegeld und Jobcenter: Melden ja, Anrechnung meist nein

Wer Bürgergeld oder andere einkommensabhängige Sozialleistungen erhält, sollte Pflegegeld dem zuständigen Leistungsträger mitteilen. Die Mitteilung bedeutet aber nicht automatisch, dass das Geld angerechnet wird. Nach § 13 Abs. 5 SGB XI bleiben Leistungen der Pflegeversicherung bei einkommensabhängigen Sozialleistungen grundsätzlich unberücksichtigt.

In der Praxis heißt das: Das Jobcenter darf über neue oder veränderte Einnahmen informiert werden, auch wenn diese später nicht zu einer Kürzung führen.

Die Meldepflicht ergibt sich aus den allgemeinen Mitwirkungspflichten gegenüber Sozialbehörden. Wer Pflegegeld verschweigt, riskiert Rückfragen, Verzögerungen oder Missverständnisse im Leistungsfall.

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Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen der pflegebedürftigen Person und der Pflegeperson. Erhält die pflegebedürftige Person das Pflegegeld direkt von der Pflegekasse, ist es zweckgebunden. Wird es an eine private Pflegeperson weitergegeben, bleibt es häufig ebenfalls anrechnungsfrei, solange es sich nicht um steuerpflichtige Erwerbseinnahmen handelt.

Wann Pflegegeld trotzdem angegeben werden sollte

Pflegegeld sollte immer dann angegeben werden, wenn eine Behörde ausdrücklich nach Einnahmen, Leistungen der Pflegeversicherung oder Veränderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse fragt. Das gilt etwa bei Bürgergeld, Sozialhilfe, Wohngeld, Grundsicherung im Alter oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Behörde prüft dann, ob das Geld berücksichtigt werden darf oder wegen seiner Zweckbindung außer Betracht bleibt.

Auch bei Formularen der Pflegekasse, Rentenversicherung oder Unfallversicherung können Angaben zur Pflege nötig sein. Dabei geht es nicht zwingend um eine Kürzung, sondern oft um Zuständigkeiten, Beitragsfragen oder Nachweise. Wer unsicher ist, sollte die Zahlung transparent angeben und auf die Herkunft als Pflegegeld nach SGB XI hinweisen.

Aktuelle Pflegegeldbeträge

Seit 2025 gelten erhöhte Pflegegeldbeträge. Das Bundesgesundheitsministerium nennt für die häusliche Pflege monatliche Beträge von 347 Euro bei Pflegegrad 2, 599 Euro bei Pflegegrad 3, 800 Euro bei Pflegegrad 4 und 990 Euro bei Pflegegrad 5. Für Pflegegrad 1 gibt es kein Pflegegeld, aber andere Entlastungsleistungen können infrage kommen.

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Situation Was gilt beim Pflegegeld? Steuererklärung Meist steuerfrei und regelmäßig nicht als steuerpflichtiges Einkommen anzugeben. Bürgergeld oder Sozialleistungen Der Bezug sollte gemeldet werden, wird aber wegen der gesetzlichen Zweckbindung meist nicht angerechnet. Weitergabe an Angehörige Häufig steuerfrei, wenn das Geld für Pflege, Betreuung oder Hilfe im Haushalt gezahlt wird. Zusätzliche Vergütung Kann steuerlich relevant werden, wenn sie über das Pflegegeld hinausgeht oder wie Erwerbseinkommen wirkt.

Warum die genaue Einordnung wichtig ist

Der häufigste Fehler liegt darin, Steuerfreiheit mit fehlender Meldepflicht gleichzusetzen. Steuerlich kann Pflegegeld unbeachtlich sein, während es gegenüber einer Sozialbehörde trotzdem angegeben werden sollte. Entscheidend ist nicht nur, ob Geld zufließt, sondern auch, aus welcher Quelle es stammt und wofür es bestimmt ist.

Für Pflegebedürftige und Angehörige empfiehlt es sich, Bescheide der Pflegekasse aufzubewahren. Daraus geht hervor, dass es sich um Pflegegeld nach dem SGB XI handelt. Bei Nachfragen von Behörden kann dieser Nachweis helfen, eine falsche Anrechnung zu vermeiden.

