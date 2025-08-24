Weniger arbeiten vor der Rente: So viel geht wirklich verloren

Lesedauer 4 Minuten

Viele möchten vor dem Ruhestand kürzertreten. Die Sorge ist groß: Sinkt die Rente stark? Dieser Artikel ordnet die Fakten ein. Sie erfahren, wie Rentenpunkte entstehen, was Teilzeit bewirkt und wann Betriebsrenten zur Falle werden können. Zwei konkrete Rechenbeispiele zeigen typische Effekte. Am Ende wissen Sie, welche Schritte jetzt sinnvoll sind.

Letzte Arbeitsjahre sind kein Sonderfall

Die Rentenhöhe ergibt sich aus allen Beitragsjahren. Es gibt keine Sonderwertung der letzten Jahre. Wer später weniger verdient, sammelt in dieser Zeit schlicht weniger Rentenpunkte. Das wirkt genauso, als hätten Sie früher reduziert. Entscheidend bleibt die Summe aller Punkte über das gesamte Erwerbsleben. Dieser Grundsatz nimmt Druck aus den letzten Jahren.

So entstehen Rentenpunkte pro Jahr

Rentenpunkte vergleichen Ihr Jahresbrutto mit dem jeweiligen Durchschnittsverdienst. Liegt Ihr Einkommen genau im Durchschnitt, entsteht ein Punkt. Ein Punkt erhöht die Bruttorente um einen festen Monatsbetrag. Liegen Sie darunter, gibt es anteilig weniger Punkte. Verdienen Sie mehr, erhalten Sie anteilig mehr. Die Rechnung ist linear und transparent. Sie können Ihre jährlichen Zuwächse daher grob selbst schätzen.

Merke: Die Beispiele unten beziehen sich auf die Bruttorente. Netto wirkt zusätzlich die Kranken- und Pflegeversicherung. Auch Steuern sind möglich. Der reale Auszahlungsbetrag liegt daher niedriger.

Beispiel 1: 50 Prozent Teilzeit in den letzten drei Jahren

Ausgangslage: Ihr Jahresbrutto liegt bei 62.000 Euro. Ein volles Jahr bringt in dieser Größenordnung rund einen guten Rentenpunkt. Das entspricht grob etwa 50 Euro monatlicher Bruttorente zusätzlich.

Reduzieren Sie für drei Jahre auf 50 Prozent, sinkt der Verdienst auf 31.000 Euro. Die jährlichen Punkte halbieren sich entsprechend. Sie bauen dann pro Jahr ungefähr 25 Euro monatliche Bruttorente auf.

Ergebnis: Drei Jahre Halbzeit reduzieren die spätere Bruttorente um etwa 75 Euro im Monat. Das ist spürbar, aber oft geringer als erwartet. Für viele wiegt die gewonnene Freizeit diese Einbuße auf.

Beispiel 2: Vier-Tage-Woche in den letzten zwei Jahren

Ausgangslage: Ihr Jahresbrutto beträgt 37.000 Euro. Ein volles Jahr erhöht die Bruttorente um ungefähr 30 Euro monatlich.

Stellen Sie auf eine Vier-Tage-Woche um, fällt das Einkommen häufig um rund 20 Prozent. Der Verdienst liegt dann bei etwa 29.600 Euro. Die jährliche Rentensteigerung sinkt entsprechend auf ungefähr 24 Euro.

Ergebnis: Zwei Jahre Vier-Tage-Woche kosten rund 12 Euro Bruttorente pro Monat. Nach Abzügen bleibt der Nettoeffekt meist einstellig. Für viele ist das finanziell gut planbar.

Nettoeffekt realistisch einschätzen

Brutto ist nicht Netto. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung mindern die Auszahlung. Auch Steuern können anfallen, je nach Gesamteinkommen. Planen Sie deshalb mit Sicherheitsmargen. Prüfen Sie außerdem, ob Kinder- oder Anrechnungszeiten vorliegen. Solche Zeiten erhöhen die Rentenpunkte unabhängig vom aktuellen Verdienst.

Wer vorzeitig in Rente geht, muss mit Abschlägen rechnen. Diese Abschläge gelten dauerhaft. Teilzeit ohne Rentenbeginn erzeugt dagegen keine Abschläge, sondern nur weniger neue Punkte.

Betriebsrente: Endgehaltsfalle vermeiden

Bei der gesetzlichen Rente zählen alle Jahre gleich. In der betrieblichen Altersversorgung gelten je nach Zusage andere Regeln. Viele Systeme sind heute beitragsorientiert. Dann wirkt Teilzeit nur anteilig. Zahlen Sie weniger ein, fällt der jährliche Zuwachs niedriger aus. Die Differenz bleibt jedoch meist überschaubar.

