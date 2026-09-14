Grundsicherung weg wegen Urlaub

Als Karin K. nach zehn Tagen Urlaub an der Ostsee nach Hause zurückkehrt, wartet bereits Post vom Jobcenter auf ihn.

Die 48-Jährige bezieht Grundsicherungsgeld und war verreist, ohne vorher die Zustimmung des Jobcenters einzuholen. Wenige Tage später erhält sie einen Bescheid: Für den Zeitraum seiner Reise werden die Leistungen aufgehoben und bereits gezahltes Geld soll er anteilig zurückzahlen.

Karin hatte während seines Urlaubs regelmäßig sein Smartphone kontrolliert und war telefonisch erreichbar. Er ging deshalb davon aus, dass ihm nichts passieren könne.

Doch aus Sicht des Jobcenters hielt sie sich außerhalb des vorgeschriebenen erreichbaren Bereichs auf – mit Folgen nicht nur für den Regelsatz und die Unterkunftskosten, sondern möglicherweise auch für seine Absicherung über die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung.

Wer Grundsicherungsgeld vom Jobcenter erhält und verreisen möchte, sollte vor der Abfahrt unbedingt die Zustimmung des Jobcenters einholen. Wer sich ohne Zustimmung außerhalb des sogenannten näheren Bereichs aufhält und deshalb nicht erreichbar ist, kann seinen Leistungsanspruch für den betreffenden Zeitraum verlieren.

Die Folgen reichen weiter als bis zum Regelsatz. Auch die Kosten der Unterkunft können betroffen sein, bereits ausgezahlte Leistungen können zurückgefordert werden und sogar die über das Grundsicherungsgeld bestehende Pflichtversicherung in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung kann enden.

Seit dem 1. Juli 2026 heißt die bisher als Bürgergeld bezeichnete Leistung offiziell Grundsicherungsgeld. Die Regeln zur Erreichbarkeit finden sich vor allem in § 7b SGB II und in der Erreichbarkeits-Verordnung.

Grundsicherungsgeld gibt es nur bei Erreichbarkeit

Der Grundsatz klingt zunächst einfach: Erwerbsfähige Leistungsberechtigte müssen für ihr Jobcenter erreichbar sein. Das bedeutet allerdings nicht nur, dass Briefe gelesen oder Nachrichten in der Jobcenter-App abgerufen werden können.

Leistungsberechtigte müssen sich grundsätzlich im näheren Bereich des Jobcenters aufhalten. Sie müssen kurzfristig eine Dienststelle des Jobcenters, einen möglichen Arbeitgeber oder den Ort einer Eingliederungsmaßnahme erreichen können.

Die Erreichbarkeits-Verordnung konkretisiert diesen Bereich. Die einfache Wegstrecke zur zuständigen Jobcenter-Dienststelle muss grundsätzlich innerhalb von höchstens zweieinhalb Stunden zurückgelegt werden können, wobei regionale Besonderheiten berücksichtigt werden dürfen.

Deshalb reicht es nicht automatisch aus, während einer Reise telefonisch erreichbar zu sein oder regelmäßig das Online-Postfach zu kontrollieren. Wer mehrere hundert Kilometer entfernt Urlaub macht oder sich im Ausland aufhält, befindet sich regelmäßig nicht mehr im näheren Bereich.

Auch der Samstag zählt als Werktag

Eine wichtige Besonderheit wird häufig übersehen: Für die Erreichbarkeit zählen nach der Erreichbarkeits-Verordnung grundsätzlich Montag bis Samstag als Werktage. Gesetzliche Feiertage sind ausgenommen.

Leistungsberechtigte müssen sicherstellen, dass sie Mitteilungen und Aufforderungen des Jobcenters werktäglich zur Kenntnis nehmen können. Dabei darf auch eine andere Person, etwa ein Familienmitglied, die Post entgegennehmen und den Leistungsberechtigten informieren.

Die Möglichkeit, Nachrichten zu lesen, ersetzt jedoch nicht die vorgeschriebene räumliche Erreichbarkeit. Wer zwar seine Post kontrolliert, sich aber während einer nicht genehmigten Reise weit entfernt vom Jobcenter aufhält, kann deshalb trotzdem als nicht erreichbar gelten.

