Grundsicherung: Seit 01.07. besteht die Vollzeit-Arbeitspflicht – Singles besonders betroffen

Ab 1. Juli müssen Alleinstehende im laufenden Grundsicherungsbezug ihre Arbeitskraft im maximal zumutbaren Umfang einsetzen: Nach offizieller Lesart heißt das meist Vollzeit. Was nach einer neuen Verschärfung klingt, nennt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales selbst „klarstellend”:

Die Pflicht stand im Kern schon vor der Reform im Gesetz. Wer jetzt unsicher ist, sollte deshalb genauer hinschauen, was am 1. Juli wirklich neu ist und für wen.

Für Hunderttausende Menschen, die neben einem Minijob oder einer Teilzeitstelle ergänzend Grundsicherungsgeld beziehen, entscheidet genau diese Unterscheidung, ob der Sommer 2026 eine echte Veränderung bringt oder nur eine schärfere Tonlage bei kaum veränderter Rechtslage.

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) hat in seiner Stellungnahme zum Gesetzentwurf offen ausgesprochen, wen er als eigentliche Zielgruppe der neuen Formulierung sieht: nicht in erster Linie Arbeitslose, sondern Menschen, die längst arbeiten.

Was die Vollzeitpflicht heute verlangt und was im Gesetz schon vorher stand

Der Satz, der ab 1. Juli für Alleinstehende zählt, steht im neu gefassten § 2 Absatz 2 SGB II: „Erwerbsfähige Leistungsberechtigte müssen ihre Arbeitskraft in dem Umfang einsetzen, der zur vollständigen Überwindung ihrer Hilfebedürftigkeit und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft (alle Personen im Haushalt, deren Einkommen zusammengerechnet wird) lebenden Personen erforderlich ist.

Sofern es zu diesem Zweck erforderlich und individuell zumutbar ist, bedeutet dies insbesondere die Aufnahme einer Vollzeittätigkeit.” Das steht seit dem 16. April 2026 im Bundesgesetzblatt, verabschiedet mit dem Dreizehnten Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch.

Schon die Fassung, die bis zum 30. Juni 2026 galt, verpflichtete dazu, die Arbeitskraft „zur Beschaffung des Lebensunterhalts” für sich und die Bedarfsgemeinschaft einzusetzen. Neu am Gesetzestext ist hauptsächlich ein Begriff, der jetzt ausdrücklich dort steht: Vollzeittätigkeit.

Die alte Fassung blieb bei der allgemeinen Formulierung, ohne die Konsequenz beim Namen zu nennen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ordnet den Unterschied in seiner offiziellen Information zur Reform genau so ein: Die Regelung habe „klarstellenden Charakter”. Bereits aus dem bisher geltenden Recht habe sich für Leistungsbeziehende die beschriebene Pflicht ergeben.

In der Begründung des Regierungsentwurfs steht es noch direkter. Die Klarstellung solle sicherstellen, dass Leistungsberechtigte ihre Arbeitskraft „im maximal zumutbaren Umfang” einsetzen. Das gelte, so der Wortlaut, „insbesondere für alleinstehende erwerbsfähige Leistungsberechtigte”.

📚 Lesen Sie auch: BGH: Schenkungen können trotz Rücktrittsvorbehalt bei Erbschaft zurückgefordert werden

Warum ausgerechnet Alleinstehende im Gesetzestext auftauchen

Die Formulierung „maximal zumutbarer Umfang” ist keine feste Stundenzahl, sondern das Ergebnis einer Prüfung im Einzelfall. Krankheit, die Pflege eines Angehörigen oder die Betreuung eines kleinen Kindes zählen als anerkannte Gründe, warum eine Vollzeitstelle nicht zumutbar ist.

Bei Alleinstehenden ohne Kinder und ohne Pflegeverantwortung fällt ein großer Teil dieser Gründe von vornherein weg. Deshalb landet die Gruppe als Beispiel in der Gesetzesbegründung: nicht weil das Gesetz Singles härter behandeln will, sondern weil bei ihnen am seltensten ein Ausnahmegrund übrig bleibt.

Bei Eltern verschiebt dieselbe Reform nur den Zeitpunkt, ab dem Kinderbetreuung keinen Ausnahmegrund mehr liefert. Der Stichtag sinkt vom dritten Geburtstag des Kindes auf den vollendeten 14. Lebensmonat, ohne Übergangsregel für Eltern, die sich auf die alte Frist eingestellt hatten. Bei Alleinstehenden gibt es diesen Stichtag gar nicht erst, weil der Ausnahmegrund Kinderbetreuung meist schlicht fehlt.

