Schwerbehinderung: Alle Gelder die euch 2026 zustehen

Menschen mit Schwerbehinderung haben in Deutschland Anspruch auf eine Vielzahl von Leistungen, Hilfen und finanziellen Entlastungen. Viele dieser Ansprüche werden jedoch nicht automatisch ausgezahlt, sondern müssen beantragt, begründet und mit Nachweisen belegt werden.

Genau darin liegt für viele Betroffene die größte Hürde. Denn es gibt nicht eine einzige Stelle, die alle Leistungen bündelt, sondern verschiedene Träger mit unterschiedlichen Zuständigkeiten.

Wer Unterstützung benötigt, muss deshalb zunächst klären, welcher Bedarf besteht. Erst danach lässt sich erkennen, ob das Jobcenter, das Sozialamt, die Krankenkasse, die Pflegekasse, die Rentenversicherung oder ein Träger der Eingliederungshilfe zuständig ist.

Dr. Utz Anhalt: Alle Gelder die Schwerbehinderten in 2026 zustehen

Der Schwerbehindertenausweis als Ausgangspunkt vieler Ansprüche

Am Anfang steht häufig die Anerkennung der Behinderung. Ab einem Grad der Behinderung von 50 gelten Menschen in Deutschland als schwerbehindert; unter bestimmten Bedingungen kann bereits ab einem GdB von 30 eine Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen beantragt werden.

Der festgestellte Grad der Behinderung und mögliche Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis entscheiden darüber, welche Nachteilsausgleiche genutzt werden können. Dazu zählen unter anderem steuerliche Entlastungen, Vergünstigungen im öffentlichen Nahverkehr, Vorteile bei der Kfz-Steuer oder Erleichterungen im Arbeitsleben.

Wird der Grad der Behinderung zu niedrig bewertet oder ein Merkzeichen nicht anerkannt, kann das spürbare Folgen haben. Betroffene sollten Bescheide deshalb genau prüfen und bei Zweifeln fristgerecht Widerspruch einlegen.

Tabelle: Alle Gelder die Schwerbehinderten 2026 zustehen

Hier ist eine Tabelle mit den wichtigsten Geldern, Zuschüssen und geldwerten Vorteilen, die Menschen mit Schwerbehinderung in 2026 je nach persönlicher Situation zustehen können.

