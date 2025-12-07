Ruhestand mit 63 und dann in Rente mit 65 ohne Abschlag

Lesedauer 8 Minuten

Viele Beschäftigte, die mit 63 aus dem Job aussteigen möchten, rechnen mit einer scheinbar sauberen Brücke: zwei Jahre Arbeitslosengeld I beziehen und anschließend mit 65 ohne Rentenabschläge in die Altersrente gehen. In der Praxis scheitert dieses Modell jedoch häufig nicht am Arbeitslosengeld selbst, sondern an Details im Rentenrecht und an Sperr- oder Ruhenszeiträumen bei der Agentur für Arbeit.

Besonders heikel wird es, wenn die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren erst mithilfe der letzten beiden Jahre erreicht werden soll. Aber wer alles richtig macht, kann dieses Ziel sauber erreichen. Wir erklären wie.

„Rente mit 63“ ist ein Etikett – entscheidend ist Ihr Geburtsjahr

Umgangssprachlich wird die Altersrente für besonders langjährig Versicherte oft „Rente mit 63“ genannt. Das führt schnell in die Irre, weil sie längst nicht mehr für alle mit 63 erreichbar ist. Die Altersgrenze steigt je nach Geburtsjahrgang stufenweise an; wer 1964 oder später geboren ist, kann diese Rentenart bei erfüllten 45 Jahren grundsätzlich erst mit 65 beziehen.

Damit steht und fällt das Brückenmodell „63 bis 65“ mit einer Frage, die viele zu spät stellen: Sind die 45 Jahre bereits vor dem geplanten Ausstieg vollständig, oder sollen die letzten 24 Monate – ganz oder teilweise – erst noch über Arbeitslosengeldzeiten dazukommen?

Die 45 Jahre: Warum gerade die letzten zwei Jahre so gefährlich sind

Die Deutsche Rentenversicherung zählt für die 45 Jahre bestimmte Zeiten zusammen, vor allem Pflichtbeiträge aus Beschäftigung, Kindererziehung und Pflege. Zeiten, die auf Leistungen der Agentur für Arbeit beruhen, werden aber in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn nur unter engen Voraussetzungen berücksichtigt.

Wer in diesem Zeitraum Arbeitslosengeld erhält, kann diese Monate für die 45 Jahre grundsätzlich nur dann angerechnet bekommen, wenn die Arbeitslosigkeit durch Insolvenz oder eine vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers ausgelöst wurde.

Das ist der Punkt, an dem der verbreitete Plan „mit 63 raus und dann 24 Monate ALG I“ besonders häufig kollidiert. Denn wenn der Rentenbeginn mit 65 vorgesehen ist, liegen die zwei Jahre Arbeitslosigkeit genau in dem Zeitfenster, in dem diese Monate bei der 45-Jahres-Wartezeit regelmäßig nicht zählen.

Wer also bei 43 Jahren und ein paar Monaten steht und glaubt, mit ALG I bequem „auf 45 aufzufüllen“, erlebt im schlimmsten Fall, dass der Anspruch auf die abschlagsfreie Rente im letzten Moment wegbricht.

Umgekehrt gilt: Wer die 45 Jahre bereits vor dem 63. Geburtstag tatsächlich voll hat, hat das größte Risiko bereits entschärft. Dann geht es weniger um das Erreichen der Wartezeit, sondern vor allem um die Frage, ob und wie Arbeitslosengeld ohne unnötige Kürzungen, Sperrzeiten oder Ruhenszeiträume genutzt werden kann.

Zwei Jahre Arbeitslosengeld I gibt es nicht automatisch

Die oft genannten 24 Monate Arbeitslosengeld I sind an Bedingungen geknüpft. Die Höchstdauer wird in der Regel erst ab einem Alter von 58 Jahren erreicht und setzt außerdem lange Versicherungszeiten in der Arbeitslosenversicherung voraus, typischerweise 48 Monate Versicherungspflicht innerhalb bestimmter Rahmenfristen. Das ist bei vielen langjährig Beschäftigten zwar erfüllt, sollte aber nicht nur vermutet, sondern konkret geprüft werden.

Wer die Voraussetzungen nicht erfüllt, kann deutlich kürzer Anspruch haben, und dann reißt die Brücke zur Rente schnell. Gerade bei einem geplanten Ausstieg ohne neuen Job ist das kein Detail, sondern kann Monate ohne Leistung bedeuten.

Sperrzeit: Wenn der Ausstieg „freiwillig“ wirkt

Die nächste Hürde ist die Sperrzeit. Wer selbst kündigt oder einen Aufhebungsvertrag unterschreibt, riskiert eine Sperrzeit wegen „Arbeitsaufgabe“. Das Gesetz nennt für diesen Fall typischerweise zwölf Wochen. In dieser Zeit wird kein Arbeitslosengeld gezahlt, und die Sperrzeit kann die Gesamtdauer des Anspruchs verkürzen.

