Rente für Jahrgang 1960 bis 1970: Dein Rentenbeginn auf den Monat genau ausgerechnet

Mit 63, 65 oder 67 in Rente: Diese Altersangaben reichen für die persönliche Planung nicht aus. Wer zwischen 1960 und 1970 geboren wurde, muss auch den Geburtsmonat, den Geburtstag und die passende Rentenart berücksichtigen.

Besonders leicht entsteht ein Fehler, wenn das Jahr des runden Geburtstags mit dem ersten Rentenjahr gleichgesetzt wird. Bei einem Geburtstag im Dezember kann die Altersrente erst im Januar des Folgejahres beginnen.

1960 bis 1963: Die Altersgrenze steigt in Zweimonatsschritten

Für den Jahrgang 1960 liegt die Regelaltersgrenze bei 66 Jahren und vier Monaten, für die folgenden drei Jahrgänge steigt sie jeweils um zwei Monate. Ab Jahrgang 1964 sind es nach § 235 SGB VI und § 35 SGB VI einheitlich 67 Jahre.

Für die Regelaltersrente genügt grundsätzlich die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren. Wer früher beginnen möchte, braucht einen anderen Rentenzugang und die dafür vorgeschriebenen Versicherungszeiten.

Geburtsjahr Regelaltersgrenze Abschlagsfrei nach 45 Versicherungsjahren Abschlag beim Start mit 63 nach 35 Versicherungsjahren 1960 66 Jahre, 4 Monate 64 Jahre, 4 Monate 12,0 % 1961 66 Jahre, 6 Monate 64 Jahre, 6 Monate 12,6 % 1962 66 Jahre, 8 Monate 64 Jahre, 8 Monate 13,2 % 1963 66 Jahre, 10 Monate 64 Jahre, 10 Monate 13,8 % 1964 67 Jahre 65 Jahre 14,4 % 1965 67 Jahre 65 Jahre 14,4 % 1966 67 Jahre 65 Jahre 14,4 % 1967 67 Jahre 65 Jahre 14,4 % 1968 67 Jahre 65 Jahre 14,4 % 1969 67 Jahre 65 Jahre 14,4 % 1970 67 Jahre 65 Jahre 14,4 %

Die Abschläge in der letzten Spalte gelten für den frühestmöglichen Beginn der Altersrente für langjährig Versicherte mit 63 Jahren. Bei einem späteren Beginn dieser Rentenart fällt die Kürzung entsprechend geringer aus.

Warum der Geburtstag noch nicht der Rentenbeginn ist

Eine Altersrente beginnt grundsätzlich am ersten Tag des Monats, zu dessen Beginn alle Voraussetzungen erfüllt sind. Wird die erforderliche Altersgrenze im Laufe eines Monats erreicht, startet die Rente deshalb regelmäßig erst am ersten Tag des Folgemonats.

Wer am ersten Tag eines Monats geboren ist, kann bei ansonsten erfüllten Voraussetzungen einen Monat früher beginnen als in den folgenden Tabellen angegeben. Das Lebensalter wird rechtlich bereits mit Ablauf des Vortags vollendet; die Deutsche Rentenversicherung erläutert diese Sonderregel zu § 99 SGB VI.

Wer beispielsweise am 15. Mai 1961 geboren wurde, erreicht die Regelaltersgrenze von 66 Jahren und sechs Monaten im November 2027 und kann regulär ab 1. Dezember 2027 Rente beziehen. Bei einer Geburt am 1. Mai 1961 ist der entsprechende Beginn bereits der 1. November 2027.

Jahrgänge 1960 bis 1963: Der reguläre Rentenstart nach Geburtsmonat

Die folgende Tabelle nennt den frühestmöglichen Beginn der Regelaltersrente bei erfüllter Wartezeit und rechtzeitigem Antrag. Sie gilt für Geburtstage vom zweiten bis zum letzten Tag des jeweiligen Monats; für Geburtstage am Monatsersten liegt der Beginn jeweils einen Monat früher.

Geburtsmonat Jahrgang 1960 Jahrgang 1961 Jahrgang 1962 Jahrgang 1963 Januar 01.06.2026 01.08.2027 01.10.2028 01.12.2029 Februar 01.07.2026 01.09.2027 01.11.2028 01.01.2030 März 01.08.2026 01.10.2027 01.12.2028 01.02.2030 April 01.09.2026 01.11.2027 01.01.2029 01.03.2030 Mai 01.10.2026 01.12.2027 01.02.2029 01.04.2030 Juni 01.11.2026 01.01.2028 01.03.2029 01.05.2030 Juli 01.12.2026 01.02.2028 01.04.2029 01.06.2030 August 01.01.2027 01.03.2028 01.05.2029 01.07.2030 September 01.02.2027 01.04.2028 01.06.2029 01.08.2030 Oktober 01.03.2027 01.05.2028 01.07.2029 01.09.2030 November 01.04.2027 01.06.2028 01.08.2029 01.10.2030 Dezember 01.05.2027 01.07.2028 01.09.2029 01.11.2030

Wer die Voraussetzungen für die Altersrente nach 45 Versicherungsjahren rechtzeitig erfüllt, kann bei diesen vier Jahrgängen genau zwei Jahre vor dem genannten Termin abschlagsfrei beginnen. Für eine im September 1962 geborene Person bedeutet das beispielsweise: regulär ab 1. Juni 2029, nach 45 anrechenbaren Versicherungsjahren bereits ab 1. Juni 2027.

