Für 21 Millionen Rentner 45 Prozent mehr Rente

Lesedauer 5 Minuten

Rund 21 Millionen Menschen beziehen in Deutschland eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Für sie klingen die aktuellen Modellrechnungen aus dem Rentenversicherungsbericht 2025 wie eine gute Nachricht: Bis 2039 sollen die Renten insgesamt um gut 45 Prozent steigen. Was steckt aber dahin?

DRV legt Rentenbericht vor

Der Rentenversicherungsbericht wird jährlich vorgelegt und zeichnet die Finanzentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung über 15 Jahre nach – im aktuellen Bericht also bis 2039. Im Mittelpunkt stehen Modellrechnungen zu Einnahmen und Ausgaben, zum Beitragssatz, zur Nachhaltigkeitsrücklage als Reserve sowie zum Sicherungsniveau vor Steuern, das umgangssprachlich häufig als „Rentenniveau“ bezeichnet wird.

Es handelt sich um Modellrechnungen unter Annahmen, nicht um eine Garantie. Die Bundesregierung betont selbst, dass diese Ergebnisse von der konjunkturellen Entwicklung und weiteren Faktoren abhängen und keine „Prognosen“ im engeren Sinn sind. Gleichzeitig gilt: Die Berechnungen orientieren sich am geltenden Recht und berücksichtigen Kabinettsbeschlüsse, im Bericht 2025 ausdrücklich auch das Rentenpaket 2025.

„45 Prozent mehr“ – was diese Zahl im Alltag für Rentnerinnen und Rentner bedeutet

Eine Gesamtsteigerung von gut 45 Prozent bis 2039 meint keinen einmaligen Sprung, sondern ein über viele Jahre aufaddiertes Wachstum. Um ein Gefühl für die Größenordnung zu bekommen, hilft eine einfache Übersetzung: Wer heute 1.200 Euro Bruttorente erhält, läge bei einem Plus von 45 Prozent rechnerisch bei rund 1.740 Euro Bruttorente, wenn man nur diese Gesamtsteigerung betrachtet.

Bei 1.500 Euro wären es etwa 2.175 Euro. Das wirkt spürbar – aber eben nur nominal, also in Eurobeträgen, die erst im Zusammenspiel mit Preisen, Abgaben und Steuern eine Aussage über den Lebensstandard erlauben.

Genau hier entsteht häufig ein Missverständnis: Steigende Renten bedeuten nicht automatisch, dass die Kaufkraft in gleichem Ausmaß wächst. Ob sich Rentnerinnen und Rentner real mehr leisten können, hängt davon ab, wie schnell die Preise steigen und wie sich Abzüge entwickeln.

Warum Renten regelmäßig steigen – und wovon die Höhe abhängt

Die gesetzliche Rente ist so konstruiert, dass Rentnerinnen und Rentner grundsätzlich an der Lohnentwicklung teilhaben. Technisch geschieht das über den „aktuellen Rentenwert“, der angibt, wie viel ein Entgeltpunkt monatlich wert ist. Dieser Rentenwert wird in der Regel zum 1. Juli eines Jahres angepasst. Seit der vollständigen Angleichung der Rentenwerte in Ost und West gilt die Anpassung bundesweit einheitlich.

Die Höhe der jährlichen Anpassung entsteht nicht aus politischem Wohlwollen, sondern folgt einer gesetzlichen Berechnungslogik, in die vor allem die Lohnentwicklung einfließt. Politik greift jedoch an bestimmten Stellen ein, etwa wenn – wie in den vergangenen Jahren – ein bestimmtes Sicherungsniveau vor Steuern abgesichert werden soll. Im Rentenversicherungsbericht 2025 wird genau diese Absicherung bis 2031 als wirkender Faktor beschrieben: Das Sicherungsniveau vor Steuern bleibt demnach bis 2031 bei 48 Prozent und sinkt danach bis 2039 auf rund 46,3 Prozent.

Das zeigt schon: Selbst wenn die Rentenbeträge weiter wachsen, kann das Rentenniveau im Verhältnis zu den Löhnen langfristig leicht nachgeben. Beides ist kein Widerspruch, sondern eine Frage der Perspektive: Es geht einmal um Eurobeträge der Renten und einmal um das Verhältnis einer Standardrente zum Durchschnittslohn.

