GEZ: Rundfunkbeitrag kostet 2026 mehr, wenn man die Umstellung übersieht

Viele Haushalte kennen es seit Jahren: Wer den Rundfunkbeitrag nicht abbuchen lässt, bekam in regelmäßigen Abständen Post mit den nächsten Fälligkeiten. Genau dieses gewohnte „Signal“ per Brief wird seit geraumer Zeit abgeschaltet – schrittweise, aber mit spürbaren Folgen. Denn der Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio stellt den Versand der quartalsweisen Zahlungsaufforderungen für Überweisungszahlende nach und nach ein. Wer sich darauf verlässt, dass schon wieder ein Schreiben im Briefkasten landet, kann 2026 in Verzug geraten – und dann wird es teurer als der eigentliche Beitrag.

Wen die Änderung betrifft – und warum gerade Selbstüberweisende aufpassen müssen

Die Umstellung betrifft nicht Menschen, die ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben. Dort läuft der Einzug automatisch, ohne dass man sich jedes Jahr erneut um Termine kümmern muss. Betroffen sind vielmehr diejenigen, die den Rundfunkbeitrag selbst überweisen, also aktiv an den Zahlungstagen tätig werden müssen.

Für diese Gruppe war der quartalsweise Brief in der Praxis oft eine Art Erinnerungsstütze. Fällt diese weg, bleibt die Verantwortung vollständig bei den Zahlenden – und das unabhängig davon, ob der Beitragsservice die Umstellung im Einzelfall schon vollzogen hat oder nicht.

Dass der Beitragsservice dabei sehr weit fasst, wer als beitragspflichtig gilt, zeigt sich immer wieder an Einzelfällen und Missverständnissen in der Kommunikation rund um den Rundfunkbeitrag. Entscheidend ist aber: Wer heute per Überweisung zahlt, sollte sich 2026 darauf einstellen, dass die vertrauten „Rechnungen“ nicht mehr verlässlich kommen.

Was sich verändert: Die Einmalzahlungsaufforderung ersetzt die regelmäßigen Schreiben

Seit dem 15. Mai führt der Beitragsservice für Überweisungszahlende ein anderes Verfahren ein. An die Stelle der wiederkehrenden Zahlungsaufforderungen tritt ein letztes Schreiben mit einem sperrigen Namen: „Einmalzahlungsaufforderung“.

Dieses Dokument enthält die Zahlungstermine, die sich in den Folgejahren wiederholen. Wer diese Einmalzahlungsaufforderung erhalten hat, bekommt nicht automatisch jedes Quartal neue Post, sondern soll die genannten Fälligkeiten künftig eigenständig im Blick behalten.

Wichtig ist dabei: Dieses Schreiben ist nicht nur für ein Kalenderjahr gedacht. Es gilt fortlaufend, also auch für 2026 und darüber hinaus, solange sich Beitragshöhe und Rahmenbedingungen nicht ändern. Erst wenn es zu einer Anpassung des Rundfunkbeitrags kommt, ist wieder eine neue Mitteilung zu erwarten, weil sich dann die Beträge ändern. Der Beitragsservice selbst weist zum Jahresbeginn 2026 ausdrücklich darauf hin, dass die Umstellung weiterläuft und weiterhin zusätzliche Beitragskonten auf dieses Verfahren umgestellt werden.

Warum der Beitragsservice das macht: Kosten, Papier, Porto – und der Druck zur Einsparung

Der Beitragsservice begründet die Abkehr von regelmäßigen Briefsendungen mit gestiegenen Kosten für Papier und Versand. Das Ziel sei, den Beitragseinzug „nachhaltiger und kosteneffizienter“ zu gestalten und die Verwaltungskosten stabil zu halten. In der Logik der Behörde bedeutet das: weniger Briefe, weniger Porto, weniger Aufwand – und damit geringere Ausgaben rund um den Einzug.

Für Beitragszahlende hat dieser Kurs jedoch eine Nebenwirkung, die leicht unterschätzt wird: Was früher in Form von Post an die nächste Frist erinnerte, muss nun durch eigene Organisation ersetzt werden. Wer das Schreiben übersieht, verlegt oder gedanklich als „bloße Information“ abheftet, riskiert Zahlungsversäumnisse.

Die Fristen 2026: Welche Zahlungstermine gelten – und wie sie sich je nach Zahlungsrhythmus unterscheiden

Beim Rundfunkbeitrag gibt es mehrere Zahlungsrhythmen. Wer per Überweisung zahlt, kann den Beitrag für ein Jahr im Voraus entrichten, halbjährlich zahlen oder quartalsweise vorleisten.

Daneben gibt es die gesetzliche Zahlungsweise, bei der jeweils für drei Monate gezahlt wird, allerdings nicht am Quartalsanfang, sondern in der Mitte des Dreimonatszeitraums. Der Beitragsservice beschreibt diese Varianten mit konkreten Beträgen und Terminen; bei der gesetzlichen Zahlungsweise sind die wiederkehrenden Stichtage typischerweise der 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November.

Die Beträge ergeben sich aus der monatlichen Beitragshöhe. Aktuell liegt der Rundfunkbeitrag weiterhin bei 18,36 Euro pro Monat; verschiedene Informationsseiten des Beitragsservice verweisen darauf, dass bis zu einer Entscheidung über eine mögliche Anpassung die bisherige Beitragshöhe gilt. Daraus folgen für die Vorauszahlung die bekannten Summen: 220,32 Euro für ein Jahr, 110,16 Euro für ein halbes Jahr und 55,08 Euro für drei Monate.

