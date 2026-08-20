Auf diese Frage bei der Pflegegrad-Einstufung nicht mit „Ja“ antworten

„Wenn es sein müsste, könnten Sie das noch allein?“ Diese Frage klingt während einer Pflegebegutachtung zunächst harmlos. Gerade deshalb antworten viele Betroffene spontan mit „Ja, irgendwie schon“, obwohl sie eine Tätigkeit im Alltag nur mit Unterstützung, unter Aufsicht oder mit einzelnen Handreichungen bewältigen.

Ein solches „Ja“ führt nicht automatisch zu einem niedrigeren Pflegegrad. Es kann aber dazu beitragen, dass eine konkrete Einschränkung geringer eingeschätzt wird, wenn die notwendige Hilfe im weiteren Gespräch nicht deutlich wird.

Wichtig ist deshalb nicht, möglichst viele Fragen mit „Nein“ zu beantworten. Entscheidend sind wahrheitsgemäße und genaue Angaben darüber, was tatsächlich ohne die Hilfe einer anderen Person möglich ist und wobei Unterstützung benötigt wird.

Warum die Frage „Könnten Sie das noch allein?“ problematisch sein kann

Die Formulierung verleitet dazu, über eine Ausnahmesituation nachzudenken. Viele Menschen verstehen sie als Frage danach, ob sie eine Tätigkeit unter größten Anstrengungen, besonders langsam oder notfalls irgendwie bewältigen könnten.

Hinzu kommen Stolz, Scham oder der Wunsch, nicht hilfsbedürftig zu wirken. Gerade ältere Menschen sagen deshalb häufig, dass sie etwas „noch allein“ schaffen, obwohl Angehörige längst täglich unterstützen.

Die Begutachtungs-Richtlinien des Medizinischen Dienstes unterscheiden jedoch wesentlich genauer. Als selbstständig gilt eine Person bei vielen Tätigkeiten dann, wenn sie diese praktisch ohne die Hilfe einer anderen Person durchführen kann; Hilfsmittel dürfen dabei benutzt werden.

Wer beispielsweise mit einem Rollator ohne Unterstützung durch einen anderen Menschen durch die Wohnung gehen kann, kann bei diesem Kriterium als selbstständig gelten.

Wer dagegen eine Hand zum Aufstehen benötigt, beim Duschen aus Sicherheitsgründen beaufsichtigt werden muss oder wiederholt zu einer Handlung aufgefordert werden muss, benötigt personelle Unterstützung.

Ein pauschales „Ja“ kann wichtige Einzelheiten verschlucken

Die bessere Antwort lautet deshalb häufig nicht einfach „Ja“ oder „Nein“. Betroffene sollten beschreiben, welche Teile einer Tätigkeit sie selbst erledigen können und an welcher Stelle eine andere Person helfen muss.

Statt „Ja, ich kann mich allein waschen“ kann eine treffendere Antwort beispielsweise lauten: „Den Oberkörper wasche ich selbst, beim Unterkörper brauche ich jeden Morgen Hilfe. Beim Duschen muss außerdem jemand dabei sein, weil ich schon mehrfach beinahe gestürzt bin.“

Damit wird keine Einschränkung übertrieben. Die Antwort beschreibt lediglich den tatsächlichen Ablauf so, dass die Gutachterin oder der Gutachter erkennen kann, welche personelle Unterstützung erforderlich ist.

Mehr zur Vorbereitung auf den Termin erklärt Gegen-Hartz im Beitrag Pflegeleistungen: Das fragt der Gutachter – So bereitest Du Dich vor.

Was „selbstständig“ beim Pflegegrad tatsächlich bedeutet

Die Pflegebegutachtung kennt bei mehreren Bereichen nicht nur die beiden Möglichkeiten „selbstständig“ und „unselbstständig“. Zwischen diesen beiden Endpunkten gibt es weitere Abstufungen.

Bewertung Was damit gemeint ist Selbstständig Die Tätigkeit kann ohne personelle Hilfe ausgeführt werden. Hilfsmittel dürfen erforderlich sein, solange keine andere Person helfen muss. Überwiegend selbstständig Der größte Teil gelingt allein, allerdings werden beispielsweise Gegenstände vorbereitet, einzelne Handreichungen vorgenommen, Aufforderungen gegeben oder eine Person muss zeitweise beaufsichtigen. Überwiegend unselbstständig Nur kleinere Teile der Tätigkeit können selbst ausgeführt werden. Umfangreiche Anleitung, wiederholte Unterstützung oder die Übernahme erheblicher Handlungsschritte ist notwendig. Unselbstständig Die Tätigkeit kann nicht oder nahezu nicht selbst ausgeführt werden. Eine andere Person muss fast alle Handlungsschritte übernehmen.

