Rente: Regelaltersgrenze erreicht – So den Job trotzdem behalten

Mit 67 ist für viele Beschäftigte längst nicht Schluss. Wer die Regelaltersgrenze erreicht, kann weiterarbeiten, die Rente aufschieben oder beides kombinieren – und damit seine Situation spürbar verbessern. Entscheidend ist nicht der Geburtstag, sondern was im Arbeitsvertrag, im Tarifvertrag und im Sozialversicherungsrecht steht.

Kein automatisches Jobende mit Erreichen der Regelaltersgrenze

Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis endet nicht automatisch, nur weil jemand 66 oder 67 wird oder einen Rentenanspruch hat. Weder der bloße Anspruch auf eine Altersrente noch der Rentenbescheid sind ein Kündigungsgrund.

Endet der Vertrag dennoch „von selbst“, liegt in aller Regel eine Altersgrenzenklausel zugrunde, etwa mit der Formulierung, dass das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Monats endet, in dem die Regelaltersgrenze erreicht wird.

Fehlt eine solche Regelung im Arbeitsvertrag, in einer Betriebsvereinbarung oder im Tarifvertrag, läuft das Arbeitsverhältnis weiter. Wer dann aufhören will, muss selbst kündigen oder einen Aufhebungsvertrag schließen. Der Arbeitgeber kann nicht allein wegen des Alters kündigen, sondern benötigt – wie bei jüngeren Beschäftigten – einen Kündigungsgrund und muss die Vorgaben des Kündigungsschutzgesetzes beachten.

Altersgrenzenklauseln als entscheidender Faktor

Viele Arbeitgeber nutzen Altersgrenzen, um den Ruhestand planbar zu machen. Solche Klauseln sind zulässig, wenn sie klar an die Regelaltersgrenze anknüpfen, transparent formuliert sind und in Textform vereinbart wurden. In zahlreichen Branchen, etwa im öffentlichen Dienst oder im Gesundheitswesen, regeln Tarifverträge das Ausscheiden.

Wer einen Arbeitsvertrag mit Tarifverweis hat, sollte rechtzeitig prüfen, ob eine Altersgrenze vorgesehen ist, ob sie wirksam einbezogen wurde und ob Formfehler vorliegen. Ist eine Altersgrenzenregelung unwirksam, endet das Arbeitsverhältnis nicht automatisch mit Erreichen der Regelaltersgrenze – ein Punkt, der im Streitfall entscheidend sein kann.

Weiterarbeiten, Rente aufschieben oder beides kombinieren?

Wer die Regelaltersgrenze erreicht, hat im Kern drei Strategien zur Auswahl.

Rente aufschieben und voll weiterarbeiten

Wer keinen Rentenantrag stellt und weiterarbeitet, verschiebt den Rentenbeginn nach hinten. Für jeden Monat des Aufschubs erhöht sich die spätere Rente dauerhaft um 0,5 Prozent, also um 6 Prozent pro Jahr, zusätzlich zu den Entgeltpunkten aus den laufenden Beiträgen.

Für Personen mit stabilem Gesundheitszustand und gutem Einkommen kann sich so ein erheblicher Rentenzuschlag aufbauen, der das Ruhestandseinkommen dauerhaft stärkt.

Rente beziehen und trotzdem im Job bleiben

Die zweite Option besteht darin, bereits eine Altersrente zu beziehen und weiterzuarbeiten. Seit 2023 gibt es bei der Altersrente keine Hinzuverdienstgrenzen mehr, das heißt, Rentenbezieher können grundsätzlich beliebig viel hinzuverdienen, ohne Rentenkürzungen befürchten zu müssen.

Damit rücken Steuern und Sozialabgaben in den Mittelpunkt: Wer hohe Nebeneinkünfte erzielt, sollte unbedingt prüfen, wie sich das zusätzliche Einkommen auf die Steuerprogression und auf Beitragspflichten auswirkt.

Gleitender Übergang mit Teilzeit und Teilrente

Als dritte Variante eignet sich ein gleitender Übergang. Viele reduzieren allmählich ihre Arbeitszeit, kombinieren Teilzeit mit Voll- oder Teilrente und passen ihren Lebensstandard Schritt für Schritt an. Solche Modelle lassen sich, sofern beide Seiten einverstanden sind, relativ flexibel gestalten.

Welche Strategie sinnvoll ist, hängt von Einkommen, Gesundheit, familiärer Situation und persönlichen Plänen ab; eine Beratung bei der Deutschen Rentenversicherung und eine steuerliche Beurteilung verhindern teure Fehlentscheidungen.

Sozialversicherung: Wie sich Beiträge im Rentenalter verändern

Wer nach der Regelaltersgrenze weiterarbeitet, bleibt formal Arbeitnehmer, sozialversicherungsrechtlich verschieben sich aber wichtige Parameter, die direkt das Nettoeinkommen betreffen.

Rentenversicherung nach Erreichen der Regelaltersgrenze

Mit Beginn einer Vollrente nach Erreichen der Regelaltersgrenze besteht grundsätzlich Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung. Der Arbeitgeber zahlt zwar weiterhin seinen Beitragsanteil, dieser erhöht die Rente jedoch nicht automatisch.

Wer seine Rente weiter steigern will, kann schriftlich auf die Versicherungsfreiheit verzichten und den eigenen Beitragsanteil zahlen. Dann werden die Beiträge aus dem Job jährlich in zusätzliche Entgeltpunkte umgerechnet und zum 1. Juli des Folgejahres gutgeschrieben. Gerade bei längerer Weiterarbeit können diese Zuschläge die Rente deutlich anheben.

Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung

In der Kranken- und Pflegeversicherung fallen Beiträge sowohl auf die laufende Rente als auch auf das Arbeitsentgelt an, sofern es sich um eine versicherungspflichtige Beschäftigung handelt.

Altersrentner, die weiterarbeiten, bleiben häufig in der gesetzlichen Krankenversicherung pflicht- oder freiwillig versichert und tragen den Arbeitnehmeranteil auf ihr Gehalt, während auf die Rente Beiträge im Rahmen der Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner erhoben werden.

Arbeitslosenversicherung und Minijobs im Blick

Mit Erreichen der Regelaltersgrenze entfällt zumeist die Versicherungspflicht in der Arbeitslosenversicherung, neue Ansprüche auf Arbeitslosengeld I entstehen in der Regel nicht mehr. Wer trotzdem seinen Job verliert, kann sich zwar arbeitsuchend melden, muss aber kaum noch mit klassischen ALG-I-Leistungen rechnen.

Für Minijobs gelten Besonderheiten. Altersrentner können auf die Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung verzichten und kleine eigene Beiträge zahlen, während der Arbeitgeber einen pauschalen Beitrag entrichtet.

Auch so lassen sich zusätzliche Entgeltpunkte erwerben, was für Rentner mit niedrigen Ansprüchen eine interessante Option sein kann. Insgesamt sollten insbesondere Personen mit geringer Rente sorgfältig prüfen, ob zusätzliche Beiträge sich langfristig lohnen und wie sich Mehrverdienste auf Steuern und eventuelle Sozialleistungen auswirken.

Hinausschiebensvereinbarung: So bleibt der Job trotz Altersgrenze erhalten

Selbst wenn im Vertrag oder Tarif eine Altersgrenze vorgesehen ist, muss dies nicht das letzte Wort sein. § 41 Satz 3 SGB VI ermöglicht es, den Beendigungszeitpunkt einvernehmlich hinauszuschieben. Voraussetzung ist eine wirksame Altersgrenzenregelung, die an die Regelaltersgrenze anknüpft.

Die Hinausschiebensvereinbarung muss geschlossen werden, solange das Arbeitsverhältnis noch besteht, also vor dem ursprünglich vorgesehenen Enddatum, und sie muss in Textform erfolgen, in der Praxis meist als kurze schriftliche Ergänzung.

Spielräume und Risiken der Verlängerung

Die Verlängerung kann auf einen bestimmten Zeitraum befristet werden und nach der Rechtsprechung auch mehrfach hintereinander erfolgen, solange kein Missbrauch erkennbar ist. Problematisch wird es, wenn Verlängerungen mit deutlich schlechteren Bedingungen nur für ältere Beschäftigte verknüpft werden; hier droht ein Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz.

Wer weiterarbeiten möchte, sollte daher frühzeitig mit dem Arbeitgeber sprechen und eine saubere Hinausschiebensvereinbarung schließen, statt kurz vor der Altersgrenze unter Zeitdruck zu handeln.

Aktivrente ab 2026: Steuerbonus für weiterarbeitende Rentner

Mit der geplanten Aktivrente setzt die Politik ein deutliches Signal für längeres Arbeiten. Vorgesehen ist ein Start zum 1. Januar 2026. Wer die Regelaltersgrenze erreicht hat und sozialversicherungspflichtig weiterarbeitet, soll auf einen Teil des Erwerbseinkommens einen steuerlichen Freibetrag von bis zu 2.000 Euro im Monat erhalten.

Begünstigt werden abhängig Beschäftigte; Selbstständige, Minijobber und Beamte sollen den Freibetrag voraussichtlich nicht nutzen können.

Damit würde sich das Weiterarbeiten doppelt lohnen: Die Rente steigt durch spätere Inanspruchnahme und zusätzliche Beiträge, während ein Teil des Arbeitseinkommens steuerfrei bleibt.

Kritiker bemängeln, dass vor allem gut verdienende Fachkräfte profitieren, während Menschen mit niedrigen Löhnen oder gesundheitlichen Einschränkungen faktisch kaum länger arbeiten können. Für alle, die zeitlich flexibel in den Ruhestand gehen können, ist es trotzdem sinnvoll, die künftigen Regeln bereits heute in die eigene Planung einzubeziehen.

Typische Fehler – und wie man sie vermeidet

Der häufigste Fehler besteht darin, einfach abzuwarten. Wer seinen Vertrag und den einschlägigen Tarifvertrag nicht prüft, merkt womöglich zu spät, dass eine Altersgrenzenklausel greift und der Job tatsächlich mit Erreichen der Regelaltersgrenze endet.

Ein späterer Rechtsstreit über die Wirksamkeit der Klausel ist dann schwierig. Ebenso riskant ist es, einen Rentenantrag zu stellen, ohne Steuern, Sozialabgaben und mögliche Zuschläge für späteren Rentenbeginn grob durchzurechnen.

Hinzu kommt, dass viele auf professionelle Beratung verzichten, obwohl die Kombination aus Rentenrecht, Steuerrecht, Sozialversicherung und Arbeitsrecht komplex ist.

Wer rechtzeitig mit der Deutschen Rentenversicherung spricht, Lohnsteuerhilfe, Sozialverbände oder Fachanwälte einbezieht, kann die eigene Situation realistisch einschätzen und die passende Strategie wählen, statt sich von Mythen und Halbwissen leiten zu lassen.