Für eine Reise muss vorher die Zustimmung eingeholt werden

Wer während einer privaten Reise den näheren Bereich verlassen möchte, sollte die Zustimmung zur Nichterreichbarkeit vor der Abreise beantragen. Die Bundesagentur für Arbeit weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Reise vorher mit dem Jobcenter abgestimmt werden muss.

Nach der Erreichbarkeits-Verordnung soll der Antrag normalerweise spätestens fünf Werktage vor dem geplanten Verlassen des näheren Bereichs gestellt werden. Die Zustimmung kann über die entsprechenden Online-Dienste des Jobcenters beantragt werden.

Erst wenn die Zustimmung vorliegt, sollte die Reise angetreten werden. Eine bloße Mitteilung nach dem Motto „Ich bin vom 10. bis 20. Oktober im Urlaub“ ersetzt die Zustimmung nicht.

Weitere Einzelheiten zu Reisen während des Leistungsbezugs finden Betroffene auch im Beitrag Urlaub mit Grundsicherungsgeld kann den gesamten Anspruch kosten.

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Bis zu drei Wochen Urlaub sind normalerweise möglich

Eine private Reise ohne besonderen Grund kann grundsätzlich genehmigt werden, wenn die Eingliederung in Ausbildung oder Arbeit dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Das Gesetz sieht hierfür in der Regel insgesamt bis zu drei Wochen pro Kalenderjahr vor.

Das bedeutet jedoch nicht, dass jeder automatisch einen Anspruch auf drei Wochen beliebigen Urlaub zu jedem gewünschten Zeitpunkt hat. Liegt beispielsweise bereits ein konkretes Arbeitsangebot, ein Vorstellungsgespräch oder eine wichtige Maßnahme in diesem Zeitraum vor, kann die Zustimmung problematisch werden.

Umgekehrt sind drei Wochen keine ausnahmslose Höchstgrenze. Bei besonderen Umständen darf das Jobcenter auch einer längeren Abwesenheit zustimmen.

Ausführlicher wird diese Ausnahme im Beitrag Grundsicherungsgeld: Urlaub länger als drei Wochen erläutert.

Situation Zustimmung des Jobcenters Folge für Grundsicherungsgeld Private Reise innerhalb des näheren Bereichs bei vollständiger Erreichbarkeit Je nach konkreter Situation nicht erforderlich Anspruch besteht grundsätzlich weiter Private Reise außerhalb des näheren Bereichs bis zu drei Wochen Vorher grundsätzlich erforderlich Bei Zustimmung läuft der Anspruch weiter Reise außerhalb des näheren Bereichs ohne Zustimmung Fehlt Anspruch kann für den Zeitraum entfallen Abwesenheit nur am Wochenende oder an Feiertagen Unter den gesetzlichen Voraussetzungen nicht erforderlich Anspruch bleibt grundsätzlich bestehen Abwesenheit aus wichtigem Grund, beispielsweise Reha Abstimmung mit dem Jobcenter erforderlich Auch längere Abwesenheit kann zulässig sein

Eine Reise ohne Zustimmung kann Regelsatz und Miete kosten

Besonders teuer kann es werden, wenn jemand einfach abreist und das Jobcenter später von der Abwesenheit erfährt. Nach § 7b SGB II erhalten erwerbsfähige Leistungsberechtigte Leistungen grundsätzlich nur, wenn die Voraussetzungen der Erreichbarkeit erfüllt sind oder eine erforderliche Zustimmung vorliegt.

Fehlt diese Voraussetzung, geht es nicht lediglich um eine Kürzung von zehn oder 30 Prozent. Für die betroffenen Tage kann vielmehr der Leistungsanspruch als solcher fehlen.

Das kann sowohl den Regelbedarf als auch anteilige Leistungen für Unterkunft und Heizung betreffen. Wurden Leistungen für diesen Zeitraum bereits ausgezahlt, kann das Jobcenter unter den gesetzlichen Voraussetzungen eine Erstattung verlangen.

Besonders heikel: Auch die Krankenversicherung ist betroffen

Die Bundesagentur für Arbeit warnt ausdrücklich vor einer weiteren Folge. Entfällt wegen fehlender Erreichbarkeit der Anspruch auf Grundsicherungsgeld, endet grundsätzlich auch die Pflichtversicherung in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung, die an den Leistungsbezug anknüpft.

Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass Betroffene im nächsten Moment vollständig ohne Krankenversicherungsschutz dastehen. Je nach persönlicher Situation kann beispielsweise eine freiwillige Anschlussversicherung oder eine Familienversicherung greifen.