Leistung / Geld Betrag 2026 und Voraussetzung Bürgergeld / neue Grundsicherung bei Erwerbsfähigkeit 563 Euro monatlich für Alleinstehende oder Alleinerziehende, 506 Euro je Partner, 451 Euro für volljährige Personen in Einrichtungen, 471 Euro für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren, 390 Euro für Kinder von 6 bis 13 Jahren und 357 Euro für Kinder bis 5 Jahre. Die Beträge gelten 2026 unverändert. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Gleiche Regelbedarfsstufen wie beim Bürgergeld: 563 Euro für Alleinstehende, 506 Euro je Partner, 451 Euro für volljährige Personen in Einrichtungen, 471 Euro für Jugendliche, 390 Euro für Kinder von 6 bis 13 Jahren und 357 Euro für Kinder bis 5 Jahre. Hinzu kommen angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. Mehrbedarf für Menschen mit Behinderung im Bürgergeld oder in der Sozialhilfe In bestimmten Fällen zusätzlich zum Regelbedarf möglich, etwa bei Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Häufig relevant ist ein Mehrbedarf von 35 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Pflegegeld bei häuslicher Pflege Pflegegrad 2: 347 Euro monatlich, Pflegegrad 3: 599 Euro, Pflegegrad 4: 800 Euro, Pflegegrad 5: 990 Euro. Pflegegrad 1 erhält kein Pflegegeld. Pflegesachleistungen Pflegegrad 2: bis zu 796 Euro monatlich, Pflegegrad 3: bis zu 1.497 Euro, Pflegegrad 4: bis zu 1.859 Euro, Pflegegrad 5: bis zu 2.299 Euro. Pflegegeld und Pflegesachleistungen können auch kombiniert werden. Entlastungsbetrag Bis zu 131 Euro monatlich für Pflegebedürftige der Pflegegrade 1 bis 5, unter anderem für anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag. Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege Gemeinsamer Jahresbetrag von bis zu 3.539 Euro für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege zusammen. Der Betrag steht Pflegebedürftigen ab Pflegegrad 2 zur Verfügung. Verhinderungspflege durch nahe Angehörige Pflegegrad 2: bis zu 694 Euro jährlich, Pflegegrad 3: bis zu 1.198 Euro, Pflegegrad 4: bis zu 1.600 Euro, Pflegegrad 5: bis zu 1.980 Euro. Bei sonstigen Personen kann der gemeinsame Jahresbetrag bis 3.539 Euro genutzt werden. Tages- und Nachtpflege Pflegegrad 2: bis zu 721 Euro monatlich, Pflegegrad 3: bis zu 1.357 Euro, Pflegegrad 4: bis zu 1.685 Euro, Pflegegrad 5: bis zu 2.085 Euro. Vollstationäre Pflege Pflegegrad 1: 131 Euro monatlich, Pflegegrad 2: 805 Euro, Pflegegrad 3: 1.319 Euro, Pflegegrad 4: 1.855 Euro, Pflegegrad 5: 2.096 Euro. Zusätzlich gibt es Zuschläge zum Eigenanteil von 15 Prozent ab dem ersten Monat, 30 Prozent nach 12 Monaten, 50 Prozent nach 24 Monaten und 75 Prozent nach 36 Monaten. Pflege in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung Die Pflegeversicherung zahlt 15 Prozent der vereinbarten Vergütung, höchstens 278 Euro monatlich. Pflegehilfsmittel zum Verbrauch Bis zu 42 Euro monatlich, etwa für Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel oder Bettschutzeinlagen. Technische Pflegehilfsmittel In der Regel 100 Prozent der Kosten; unter bestimmten Voraussetzungen fällt eine Zuzahlung von 10 Prozent an, höchstens 25 Euro je Pflegehilfsmittel. Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen Bis zu 4.180 Euro je Maßnahme, etwa für einen Badumbau, Türverbreiterungen oder andere pflegebedingte Anpassungen. Leben mehrere Anspruchsberechtigte zusammen, sind bis zu 16.720 Euro möglich. Zusätzliche Leistungen in ambulant betreuten Wohngruppen 224 Euro monatlich für Pflegebedürftige der Pflegegrade 1 bis 5. Anschubfinanzierung für ambulant betreute Wohngruppen Einmalig bis zu 2.613 Euro je anspruchsberechtigter Person, insgesamt höchstens 10.452 Euro je Wohngruppe. Pauschaler Zuschuss in gemeinschaftlichen Wohnformen 450 Euro monatlich bei gemeinschaftlichen Wohnformen mit Verträgen zur pflegerischen Versorgung nach § 92c SGB XI. Digitale Pflegeanwendungen Bis zu 40 Euro monatlich für digitale Pflegeanwendungen und bis zu 30 Euro monatlich für ergänzende Unterstützungsleistungen. Pflegeunterstützungsgeld für Beschäftigte Für bis zu 10 Arbeitstage je Kalenderjahr, in der Regel 90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts, bei bestimmten Einmalzahlungen 100 Prozent. Behinderten-Pauschbetrag in der Steuer GdB 20: 384 Euro jährlich, GdB 30: 620 Euro, GdB 40: 860 Euro, GdB 50: 1.140 Euro, GdB 60: 1.440 Euro, GdB 70: 1.780 Euro, GdB 80: 2.120 Euro, GdB 90: 2.460 Euro, GdB 100: 2.840 Euro. Erhöhter Behinderten-Pauschbetrag bei Hilflosigkeit, Blindheit oder Taubblindheit 7.400 Euro jährlich bei den entsprechenden Voraussetzungen, etwa bei Merkzeichen H, Bl oder TBl. Dieser Betrag ersetzt dann den normalen Behinderten-Pauschbetrag. Pflege-Pauschbetrag für pflegende Angehörige 600 Euro jährlich bei Pflegegrad 2, 1.100 Euro bei Pflegegrad 3 und 1.800 Euro bei Pflegegrad 4 oder 5. Voraussetzung ist unter anderem, dass die Pflegeperson keine Einnahmen für die Pflege erhält. Blindenhilfe nach SGB XII Für blinde Menschen als Sozialhilfeleistung möglich, wenn Einkommen und Vermögen die Leistung nicht ausschließen. Die Höhe wird regelmäßig angepasst; seit Juli 2025 werden für Erwachsene bis zu 913,19 Euro monatlich und für Minderjährige bis zu 457,38 Euro genannt. Landesblindengeld / Sehbehindertengeld Je nach Bundesland unterschiedlich hoch. Es wird landesrechtlich geregelt und muss gesondert beantragt werden; Informationen hängen vom Wohnort ab. Altersrente für schwerbehinderte Menschen Kein fester Pauschalbetrag, sondern abhängig vom Rentenkonto. Voraussetzung sind unter anderem ein GdB von mindestens 50 bei Rentenbeginn und eine Wartezeit von 35 Jahren. Erwerbsminderungsrente Kein einheitlicher Betrag, sondern abhängig von Versicherungszeiten und persönlichen Rentenansprüchen. Sie kommt infrage, wenn die Erwerbsfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft eingeschränkt ist. Arbeitslosengeld I bei Nahtlosigkeit Individuelle Höhe, abhängig vom früheren Arbeitsentgelt. Relevant, wenn über einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente noch nicht entschieden wurde und die Voraussetzungen für die Nahtlosigkeitsregelung erfüllt sind. Zuzahlungsbefreiung in der gesetzlichen Krankenversicherung Keine direkte Auszahlung, aber eine wichtige Entlastung. Die jährliche Belastungsgrenze liegt grundsätzlich bei 2 Prozent der Bruttoeinnahmen, bei schwerwiegender chronischer Erkrankung bei 1 Prozent. Danach kann eine Befreiung von weiteren Zuzahlungen beantragt werden. ÖPNV-Vergünstigung oder unentgeltliche Beförderung Kein einheitlicher Geldbetrag. Je nach Merkzeichen kann eine Wertmarke, Ermäßigung oder kostenfreie Beförderung möglich sein. Kfz-Steuerermäßigung oder Kfz-Steuerbefreiung Kein pauschaler Betrag, sondern abhängig von Fahrzeug und Merkzeichen. Möglich sind je nach Merkzeichen eine Ermäßigung oder vollständige Befreiung. Rundfunkbeitrag-Ermäßigung oder Befreiung Je nach Merkzeichen oder Sozialleistungsbezug möglich. Bei Ermäßigung beträgt der Rundfunkbeitrag regelmäßig ein Drittel des normalen Beitrags; bei bestimmten Sozialleistungen ist eine vollständige Befreiung möglich. Persönliches Budget Individuelle Geldleistung statt Sachleistung. Die Höhe hängt vom bewilligten Teilhabebedarf ab, etwa für Assistenz, Mobilität, Wohnen, Ausbildung, Studium oder Arbeit. Eingliederungshilfe Kein pauschaler Betrag. Gezahlt oder übernommen werden bedarfsabhängige Leistungen zur Teilhabe, etwa Assistenz, Hilfen zum Wohnen, Mobilitätshilfen oder Unterstützung in Schule, Studium und Beruf. Hilfsmittel der Krankenkasse Kein pauschaler Geldbetrag. Medizinisch notwendige Hilfsmittel wie Rollstuhl, Hörgerät oder Prothese können bei ärztlicher Verordnung übernommen werden; gesetzliche Zuzahlungen sind möglich.

