Arbeitspflicht beim Grundsicherungsgeld ohne Kita-Platz: Betroffene können Jugendamt verklagen

Wer Grundsicherungsgeld bezieht und ein Kind zwischen einem und drei Jahren betreut, muss ab dem 1. Juli 2026 früher als bisher mit Druck vom Jobcenter rechnen. Die neue Altersgrenze lautet: 14 Monate. Wer noch keinen Kita-Platz hat, ist trotzdem nicht schutzlos. Ein Anspruch aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetz kann die Drohkulisse des Jobcenters rechtlich entwaffnen.

Warum das Jobcenter ab Juli 2026 früher auf Alleinerziehende zugeht

Bis zum 30. Juni 2026 galt im Grundsicherungsrecht eine klare Regel: Wer ein Kind bis zum vollendeten dritten Lebensjahr betreut, muss keine Arbeit aufnehmen. Das neue Recht dreht diese Grenze auf 14 Monate zurück. Grundlage ist das 13. Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch.

Der Bundestag hat es am 5. März 2026 beschlossen, es tritt zum 1. Juli 2026 in Kraft. Konkret geändert wurde § 10 Abs. 1 Nr. 3 SGB II: Arbeit gilt nun als zumutbar, wenn das Kind das 14. Lebensmonat vollendet hat und die Betreuung gesichert ist.

Für Alleinerziehende heißt das: Das Jobcenter darf ab dem 1. Juli 2026 auch dann zu Gesprächen einladen und Maßnahmen vorschlagen, wenn das Kind erst ein Jahr alt ist. Der verbreitete Irrtum lautet: Das Jobcenter prüft selbst, ob ein Betreuungsplatz vorhanden ist.

Das tut es nicht. Wer sich auf fehlende Kinderbetreuung beruft, muss diesen Mangel selbst belegen. Kommt der Nachweis nicht, gilt die Schutzklausel faktisch nicht.

Die Schutzklausel: Ohne gesicherte Betreuung bleibt die Arbeit unzumutbar

Das neue Recht schützt weiter. Die entscheidende Einschränkung steht im Gesetz selbst: Arbeit ist nach dem 14. Lebensmonat nur dann zumutbar, wenn und soweit die Kinderbetreuung gesichert ist. Fehlt ein verlässlicher Betreuungsplatz, bleibt die Arbeit unzumutbar. Das Jobcenter darf in dieser Situation keinen Druck aufbauen.

Wer diesen Schutz in Anspruch nehmen will, muss ihn aktiv geltend machen. Das Jobcenter geht von einer gesicherten Betreuung aus, solange kein Gegenbeweis vorliegt. Absagen von Kitas, Wartelistenbestätigungen, Schriftverkehr mit dem Jugendamt:

Das sind keine netten Ergänzungen, sondern die einzigen Belege, die zählen. Welche Stelle für den Platz rechtlich zuständig ist und was passiert, wenn diese Stelle nicht liefert, klärt der nächste Abschnitt.

Bundesweit fehlen 306.000 Kita-Plätze für Kinder unter drei Jahren

Das Gesetz schützt — die Realität tut es nicht automatisch. Zum Stichtag 1. März 2025 wurden laut Statistischem Bundesamt nur 37,8 Prozent aller Kinder unter drei Jahren in einer Kita oder Kindertagespflege betreut.

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Fast zwei Drittel aller Kleinkinder unter drei Jahren haben keinen Betreuungsplatz. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) hat für 2024 bundesweit rund 306.000 fehlende Plätze für Kinder unter drei Jahren ermittelt.

Besonders groß ist die Lücke in westdeutschen Bundesländern: Dort fehlt für 14,7 Prozent aller Kinder unter drei Jahren ein Platz. In einigen Städten wie Bremen liegt der Anteil bei fast 24 Prozent. Für Alleinerziehende, die keinen Platz bekommen, ist das kein Einzelschicksal, sondern strukturelles Versagen. Und strukturelles Versagen hat eine rechtliche Konsequenz, die viele nicht kennen.

Das Jugendamt schuldet den Kita-Platz: § 24 SGB VIII als Rechtsgrundlage

Seit dem 1. August 2013 gilt in Deutschland: Jedes Kind ab dem ersten Geburtstag hat einen Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kita oder Kindertagespflege.

Diesen Anspruch regelt § 24 Abs. 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (Kinder- und Jugendhilfegesetz, SGB VIII). Zuständig ist das Jugendamt der Wohngemeinde. Wer keinen Platz bekommt, hat keinen Pech, sondern einen Anspruch, der nicht erfüllt wurde.

Entscheidend für Alleinerziehende im Grundsicherungsbezug: Der Umfang des Kita-Anspruchs richtet sich nach dem individuellen Bedarf. Wer für eine Vollzeittätigkeit eine ganztägige Betreuung braucht, hat auch Anspruch auf einen entsprechend langen Betreuungsplatz.

