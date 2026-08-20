Grundsicherung: Tochter hat mehr als 5.000 Euro Vermögen – wann das Jobcenter trotzdem nicht zugreifen darf

Eine 21-jährige Tochter lebt mit ihren Eltern in einer Bedarfsgemeinschaft und hat mehr als 5.000 Euro auf dem Konto. Muss das Geld jetzt erst verbraucht werden, bevor die Familie weiter Leistungen vom Jobcenter erhält? Seit Juli 2026 ist diese Frage besonders brisant, denn für junge Menschen wurde der Vermögensfreibetrag deutlich abgesenkt. Trotzdem bedeutet ein Kontostand oberhalb von 5.000 Euro nicht in jedem Fall, dass das Jobcenter Leistungen der gesamten Familie streichen darf.

Wichtig sind diese Punkte: Wann hat der aktuelle Bewilligungszeitraum begonnen? Gehört die Tochter überhaupt noch zur Bedarfsgemeinschaft? Welche Teile ihres Vermögens sind verwertbar? Und handelt es sich möglicherweise um Vermögenswerte, die das Gesetz ausdrücklich schützt?

Wichtig ist außerdem die Unterscheidung zwischen legalem Vermögensschutz und dem bloßen Verschieben von Geld. Vermögen zu verschweigen, kurzfristig zu verschenken oder auf fremde Konten zu übertragen, ist keine sichere Lösung und kann erhebliche Probleme mit dem Jobcenter verursachen.

Seit Juli 2026 gelten für eine 21-Jährige nur noch 5.000 Euro Freibetrag

Seit dem 1. Juli 2026 gelten nach § 12 SGB II altersabhängige Vermögensfreibeträge. Die frühere einheitliche Grenze von 15.000 Euro pro Person ist für neu beginnende Bewilligungszeiträume entfallen. Über die Verschärfung der Vermögensregeln seit Juli 2026 hatten wir bereits ausführlich berichtet.

Alter Vermögensfreibetrag Bis zum Monat vor dem 30. Geburtstag 5.000 Euro Ab dem Monat des 30. Geburtstags 10.000 Euro Ab dem Monat des 40. Geburtstags 12.500 Euro Ab dem Monat des 50. Geburtstags 20.000 Euro

Eine 21-Jährige verfügt damit grundsätzlich über einen persönlichen Freibetrag von 5.000 Euro. Hat sie beispielsweise 8.000 Euro gewöhnliches Sparguthaben, liegen zunächst 3.000 Euro oberhalb dieses Freibetrags.

Das heißt jedoch noch nicht automatisch, dass diese 3.000 Euro den Eltern zugerechnet oder deren Leistungen entsprechend gekürzt werden dürfen.

Die wichtigste Ausnahme: Wann hat der aktuelle Bewilligungszeitraum begonnen?

Für viele Familien ist die Übergangsregelung derzeit der wichtigste Schutz. Nach § 65a SGB II gilt die neue Vermögensregel nämlich nicht automatisch seit dem 1. Juli 2026 für jeden laufenden Leistungsfall.

Hat der aktuelle Bewilligungszeitraum bereits vor dem 1. Juli 2026 begonnen, gilt bis zu dessen Ende weiterhin das alte Vermögensrecht.

Das kann einen erheblichen Unterschied machen. Nach der bis zum 30. Juni 2026 geltenden Regelung betrug der reguläre Freibetrag nach der Karenzzeit noch 15.000 Euro für jede Person der Bedarfsgemeinschaft.

Während der damaligen einjährigen Vermögens-Karenzzeit wurde Vermögen sogar erst berücksichtigt, wenn das Gesamtvermögen die deutlich höheren Grenzen von grundsätzlich 40.000 Euro für die erste leistungsberechtigte Person und 15.000 Euro für jede weitere Person überschritt.

Beginnt beispielsweise ein zwölfmonatiger Bewilligungszeitraum am 1. Mai 2026, können die alten Vermögensregeln grundsätzlich bis zum Ende dieses Bewilligungszeitraums weitergelten. Erst beim anschließend beginnenden Bewilligungszeitraum greifen die neuen Freibeträge.

Wer einen aktuellen Bescheid vorliegen hat, sollte deshalb zuerst auf den Beginn des Bewilligungszeitraums schauen. Allein dieses Datum kann entscheiden, ob für die 21-jährige Tochter momentan 5.000 Euro oder noch die wesentlich günstigere alte Regelung maßgeblich ist.