Die nächste Rentenerhöhung: Juli 2026 mit voraussichtlich 3,7 Prozent

Besonders greifbar wird das Thema beim nächsten Anpassungstermin. Für den 1. Juli 2026 steht nach den derzeitigen Zahlen ein Plus von rund 3,7 Prozent im Raum. Entscheidend ist: Das ist noch nicht endgültig. Die konkrete Höhe wird üblicherweise per Verordnung festgelegt, wenn die maßgeblichen Daten zur Lohnentwicklung vollständig vorliegen; das geschieht regelmäßig im Frühjahr des jeweiligen Jahres.

Was heißt das praktisch? Eine Bruttorente von 1.000 Euro würde bei 3,7 Prozent um 37 Euro steigen. Bei 1.500 Euro wären es 55,50 Euro. Gleichzeitig verändert sich damit auch der Rentenwert je Entgeltpunkt.

Nach der Rentenanpassung 2025 liegt dieser Wert seit dem 1. Juli 2025 bei 40,79 Euro; ein Plus von 3,7 Prozent würde rechnerisch zu gut 42 Euro führen. Solche Zahlen machen die Mechanik der Rentenanpassung anschaulich – sie ersetzen aber nicht den Blick auf das, was am Monatsende netto tatsächlich ankommt.

Kaufkraft entscheidet sich nicht am Bruttobetrag

Ob Rentnerinnen und Rentner real profitieren, hängt von mehreren Stellschrauben ab. Eine davon ist die Inflation. Wenn Renten stärker steigen als die Preise, wächst die Kaufkraft. Für 2025 wurde das bereits so begründet: Die Renten stiegen zum 1. Juli 2025 um 3,74 Prozent, während in den zugrunde gelegten Wirtschaftsannahmen für die Preisentwicklung ein niedrigerer Wert erwartet wurde.

Für 2026 wird in öffentlichen Einschätzungen ebenfalls damit argumentiert, dass ein Plus von rund 3,7 Prozent bei einer moderaten Inflationsrate einen realen Zuwachs bedeuten kann.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Der Weg von „brutto“ zu „netto“ ist bei Renten oft länger, als viele erwarten. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung mindern die Auszahlung, je nach Versicherungsstatus und Konstellation. Zusätzlich kann eine höhere Rente dazu führen, dass mehr Menschen steuerpflichtig werden oder dass der steuerpflichtige Anteil der Rente stärker ins Gewicht fällt.

Besonders sensibel ist das bei Haushalten mit kleiner Rente, die ergänzende Leistungen erhalten: Steigt die Rente, kann das zwar die Lage stabilisieren, es kann aber auch dazu führen, dass Wohngeld oder Grundsicherung sinken. Das Plus verteilt sich also nicht bei allen gleichermaßen als frei verfügbares Extra.

Beitragssatz: Für Beschäftigte bleibt es vorerst ruhig – danach wird es teurer

Der Rentenversicherungsbericht 2025 enthält nicht nur Aussagen für Rentenbeziehende, sondern auch für Beitragszahlende. Eine verbreitete Lesart lautet derzeit: „Arbeitnehmer müssen nicht mehr einzahlen.“

Das trifft so nicht zu. Richtig ist: Der Beitragssatz soll nach den Modellrechnungen bis 2027 stabil bei 18,6 Prozent bleiben, also nicht steigen. Beschäftigte und Arbeitgeber tragen diesen Satz weiterhin jeweils zur Hälfte, und an dieser grundsätzlichen Finanzierung ändert sich dadurch nichts.

Die Entlastung ist allerdings befristet. Ab 2028 wird in den Modellrechnungen ein Sprung auf 19,8 Prozent erwartet. Für 2030 werden 20,1 Prozent genannt, und bis 2039 soll der Beitragssatz auf etwa 21,2 Prozent anwachsen.

Für Beschäftigte bedeutet das über die Jahre eine spürbare Veränderung der Abgabenlast, auch wenn sie nicht allein tragen, sondern Arbeitgeber die Hälfte mitfinanzieren. Für Unternehmen ist es zugleich ein Kostenfaktor, der Lohnpolitik und Wettbewerbsfähigkeit berühren kann.