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Nicht nur auf einen Halbtagsplatz, der eine Vollzeitstelle faktisch unmöglich macht. Das Jugendamt muss also nicht nur irgendeinen Platz, sondern einen bedarfsgerechten Platz bereitstellen.

Wie die Kita-Klage gegen das Jugendamt den Jobcenter-Druck stoppt

Der Zusammenhang zwischen SGB VIII und SGB II ist der zentrale Punkt, den viele Betroffene nicht kennen: Wer das Jugendamt schriftlich zur Bereitstellung eines Kita-Platzes auffordert und eine Ablehnung erhält, hat damit gleichzeitig den Nachweis für das Jobcenter.

Keine gesicherte Betreuung, keine Arbeitspflicht. Die Ablehnung des Jugendamts ist kein Beweis für eigenes Versagen, sondern der Beleg dafür, dass die Schutzklausel des § 10 Abs. 1 Nr. 3 SGB II greift.

Bleibt das Jugendamt passiv oder bietet einen unzumutbaren Platz an, kann man vor dem Verwaltungsgericht klagen. Das ist keine Eskalation, sondern die vorgesehene Konsequenz. Verwaltungsgerichte haben den Anspruch aus § 24 SGB VIII in zahlreichen Fällen durchgesetzt. Wer klagt, erzwingt damit nicht nur den Betreuungsplatz, sondern setzt gleichzeitig den Schutz vor dem Jobcenter durch.

Was Alleinerziehende jetzt konkret tun müssen

Wer ein Kind hat, das sich dem 14. Lebensmonat nähert oder es bereits überschritten hat, sollte jetzt handeln. Erster Schritt: Kita-Platz beim Jugendamt oder direkt bei Einrichtungen beantragen und jede Antwort schriftlich festhalten.

Absagen sofort aufbewahren. Wer auf einer Warteliste steht, holt sich die schriftliche Wartelistenbestätigung. Wer noch keine Anfrage gestellt hat, holt das unverzüglich nach.

Zweiter Schritt: Wenn das Jobcenter trotzdem Druck macht und Arbeit oder eine Maßnahme als zumutbar einstuft, sofort schriftlich widersprechen. Die Widerspruchsfrist beträgt einen Monat ab Bekanntgabe des Bescheids.

Im Widerspruch ausdrücklich auf die fehlende gesicherte Betreuung hinweisen und die Ablehnungsschreiben beifügen. Wer den Widerspruch versäumt, akzeptiert den Bescheid.

Häufige Fragen zum Kita-Anspruch und Grundsicherungsgeld

Was gilt, wenn das Jugendamt anstatt einer Kita eine Tagesmutter anbietet?

Den Kita-Anspruch kann das Jugendamt auch durch einen Platz in der Kindertagespflege (Tagesmutter oder Tagesvater) erfüllen. Wer eine Tagesmutter angeboten bekommt, muss prüfen, ob die Betreuungszeiten zum tatsächlichen Betreuungsbedarf passen.

Eine Tagesmutter, die nur bis 14 Uhr verfügbar ist, deckt keine Vollzeitbetreuung ab. In diesem Fall kann man den angebotenen Platz ablehnen und auf einen bedarfsgerechten Platz bestehen — notfalls per Klage vor dem Verwaltungsgericht.

Gilt die neue 14-Monats-Grenze auch für Kinder, die am 1. Juli 2026 schon älter als 14 Monate sind?

Ja. Die neue Regelung gilt ab dem Stichtag 1. Juli 2026 für alle laufenden Bewilligungszeiträume. Wer am 1. Juli 2026 ein Kind hat, das bereits 20 oder 24 Monate alt ist, fällt ab diesem Tag unter die neue Grenze, nicht erst ab dem nächsten Bewilligungsbescheid. Bestehende Betreuungsnachweise gelten weiter. Wer keinen hatte, muss ihn jetzt beschaffen.

Was passiert, wenn das Jobcenter Sanktionen verhängt, obwohl kein Kita-Platz vorhanden ist?

Eine Sanktion ohne nachgewiesene Zumutbarkeit ist rechtswidrig. Wer einen solchen Bescheid erhält, legt innerhalb eines Monats Widerspruch ein, mit allen Belegen zur fehlenden Betreuung.

Beim Sozialgericht ist ein Antrag auf aufschiebende Wirkung möglich, wenn die Sanktion die Existenz gefährdet. Das Widerspruchsverfahren beim Jobcenter und das Verfahren beim Sozialgericht sind kostenlos.

Quellen

Bundesgesetzblatt: 13. Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze, BGBl. I 2026 Nr. 107, ausgegeben 22. April 2026, Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Informationen zur Umgestaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (sgb2.info)