Die entscheidende Fallfrage lautet in der Praxis nicht „Eigenkündigung oder Aufhebungsvertrag?“, sondern ob die Agentur für Arbeit einen wichtigen Grund anerkennt.

Es gibt Konstellationen, in denen trotz Aufhebungsvertrag keine Sperrzeit eintritt, etwa wenn eine betriebsbedingte Kündigung konkret drohte und die Vereinbarung diese Kündigung lediglich nachvollziehbar vorwegnimmt. Dass „Aufhebungsvertrag immer Sperrzeit“ ein verbreiteter Rechtsirrtum ist, betonen auch Arbeitnehmervertretungen.

Wer aber schlicht „früher raus“ möchte, ohne dass eine arbeitgeberseitige Kündigungslage oder ein anderer anerkannter Grund nachweisbar ist, steht schnell im Sperrzeit-Risiko. Für das Brückenmodell ist das besonders unerquicklich: Drei Monate ohne Zahlung bedeuten entweder eine Finanzierungslücke oder die Notwendigkeit, den Ausstieg zeitlich anders zu legen.

Es gibt zudem weitere Sperrzeitfallen, die weniger bekannt sind: Wer sich zu spät arbeitssuchend meldet, kann ebenfalls eine Sperrzeit bekommen. Gerade bei einem geplanten Ausstieg ist das vermeidbar, wenn die Fristen ernst genommen werden.

Ruhenszeit: Wenn Geld fließt, aber der Anspruch pausiert

Neben der Sperrzeit gibt es das „Ruhen“ des Anspruchs. Das ist kein Vorwurf an die betroffene Person, sondern eine Rechtsfolge bestimmter Zahlungen oder Vertragsgestaltungen. Eine typische Konstellation ist die Urlaubsabgeltung nach Ende des Arbeitsverhältnisses: Für Zeiten, für die noch Arbeitsentgelt zusteht oder Urlaub ausgezahlt wird, kann der Anspruch auf Arbeitslosengeld ruhen.

Noch häufiger betrifft es Abfindungen und Aufhebungsverträge. Wenn das Arbeitsverhältnis ohne Einhaltung einer der ordentlichen Kündigungsfrist entsprechenden Frist beendet wird und eine Entlassungsentschädigung gezahlt wird, kann der Arbeitslosengeldanspruch bis zu dem Zeitpunkt ruhen, zu dem das Arbeitsverhältnis bei Einhaltung der Frist geendet hätte.

Das steht in § 158 SGB III und ist einer der Gründe, weshalb das „Abfindungspaket“ beim geplanten Ausstieg sorgfältig gestaltet werden muss.

Für Menschen, die exakt zwei Jahre bis zur Rente überbrücken wollen, ist das praktisch dieselbe Wirkung wie eine Sperrzeit: Der Zahlungseinstieg verschiebt sich nach hinten, und die finanzielle Planung gerät ins Wanken.

Krankenversicherung und Rentenbeiträge: Nicht nur die Auszahlung zählt

Wer Arbeitslosengeld erhält, ist in der Regel kranken- und pflegeversichert; die Beiträge werden grundsätzlich von der Bundesagentur für Arbeit getragen. Das gilt nach Angaben von Krankenkassen auch dann, wenn wegen einer Sperrzeit zunächst kein Arbeitslosengeld ausgezahlt wird, wobei Details je nach Versicherungsstatus abweichen können, etwa bei privater Krankenversicherung.

Für das Rentenziel „45 Jahre“ ersetzt das aber keine genaue Wartezeitplanung. Denn selbst wenn während des Bezugs Beiträge fließen oder Zeiten gespeichert werden, greift bei der 45-Jahres-Rente die besondere Einschränkung für die letzten zwei Jahre vor Rentenbeginn. Ein lückenloser Krankenversicherungsschutz ist wichtig, löst aber nicht automatisch das Problem der rentenrechtlichen Anrechenbarkeit.

Was passiert, wenn die 45 Jahre am Ende doch nicht erfüllt sind?

Wenn die 45 Jahre nicht rechtzeitig voll werden, ist die abschlagsfreie Rente mit 65 nach dieser Rentenart nicht erreichbar. Dann rückt oft die Altersrente für langjährig Versicherte nach 35 Jahren in den Blick. Diese kann zwar schon ab 63 beginnen, dann aber grundsätzlich mit Abschlägen, die dauerhaft bleiben. Die Deutsche Rentenversicherung nennt als Richtwert 0,3 Prozent Abschlag pro Monat des vorzeitigen Bezugs.

