Grundsicherung: Jobcenter dürfen seit Juli nicht mehr Unmögliches verlangen

Jobcenter darf Leistungen nicht auf null setzen, wenn Nachweise unmöglich beschafft werden können

Wer Leistungen zunächst nur vorläufig erhalten hat, muss nach dem Ende des Bewilligungszeitraums häufig weitere Unterlagen einreichen. Fehlen Einkommensnachweise oder andere Belege, kann das Jobcenter den endgültigen Leistungsanspruch für einzelne Monate sogar auf null Euro festsetzen und die vorläufig gezahlten Beträge zurückfordern.

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Die seit dem 1. Juli 2026 geltende Weisung der Bundesagentur für Arbeit schränkt dieses Vorgehen jedoch ein. Eine Nullfestsetzung soll nicht gegenüber Personen erfolgen, die die verlangte Mitwirkungs- oder Auskunftshandlung tatsächlich nicht erbringen können.

Das bedeutet allerdings nicht, dass jede verlorene oder schwer beschaffbare Unterlage automatisch vor einer Rückforderung schützt. Betroffene müssen nachvollziehbar darlegen, weshalb sie keinen Zugriff auf die verlangten Informationen haben und welche eigenen Bemühungen zur Beschaffung erfolglos geblieben sind.

Neue BA-Weisung schützt vor nicht erfüllbaren Forderungen

Die Bundesagentur für Arbeit hat ihre Fachlichen Weisungen zu § 41a SGB II zum 1. Juli 2026 vollständig überarbeitet. Anlass waren das Dreizehnte Gesetz zur Änderung des SGB II und mehrere Entscheidungen der Sozialgerichte.

In der begleitenden Weisung 202607003 nennt die Bundesagentur ausdrücklich eine neue Klarstellung. Danach erfolgt keine Nullfeststellung gegenüber Personen, die eine geforderte Mitwirkungs- oder Auskunftshandlung nicht erbringen können.

Die Anweisung gilt verbindlich für die gemeinsamen Einrichtungen aus Bundesagentur und Kommunen. Sozialgerichte sind an interne Verwaltungsweisungen nicht gebunden, können die darin enthaltene Rechtsauffassung aber bei der Prüfung eines Bescheides berücksichtigen.

Bei zugelassenen kommunalen Trägern ist zusätzlich zu prüfen, ob entsprechende eigene Verwaltungsvorgaben gelten. Die gesetzlichen Grenzen der Mitwirkung aus § 41a SGB II und § 65 SGB I müssen jedoch auch dort beachtet werden.

Wann eine Nullfestsetzung überhaupt infrage kommt

§ 41a SGB II betrifft Leistungen, die zunächst vorläufig bewilligt wurden. Das kommt häufig bei Selbstständigen, Beschäftigten mit schwankendem Einkommen oder Haushalten mit noch ungeklärten Einnahmen vor.

Nach dem Ende des Bewilligungszeitraums berechnet das Jobcenter den tatsächlichen Anspruch. Dafür darf es beispielsweise Lohnabrechnungen, Kontoauszüge, abschließende Angaben aus der Anlage EKS, Steuerunterlagen oder Nachweise über andere Einnahmen verlangen.

Werden die erforderlichen Angaben trotz einer angemessenen Frist und einer schriftlichen Belehrung über die Folgen nicht vollständig vorgelegt, kann das Jobcenter den Anspruch nur in der nachgewiesenen Höhe anerkennen. Für Monate, in denen der Anspruch gar nicht belegt werden kann, darf es feststellen, dass kein Leistungsanspruch bestand.

Eine solche Entscheidung ist keine gewöhnliche Leistungskürzung und auch keine Sanktion. Das Jobcenter trifft vielmehr eine abschließende Entscheidung über den materiellen Anspruch für einen bereits vergangenen Bewilligungszeitraum.

Eine Nullfestsetzung ist nur das letzte Mittel

Das Jobcenter darf sich nicht darauf beschränken, fehlende Unterlagen festzustellen und anschließend automatisch null Euro anzusetzen. Nach § 20 SGB X muss es den Sachverhalt von Amts wegen untersuchen.