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Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass das Jobcenter für den nicht leistungsberechtigten Zeitraum möglicherweise keine Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge mehr übernimmt. Dadurch können Betroffene selbst mit Beitragsforderungen ihrer Krankenkasse konfrontiert werden.

Wer von einer rückwirkenden Aufhebung wegen Nichterreichbarkeit betroffen ist, sollte deshalb nicht nur den Jobcenter-Bescheid prüfen. Zusätzlich sollte unverzüglich mit der eigenen Krankenkasse geklärt werden, welcher Versicherungsstatus für den betreffenden Zeitraum besteht.

Die Krankenversicherung verschwindet nicht automatisch vollständig

Gerade an diesem Punkt kommt es häufig zu Missverständnissen. Das Ende der Pflichtversicherung aufgrund des Grundsicherungsgeldes ist nicht gleichbedeutend damit, dass die betroffene Person zwingend überhaupt nicht mehr versichert ist.

Im gesetzlichen Krankenversicherungsrecht gibt es Vorschriften, die Versicherungslücken vermeiden sollen. Unter bestimmten Voraussetzungen setzt sich eine bisherige Mitgliedschaft als freiwillige Mitgliedschaft fort, sofern keine andere Absicherung besteht.

Finanziell kann das dennoch unangenehm werden. Während das Jobcenter bei bestehendem Leistungsanspruch die Beiträge trägt, können bei einem weggefallenen Anspruch Beitragsschulden gegenüber der Krankenkasse entstehen.

Nur Samstag, Sonntag oder Feiertag weg? Dann gibt es eine Ausnahme

Für kurze Abwesenheiten gibt es eine praktische Ausnahme. Bezieht sich die Nichterreichbarkeit ausschließlich auf Samstage, Sonntage oder gesetzliche Feiertage, ist keine Zustimmung erforderlich, wenn eingegangene Mitteilungen rechtzeitig vor Beginn des nächsten Werktags zur Kenntnis genommen werden können.

Wer beispielsweise am Samstagmorgen verreist und am Sonntagabend zurückkehrt, benötigt deshalb nicht automatisch eine Reisegenehmigung. Beginnt die Reise jedoch schon am Freitag oder dauert sie bis Montag an, kann die Situation anders aussehen.

Bei einer längeren genehmigten Abwesenheit werden zudem Wochenenden und Feiertage in den Zeitraum mit eingerechnet. Aus „drei Wochen“ werden deshalb nicht 15 Arbeitstage zuzüglich beliebig vieler Wochenendtage.

Wichtige Gründe können längere Abwesenheiten erlauben

Nicht jede Abwesenheit ist gewöhnlicher Urlaub. Das Gesetz und die Erreichbarkeits-Verordnung erkennen verschiedene wichtige Gründe an, bei denen ein Aufenthalt außerhalb des näheren Bereichs zulässig sein kann.

Ein Beispiel ist eine ärztlich verordnete medizinische Vorsorge- oder Rehabilitationsmaßnahme. Auch bestimmte Aufenthalte zur beruflichen Eingliederung, ehrenamtliche Tätigkeiten oder notwendige Unterstützung naher Angehöriger können berücksichtigt werden.

Je nach Grund gelten unterschiedliche Voraussetzungen und Zeiträume. Deshalb sollte der Anlass gegenüber dem Jobcenter möglichst früh angegeben und erforderlichenfalls durch Unterlagen belegt werden.

Für beschäftigte Aufstocker gibt es eine wichtige Sonderregel

Wer sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist und ergänzend Grundsicherungsgeld erhält, befindet sich in einer besonderen Situation. Für diese Leistungsberechtigten sieht die Erreichbarkeits-Verordnung vor, dass die Zustimmung für die Dauer ihres arbeitsvertraglichen Urlaubsanspruchs zu erteilen ist.

Ein Beschäftigter mit vier Wochen genehmigtem Jahresurlaub muss sich deshalb nicht automatisch auf die häufig genannten drei Wochen beschränken lassen. Der arbeitsvertragliche Urlaubsanspruch sollte dem Jobcenter gegenüber nachgewiesen werden.

Ein Smartphone ersetzt keine Zustimmung des Jobcenters

Durch Jobcenter-App, Online-Postfach und E-Mail entsteht schnell der Eindruck, eine Reise sei unproblematisch, solange Nachrichten gelesen werden können. Die gesetzlichen Vorgaben verlangen jedoch mehr als elektronische Kommunikation.

