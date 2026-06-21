Gericht untersagt Supermarkt Lidl “Sofort dauerhaft 500 Produkte günstiger”

Rabattaktionen gehören längst zum Alltag im Supermarkt. Rote Preisschilder, große Prozentzeichen und Formulierungen wie „dauerhaft günstiger“ sollen den Eindruck vermitteln, dass Kundinnen und Kunden sofort sparen können.

Doch nicht jede Aktion hält, was sie auf den ersten Blick verspricht. Immer wieder geraten Händler in die Kritik, weil Preisvorteile unklar dargestellt werden oder sich erst bei genauerem Hinsehen relativieren.

Ein aktueller Fall rund um Lidl zeigt, wie sensibel Gerichte auf groß angelegte Werbeaussagen reagieren können. Das Landgericht Heilbronn untersagte dem Discounter eine Werbekampagne, die mit „sofort dauerhaft 500 Produkte günstiger“ warb.

Warum Rabattwerbung so stark wirkt

Supermärkte arbeiten mit Signalen, die beim Einkauf schnell wahrgenommen werden. Rot, Gelb, große Zahlen und kurze Fristen erzeugen den Eindruck von Dringlichkeit und Ersparnis.

Viele Menschen entscheiden im Markt spontan. Genau zeigt sog. Rabattwerbung ihre Wirkung, weil sie einfache Botschaften liefert und komplizierte Preisvergleiche in den Hintergrund drängt.

Problematisch wird es, wenn der beworbene Vorteil nicht so klar ist, wie er erscheint. Wer nur flüchtig auf ein Schild schaut, erwartet meist, dass die ausgelobte Vergünstigung im eigenen Markt und für das konkrete Produkt gilt.

Der Fall Lidl: Was an der Werbung beanstandet wurde

Lidl startete eine Kampagne, die mit der Aussage „500 Produkte dauerhaft günstiger“ warb. Für Verbraucherinnen und Verbraucher konnte dadurch der Eindruck entstehen, dass in der jeweiligen Filiale 500 Artikel im Preis gesenkt worden seien.

Genau das war aber nicht ausreichend transparent. Die Zahl bezog sich demnach auf bundesweit und regional reduzierte Einzelartikel, nicht zwingend auf das vollständige Angebot in jeder einzelnen Filiale.

Hinzu kam ein weiterer Punkt: Einzelne Geschmacksrichtungen wurden offenbar gesondert gezählt. Ein Pudding in Erdbeere, Vanille und Schokolade konnte dadurch rechnerisch mehrfach in die beworbene Zahl einfließen.

Für das Gericht war dies geeignet, Kundinnen und Kunden in die Irre zu führen. Ein Sternchenhinweis am unteren Rand der Werbung reichte demnach nicht aus, um den groß hervorgehobenen Eindruck wirksam zu korrigieren.

Warum Sternchenhinweise oft nicht genügen

Sternchenhinweise sind im Handel weit verbreitet. Sie können zusätzliche Informationen liefern, dürfen aber eine auffällige Werbeaussage nicht in ihr Gegenteil verkehren.

Wenn eine große Aussage auf dem Plakat eine klare Erwartung weckt, muss die Einschränkung ebenso verständlich und wahrnehmbar sein. Kleingedruckte Hinweise am Rand reichen dafür nicht immer aus.

Gerade im Supermarkt ist die Situation besonders schnelllebig. Kundinnen und Kunden gehen durch Gänge, vergleichen Preise nebenbei und lesen kaum lange Fußnoten auf Aktionsschildern.

Was das Wettbewerbsrecht verlangt

Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb schützt Verbraucherinnen und Verbraucher vor irreführenden geschäftlichen Handlungen. Werbung darf keine falschen Vorstellungen über Preisvorteile, Umfang einer Aktion oder Verfügbarkeit eines Angebots erzeugen.

Entscheidend ist dabei nicht nur, ob eine Aussage formal irgendwie erklärbar ist. Es kommt auch darauf an, wie durchschnittlich informierte Kundinnen und Kunden die Werbung im Alltag verstehen.

Bei einer Aussage wie „500 Produkte günstiger“ liegt die Erwartung nahe, dass diese Aussage im besuchten Markt nachvollziehbar ist. Genau daran kann eine bundesweit zusammengezählte Aktionszahl scheitern.

Die 30-Tage-Regel bei Preisnachlässen

Bei Preisermäßigungen ist auch die Preisangabenverordnung wichtig. Sie verlangt bei Rabattangaben grundsätzlich einen Bezug zum niedrigsten Preis, der innerhalb der letzten 30 Tage vor der Ermäßigung galt.

Damit soll verhindert werden, dass Händler Preise kurzfristig erhöhen und anschließend mit einem scheinbar hohen Rabatt werben. Eine solche Praxis kann Verbraucherinnen und Verbraucher über die tatsächliche Ersparnis täuschen.

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Wer im Supermarkt ein großes Prozentzeichen sieht, sollte deshalb nicht nur auf den neuen Preis achten. Aussagekräftiger ist der Vergleich mit dem niedrigsten Preis der vergangenen Wochen.