Freie Freibeträge in der Bedarfsgemeinschaft können grundsätzlich übertragen werden

Eine weitere wichtige Regel findet sich unmittelbar in § 12 SGB II. Hat eine Person in der Bedarfsgemeinschaft mehr Vermögen als ihr eigener Freibetrag zulässt, müssen grundsätzlich noch nicht ausgeschöpfte Freibeträge der anderen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft berücksichtigt werden.

Das bedeutet: Das Jobcenter darf eine Familie nicht einfach so behandeln, als würde jeder persönliche Freibetrag isoliert neben dem anderen stehen. Die Bundesagentur für Arbeit weist in ihren seit Juli 2026 geltenden Fachlichen Weisungen ausdrücklich auf die Übertragungsmöglichkeit hin.

Allerdings gibt es bei unverheirateten Kindern unter 25 Jahren eine entscheidende Besonderheit.

Bei Kindern unter 25 Jahren gilt eine wichtige Sonderregel

Eine unverheiratete Tochter unter 25 Jahren gehört nur dann zur Bedarfsgemeinschaft ihrer Eltern, wenn sie ihren Lebensunterhalt nicht vollständig aus eigenem Einkommen oder eigenem Vermögen bestreiten kann.

Kann die Tochter ihren eigenen Bedarf dagegen selbst decken, fällt sie wegen fehlender Hilfebedürftigkeit aus der Bedarfsgemeinschaft heraus.

Genau an dieser Stelle wird es bei Vermögen oberhalb des persönlichen Freibetrags kompliziert. Die Bundesagentur für Arbeit stellt in ihren aktuellen Fachlichen Weisungen klar: Ist das Kind aufgrund eigener Mittel nicht mehr hilfebedürftig und deshalb nicht mehr Mitglied der Bedarfsgemeinschaft, können ungenutzte Vermögensfreibeträge der Eltern nicht mehr auf das Vermögen dieses Kindes übertragen werden.

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Umgekehrt kann auch ein noch freier Freibetrag des ausgeschiedenen Kindes nicht mehr zum Schutz des Vermögens der Eltern eingesetzt werden.

Deshalb wäre die pauschale Aussage falsch, Eltern könnten jeden Betrag oberhalb der 5.000-Euro-Grenze ihrer 21-jährigen Tochter einfach über ihre eigenen Freibeträge auffangen. Zuerst muss geprüft werden, ob die Tochter aufgrund ihrer eigenen Mittel weiterhin hilfebedürftig und damit Mitglied der Bedarfsgemeinschaft ist.

Das Vermögen der Tochter darf nicht einfach für die Eltern verbraucht werden

Ein besonders wichtiger Schutz ergibt sich aus dem Individualprinzip im SGB II. Das Vermögen eines unverheirateten Kindes unter 25 Jahren ist grundsätzlich dazu bestimmt, dessen eigenen Lebensunterhalt zu sichern.

Die Bundesagentur für Arbeit formuliert in ihren Fachlichen Weisungen ausdrücklich, dass Einkommen und Vermögen eines unverheirateten Kindes unter 25 Jahren bei der Leistungsberechnung der übrigen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft grundsätzlich nicht einfach als deren eigenes Vermögen behandelt werden dürfen.

Kann die Tochter ihren Lebensunterhalt vollständig selbst bestreiten, kann deshalb zunächst ihr eigener Leistungsanspruch entfallen. Daraus folgt aber nicht automatisch, dass beispielsweise 10.000 Euro auf dem Konto der Tochter nun zur Finanzierung des Lebensunterhalts der Mutter oder des Vaters eingesetzt werden müssen.

Die Tochter kann dann zwar weiterhin mit ihren Eltern zusammenwohnen, gehört sozialrechtlich aber unter Umständen nicht mehr zu deren Bedarfsgemeinschaft. Warum die korrekte Einordnung so wichtig ist, erklären wir auch in unserem Beitrag Bedarfsgemeinschaft: So genau prüft das Jobcenter seit Juli 2026.

Nicht jedes Vermögen wird überhaupt auf die 5.000 Euro angerechnet

Der persönliche Freibetrag ist außerdem nicht mit der Summe sämtlicher Besitztümer zu verwechseln. § 12 SGB II nimmt verschiedene Vermögensgegenstände vollständig von der Berücksichtigung aus.

Dazu gehört zunächst angemessener Hausrat. Auch ein angemessenes Kraftfahrzeug für jede erwerbsfähige Person der Bedarfsgemeinschaft ist geschützt.