Fazit: Meldepflicht hängt vom Empfänger der Information ab

Pflegegeld ist in der Regel steuerfrei und muss normalerweise nicht wie Arbeitslohn oder Renteneinkommen versteuert werden. Gegenüber Sozialleistungsträgern sollte es jedoch angegeben werden, wenn nach Einkünften oder Veränderungen gefragt wird. Eine Meldung führt meist nicht zu einer Anrechnung, schafft aber Klarheit und verhindert spätere Probleme.

Wer Pflegegeld erhält oder weitergibt, sollte deshalb zwischen Steuerrecht und Sozialrecht unterscheiden. Für das Finanzamt ist Pflegegeld meist ohne Folgen. Für Jobcenter, Sozialamt oder andere Behörden kann die Angabe dennoch notwendig sein.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Frau mit Pflegegrad 3 erhält monatlich 599 Euro Pflegegeld und gibt einen Teil davon an ihre Tochter weiter, die regelmäßig bei der Körperpflege, beim Einkaufen und im Haushalt hilft. Die Mutter bezieht zusätzlich Bürgergeld und teilt dem Jobcenter den Pflegegeldbescheid mit. Das Jobcenter nimmt die Information zur Akte, rechnet das Pflegegeld aber nicht als gewöhnliches Einkommen an, weil es sich um eine zweckgebundene Leistung der Pflegeversicherung handelt.

Steuerlich muss die Tochter das weitergeleitete Pflegegeld in diesem Fall regelmäßig nicht versteuern, solange es im Rahmen der Pflege bleibt und keine zusätzliche Vergütung vereinbart wurde. Problematisch würde es erst, wenn feste Zahlungen vereinbart werden, die über das Pflegegeld hinausgehen und wirtschaftlich wie ein bezahlter Pflegejob wirken.

Häufige Fragen und Antworten

Ist Pflegegeld grundsätzlich meldepflichtig?

Pflegegeld ist nicht in jeder Situation meldepflichtig. Gegenüber dem Finanzamt muss es in der Regel nicht als steuerpflichtiges Einkommen angegeben werden, weil es meist steuerfrei ist. Gegenüber Sozialbehörden wie dem Jobcenter oder Sozialamt sollte es jedoch gemeldet werden, wenn nach Einnahmen oder Veränderungen der finanziellen Situation gefragt wird.

Muss Pflegegeld in der Steuererklärung angegeben werden?

In den meisten Fällen muss Pflegegeld nicht als steuerpflichtiges Einkommen in der Steuererklärung angegeben werden. Das gilt besonders dann, wenn es direkt von der Pflegekasse gezahlt wird oder an Angehörige weitergegeben wird, die die Pflege übernehmen. Problematisch kann es werden, wenn zusätzlich feste Vergütungen vereinbart werden, die wie ein bezahltes Arbeitsverhältnis wirken.

Wird Pflegegeld beim Bürgergeld angerechnet?

Pflegegeld wird beim Bürgergeld normalerweise nicht wie gewöhnliches Einkommen angerechnet. Es handelt sich um eine zweckgebundene Leistung der Pflegeversicherung, die für die häusliche Pflege bestimmt ist. Trotzdem sollte der Bezug dem Jobcenter mitgeteilt werden, damit die Behörde die Zahlung richtig einordnen kann.

Muss eine Pflegeperson weitergeleitetes Pflegegeld melden?

Eine Pflegeperson muss weitergeleitetes Pflegegeld nicht automatisch versteuern. Wenn das Geld als Anerkennung für Pflege, Betreuung oder Hilfe im Haushalt gezahlt wird und im Rahmen der familiären oder persönlichen Unterstützung bleibt, ist es häufig steuerfrei. Wird daraus jedoch eine regelmäßige bezahlte Tätigkeit mit zusätzlichen Zahlungen, kann eine steuerliche Prüfung notwendig sein.

Was passiert, wenn Pflegegeld nicht gemeldet wird?

Wird Pflegegeld gegenüber einer Sozialbehörde nicht gemeldet, kann es zu Rückfragen, Verzögerungen oder Missverständnissen kommen. Auch wenn das Pflegegeld am Ende nicht angerechnet wird, kann die Behörde Nachweise verlangen. Sicherer ist es deshalb, den Pflegegeldbescheid vorzulegen und ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass es sich um Pflegegeld aus der Pflegeversicherung handelt.