Wichtig ist: Nicht alle Leistungen stehen jeder schwerbehinderten Person automatisch zu. Entscheidend sind unter anderem Grad der Behinderung, Merkzeichen, Pflegegrad, Einkommen, Erwerbsfähigkeit, Versicherungszeiten und der konkrete Bedarf.

Lebensunterhalt: Jobcenter oder Sozialamt?

Wenn der eigene Lebensunterhalt nicht aus Einkommen oder Vermögen gesichert werden kann, kommen existenzsichernde Leistungen in Betracht. Entscheidend ist dabei, ob eine Person grundsätzlich erwerbsfähig ist oder nicht.

Wer erwerbsfähig ist, fällt in den Bereich des Jobcenters und kann Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II erhalten. Wer dauerhaft nicht erwerbsfähig ist oder die Altersgrenze erreicht hat, kann Leistungen der Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung nach dem Sozialgesetzbuch XII beantragen.

Für Menschen mit Behinderung kann zusätzlich ein Mehrbedarf in Betracht kommen. Die Bundesagentur für Arbeit beschreibt in ihren fachlichen Weisungen einen Mehrbedarf von 35 Prozent des Regelbedarfs, wenn bestimmte Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder vergleichbare Hilfen erbracht werden.

In der Praxis scheitern solche Ansprüche oft nicht daran, dass sie rechtlich ausgeschlossen wären. Häufig fehlen vielmehr die passende Begründung, aktuelle Nachweise oder der Antrag landet bei der falschen Behörde.