Genau deshalb kann ein undifferenziertes „Ja“ problematisch sein. Zwischen vollständiger Selbstständigkeit und vollständiger Hilfsbedürftigkeit liegen Situationen, die bei der Begutachtung ausdrücklich erfasst werden sollen.

Auch Erinnern, Vorbereiten und Beaufsichtigen kann Hilfe sein

Personelle Unterstützung besteht nicht ausschließlich darin, jemanden zu heben, zu waschen oder anzuziehen. Auch das Bereitstellen bestimmter Gegenstände, wiederholte Aufforderungen, einzelne Handreichungen oder die notwendige Anwesenheit einer anderen Person können bei der Bewertung berücksichtigt werden.

Das ist beispielsweise bei Menschen mit Demenz oder anderen kognitiven Einschränkungen wichtig. Eine Person kann körperlich durchaus in der Lage sein, sich anzuziehen, benötigt aber möglicherweise fortlaufende Hinweise, damit die Handlung begonnen und in der richtigen Reihenfolge durchgeführt wird.

Ebenso können körperlich vergleichsweise selbstständige Menschen Unterstützung benötigen, weil eine Tätigkeit ohne Aufsicht nicht sicher durchgeführt werden kann. Die Richtlinien sehen solche Unterschiede ausdrücklich vor.

Sturzgefahr beim Duschen zeigt den Unterschied besonders deutlich

Beim Duschen und Baden werden nach den Begutachtungs-Richtlinien ausdrücklich auch Sicherheitsaspekte betrachtet. Hilfe beim Ein- und Aussteigen, Unterstützung beim Haarewaschen oder Abtrocknen sowie eine notwendige Anwesenheit aus Sicherheitsgründen können berücksichtigt werden.

Wer sich selbst einseifen kann, aber wegen erheblicher Sturzgefahr nicht ohne eine zweite Person duschen sollte, ist deshalb nicht automatisch vollständig selbstständig. Die Richtlinien nennen die erforderliche Anwesenheit aus Sicherheitsgründen ausdrücklich als mögliche Unterstützung.

Die bloße Aussage „Ich dusche allein“ kann in einer solchen Situation ein falsches Bild vermitteln. Treffender wäre etwa: „Ich wasche mich weitgehend selbst, aber meine Tochter muss während des Duschens immer anwesend sein, weil ich unsicher stehe.“

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Nicht eine einzelne Antwort entscheidet über den Pflegegrad

Trotzdem sollte die Bedeutung einer einzelnen Frage nicht überhöht werden. Die Pflegebegutachtung ist kein Quiz, bei dem eine falsche Antwort unmittelbar einen Pflegegrad kostet.

Die Gutachterinnen und Gutachter berücksichtigen verschiedene Kriterien, eigene Feststellungen sowie Angaben der betroffenen Person und weiterer Beteiligter. Auch medizinische und pflegerische Informationen können in die Beurteilung einfließen.

Eine ungenaue Antwort kann allerdings die Bewertung eines Einzelkriteriums beeinflussen. Wenn sich mehrere Einschränkungen im Gespräch harmloser darstellen, als sie tatsächlich sind, kann sich dies schließlich auf das Gesamtergebnis auswirken.

Diese Lebensbereiche werden bei der Pflegebegutachtung geprüft

Die gesetzliche Pflegebegutachtung betrachtet sechs Lebensbereiche. Entscheidend ist dabei nicht allein eine Diagnose, sondern wie stark gesundheitliche Beeinträchtigungen Selbstständigkeit und Fähigkeiten beeinträchtigen.

Bereich Anteil an der Gesamtbewertung Mobilität 10 Prozent Kognitive und kommunikative Fähigkeiten beziehungsweise Verhaltensweisen und psychische Problemlagen 15 Prozent; berücksichtigt wird der höhere gewichtete Wert aus diesen beiden Bereichen Selbstversorgung 40 Prozent Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen 20 Prozent Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte 15 Prozent

Die Selbstversorgung hat mit 40 Prozent ein besonders hohes Gewicht. Dazu gehören beispielsweise Waschen, Anziehen, Essen, Trinken und die Toilettennutzung.

Eine ausführliche Darstellung der aktuellen Einstufung findet sich bei Gegen-Hartz unter Pflegegrad 2026: Einstufung, Leistungen und Antrag.

Hilfsmittel bedeuten nicht automatisch Hilfsbedürftigkeit

Ein häufiges Missverständnis betrifft Rollator, Gehstock, Haltegriffe oder andere Hilfsmittel. Wer eine Tätigkeit mit einem Hilfsmittel vollständig ohne Unterstützung einer anderen Person bewältigt, kann nach den Begutachtungsregeln weiterhin als selbstständig gelten.

Deshalb wäre es ebenfalls falsch, allein wegen eines Rollators anzugeben, man könne sich nicht selbstständig fortbewegen. Entscheidend ist, ob zusätzlich personelle Unterstützung erforderlich ist.