Typische Preisfallen im Supermarkt

Nicht jede auffällige Preisgestaltung ist automatisch unzulässig. Dennoch gibt es Muster, bei denen Kundinnen und Kunden besonders genau hinschauen sollten.

Werbeform Worauf Kundinnen und Kunden achten sollten „Dauerhaft günstiger“ Es sollte klar sein, welche Produkte gemeint sind und ob die Aussage in der konkreten Filiale gilt. „3 für 2“ Der tatsächliche Stückpreis lohnt sich nur, wenn wirklich drei passende Artikel gekauft werden. App-Preis Der beworbene Rabatt gilt häufig nur bei Nutzung einer Kunden-App oder digitalen Karte. Rabatt auf UVP Die unverbindliche Preisempfehlung kann deutlich über üblichen Marktpreisen liegen. Große Verpackung Der Grundpreis pro Kilo oder Liter zeigt besser, ob das Angebot wirklich günstiger ist.

Warum der Grundpreis beim Einkauf hilft

Der Grundpreis ist für den Vergleich oft hilfreicher als das große Aktionsschild. Er zeigt, was ein Produkt pro Kilogramm, Liter oder anderer Mengeneinheit kostet.

Gerade bei Mogelpackungen, veränderten Füllmengen oder Sondergrößen wird dadurch sichtbar, ob ein Angebot wirklich günstiger ist. Wer nur auf den Endpreis schaut, übersieht schnell, dass weniger Inhalt enthalten ist.

Der Blick auf den Grundpreis lohnt sich besonders bei Kaffee, Waschmittel, Käse, Joghurt, Getränken und Tiefkühlware. Dort unterscheiden sich Packungsgrößen und Füllmengen oft erheblich.

Wenn Regalpreis und Kassenpreis voneinander abweichen

Ein weiteres Problem entsteht, wenn am Regal ein niedriger Preis steht, an der Kasse aber ein höherer Betrag berechnet wird. Das kann passieren, wenn Preisschilder nicht rechtzeitig ausgetauscht wurden.

Juristisch gilt der Preis, der an der Kasse verlangt und von der Kundin oder dem Kunden akzeptiert wird. Das Preisschild am Regal ist in der Regel nur eine Aufforderung, ein Kaufangebot abzugeben.

Praktisch sollten Betroffene den Unterschied sofort ansprechen. Viele Märkte korrigieren solche Fälle aus Kulanz oder nach interner Prüfung direkt an der Kasse.

Was Verbraucherinnen und Verbraucher aus dem Fall lernen können

Der Lidl-Fall zeigt, dass große Rabattversprechen genau geprüft werden müssen. Eine eindrucksvolle Zahl sagt noch nichts darüber aus, ob der Vorteil im eigenen Markt und beim gewünschten Produkt tatsächlich besteht.

Wer sparen will, sollte sich nicht allein von Farben, Prozentangaben und kurzen Aktionssätzen leiten lassen. Entscheidend sind der konkrete Endpreis, der Grundpreis und die Bedingungen der Aktion.

Auch App-Rabatte, Mehrfachkäufe und Sternchenhinweise verdienen Aufmerksamkeit. Oft zeigt sich erst dort, ob ein Angebot wirklich zum eigenen Einkauf passt.

Fragen und Antworten zum Thema Rabattwerbung im Supermarkt

Wann ist Rabattwerbung irreführend?

Rabattwerbung kann irreführend sein, wenn sie bei Kundinnen und Kunden eine falsche Vorstellung über den Preisvorteil erzeugt. Das gilt etwa, wenn eine große Zahl beworben wird, die in der einzelnen Filiale nicht nachvollziehbar ist.

Dürfen Händler mit Sternchenhinweisen arbeiten?

Ja, Sternchenhinweise sind grundsätzlich erlaubt. Sie müssen aber klar, gut lesbar und verständlich sein und dürfen eine auffällige Werbeaussage nicht nachträglich stark einschränken.

Was bedeutet die 30-Tage-Regel?

Bei Preisermäßigungen muss regelmäßig der niedrigste Preis der letzten 30 Tage vor der Aktion angegeben werden. Dadurch soll verhindert werden, dass Händler vorher erhöhen und anschließend mit einem künstlich hohen Rabatt werben.

Warum ist der Grundpreis so wichtig?

Der Grundpreis macht unterschiedliche Packungsgrößen vergleichbar. Er zeigt, was ein Produkt pro Kilogramm oder Liter kostet, und hilft dabei, echte Preisvorteile von bloßen Werbeeffekten zu unterscheiden.

Gilt der Preis am Regal immer?

Nicht automatisch. Wenn an der Kasse ein anderer Preis verlangt wird, kommt es rechtlich oft auf den dort angebotenen Preis an, den die Kundin oder der Kunde durch Zahlung akzeptiert.

Wie erkennt man ein gutes Angebot?

Ein gutes Angebot ist transparent, nachvollziehbar und ohne versteckte Bedingungen nutzbar. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten Endpreis, Grundpreis, Aktionszeitraum und mögliche App- oder Mengenbedingungen prüfen.