Pflegeleistungen: Hilfe für den Alltag zu Hause

Viele Menschen mit Schwerbehinderung benötigen im Alltag Pflege oder regelmäßige Unterstützung. Zuständig ist dann nicht das Jobcenter, sondern die Pflegekasse.

Pflegegeld kann gezahlt werden, wenn die häusliche Pflege selbst sichergestellt ist, etwa durch Angehörige oder ehrenamtlich tätige Pflegepersonen. Voraussetzung ist mindestens Pflegegrad 2.

Neben dem Pflegegeld gibt es weitere Leistungen, etwa Pflegesachleistungen, Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, Zuschüsse für Wohnraumanpassungen oder den Entlastungsbetrag. Die Leistungsbeträge für 2026 werden vom Bundesgesundheitsministerium in einer eigenen Übersicht ausgewiesen.

Diese Leistungen sollen den Alltag stabilisieren und pflegende Angehörige entlasten. Wer sie nicht beantragt, verzichtet unter Umständen auf Unterstützung, die für die Versorgung zu Hause vorgesehen ist.

Eingliederungshilfe und Persönliches Budget

Pflege ist nicht dasselbe wie Teilhabe. Wer wegen einer Behinderung Unterstützung beim Wohnen, Lernen, Arbeiten, Studieren, bei der Mobilität oder bei sozialer Teilhabe benötigt, kann Leistungen der Eingliederungshilfe beantragen.

Die Eingliederungshilfe soll behinderungsbedingte Nachteile ausgleichen und ein möglichst selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Sie kann je nach Bedarf sehr unterschiedlich aussehen, etwa durch Assistenz, Begleitung, Hilfen in Ausbildung und Beruf oder Unterstützung im Alltag.

Eine besondere Möglichkeit ist das Persönliche Budget. Dabei erhalten Menschen mit Behinderung Geld, um notwendige Hilfe selbst einzukaufen und stärker selbst zu bestimmen, wann, wo und durch wen sie unterstützt werden.

Auch hier gilt: Ohne Antrag und ohne nachvollziehbare Beschreibung des Bedarfs wird es schwierig. Besonders wichtig ist eine klare Darstellung, welche Ziele mit der Leistung erreicht werden sollen.

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Krankenkasse: Hilfsmittel, Heilmittel und Zuzahlungen

Für medizinisch notwendige Leistungen ist in der Regel die gesetzliche Krankenkasse zuständig. Dazu zählen unter anderem Hilfsmittel wie Rollstühle oder Hörgeräte, Heilmittel, Therapien und medizinisch erforderliche Krankenhausbehandlungen.

Viele Leistungen benötigen eine ärztliche Verordnung oder eine medizinische Begründung. Wer einen Antrag stellt, sollte daher darauf achten, dass der konkrete Bedarf gut beschrieben ist und die Unterlagen vollständig sind.

Ein oft unterschätzter Punkt sind Zuzahlungen. Versicherte müssen grundsätzlich nur bis zu einer Belastungsgrenze Zuzahlungen leisten; bei schwer chronisch kranken Menschen liegt diese Grenze bei einem Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen, sonst bei zwei Prozent.

Damit eine Befreiung möglich ist, müssen bisherige Zuzahlungen nachgewiesen werden. Gesundheitsinformationen des Bundes empfehlen deshalb, Belege mit Name, Datum, Betrag und Art der Leistung aufzubewahren.

Arbeit, Erwerbsminderung und Rente

Wenn eine Schwerbehinderung die Erwerbstätigkeit einschränkt, kommen mehrere Leistungen infrage. Dazu gehören Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Übergangsgeld, Erwerbsminderungsrente oder später die Altersrente für schwerbehinderte Menschen.

Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen setzt unter anderem voraus, dass bei Rentenbeginn eine Schwerbehinderung vorliegt und die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt ist. Die Deutsche Rentenversicherung weist darauf hin, dass zu dieser Wartezeit zum Beispiel Beiträge aus Beschäftigung oder selbstständiger Tätigkeit zählen können.

Für Menschen ab Jahrgang 1964 ist eine abschlagsfreie Altersrente für schwerbehinderte Menschen mit 65 Jahren möglich; ein früherer Rentenbeginn ab 62 Jahren ist mit Abschlägen verbunden.

Wer eine Erwerbsminderungsrente beantragt hat und noch auf die Entscheidung wartet, sollte außerdem prüfen lassen, ob Arbeitslosengeld I über die sogenannte Nahtlosigkeitsregelung infrage kommt. Diese Möglichkeit kann helfen, Einkommenslücken während eines laufenden Rentenverfahrens zu vermeiden.