Die Person muss grundsätzlich auch räumlich so erreichbar sein, dass Termine beim Jobcenter, mögliche Vorstellungsgespräche oder andere kurzfristige Verpflichtungen wahrgenommen werden können. Eine tägliche Kontrolle des Smartphones aus Spanien, Griechenland oder der Türkei macht eine ungenehmigte Urlaubsreise daher nicht automatisch zulässig.

Was passiert nach der Rückkehr?

Die Bundesagentur für Arbeit empfiehlt Leistungsberechtigten, ihre Rückkehr dem Jobcenter mitzuteilen. Dadurch steht fest, ab wann die Person wieder vollständig erreichbar ist.

Gerade wenn es während einer Reise Probleme mit der Zustimmung oder eine ungeplante Verlängerung gab, sollte die Rückkehr dokumentiert werden. Hilfreich kann beispielsweise eine Nachricht über das Online-Postfach sein, deren Versand später nachweisbar ist.

Wenn das Jobcenter Leistungen zurückfordert

Stellt das Jobcenter nachträglich fest, dass während einer Reise keine Erreichbarkeit bestand, kann ein Aufhebungs- und Erstattungsbescheid folgen. Betroffene sollten dann genau kontrollieren, welchen Zeitraum das Jobcenter zugrunde legt und ob tatsächlich keine Zustimmung oder sonstige Ausnahme vorlag.

Gegen einen fehlerhaften Bescheid kann grundsätzlich Widerspruch eingelegt werden. Ausführliche Hinweise enthält der Ratgeber Widerspruch gegen einen Jobcenter-Bescheid.

Auch die seit Juli 2026 verschärften Folgen wiederholt versäumter Meldetermine sollten nicht mit einer Urlaubsreise verwechselt werden. Nach drei aufeinanderfolgenden versäumten Meldeaufforderungen kann unter den Voraussetzungen des neuen § 7b Absatz 4 SGB II ebenfalls eine Nichterreichbarkeit angenommen werden; mehr dazu erklärt der Beitrag Wann beim Grundsicherungsgeld der Leistungsanspruch weitergehend entfallen kann.

Fragen und Antworten zur Reise mit Grundsicherungsgeld

1. Darf ich trotz Grundsicherungsgeld in den Urlaub fahren?

Ja. Eine Reise ist nicht generell verboten, allerdings muss bei einer Abwesenheit außerhalb des näheren Bereichs normalerweise vorher die Zustimmung des Jobcenters eingeholt werden.

2. Wie lange darf ich mit Zustimmung verreisen?

Bei einer privaten Abwesenheit ohne wichtigen Grund sieht das Gesetz regelmäßig insgesamt bis zu drei Wochen pro Kalenderjahr vor. Bei besonderen Umständen oder bestimmten Personengruppen kann auch eine längere genehmigte Abwesenheit möglich sein.

3. Was passiert, wenn ich ohne Zustimmung verreise?

Für den Zeitraum der fehlenden Erreichbarkeit kann der Anspruch auf Grundsicherungsgeld entfallen. Bereits gezahlte Leistungen können zurückgefordert werden und auch die über den Leistungsbezug bestehende Pflichtversicherung in Kranken- und Pflegeversicherung kann betroffen sein.

4. Bin ich dann automatisch nicht mehr krankenversichert?

Nicht zwingend. Die Pflichtversicherung aufgrund des Grundsicherungsgeldes kann zwar enden, je nach Situation kann jedoch beispielsweise eine freiwillige Anschlussversicherung oder Familienversicherung bestehen.

5. Muss ich auch für ein Wochenende die Zustimmung des Jobcenters einholen?

Nicht unbedingt. Bei einer Abwesenheit ausschließlich an Samstagen, Sonntagen oder Feiertagen kann die Zustimmung entbehrlich sein, wenn Mitteilungen rechtzeitig vor dem folgenden Werktag zur Kenntnis genommen werden können.

6. Reicht es, wenn ich während des Urlaubs per Handy erreichbar bin?

Nein. Elektronische Erreichbarkeit allein genügt nicht, wenn Sie sich außerhalb des näheren Bereichs befinden und deshalb kurzfristige Termine beim Jobcenter, bei Arbeitgebern oder bei Maßnahmen nicht wahrnehmen können.