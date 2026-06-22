Arbeitslosengeld-Rückforderung: Nur wer binnen eines Monats gilt der Widerspruch

Der Brief der Agentur für Arbeit liegt im Kasten, und schon die Betreffzeile nimmt einem die Luft: Aufhebung und Erstattung. Wer Arbeitslosengeld bezogen hat und nun Arbeitslosengeld zurückzahlen soll, steht oft vor einer vierstelligen Summe und der Frage, ob das überhaupt rechtens ist.

Die kurze Antwort: Die Agentur darf zurückfordern — aber längst nicht in jedem Fall, und selten so schnell und vollständig, wie der Bescheid es nahelegt. Entscheidend ist, warum zu viel gezahlt wurde und ob Sie den Fehler zu verantworten haben.

Wann Sie Arbeitslosengeld zurückzahlen müssen und wann nicht

Eine Rückforderung läuft immer in zwei Schritten. Zuerst hebt die Agentur den Bewilligungsbescheid auf, ganz oder für einzelne Monate. Erst dieser aufgehobene Bescheid ist die Grundlage dafür, dass sie das Geld anschließend mit einem Erstattungsbescheid nach § 50 SGB X zurückverlangt.

Ohne wirksame Aufhebung gibt es keine rechtmäßige Erstattung. Genau das ist der erste Hebel für jeden Widerspruch: Wer die Aufhebung kippt, dem kann auch nichts abverlangt werden.

Welche Vorschrift die Aufhebung trägt, hängt davon ab, wann der Fehler entstand. War der Bescheid von Anfang an falsch, etwa weil die Agentur sich verrechnet oder Ihre Angaben falsch verarbeitet hat, greift § 45 SGB X. Wurde der Bescheid erst später unrichtig, weil sich Ihre Verhältnisse geändert haben, etwa durch einen neuen Job, einen Nebenverdienst oder eine Abfindung, greift § 48 SGB X.

Diese Unterscheidung entscheidet darüber, ob und wie weit Sie sich auf Vertrauensschutz berufen können.

Die häufigsten Auslöser einer Rückforderung beim Arbeitslosengeld

Am häufigsten beginnt die Rückforderung beim Nebenverdienst. Bis 165 Euro im Monat bleibt ein Nebeneinkommen anrechnungsfrei; jeder bereinigte Euro darüber mindert das Arbeitslosengeld. Wer einen Minijob aufnimmt und ihn nicht oder zu spät meldet, produziert so Monat für Monat eine stille Überzahlung, die irgendwann auffällt.

Ein Beispiel für die Praxis

Nehmen wir an, Mehmed, 57, aus Bochum bezieht Arbeitslosengeld und nimmt einen Minijob für 450 Euro an, ohne ihn der Agentur zu melden. Nach dem Freibetrag von 165 Euro hätte die Agentur 285 Euro im Monat anrechnen müssen. Als der Job nach acht Monaten über die Meldedaten der Minijob-Zentrale auffällt, steht eine Erstattungsforderung von rund 2.280 Euro im Raum, dazu die Frage, ob er sich strafbar gemacht hat.

Beschäftigung und Sperrzeiten

Der zweite große Auslöser ist die Aufnahme einer Beschäftigung von 15 Wochenstunden oder mehr. Damit endet die Arbeitslosigkeit, und das Arbeitslosengeld entfällt. Wer den Bezug weiterlaufen lässt, statt die Arbeitsaufnahme sofort zu melden, muss zurückzahlen. Hinzu kommen nachträglich festgestellte Sperrzeiten und Abfindungen, die den Anspruch ruhen lassen: Stellt sich später heraus, dass für einen Zeitraum gar kein Geld zustand, fordert die Agentur es zurück.

Sonderfall vorläufige Bewilligung

📚 Lesen Sie auch: Rente nach 45 Jahren Einzahlung nur noch mit Gesundheitsprüfung

Ein eigener Fall ist die vorläufige Bewilligung. Wenn Ihr Nebeneinkommen zu Beginn nur geschätzt werden konnte, zahlt die Agentur das Arbeitslosengeld zunächst vorläufig nach § 328 SGB III. Steht das tatsächliche Einkommen fest, rechnet sie endgültig ab und verlangt zu viel Gezahltes zurück, ohne dass es auf Ihre Gutgläubigkeit ankommt.

Hier hilft der Einwand des guten Glaubens nicht, weil die Leistung von vornherein unter Vorbehalt stand. Wer eine vorläufige Bewilligung erhält, sollte das Wort „vorläufig” im Bescheid deshalb ernst nehmen und Rücklagen einplanen.

Vertrauensschutz: Wann Sie das Arbeitslosengeld behalten dürfen

Hier liegt der Punkt, den die meisten Bescheide verschweigen. Ein einmal bewilligter Betrag darf nicht beliebig zurückgefordert werden. Wer auf den Bescheid vertraut und das Geld für den laufenden Lebensunterhalt verbraucht hat, ist im Grundsatz geschützt. Die Agentur formuliert die Rückforderung gern, als sei sie zwingend. Das stimmt nur dann, wenn der Vertrauensschutz ausgeschlossen ist.

Kein Vertrauensschutz bei falschen Angaben

Ausgeschlossen ist er, wenn Sie die Überzahlung selbst verursacht haben: durch falsche oder unvollständige Angaben, durch das Verschweigen des Nebenverdienstes oder weil Sie wussten oder hätten wissen müssen, dass Ihnen das Geld nicht zusteht.