Der eigentliche Adressat hinter der Vollzeitpflicht-Debatte

Wer die öffentliche Debatte verfolgt, bekommt oft das Bild vermittelt, es gehe um arbeitsunwillige Arbeitslose. Der SoVD widerspricht dem in seiner Stellungnahme deutlich. Der Verband hält die Verschärfung im Gesetzestext in der Sache für überflüssig, weil sie ohnehin schon „gelebte Praxis” in den Jobcentern sei.

Sein Einwand zielt auf etwas anderes: Aus seiner Sicht entsteht durch den neuen Wortlaut der Eindruck, dass besonders die von ihm auf 826.000 bezifferte Gruppe der Aufstocker unter Generalverdacht gerät, nicht genug arbeiten zu wollen.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Aufstocker, also Menschen, die trotz Job zusätzlich Grundsicherungsgeld beziehen, weil ihr Einkommen nicht reicht, stehen damit im Zentrum der neuen Zumutbarkeitsdebatte, nicht in erster Linie Menschen ohne jede Beschäftigung.

Eine Teilzeitstelle mit zwanzig Wochenstunden plus Aufstockung galt lange als akzeptierter erster Schritt in Arbeit. Nach der Reform ist genau das der Fall, den Jobcenter jetzt gezielter prüfen sollen.

Was sich am 1. Juli tatsächlich geändert hat

Wenn die Grundpflicht zur vollen Arbeitskraft nicht neu ist, bleibt die Frage, was am 1. Juli dann wirklich kippt. Die Antwort liegt weniger in § 2 SGB II als an zwei anderen Stellen des Gesetzes.

Erstens bekommt der Vorrang der Vermittlung einen eigenen Paragrafen: § 3a SGB II. Bisher stand im Recht der Vorgänger-Leistung, dass Eingliederungsleistungen insbesondere eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt unterstützen sollen, was Jobcentern Spielraum für längere Qualifizierungswege ließ.

Diese Formulierung entfällt. Vermittlung in Arbeit geht künftig vor. Erst wenn eine schnelle Vermittlung nicht erfolgversprechend ist, kommen Weiterbildung oder Qualifizierung stärker infrage.

Zweitens werden die Sanktionen selbst härter und schneller. Wer eine Pflicht verletzt, verliert schon bei der ersten Verletzung 30 Prozent des Regelbedarfs (der monatliche Grundbetrag für den Lebensunterhalt) für drei Monate, ohne die bisherige Steigerung über mehrere Verstöße hinweg.

Wer eine konkrete, zumutbare Arbeitsstelle ablehnt, riskiert nach der neuen Arbeitsverweigerer-Regelung sogar den kompletten Wegfall des Regelbedarfs von 563 Euro, ohne dass vorher schon einmal gekürzt worden sein muss. Selbst dann bleibt ein Euro im Monat bestehen, damit die Kranken- und Pflegeversicherung amtsseitig weiterläuft.

Wo die Vollzeitpflicht an ihre Grenzen stößt

Die Pflicht zur Vollzeitarbeit gilt nicht ohne Rücksicht auf die persönliche Lage. Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage sind, eine bestimmte Stelle vollzeitig auszuüben, bleiben davon befreit. Das bestätigt auch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ausdrücklich in seiner Information zur Reform.

Entscheidend ist dabei nicht die Behauptung allein, sondern der Nachweis gegenüber dem Jobcenter. Betroffene mit einer gesundheitlichen Einschränkung sollten sie aktiv und möglichst frühzeitig beim Jobcenter ansprechen, statt zu warten, bis eine konkrete Vollzeitstelle bereits angeboten wird.

Das unterscheidet auch den Fall, der tatsächlich zur Kürzung führt, von dem, der es nicht tut. Nicht die Vollzeitpflicht an sich ist das Risiko, sondern die Ablehnung eines konkreten, zumutbaren Angebots ohne einen Grund, den das Jobcenter anerkennt.

Was Alleinstehende aus der Debatte wirklich mitnehmen sollten

Die Aufregung um eine angeblich neue Vollzeitpflicht lenkt von der eigentlichen Verschiebung ab. Das Recht, die eigene Arbeitskraft einzusetzen, hat sich für Alleinstehende im Kern nicht verändert. Verändert hat sich, wie konsequent Jobcenter das jetzt durchsetzen sollen, und wie schnell eine abgelehnte Stelle finanzielle Folgen hat.

Wer als Single Grundsicherungsgeld bezieht und nebenbei in Teilzeit arbeitet, sollte sich weniger von der Schlagzeile beunruhigen lassen als von der neuen Geschwindigkeit der Sanktionen. Genau diese Geschwindigkeit trifft ihn ab dem 1. Juli tatsächlich.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: FAQ zur Umgestaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Deutscher Bundestag: Drucksache 21/3541, Regierungsentwurf zum Dreizehnten Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch

Sozialverband Deutschland (SoVD): Stellungnahme zum Referentenentwurf des Dreizehnten SGB-II-Änderungsgesetzes

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen zu § 10 SGB II, Stand 01.07.2026