Warum es „mehr kostet“, wenn man die Termine verpasst: Säumniszuschlag und Festsetzung

Das eigentliche Risiko liegt nicht darin, dass 2026 automatisch eine neue Beitragshöhe greift, sondern in den Zusatzkosten bei verspäteter Zahlung. Sobald Beiträge nicht fristgerecht eingehen, kann ein Säumniszuschlag fällig werden. Dieser wird üblicherweise als ein Prozent der rückständigen Beitragsschuld berechnet, jedoch mindestens mit acht Euro. Damit kann schon ein einziges Versehen spürbar ins Geld gehen – gerade bei kleinen Rückständen, bei denen der Mindestbetrag greift.

Kommt es zu anhaltendem Rückstand, läuft das Verfahren typischerweise über eine Festsetzung der Forderung. Das kann weitere Schritte nach sich ziehen, die vielen Betroffenen erst dann bewusst werden, wenn bereits Gebühren und Zuschläge aufgelaufen sind. Für Überweisungszahlende ist deshalb nicht die Frage entscheidend, ob der Beitrag als solcher bekannt ist, sondern ob die Fälligkeiten zuverlässig eingehalten werden.

Was Sie praktisch tun sollten, sobald die Einmalzahlungsaufforderung eintrifft

Sobald die Einmalzahlungsaufforderung im Briefkasten liegt, ist sie im Grunde ein dauerhaftes „Terminschild“ für die kommenden Jahre. Wer das Schreiben nur abheftet, läuft Gefahr, es im Alltag aus den Augen zu verlieren. Sinnvoll ist, die dort genannten Zahlungstage so zu sichern, dass sie Jahr für Jahr wieder auftauchen – beispielsweise als wiederkehrende Kalendereinträge, die rechtzeitig vorher erinnern. So lässt sich das Risiko minimieren, dass ein Urlaub, ein Wohnungswechsel, ein Krankheitsfall oder schlicht die Routine des Alltags zu einer verpassten Überweisung führt.

Wer das Schreiben nicht findet oder unsicher ist, welcher Rhythmus gilt, kann sich nach Angaben von Verbraucherstellen am Beginn der Beitragspflicht orientieren. Bei der gesetzlichen Zahlungsweise ist der erste Zahlungstermin in der Regel in der Mitte des ersten Dreimonatszeitraums nach Beginn der Beitragspflicht; daraus ergeben sich dann die Folgefristen im Abstand von drei Monaten.

Lastschrift als Ausweg: Warum viele damit die Umstellungsfalle umgehen

Der einfachste Weg, die organisatorische Last komplett zu vermeiden, ist das SEPA-Lastschriftverfahren. Dann zieht der Beitragsservice die fälligen Beträge automatisch ein, typischerweise quartalsweise. Für viele ist das weniger fehleranfällig als die manuelle Überweisung, weil Zahlungstermine nicht mehr aktiv „gemanagt“ werden müssen. Auch Verbraucherzentralen empfehlen die Lastschrift häufig als bequeme Zahlungsweise, gerade um Säumnisse und Zuschläge zu vermeiden.

Wer bei der Überweisung bleiben will, kann das selbstverständlich tun – sollte aber die Umstellung als Anlass nehmen, das eigene System zu überprüfen: Sind die Termine bekannt? Sind sie langfristig gespeichert? Gibt es eine Erinnerung, die nicht nur einmalig, sondern dauerhaft funktioniert? Genau diese Fragen entscheiden darüber, ob 2026 unauffällig bleibt oder mit Zusatzkosten beginnt.

Ein Beispiel aus der Praxis

Jana M. zahlt den Rundfunkbeitrag seit Jahren per Überweisung und hat sich daran gewöhnt, dass alle drei Monate eine Zahlungsaufforderung kommt. Im Frühjahr 2025 erhält sie zum letzten Mal Post vom Beitragsservice – diesmal als „Einmalzahlungsaufforderung“ mit den künftigen Terminen. Sie legt das Schreiben zu ihren Unterlagen und denkt sich, dass sie dann ja wieder rechtzeitig erinnert wird.

Anfang 2026 wartet Jana auf den üblichen Brief, weil sie im Januar beruflich stark eingespannt ist. Der Brief kommt nicht mehr. Den fälligen Betrag überweist sie deshalb nicht zum vorgesehenen Termin. Einige Wochen später trifft eine Mahnung ein – zusätzlich zum offenen Beitrag wird ein Säumniszuschlag fällig, mindestens acht Euro. Jana zahlt am Ende nicht nur den regulären Rundfunkbeitrag nach, sondern auch den Zuschlag, obwohl sie den Beitrag an sich gar nicht „vergessen“ wollte, sondern nur die Umstellung unterschätzt hat.

Wie lange die Umstellung noch läuft – und warum 2026 weiterhin neue Schreiben unterwegs sind

Obwohl die Umstellung bereits 2022 angestoßen wurde, ist sie nach offizieller Darstellung weiterhin nicht abgeschlossen. Der Beitragsservice teilt zum Jahresbeginn 2026 mit, dass auch in diesem Jahr schrittweise weitere Beitragskonten umgestellt werden.

Das erklärt, warum manche Haushalte die Einmalzahlungsaufforderung längst erhalten haben, während andere noch immer an die quartalsweise Post gewöhnt sind. Gerade dieser Übergang ist tückisch: Wer sich darauf verlässt, dass „es bisher immer kam“, merkt den Wechsel unter Umständen erst, wenn bereits eine Frist verstrichen ist.