Nach den aktuellen Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit wird bei einem erzielbaren Verkaufserlös abzüglich bestehender Kreditverbindlichkeiten von höchstens 15.000 Euro grundsätzlich von einem angemessenen Fahrzeug ausgegangen. Entscheidend bleiben allerdings die Umstände des Einzelfalls.

Ebenfalls geschützt sein können bestimmte für die Altersvorsorge bestimmte Versicherungsverträge sowie gesetzlich geförderte Altersvorsorge.

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Hinzu kommen Vermögensgegenstände, die zur Aufnahme oder Fortführung einer Berufsausbildung oder Erwerbstätigkeit unentbehrlich sind. Dazu können beispielsweise zwingend benötigte Werkzeuge, beruflich notwendige technische Geräte oder andere Arbeitsmittel gehören.

Die seit Juli geltenden Einzelheiten der Bundesagentur haben wir auch in unserem Beitrag zu den neuen BA-Weisungen zum Grundsicherungsgeld zusammengefasst.

Auch eine besondere Härte kann Vermögen schützen

Das Gesetz sieht zusätzlich eine Härtefallregelung vor. Sachen und Rechte müssen nicht verwertet werden, wenn ihre Verwertung für die betroffene Person eine besondere Härte bedeuten würde.

Das ist allerdings keine allgemeine Ausweichklausel für gewöhnliches Sparvermögen. Die Umstände müssen über die Belastungen hinausgehen, die mit dem Einsatz eigenen Vermögens üblicherweise verbunden sind.

Die Bundesagentur nennt in ihren Weisungen beispielsweise bestimmte angesparte privilegierte Entschädigungsleistungen, Schmerzensgeld oder besondere zweckgebundene Vermögenswerte als mögliche Fälle, bei denen eine Härte genauer geprüft werden muss.

Wer solche Gelder besitzt, sollte deshalb darauf achten, die Herkunft und Zweckbestimmung des Geldes nachweisen zu können. Kontoauszüge, Leistungsbescheide oder andere Unterlagen können dabei entscheidend sein.

Das Geld einfach an die Eltern zu überweisen ist keine Lösung

Problematisch wäre es dagegen, überschüssiges Sparvermögen kurz vor einem Weiterbewilligungsantrag einfach auf das Konto der Eltern, Großeltern oder anderer Personen zu überweisen.

Das Eigentum an Vermögen ändert sich nicht zuverlässig dadurch, dass Geld lediglich auf einem anderen Konto liegt. Hinzu kommt: Die Jobcenter prüfen bei der Vermögensfeststellung ausdrücklich auch auffällige Kontobewegungen und größere Geldabgänge.

In den aktuellen Fachlichen Weisungen wird das Jobcenter sogar ausdrücklich darauf hingewiesen, bei größeren Geldabgängen vor der Antragstellung zu prüfen, ob eine Schenkung oder anderes Vermögen vorliegt.

Auch eine echte Schenkung kann nach hinten losgehen. Wer sich durch eine Schenkung selbst hilfebedürftig macht, kann nach § 528 BGB unter Umständen einen Anspruch auf Herausgabe des Geschenks haben. Ein solcher Rückforderungsanspruch kann wiederum selbst als Vermögen berücksichtigt werden.

Wer durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten ohne wichtigen Grund Hilfebedürftigkeit herbeiführt, erhöht oder aufrechterhält, riskiert außerdem einen Ersatzanspruch des Jobcenters nach § 34 SGB II.

Vermögensschutz bedeutet daher nicht, Geld vor dem Jobcenter zu verstecken. Sinnvoll ist vielmehr, die gesetzlichen Freibeträge, Übergangsregeln und ausdrücklich geschützten Vermögenspositionen korrekt anzuwenden.

Beispiel: Die Tochter besitzt 9.000 Euro

Eine 21-jährige Tochter lebt bei ihrer Mutter und verfügt über 9.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto.

Beginnt ihr maßgeblicher Bewilligungszeitraum erst nach dem 30. Juni 2026, beträgt ihr persönlicher Freibetrag grundsätzlich 5.000 Euro. 4.000 Euro liegen damit zunächst oberhalb des persönlichen Freibetrags.

Nun muss jedoch weiter geprüft werden. Handelt es sich tatsächlich vollständig um verwertbares Vermögen? Gibt es geschützte Vermögensbestandteile? Ist die Tochter mit ihren eigenen Mitteln noch hilfebedürftig und damit überhaupt Mitglied der Bedarfsgemeinschaft?

