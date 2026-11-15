Restaurant halbiert Preis für Rentner: “Entenkeule, Wildgulasch und Brathering”

Ein Mittagessen im Restaurant kann bei kleiner Rente schnell zur Ausgabe werden, die man sich verkneift. Das Restaurant „Zur Kutzeburger Mühle“ in Cottbus-Gallinchen bietet Rentnerinnen und Rentnern jetzt drei ausgewählte Gerichte zum halben Preis an.

Die Aktion läuft vom 11. November bis zum 11. Dezember 2026 und wird auch auf der Internetseite des Restaurants angekündigt. Für Gäste lohnt sich ein genauer Blick auf die Bedingungen, insbesondere auf die Reservierung.

Entenkeule, Wildgulasch und Brathering zum halben Preis

Entenkeule, Wildgulasch und Brathering stehen für Rentnerinnen und Rentner zur Auswahl. Für Entenkeule und Wildgulasch nennt Geschäftsführerin Joanne Bramer nach Abzug des Rabatts jeweils ungefähr 13 Euro; der Brathering sei sogar noch günstiger.

Die Ermäßigung bezieht sich auf diese drei Aktionsgerichte. Welche Kosten für Getränke oder zusätzliche Bestellungen entstehen, sollten Gäste vorab erfragen.

Reservierung erforderlich: Den Besuch vorher abstimmen

Auf seiner Veranstaltungsseite zur Rentneraktion weist das Restaurant ausdrücklich darauf hin, dass eine Reservierung erforderlich ist. Wer teilnehmen möchte, sollte deshalb vor der Anfahrt einen Tisch vereinbaren.

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Die regulär auf der Internetseite genannten Öffnungszeiten weichen zudem von den angekündigten Aktionszeiten ab. Deshalb empfiehlt es sich, beim Reservieren auch den gewünschten Wochentag und die Mittagszeit bestätigen zu lassen.

Gemeinsam essen statt allein zu Hause bleiben

Nach Angaben der Geschäftsführerin soll das Angebot auch ältere Menschen ansprechen, die in der dunklen Jahreszeit viel Zeit allein verbringen. Bereits eine frühere Rabattaktion habe großen Zuspruch gefunden.

Der Gedanke verdient Aufmerksamkeit: Wer einen bezahlbaren Anlass zum Ausgehen findet, kann sich leichter mit Freunden oder Nachbarn verabreden. Ein gemeinsames Mittagessen schafft dafür einen konkreten Treffpunkt.

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Allerdings bleiben auch ungefähr 13 Euro für ein Gericht bei knappem Budget eine spürbare Ausgabe. Der Preisnachlass kann einen gelegentlichen Besuch erleichtern, während die Frage nach einem dauerhaft ausreichenden Einkommen im Alter bestehen bleibt.

Der Rentenausweis kann auch anderswo Geld sparen

Die Aktion zeigt, warum es sich lohnt, den Rentenausweis griffbereit zu haben. Weitere Möglichkeiten erläutert unser Überblick „Mit dem Ausweis bekommen Rentner hier Rabatte“.

Ob ein Anbieter eine Ermäßigung gewährt und welche Bedingungen dafür gelten, muss jeweils geprüft werden. Wer ohnehin einen Besuch plant, kann gezielt nach einem günstigeren Tarif fragen und den Endpreis vergleichen.

Bei dauerhaft knapper Rente Ansprüche prüfen lassen

Wer schon die laufenden Lebenshaltungskosten kaum decken kann, sollte sich zu ergänzenden Leistungen beraten lassen. Die Grundsicherung im Alter kommt unter den gesetzlichen Voraussetzungen infrage, wenn Einkommen und verwertbares Vermögen für den notwendigen Lebensunterhalt nicht ausreichen.

Je nach Haushaltssituation kann auch Wohngeld für Rentnerinnen und Rentner eine Unterstützung sein. Wer bereits Grundsicherung erhält und dabei Unterkunftskosten berücksichtigt bekommt, ist grundsätzlich vom Wohngeld ausgeschlossen.

Drei Fragen und Antworten zur Rentneraktion

Wer bekommt die Ermäßigung?

Die Aktion richtet sich an Rentnerinnen und Rentner, die ihren Rentenausweis vorlegen. Der Rabatt gilt für die drei ausgewählten Mittagsgerichte.

Muss ein Tisch reserviert werden?

Ja, auf der Veranstaltungsseite nennt das Restaurant eine Reservierung ausdrücklich als erforderlich. Die Plätze sind begrenzt.

Was tun, wenn der Rentenausweis verloren gegangen ist?

Nach Auskunft der Deutschen Rentenversicherung lässt sich ein Ersatz über das Online-Angebot des Renten Service der Deutschen Post anfordern. Ob das Restaurant bis dahin einen anderen Nachweis akzeptiert, sollte vorab direkt geklärt werden.