Die BA-Weisung verlangt deshalb, dass die behördlichen Ermittlungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden. Fehlende Einkommensbescheinigungen sollen beispielsweise nach § 57 SGB II direkt beim Arbeitgeber angefordert werden.

Erst wenn auch diese Ermittlungen erfolglos bleiben und der Anspruch ohne die Unterlagen nicht berechnet werden kann, kommt eine Nullfestsetzung in Betracht. Die Weisung bezeichnet eine erfolglose Amtsermittlung ausdrücklich als Voraussetzung.

Das Jobcenter muss außerdem prüfen, ob der Anspruch wenigstens teilweise festgestellt werden kann. Sind nur die Einnahmen eines einzelnen Monats ungeklärt, darf die fehlende Aufklärung nicht ohne Weiteres alle anderen ausreichend belegten Monate erfassen.

Mitwirkungspflichten haben gesetzliche Grenzen

Leistungsberechtigte müssen erhebliche Tatsachen mitteilen und vorhandene Beweismittel vorlegen. Einen Überblick darüber, was das Jobcenter verlangen darf, bietet der Ratgeber zu den Mitwirkungspflichten gegenüber dem Jobcenter.

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Diese Pflichten gelten jedoch nicht uneingeschränkt. § 65 SGB I bestimmt, dass eine Mitwirkung unter anderem dann nicht verlangt werden kann, wenn sie unzumutbar ist, außer Verhältnis zur beantragten Leistung steht oder sich die Behörde die Informationen mit geringerem Aufwand selbst beschaffen kann.

§ 41a Absatz 3 SGB II verweist ausdrücklich auf diese Grenzen. Das Jobcenter muss daher zuerst klären, ob die aufgeforderte Person die verlangte Handlung persönlich ausführen und die Informationen tatsächlich beschaffen kann.

Eine bloße Behauptung, Unterlagen seien nicht erhältlich, reicht regelmäßig nicht. Erfolglose Anfragen an Banken, Arbeitgeber, Steuerberatungen, Versicherungen oder frühere Geschäftspartner sollten deshalb schriftlich dokumentiert werden.

Fehlende Unterlage ist nicht gleich unmögliche Mitwirkung

Für die rechtliche Bewertung kommt es auf den Grund des fehlenden Nachweises an. Die folgende Abgrenzung zeigt, wann der neue Schutz greifen kann und wann weiterhin erhebliche Risiken bestehen.

Situation Mögliche Bewertung des Jobcenters Ein Arbeitgeber stellt trotz mehrfacher Aufforderung keine Bescheinigung aus Das Jobcenter muss eigene Ermittlungen beim Arbeitgeber versuchen Eine Bank kann ältere Auszüge gegen Gebühr erneut bereitstellen Die Beschaffung ist grundsätzlich weiterhin möglich Ein ausgeschiedenes Mitglied der früheren Bedarfsgemeinschaft verweigert jede Auskunft Die fehlende Mitwirkung darf den verbliebenen Personen nicht automatisch zugerechnet werden Unterlagen wurden verloren, ohne dass Ersatz angefordert wurde Eine Berufung auf Unmöglichkeit dürfte regelmäßig nicht genügen Ein Teil des Anspruchs ist durch andere Belege nachweisbar Der nachweisbare Teil muss bei der abschließenden Entscheidung berücksichtigt werden Eine verlangte Information liegt dem Jobcenter oder einer anderen Behörde bereits vor Das Jobcenter muss prüfen, ob es die Information selbst abrufen oder anfordern kann

Betroffene sollten deshalb auf eine Mitwirkungsaufforderung immer reagieren. Wer das Schreiben ignoriert, riskiert, dass das Jobcenter von einer verweigerten oder unvollständigen Mitwirkung ausgeht.

Ist ein Nachweis nicht beschaffbar, sollte dies vor Ablauf der Frist schriftlich erklärt werden. Sinnvoll sind zugleich Ersatznachweise, eine Schweigepflichtentbindung oder eine Zustimmung zur direkten Auskunft durch die Stelle, bei der sich die Informationen befinden.