Genau hier steckt ein verbreiteter Denkfehler in vielen „Brücken“-Plänen: Wer die abschlagsfreie Variante verfehlt, steht nicht automatisch bei „gleich viel Geld, nur andere Schublade“, sondern muss häufig zwischen späterem Rentenbeginn, geringerer Monatsrente oder einem anderen Übergangsszenario wählen.

Warum eine saubere Prüfung vor dem Ausstieg Bares wert ist

Wer dieses Modell ernsthaft plant, sollte nicht mit groben Daumenregeln arbeiten, sondern die eigenen Versicherungszeiten schriftlich klären.

Auf Rentenseite bedeutet das, die Zeiten im Versicherungskonto zu prüfen und die 45-Jahres-Wartezeit nicht nur „gefühlt“, sondern rechnerisch sicher zu haben, bevor der letzte Schritt erfolgt. Die Deutsche Rentenversicherung verweist dafür auch auf die ausführliche Rentenauskunft und eigene Rechentools.

Auf Arbeitslosengeldseite geht es darum, die voraussichtliche Anspruchsdauer, mögliche Sperrzeitrisiken und Ruhensgründe bereits vor Vertragsunterzeichnung oder Eigenkündigung zu bewerten. Wer hier erst reagiert, wenn der Bescheid kommt, hat oft kaum noch Gestaltungsspielraum.

Praxisbeispiel: Ausstieg mit 63, zwei Jahre ALG I, abschlagsfreie Rente mit 65 – und warum es oft klemmt

Nehmen wir den Fall von „Herrn M.“ (Jahrgang 1964). Er plant, mit 63 sein Arbeitsverhältnis zu beenden, anschließend 24 Monate Arbeitslosengeld I zu beziehen und dann mit 65 ohne Abschläge in die Altersrente für besonders langjährig Versicherte zu wechseln. Für Jahrgänge ab 1964 liegt diese Altersgrenze bei 65 Jahren.

Die entscheidende Frage ist, ob Herr M. die 45 Versicherungsjahre bereits vor Beginn der Arbeitslosigkeit erfüllt – denn Monate mit Arbeitslosengeld in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn werden bei den „45 Jahren“ grundsätzlich nur in der seltenen Ausnahme berücksichtigt, dass die Arbeitslosigkeit Folge einer Insolvenz oder vollständigen Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers ist.

Schritt 1: Prüfung der 45 Jahre als Monatsrechnung

Herr M. möchte am 01.09.2029 (pünktlich zum 65. Geburtstag) in die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren wechseln. Damit umfasst das „letzte-Zwei-Jahre“-Zeitfenster den Zeitraum 01.09.2027 bis 31.08.2029.

Zum Zeitpunkt der geplanten Beendigung des Arbeitsverhältnisses am 31.08.2027 stellt sich sein Rentenkonto in unserem Beispiel so dar: anrechenbare Zeiten für die 45 Jahre ergeben 44 Jahre und 8 Monate.

Die Rechnung in Monaten ist hier die sauberste Sprache:

45 Jahre entsprechen 45 × 12 = 540 Monaten. 44 Jahre und 8 Monate entsprechen (44 × 12) + 8 = 528 + 8 = 536 Monaten.

Es fehlen also 540 − 536 = 4 Monate.

Herr M. ist damit am 31.08.2027 noch nicht „bei 45 Jahren“. Er wollte diese fehlenden vier Monate über den geplanten Bezug von Arbeitslosengeld I „aufsammeln“. Genau das scheitert in der Standardkonstellation, weil der ALG-I-Bezug vollständig in den letzten zwei Jahren vor dem geplanten Rentenbeginn liegt und dort in aller Regel nicht für die 45 Jahre zählt.

Folge: Herr M. erreicht trotz zweijährigem ALG-I-Bezug rechnerisch weiterhin nur 536 Monate und verfehlt die Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit 65.

Schritt 2: Was das finanziell beim Arbeitslosengeld bedeutet – mit Sperrzeit eingepreist

Herr M. hat zuletzt ein pauschaliertes Netto von 2.500 Euro im Monat (vereinfachende Annahme für dieses Beispiel). Ohne Kind beträgt das Arbeitslosengeld I typischerweise 60 Prozent des Leistungsentgelts, mit Kind 67 Prozent.

Ohne Kind läge das monatliche ALG I dann näherungsweise bei 2.500 × 0,60 = 1.500 Euro. Bei einem „glatten“ Anspruch über 24 Monate ergäbe das 24 × 1.500 = 36.000 Euro.

Jetzt die häufige Stolperfalle: Herr M. unterschreibt einen Aufhebungsvertrag, weil er „einfach raus“ möchte, ohne dass ein anerkannter wichtiger Grund vorliegt. Dann droht eine Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe; die Regeldauer beträgt zwölf Wochen.