Nachteilsausgleiche: Entlastung ohne monatliche Auszahlung

Nicht jede finanzielle Verbesserung erscheint als Zahlung auf dem Konto. Viele Entlastungen wirken indirekt, etwa durch geringere Steuern, weniger Kosten für Mobilität oder reduzierte Abgaben.

Ein Beispiel ist der Behinderten-Pauschbetrag in der Einkommensteuer. Er kann die Steuerlast senken und richtet sich nach dem Grad der Behinderung; auch Eltern von Kindern mit Behinderung können ihn unter bestimmten Bedingungen nutzen

Weitere Vorteile hängen häufig von den Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis ab. Dazu können Vergünstigungen im öffentlichen Nahverkehr, Vorteile bei der Kfz-Steuer, ein Recht auf Begleitung oder Ermäßigungen beim Rundfunkbeitrag gehören.

Welche Stelle ist zuständig?

Bedarf Zuständige Stelle Lebensunterhalt bei Erwerbsfähigkeit Jobcenter Grundsicherung im Alter oder bei dauerhafter Erwerbsminderung Sozialamt Pflegegeld, Pflegegrad und pflegebezogene Leistungen Pflegekasse Hilfsmittel, Heilmittel, Therapien und medizinische Versorgung Krankenkasse Erwerbsminderungsrente und Altersrente für schwerbehinderte Menschen Deutsche Rentenversicherung Assistenz, Teilhabe, Persönliches Budget Träger der Eingliederungshilfe oder zuständiger Rehabilitationsträger Feststellung des GdB und Merkzeichen Versorgungsamt oder zuständige Landesbehörde

Warum gute Vorbereitung bares Geld bedeuten kann

Wer Leistungen beantragt, sollte nicht nur ein Formular ausfüllen. Entscheidend ist, dass der Bedarf verständlich beschrieben, mit Nachweisen belegt und an die zuständige Stelle adressiert wird.

Hilfreich sind ärztliche Befunde, Pflegegutachten, Bescheide über den Grad der Behinderung, Nachweise über Einkommen, Mietkosten, Versicherungszeiten und bereits bewilligte Leistungen. Je genauer der Antrag begründet ist, desto geringer ist das Risiko, dass Behörden Nachfragen stellen oder den Antrag wegen unklarer Angaben ablehnen.

Betroffene sollten außerdem Bescheide sorgfältig prüfen. Viele Entscheidungen enthalten Fristen, innerhalb derer Widerspruch möglich ist.

Fazit: Ansprüche entstehen aus dem konkreten Bedarf

Menschen mit Schwerbehinderung haben nicht automatisch ein einheitliches Leistungspaket. Ihre Ansprüche ergeben sich aus dem jeweiligen Bedarf, dem festgestellten Grad der Behinderung, möglichen Merkzeichen, der Erwerbsfähigkeit, der Pflegesituation und der Versicherungsbiografie.

Wer nur eine Leistung beantragt, übersieht möglicherweise andere Hilfen. Deshalb lohnt es sich, die eigene Situation in einzelne Bereiche aufzuteilen: Lebensunterhalt, Pflege, Gesundheit, Teilhabe, Arbeit, Rente und Nachteilsausgleiche.

So wird aus einem unübersichtlichen System ein besser handhabbarer Weg. Der wichtigste Schritt bleibt jedoch der Antrag bei der richtigen Stelle.

Beispiel aus der Praxis

Eine 54-jährige Frau mit einem Grad der Behinderung von 60 bezieht Bürgergeld und nimmt an einer beruflichen Reha-Maßnahme teil. Zunächst erhält sie nur den regulären Regelbedarf, obwohl wegen der Maßnahme ein behinderungsbedingter Mehrbedarf geprüft werden könnte.

Nach einer Beratung reicht sie den Reha-Bescheid, den Schwerbehindertenausweis und eine kurze Begründung beim Jobcenter nach. Zusätzlich sammelt sie ihre Zuzahlungsbelege für Medikamente und Physiotherapie, um bei der Krankenkasse die Belastungsgrenze prüfen zu lassen.

Parallel beantragt sie bei der Pflegekasse eine Begutachtung, weil sie im Haushalt und bei Wegen außer Haus regelmäßig Unterstützung braucht. Das Beispiel zeigt, dass mehrere Ansprüche nebeneinander bestehen können, wenn unterschiedliche Lebensbereiche betroffen sind.