Erst nach diesen Schritten steht fest, welche leistungsrechtlichen Konsequenzen entstehen.

Hat der laufende Bewilligungszeitraum dagegen beispielsweise bereits im April 2026 begonnen, gilt für diesen Zeitraum noch das alte Recht. Dann kann der wesentlich höhere alte Vermögensfreibetrag maßgeblich sein. Die 5.000-Euro-Grenze dürfte für diesen Bewilligungszeitraum noch gar nicht anzuwenden sein.

Das Jobcenter kann nicht einfach Geld vom Konto der Tochter abbuchen

Der häufig verwendete Begriff „Zugriff des Jobcenters“ ist dabei missverständlich. Das Jobcenter zieht überschüssiges Vermögen nicht einfach vom Bankkonto ein.

Die Folge von zu berücksichtigendem Vermögen ist vielmehr, dass die betreffende Person ganz oder teilweise als nicht hilfebedürftig angesehen werden kann und deshalb vorübergehend keinen oder einen geringeren Anspruch auf Leistungen hat.

Bei einer 21-jährigen Tochter kann deshalb insbesondere die Frage entstehen, ob lediglich die Tochter aus der Bedarfsgemeinschaft herausfällt, während die Eltern weiterhin Leistungen erhalten.

Das ist ein wesentlicher Unterschied zur Vorstellung, das gesamte Vermögen des Kindes werde automatisch zum Vermögen der Familie.

Was Betroffene jetzt konkret prüfen sollten

Familien mit einem volljährigen Kind unter 25 Jahren sollten vor einer vorschnellen Vermögensverwertung insbesondere vier Punkte klären.

Beginn des Bewilligungszeitraums prüfen: Begann dieser vor dem 1. Juli 2026, kann noch die alte, günstigere Vermögensregel gelten.

Begann dieser vor dem 1. Juli 2026, kann noch die alte, günstigere Vermögensregel gelten. Eigentümer des Vermögens feststellen: Gehört das Geld tatsächlich ausschließlich der Tochter, muss dies auch entsprechend berücksichtigt werden.

Gehört das Geld tatsächlich ausschließlich der Tochter, muss dies auch entsprechend berücksichtigt werden. Geschützte Vermögenswerte herausrechnen: Nicht jeder Vermögensgegenstand fällt unter den allgemeinen Freibetrag.

Nicht jeder Vermögensgegenstand fällt unter den allgemeinen Freibetrag. BG-Mitgliedschaft der Tochter prüfen: Kann sie ihren eigenen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln vollständig bestreiten, kann sie aus der Bedarfsgemeinschaft ausscheiden. Ihr Vermögen wird deshalb nicht automatisch Vermögen der Eltern.

Insbesondere bei höheren Beträgen sollten Betroffene nicht vorschnell Geld ausgeben, übertragen oder verschenken. Zunächst sollte der konkrete Berechnungsweg des Jobcenters nachvollzogen werden.

Fazit: Mehr als 5.000 Euro bedeuten nicht automatisch, dass die Familie leer ausgeht

Für eine 21-jährige Tochter beträgt der neue persönliche Vermögensfreibetrag zwar grundsätzlich nur noch 5.000 Euro. Daraus darf jedoch nicht die pauschale Schlussfolgerung gezogen werden, jeder zusätzliche Euro müsse sofort verbraucht werden oder werde den Eltern angerechnet.

Gerade im Jahr 2026 ist zunächst die Übergangsregelung entscheidend. Für Bewilligungszeiträume, die vor dem 1. Juli begonnen haben, gelten die alten Vermögensregeln weiter.

Bei neuen Bewilligungszeiträumen muss außerdem zwischen dem Vermögen der Tochter und dem Vermögen der übrigen Familienmitglieder unterschieden werden. Kann die unter 25-jährige Tochter ihren eigenen Lebensunterhalt vollständig selbst finanzieren, kann sie aus der Bedarfsgemeinschaft ausscheiden. Ihr überschießendes Vermögen wird dadurch nicht automatisch zu einem Topf, aus dem die Eltern ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen.

Der rechtssichere Weg besteht daher nicht darin, Vermögen zu verstecken oder kurzfristig zu verschieben. Entscheidend ist, die Übergangsregelung, den richtigen persönlichen Freibetrag, die BG-Zugehörigkeit und sämtliche gesetzlichen Schutzvorschriften vollständig zu prüfen.

Quellen