Anders sieht es aus, wenn beispielsweise der Rollator jedes Mal herangeschoben werden muss, eine Person beim Gehen stützt oder aus Sicherheitsgründen dabeibleiben muss. Solche Einzelheiten sollten beim Termin ausdrücklich beschrieben werden.

Gute und schlechte Tage müssen nachvollziehbar geschildert werden

Viele Erkrankungen führen nicht jeden Tag zu denselben Einschränkungen. An einem guten Tag kann eine Person vielleicht allein aufstehen, während sie an mehreren anderen Tagen Unterstützung benötigt.

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Die Richtlinien sehen vor, bei regelmäßig auftretenden wechselnden Einschränkungen den Verlauf der betreffenden Aktivität über die Woche zu betrachten. Nur vorübergehende oder lediglich vereinzelt auftretende Beeinträchtigungen werden grundsätzlich anders behandelt.

Deshalb reicht eine Aussage wie „Manchmal geht es“ kaum aus. Sinnvoller ist beispielsweise: „An zwei Tagen in der Woche schaffe ich das Aufstehen allein, an den anderen Tagen brauche ich die Hand meiner Frau.“

Angehörige können wichtige Ergänzungen geben

Pflegebedürftige Menschen haben sich häufig an ihre Einschränkungen gewöhnt. Tätigkeiten, die seit Monaten täglich von Ehepartnern, Kindern oder anderen Personen übernommen werden, werden im Gespräch deshalb mitunter gar nicht mehr als Hilfe wahrgenommen.

Eine vertraute Person kann während der Begutachtung ergänzen, wie der normale Tagesablauf tatsächlich aussieht. Besonders hilfreich ist dies bei Erinnerungslücken, Demenz, psychischen Beeinträchtigungen oder stark schwankenden Beschwerden.

Dabei geht es nicht darum, Antworten für den Betroffenen zu übernehmen oder Schwierigkeiten größer darzustellen. Angehörige können vielmehr konkret schildern, welche Hilfen sie regelmäßig leisten.

Vorbereitung schützt vor unbeabsichtigtem Verharmlosen

Vor dem Termin sollte deshalb in Ruhe überlegt werden, welche Unterstützung morgens, tagsüber, nachts und bei medizinischen Maßnahmen tatsächlich erforderlich ist. Ein über einige Tage geführtes Pflegetagebuch oder schriftliche Notizen können verhindern, dass alltägliche Hilfen während des Gesprächs vergessen werden.

Arztberichte, Entlassungsberichte und ein aktueller Medikamentenplan können zusätzliche Informationen liefern. Gerade nicht sofort sichtbare Einschränkungen sollten möglichst konkret beschrieben werden.

Welche typischen Fehler vor und während des Besuchs vermieden werden können, zeigt Gegen-Hartz im Beitrag Pflegegrad 2026: Diese 6 großen Fehler machen viele beim Gutachter.

Warum wenige Bewertungspunkte einen Unterschied machen können

Aus den einzelnen Kriterien entstehen zunächst Werte innerhalb der jeweiligen Bereiche. Diese werden anschließend nach den gesetzlichen Vorgaben gewichtet und zu einem Gesamtwert zusammengeführt.

Pflegegrad Erforderlicher Gesamtwert Pflegegrad 1 12,5 bis unter 27 Punkte Pflegegrad 2 27 bis unter 47,5 Punkte Pflegegrad 3 47,5 bis unter 70 Punkte Pflegegrad 4 70 bis unter 90 Punkte Pflegegrad 5 90 bis 100 Punkte

Gerade wenn das Ergebnis nahe an einer Grenze liegt, kann eine andere Bewertung einzelner Kriterien Folgen haben. Die gesetzlichen Punktgrenzen ergeben sich aus § 15 SGB XI.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Antragstellende bestimmte Antworten einstudieren sollten, um zusätzliche Punkte zu erhalten. Entscheidend ist, dass notwendige Hilfe vollständig und nachvollziehbar dargestellt wird.

Warum falsches Understatement ebenso problematisch ist wie Übertreibung

Manche Menschen möchten beim Begutachtungstermin besonders leistungsfähig erscheinen. Sie stehen ohne die übliche Hilfe auf, verzichten während des Besuchs auf Unterstützung oder behaupten, Tätigkeiten alleine zu schaffen, obwohl dies sonst regelmäßig nicht gelingt.

Ein solcher Ausnahmezustand kann ein falsches Bild erzeugen. Niemand muss sich beim Termin schlechter darstellen, als er ist, aber ebenso wenig sollte ein ungewöhnlich guter Tag als Normalzustand präsentiert werden.

Auch Übertreibungen sind keine sinnvolle Strategie. Widersprüche zwischen Angaben, Beobachtungen und Unterlagen können die Nachvollziehbarkeit der gesamten Schilderung beeinträchtigen.