Ehemalige Partner müssen nicht zur Mitwirkung gezwungen werden

Besonders wichtig ist die neue Weisung für aufgelöste Bedarfsgemeinschaften. Nach einer Trennung oder einem Auszug haben die verbliebenen Personen häufig keinen Zugriff mehr auf die Lohnabrechnungen, Kontoauszüge oder Geschäftsunterlagen des früheren Partners.

Die BA stellt klar, dass Mitwirkung nur von Personen verlangt werden darf, die sie selbst erbringen können. Entzieht sich das ausgeschiedene Mitglied der Mitwirkung, muss das Jobcenter prüfen, ob die verbliebenen Personen die Einkommensverhältnisse überhaupt aufklären können.

Ist das nicht möglich, darf die fehlende Mitwirkung des ausgeschiedenen Mitglieds den anderen Personen nicht zugerechnet werden. Eine Nullfestsetzung gegenüber den verbliebenen Mitgliedern scheidet nach der Weisung aus.

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Für deren abschließende Berechnung soll grundsätzlich das Einkommen verwendet werden, das bereits bei der vorläufigen Bewilligung angesetzt wurde. Etwas anderes gilt, wenn vorhandene Unterlagen ein höheres Einkommen belegen.

Eine Nullfestsetzung kann dann allenfalls gegenüber der ausgeschiedenen Person erfolgen. Die BA stützt diese Vorgabe auf das Urteil des Bundessozialgerichts vom 13. Dezember 2023, Aktenzeichen B 7 AS 24/22 R.

Verlust eigener Geschäftsunterlagen bleibt riskant

Anders kann der Fall beurteilt werden, wenn Leistungsberechtigte für die Aufbewahrung der Unterlagen selbst verantwortlich waren. Defekte Computer, verlorene Belege oder fehlende Buchhaltungsunterlagen führen nicht automatisch dazu, dass das Jobcenter auf Nachweise verzichten muss.

Gerichte haben bereits Nullfestsetzungen bestätigt, wenn sich die behauptete Unmöglichkeit nicht überzeugend erklären ließ. Ein entsprechendes Urteil und die damit verbundenen Rückforderungsrisiken behandelt der Beitrag „Jobcenter darf Leistungen auf null festsetzen“.

In solchen Fällen kann trotz fehlenden Verschuldens eine sogenannte objektive Beweislosigkeit entstehen. Kann die Hilfebedürftigkeit auch nach Ausschöpfung anderer Beweismittel nicht festgestellt werden, kann dies weiterhin zulasten der antragstellenden Person gehen.

Die neue Weisung schützt daher vor einer nicht erfüllbaren persönlichen Mitwirkungsforderung. Sie garantiert aber keinen Leistungsanspruch, wenn die anspruchsbegründenden Tatsachen am Ende überhaupt nicht mehr aufgeklärt werden können.

Verschärfte Nachweisfrist seit Juli 2026

Seit dem 1. Juli 2026 gilt zusätzlich eine neue Ausschlussfrist für nachgereichte Unterlagen. Über die Folgen berichtet ausführlich der Beitrag „Bei Grundsicherungsgeld gibt es bei Nachweisen keine zweite Chance mehr“.

Nachweise können nach Ablauf der ursprünglichen Mitwirkungsfrist grundsätzlich noch im Widerspruchsverfahren berücksichtigt werden. Sie müssen dem Jobcenter jedoch spätestens am Tag nach der Bekanntgabe des Widerspruchsbescheides zugegangen sein.

Voraussetzung für diesen Ausschluss ist eine ordnungsgemäße Belehrung. Das Jobcenter muss ausdrücklich darauf hingewiesen haben, bis wann nachträglich eingereichte Unterlagen noch berücksichtigt werden.

Fehlt eine solche Belehrung, greift der Ausschluss nach der BA-Weisung nicht in derselben Weise. Dann können Unterlagen nach der bisher berücksichtigten Rechtsprechung noch bis zum Schluss der letzten mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz vorgelegt werden.

Was Betroffene bei unmöglicher Beschaffung tun sollten

Wer eine geforderte Unterlage nicht erhalten kann, sollte dem Jobcenter den Hinderungsgrund möglichst konkret mitteilen. Dazu gehören das Datum eigener Anfragen, die angeschriebenen Stellen und die dort erhaltenen Antworten.