Zwölf Wochen sind näherungsweise drei Monate ohne Auszahlung. Dann würden im Brückenzeitraum bis 65 nicht 24, sondern nur rund 21 Monate tatsächlich ausgezahlt, was in diesem Beispiel 21 × 1.500 = 31.500 Euro entspricht. Zusätzlich kann eine Sperrzeit die Anspruchsdauer verkürzen; das macht die finanzielle Lücke in der Praxis oft noch größer als allein die „drei Monate ohne Geld“.

Schritt 3: Ruhenszeit bei Abfindung und verkürzter Kündigungsfrist – wann der Start weiter nach hinten rutscht

Herr M. vereinbart im Aufhebungsvertrag außerdem, dass das Arbeitsverhältnis drei Monate früher endet, als es bei Einhaltung der arbeitgeberseitigen Kündigungsfrist geendet hätte, und erhält dafür eine Abfindung. Unter diesen Voraussetzungen kann der Anspruch auf Arbeitslosengeld ruhen, was den Beginn der Zahlung nach hinten schiebt. Maßgeblich ist § 158 SGB III; die Bundesagentur für Arbeit beschreibt das Ruhen bei Entlassungsentschädigungen ebenfalls in ihrem Merkblatt.

Wichtig für die Brückenlogik: Beim Ruhen wird der Zahlungsbeginn hinausgeschoben, die Anspruchsdauer wird dadurch typischerweise nicht „verbraucht“, aber die Monate bis zur Rente werden knapper.

Schritt 4: Wenn die 45 Jahre verfehlt werden – wie groß der Abschlag in der Ausweichrente sein kann

Da Herr M. die 45 Jahre nicht erreicht, kann er die abschlagsfreie Rente mit 65 nach dieser Rentenart nicht nehmen. Sehr oft bleibt dann nur die Altersrente für langjährig Versicherte (ab 35 Jahren) als Alternative, die zwar vorzeitig möglich ist, aber mit Abschlägen. Die Deutsche Rentenversicherung nennt hier 0,3 Prozent Abschlag pro Monat des vorzeitigen Rentenbeginns, insgesamt bis zu 14,4 Prozent, wenn ab 63 statt später begonnen wird.

Angenommen, Herrn M. stünde bei einem abschlagsfreien Beginn die (vereinfachte) monatliche Bruttorente von 2.000 Euro zu. Beginnt er stattdessen zwei Jahre früher, wären das 24 Monate × 0,3 Prozent = 7,2 Prozent Abschlag. Dann läge die Rente rechnerisch bei 2.000 × (1 − 0,072) = 2.000 × 0,928 = 1.856 Euro. Das sind 144 Euro weniger im Monat, dauerhaft.

Wie der Plan im Beispiel dennoch „reparierbar“ wäre – ohne die Ausnahme zu brauchen

Herr M. müsste die fehlenden vier Monate nicht mit Arbeitslosengeld, sondern vor Eintritt in die Arbeitslosigkeit erreichen. Praktisch hieße das: Er arbeitet nicht bis 31.08.2027, sondern vier Monate länger, also bis 31.12.2027. Dann stünde er zum Jahresende bei 45 Jahren, und die anschließenden ALG-I-Monate wären für die 45 Jahre nicht mehr entscheidend, weil das Ziel bereits erreicht ist.

Dass dadurch nicht mehr 24, sondern nur noch 20 Monate bis zum 65. Geburtstag überbrückt werden, ist dann keine Katastrophe – sofern Anspruchsdauer, Sperrzeitrisiken und Ruhenszeiten vorher so gestaltet werden, dass die Zahlungsmonate tatsächlich in den Zeitraum passen.

Fazit: Die Brücke ist möglich – aber sie trägt nur mit sauberer Planung

Zwei Jahre Arbeitslosengeld I als Übergang in eine abschlagsfreie Rente mit 65 können funktionieren, aber nur, wenn mehrere Zahnräder ineinandergreifen.

Die größte Stolperfalle ist die 45-Jahres-Wartezeit in Verbindung mit der Sonderregel für die letzten zwei Jahre vor Rentenbeginn, die Arbeitslosengeldzeiten meist ausnimmt und nur bei Insolvenz oder vollständiger Betriebsaufgabe anders bewertet.

Hinzu kommen Sperrzeiten bei selbst herbeigeführter Arbeitslosigkeit und Ruhenszeiträume durch Vertragsgestaltung, Urlaubsabgeltung oder Abfindungen. Wer den Ausstieg plant, sollte deshalb nicht nur die Rentenabschläge im Blick haben, sondern die Übergangsphase rechtlich und rechnerisch so durchprüfen, dass am Ende keine ungewollte Lücke entsteht.