Was tun, wenn der Pflegegrad trotzdem zu niedrig ausfällt?

Nach dem Bescheid sollte insbesondere bei einem unerwartet niedrigen Ergebnis das Pflegegutachten geprüft werden. Dort lässt sich nachvollziehen, wie die einzelnen Bereiche und Kriterien eingeschätzt wurden.

Ist der Bescheid aus Sicht des Betroffenen falsch, kann grundsätzlich innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden. Dabei sollte konkret erläutert werden, welche Einschränkungen oder Hilfestellungen aus Sicht des Betroffenen nicht richtig erfasst wurden.

Gegen-Hartz erläutert die Unterschiede zwischen einem Widerspruch und einem neuen Höherstufungsantrag ausführlich unter Pflegegrad zu niedrig: Widerspruch und Neuantrag zusammen stellen.

Die richtige Antwort ist konkret statt möglichst negativ

Der wichtigste Grundsatz lautet deshalb nicht: „Antworten Sie auf diese Frage mit Nein.“ Eine solche Empfehlung wäre genauso falsch wie ein reflexartiges „Ja“.

Wer eine Tätigkeit tatsächlich ohne personelle Hilfe ausführen kann, sollte dies selbstverständlich sagen. Wer dagegen Unterstützung, Beaufsichtigung, Erinnerungen oder einzelne Handreichungen benötigt, sollte diese Hilfe ausdrücklich erwähnen.

Aus „Ja, irgendwie geht das noch“ wird dadurch beispielsweise: „Ich kann einen Teil selbst erledigen, aber ohne die tägliche Hilfe meiner Frau schaffe ich die Tätigkeit nicht vollständig und sicher.“ Diese Information beschreibt die tatsächliche Selbstständigkeit deutlich besser.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine 79-jährige Frau wird gefragt, ob sie noch allein duschen könne. Sie antwortet zunächst mit „Ja“, weil sie sich selbst einseifen und die Dusche eigenständig bedienen kann.

Im weiteren Gespräch erklärt ihre Tochter jedoch, dass sie bei jedem Duschvorgang anwesend sein muss, weil ihre Mutter unter Schwindel leidet und bereits mehrfach beinahe gestürzt ist. Außerdem hilft sie beim Einsteigen und beim Abtrocknen.

Nach den Begutachtungsregeln sind solche Hilfen für die Bewertung nicht bedeutungslos. Die treffendere Antwort wäre daher gewesen: „Ich kann mich größtenteils selbst waschen, aber beim Duschen brauche ich jedes Mal Unterstützung und Aufsicht.“

Häufige Fragen und Antworten zur Pflegegrad-Begutachtung

Sollte ich bei der Pflegebegutachtung grundsätzlich nicht mit „Ja“ antworten?

Nein. Wenn eine Tätigkeit tatsächlich ohne personelle Unterstützung möglich ist, ist ein „Ja“ vollkommen richtig. Problematisch ist lediglich ein pauschales „Ja“, wenn danach unerwähnt bleibt, dass regelmäßig Unterstützung benötigt wird.

Gelte ich mit einem Rollator noch als selbstständig?

Das kann der Fall sein. Wer sich mit dem Rollator ohne Hilfe einer anderen Person sicher fortbewegen kann, kann bei diesem Kriterium als selbstständig bewertet werden.

Zählt es als Hilfe, wenn jemand beim Duschen nur danebensteht?

Eine notwendige Anwesenheit aus Sicherheitsgründen kann berücksichtigt werden. Die Begutachtungs-Richtlinien nennen dies unter anderem bei Sturzgefahr ausdrücklich.

Was soll ich sagen, wenn ich an manchen Tagen etwas allein schaffe und an anderen nicht?

Dann sollte genau beschrieben werden, wie häufig Hilfe benötigt wird. Bei regelmäßig schwankenden Einschränkungen kann der Verlauf über die Woche für die Bewertung relevant sein.

Darf ein Angehöriger beim Begutachtungstermin dabei sein?

Eine beteiligte Pflege- oder Vertrauensperson kann mit Zustimmung der betroffenen Person wichtige Informationen ergänzen. Besonders bei kognitiven Einschränkungen oder einem schwankenden Gesundheitszustand kann dies hilfreich sein.

Was kann ich tun, wenn wegen einer unvollständigen Begutachtung ein zu niedriger Pflegegrad festgestellt wurde?

Zunächst sollte das Gutachten angefordert beziehungsweise sorgfältig geprüft werden. Gegen einen aus Sicht des Betroffenen falschen Bescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt und anhand konkreter Alltagsbeispiele erläutert werden, welche Einschränkungen nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Pflegegrad zu niedrig: Widerspruch und Neuantrag zusammen stellen