Wer dagegen jede Änderung korrekt gemeldet hat und die Agentur sich schlicht verrechnete, kann der Rückforderung den Verbrauch des Geldes entgegenhalten und muss es oft nicht erstatten.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Und hier wirkt eine Sonderregel, die viele unterschätzen: Für die Agentur für Arbeit schließt § 330 SGB III in den Vorwurfsfällen das Ermessen aus. Während eine andere Behörde abwägen dürfte, ob und wie weit sie zurückfordert, muss die Agentur bei vorwerfbarem Verhalten aufheben, auch rückwirkend.

Der Sachbearbeiter hat in diesen Fällen tatsächlich keinen Spielraum. Der Spielraum liegt woanders — nämlich bei der Frage, ob die Voraussetzungen für den Ausschluss des Vertrauensschutzes wirklich vorliegen. Wer hier ansetzt, kämpft nicht gegen das Ermessen, sondern gegen die Tatsachenbasis des Bescheids.

Aufhebungs- und Erstattungsbescheid: So wehren Sie sich richtig

Bevor die Agentur zurückfordern darf, muss sie Sie anhören. Sie erhalten Gelegenheit, sich zu äußern, bevor der Bescheid ergeht. Diese Anhörung ist kein Formalismus. Wer hier schon belegt, dass er den Nebenverdienst gemeldet hat oder dass die Berechnung nicht stimmt, kann den Bescheid verhindern, statt ihn später angreifen zu müssen.

Achten Sie auf die Frist

Kommt der Bescheid dennoch, läuft die wichtigste Frist sofort. Gegen Aufhebung und Erstattung können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen.

Wer die Begründung noch nicht fertig hat, legt zunächst fristwahrend und formlos Widerspruch ein und reicht die Begründung nach, am besten nach Einsicht in die Akte. Denn erst dort steht, von welchen Zahlen und Zeiträumen die Agentur überhaupt ausgeht.

Erstattungsansprüche verjähren

Zwei Punkte gehen regelmäßig unter. Erstens verjähren Erstattungsansprüche: Vier Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem der Bescheid bestandskräftig wurde, ist Schluss. Wer eine Forderung aus lange zurückliegenden Jahren erhält, prüft deshalb zuerst das Datum.

Härtefälle sind möglich

Zweitens ist die Höhe verhandelbar, auch wenn die Forderung dem Grunde nach besteht. Wer sie nicht auf einmal aufbringen kann, beantragt Ratenzahlung; in Härtefällen kommt ein teilweiser oder vollständiger Erlass in Betracht. Wer schweigt und einfach nicht zahlt, riskiert dagegen Mahnung und Vollstreckung.

Die Arbeitslosenversicherung ist knapp bei Kasse

Dass die Agentur schnell und vollständig zurückfordert, ist kein Zufall, sondern Linie. Die Arbeitslosenversicherung schreibt seit Jahren rote Zahlen, und jede nicht eingezogene Überzahlung belastet die Beitragsgemeinschaft; der gesetzlich ausgeschlossene Spielraum bei vorwerfbarem Verhalten ist der politische Ausdruck dieser Linie.

Entkräften Sie Vorwürfe von Anfang an

Wer jede Beschäftigung und jeden Euro Nebenverdienst sofort meldet, nimmt der Agentur die Grundlage für den Vorwurf der Bösgläubigkeit und sichert sich damit den Vertrauensschutz, der am Ende über Behalten oder Zurückzahlen entscheidet.

Häufige Fragen zur Rückforderung von Arbeitslosengeld

Muss ich Arbeitslosengeld zurückzahlen, wenn die Agentur sich verrechnet hat?

Nicht automatisch. Hat allein die Agentur den Fehler gemacht und haben Sie das Geld gutgläubig für den Lebensunterhalt ausgegeben, schützt Sie der Vertrauensschutz. Wichtig ist, dass Sie sich aktiv darauf berufen: Der Schutz wird nicht von selbst geprüft, sondern muss im Widerspruch vorgetragen und mit der Verwendung des Geldes belegt werden.

Wie lange kann die Agentur Arbeitslosengeld zurückfordern?

Für eine rückwirkende Aufhebung hat die Agentur ab Kenntnis der entscheidenden Tatsachen nur ein Jahr Zeit. Der Erstattungsanspruch selbst verjährt vier Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem der Bescheid bestandskräftig wurde. Taucht eine Forderung erst nach vielen Jahren auf, lohnt sich der Blick auf diese Fristen oft mehr als die Diskussion über die Sache selbst.

Muss ich während des Widerspruchs schon zahlen?

Ein Widerspruch hat hier aufschiebende Wirkung. Solange das Verfahren läuft, darf die Agentur die Forderung grundsätzlich nicht vollstrecken. Wer ganz sichergehen will, beantragt zusammen mit dem Widerspruch ausdrücklich, die Vollziehung des Bescheids auszusetzen, und vermeidet so eine Mahnung trotz laufenden Verfahrens.

Was passiert, wenn ich einen Nebenjob nicht gemeldet habe?

Dann droht nicht nur die Rückforderung, sondern auch der Vorwurf des Betrugs, weil eine Meldepflicht verletzt wurde. Wer die Meldung versäumt hat, sollte sie umgehend nachholen und das Versäumnis offenlegen. Eine späte Meldung ist immer noch besser als eine, die die Agentur selbst über Datenabgleich entdeckt.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: § 50 SGB X – Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen, Bundesministerium der Justiz: § 330 SGB III – Sonderregelungen für die Aufhebung von Verwaltungsakten, Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen zu §§ 45, 48 und 50 SGB X (Aufhebung, Rücknahme und Erstattung)