Warum die Rentenkasse derzeit mehr Luft hat: die Nachhaltigkeitsrücklage

Ein Grund für die zunächst stabile Beitragsphase liegt in der Nachhaltigkeitsrücklage, also der Reserve der Rentenversicherung. Der Rentenversicherungsbericht 2025 beziffert sie für Ende 2025 auf rund 41,5 Milliarden Euro. In der Logik der Rentenfinanzen ist das viel Geld – und zugleich ein Wert, der in einem klar definierten System eine Rolle spielt.

Die Rücklage soll Schwankungen ausgleichen und kurzfristige Finanzierungslücken überbrücken, ohne dass sofort am Beitragssatz gedreht werden muss. Für die Beitragssatzsteuerung gibt es dabei einen Korridor, der in Monatsausgaben gemessen wird. Der Bericht nennt für Ende 2025 rund 1,39 Monatsausgaben.

Das liegt nahe an der oberen Marke, bei der in der Systematik grundsätzlich eine Anpassung des Beitragssatzes in den Blick gerät, erklärt aber, warum kurzfristig keine Erhöhung nötig erscheint: Die Einnahmen entwickeln sich derzeit besser als früher erwartet.

Diese Reserve ist dennoch kein Freifahrtschein für die kommenden Jahrzehnte. Sie dämpft Ausschläge, sie löst aber nicht das strukturelle Problem, das spätestens in den 2030er Jahren größer wird.

Die demografische Belastung kommt zeitversetzt – und prägt die 2030er Jahre

Der eigentliche Druck auf die Rentenfinanzen entsteht, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in großer Zahl in den Ruhestand wechseln. Dann steigt die Zahl der Rentenbeziehenden schneller als die Zahl der Beitragszahlenden. Genau dieser Übergang wird häufig als Hauptgrund genannt, weshalb Beitragssätze nach 2027 deutlich zulegen sollen.

In den Modellrechnungen ist das bereits eingepreist: Die Phase stabiler Beiträge endet, sobald die Ausgaben stärker wachsen als die Einnahmen und die Rücklage nicht mehr ausreicht, um das System ohne Beitragssatzanpassungen zu stabilisieren.

Brisant wird das, weil jede Entscheidung entlang dieser Linie Verteilungsfragen berührt. Höhere Beiträge belasten Arbeitseinkommen, höhere Bundeszuschüsse belasten den Haushalt, strukturelle Reformen berühren Rentenansprüche und Lebensarbeitszeit. Der Rentenversicherungsbericht liefert für diese Debatten Material, ersetzt aber nicht die politischen Entscheidungen.

Fazit: Ein Rentenplus ist wahrscheinlich

Die Botschaft des Rentenversicherungsberichts 2025 lässt sich in zwei Sätzen zusammenfassen, ohne falsche Erwartungen zu wecken. Erstens: Nach geltender Rechtslage und den unterstellten Annahmen steigen die Renten bis 2039 deutlich, im Bericht ist von gut 45 Prozent die Rede. Zweitens: Diese Entwicklung hat ihren Preis, denn ab 2028 sollen die Beiträge wachsen, und langfristig wird das Rentenniveau im Verhältnis zu den Löhnen trotz steigender Rentenbeträge leicht nachgeben.

Für Rentnerinnen und Rentner ist das zunächst eine beruhigende Perspektive: Die gesetzliche Rente bleibt dynamisch und folgt der Lohnentwicklung. Für Beschäftigte ist es eine Erinnerung daran, dass Stabilität in der Sozialversicherung selten dauerhaft ist. Und für die Politik bleibt die Aufgabe, die Balance zwischen Lebensstandard im Alter, Beitragslast und Bundeshaushalt so zu steuern, dass Vertrauen nicht nur kurzfristig, sondern über Jahrzehnte trägt.

Quellen: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS): Pressemitteilung „Bundeskabinett beschließt Rentenversicherungsbericht 2025“ vom 19. November 202, Bundesregierung: „Rentenbericht 2025 im Kabinett – Ausblick auf die Entwicklung der Renten“ vom 19. November 2025.

Deutsche Rentenversicherung Bund: Meldung „Rentenanpassung 2025: Wieder deutliche Rentensteigerung“ vom 6. März 2025 (u. a. Rentenwert 40,79 Euro; rund 21 Millionen Rentenbeziehende).