Zugleich sollte mitgeteilt werden, welche Ersatzbelege vorhanden sind. Kontobewegungen, Vertragsunterlagen, E-Mails, frühere Abrechnungen oder schriftliche Erklärungen Dritter können zumindest einen Teil des Sachverhalts aufklären.

Betroffene können außerdem beantragen, dass das Jobcenter die Unterlagen selbst beim Arbeitgeber oder einer anderen auskunftspflichtigen Stelle anfordert. Eine pauschale Erklärung, man könne nichts tun, ist dagegen gefährlich.

Ergeht dennoch eine Nullfestsetzung, kann innerhalb eines Monats Widerspruch gegen den Jobcenter-Bescheid eingelegt werden. In der Begründung sollte genau dargestellt werden, weshalb die verlangte Handlung unmöglich war, welche Amtsermittlung unterblieben ist und welche Teile des Anspruchs bereits nachgewiesen wurden.

Drohen sofortige existenzielle Folgen, kann zusätzlich ein Eilverfahren vor dem Sozialgericht erforderlich sein. Wegen der seit Juli 2026 geltenden Ausschlussfrist sollten vorhandene Nachweise nicht für ein späteres Klageverfahren zurückgehalten werden.

Praxisbeispiel: Ex-Partner verweigert die Lohnabrechnungen

Anna und ihr früherer Partner erhielten für sechs Monate vorläufige Leistungen. Nach der Trennung zog der Partner aus und verweigerte sowohl Anna als auch dem Jobcenter jede Auskunft über sein damaliges Einkommen.

Anna legte ihre eigenen Unterlagen vollständig vor, dokumentierte ihre vergeblichen Anfragen und erklärte, dass sie keinen Zugriff auf das Konto oder die Lohnabrechnungen ihres Ex-Partners habe. Das Jobcenter dürfte die Leistungen von Anna und ihrem Kind in dieser Situation nicht allein wegen der fehlenden Unterlagen des ausgezogenen Partners auf null setzen.

Es müsste eigene Ermittlungen durchführen und für Anna grundsätzlich mit dem Einkommen rechnen, das bereits bei der vorläufigen Bewilligung für den Partner berücksichtigt wurde. Eine Nullfestsetzung käme nach der BA-Weisung allenfalls gegenüber dem ehemaligen Partner in Betracht.

Häufige Fragen und Antworten

1. Schützt jede verlorene Unterlage vor einer Nullfestsetzung?

Nein. Entscheidend ist, ob die verlangte Handlung tatsächlich unmöglich ist und ob der Sachverhalt durch andere Beweismittel oder behördliche Ermittlungen aufgeklärt werden kann.

2. Muss das Jobcenter fehlende Lohnbescheinigungen selbst anfordern?

Nach der BA-Weisung muss das Jobcenter fehlende Einkommensbescheinigungen grundsätzlich direkt beim Arbeitgeber anfordern. Eine erfolglose Amtsermittlung ist Voraussetzung für eine Nullfestsetzung.

3. Darf das Verhalten eines ausgezogenen Partners der restlichen Familie zugerechnet werden?

Nicht automatisch. Können die verbliebenen Personen die Unterlagen des ausgeschiedenen Mitglieds nicht beschaffen, scheidet ihnen gegenüber eine Nullfestsetzung nach der Weisung aus.

4. Können wenigstens teilweise nachgewiesene Leistungen bewilligt werden?

Ja. Das Jobcenter muss den Anspruch in der Höhe anerkennen, in der die Voraussetzungen nachgewiesen oder auf andere Weise feststellbar sind.

5. Wie lange können fehlende Unterlagen nachgereicht werden?

Bei ordnungsgemäßer Belehrung müssen die Unterlagen spätestens am Tag nach der Bekanntgabe des Widerspruchsbescheides beim Jobcenter eingegangen sein. Danach greift seit dem 1. Juli 2026 grundsätzlich der gesetzliche Ausschluss.

6. Was kann gegen eine unzulässige Nullfestsetzung unternommen werden?

Betroffene können innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen und die Unmöglichkeit der Mitwirkung belegen. Bei einer akuten finanziellen Notlage kommt zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht infrage.