Problematisch sind endgehaltsbezogene Zusagen. Dort hängt die Leistung vom letzten oder durchschnittlichen Gehalt in einem definierten Zeitraum ab. Wer kurz vor Rentenbeginn auf Teilzeit wechselt, senkt dann die spätere Betriebsrente deutlich. Das kann über Jahre spürbar sein.

Prüfen Sie daher die Versorgungsordnung genau. Lassen Sie sich die Berechnungsformel schriftlich erklären. Bitten Sie um eine Modellrechnung für verschiedene Szenarien.

Schritt-für-Schritt: Eigene Auswirkung berechnen

Schätzen Sie Ihr voraussichtliches Jahresbrutto pro Restjahr bis zur Rente. Setzen Sie es in Relation zum jeweiligen Durchschnittsverdienst. Ermitteln Sie daraus die Rentenpunkte pro Jahr. Multiplizieren Sie mit dem aktuellen Monatswert pro Punkt. Bilden Sie die Summe mit und ohne Teilzeit. Berücksichtigen Sie Abzüge für Kranken- und Pflegeversicherung sowie mögliche Steuern. Prüfen Sie parallel die Regeln Ihrer Betriebsrente.

Mit dieser Rechnung sehen Sie sofort, wie groß der Unterschied ausfällt. Sie gewinnen Planungssicherheit für Ihre Entscheidung.

Praxisbeispiele richtig einordnen

Die beiden Beispiele zeigen typische Größenordnungen. Der reale Effekt hängt jedoch von drei Faktoren ab: Höhe des Einkommens, Umfang der Reduktion und Dauer der Teilzeit. Wer sehr gut verdient, spürt den Rückgang stärker pro Jahr. Wer nur kurz reduziert, spürt ihn kaum. Wer lange reduziert, sammelt entsprechend weniger Punkte.

Diese Logik bleibt immer gleich. Vergleichen Sie daher verschiedene Varianten: Drei Jahre Halbzeit, zwei Jahre Vier-Tage-Woche, sechs Monate Sabbatical. Oft führt eine moderate Reduktion zu einem gut tragbaren Ergebnis.

Alternative Übergangsmodelle prüfen

Neben klassischer Teilzeit gibt es flexible Übergänge. Viele nutzen Gleitzeitkonten oder längere Freistellungen. Andere reduzieren stufenweise. Möglich sind auch Teilrentenmodelle. Dabei beziehen Sie bereits einen Anteil der Rente und arbeiten weiter.

Das mindert die Arbeitslast und hält das Einkommen stabil. Achten Sie aber auf mögliche Hinzuverdienstgrenzen und auf Abschläge bei vorzeitigen Renten. Lassen Sie das vorab berechnen. So vermeiden Sie Überraschungen.

Checkliste für Ihre Entscheidung

Arbeitsvertrag und Tarif prüfen: Erlaubt der Betrieb Teilzeit im gewünschten Umfang?

Erlaubt der Betrieb Teilzeit im gewünschten Umfang? Zeitplan festlegen: Ab wann und wie lange soll die Reduktion gelten?

Renteninformation aktuell? Fordern Sie eine neue Auskunft an.

Ab wann und wie lange soll die Reduktion gelten? Renteninformation aktuell? Fordern Sie eine neue Auskunft an. Modellrechnung erstellen: Vollzeit gegen Teilzeit in mehreren Varianten.

Vollzeit gegen Teilzeit in mehreren Varianten. Betriebsrente klären: Zusageart, Bemessungszeitraum, Folgen von Teilzeit.

Zusageart, Bemessungszeitraum, Folgen von Teilzeit. Absicherung checken: Kranken-, Pflege- und ggf. private Versicherungen.

Kranken-, Pflege- und ggf. private Versicherungen. Notgroschen einplanen: Unerwartete Ausgaben einkalkulieren.

Diese Punkte schaffen Klarheit. Sie erkennen früh, wo Risiken liegen und wo nicht.

Ruhiger Übergang statt unnötiger Angst

Teilzeit kurz vor der Rente reduziert die spätere Rente. Der Effekt ist jedoch meist moderat. Die letzten Jahre sind kein Sonderfall. Maßgeblich bleibt die Summe Ihrer Rentenpunkte. Rechnen Sie Ihr Szenario durch, prüfen Sie die Betriebsrente und planen Sie Abzüge mit ein.

Wenn alles passt, gewinnen Sie Lebenszeit ohne großen Rentenknick. Das Ergebnis ist ein ruhiger, planbarer Übergang in den Ruhestand.