Jahrgänge 1964 bis 1970: Der Monat nach dem Geburtstag entscheidet

Ab Jahrgang 1964 entfallen die zusätzlichen Altersmonate: Die Regelaltersrente ist mit 67 möglich, die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Versicherungsjahren mit 65. Die Altersrente nach 35 Versicherungsjahren kann frühestens mit 63 beginnen, dann mit einem dauerhaften Abschlag von 14,4 Prozent.

Für Geburtstage vom zweiten bis zum letzten Monatstag beginnt die jeweilige Rente im Monat nach dem 63., 65. oder 67. Geburtstag. Die Tabelle zeigt die Spanne vom frühesten Start bei einer Geburt im Januar bis zum spätesten Start bei einer Geburt im Dezember, jeweils als Monat/Jahr.

Geburtsjahr Ab 63 mit Abschlag: 35 Versicherungsjahre Ab 65 ohne Abschlag: 45 Versicherungsjahre Regelaltersrente ab 67 1964 02/2027–01/2028 02/2029–01/2030 02/2031–01/2032 1965 02/2028–01/2029 02/2030–01/2031 02/2032–01/2033 1966 02/2029–01/2030 02/2031–01/2032 02/2033–01/2034 1967 02/2030–01/2031 02/2032–01/2033 02/2034–01/2035 1968 02/2031–01/2032 02/2033–01/2034 02/2035–01/2036 1969 02/2032–01/2033 02/2034–01/2035 02/2036–01/2037 1970 02/2033–01/2034 02/2035–01/2036 02/2037–01/2038

Auch hier gilt: Bei einer Geburt am Monatsersten verschiebt sich der jeweilige Start um einen Monat nach vorn. Für einen Geburtstag im März steht der reguläre Beginn beispielsweise am 1. April des Jahres an, in dem das 67. Lebensjahr vollendet wird.

Wer am 20. Dezember 1964 geboren wurde, kann regulär ab 1. Januar 2032 beginnen. Nach 45 anrechenbaren Versicherungsjahren wäre der abschlagsfreie Start ab 1. Januar 2030 möglich, nach 35 Versicherungsjahren der vorzeitige Beginn ab 1. Januar 2028 mit 14,4 Prozent Abschlag.

Weitere Einzelheiten zu den Rentenzugängen erläutert gegen-hartz.de im Beitrag über das Renteneintrittsalter der Jahrgänge 1964 bis 1972.

35 Versicherungsjahre: Früher beginnen, lebenslang weniger erhalten

Der Zugang ab 63 nach mindestens 35 Versicherungsjahren folgt aus § 36 SGB VI und den Übergangsregelungen. Für jeden Monat vor dem abschlagsfreien Beginn werden nach § 77 SGB VI grundsätzlich 0,3 Prozent abgezogen.

Diese Kürzung endet nicht mit dem Erreichen der Regelaltersgrenze. Wer zusätzlich früher ganz aus dem Arbeitsleben ausscheidet, erwirbt regelmäßig auch weniger weitere Rentenansprüche als bei fortgesetzter versicherungspflichtiger Beschäftigung.

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Die 35 Jahre bestehen nicht ausschließlich aus Arbeitsjahren mit Pflichtbeiträgen; auch andere anerkannte rentenrechtliche Zeiten können mitzählen. Warum dafür keine 45 Jahre erforderlich sind, erklärt der Beitrag „Rente mit 63 ohne 45 Versicherungsjahre?“.

45 Versicherungsjahre: Das Mindestalter bleibt bestehen

Auch wer seine 45 Versicherungsjahre schon mit 62 oder 63 vollständig hat, erhält dadurch noch keinen beliebig vorziehbaren Anspruch. Zusätzlich muss die Altersgrenze für besonders langjährig Versicherte nach § 236b SGB VI beziehungsweise § 38 SGB VI erreicht sein.

Diese Rentenart lässt sich nicht gegen Abschläge noch früher abrufen. Wer vorher eine andere vorgezogene Altersrente beansprucht, muss deren Bedingungen und Kürzungen beachten.

Für die 45 Jahre zählt zudem nicht jede Zeit, die bei der Wartezeit von 35 Jahren anerkannt wird. Reine Schul- und Studienzeiten reichen dafür beispielsweise nicht aus; Arbeitslosengeld in den letzten beiden Jahren vor Rentenbeginn zählt grundsätzlich nur bei Arbeitslosigkeit wegen Insolvenz oder vollständiger Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers mit.

Bei Schwerbehinderung gelten weitere Möglichkeiten

Menschen mit einem anerkannten Grad der Behinderung von mindestens 50 können die Altersrente für schwerbehinderte Menschen nutzen, wenn sie mindestens 35 anrechenbare Versicherungsjahre erfüllen. Die Schwerbehinderung muss bei Rentenbeginn vorliegen.

Die abschlagsfreien Altersgrenzen entsprechen für die hier genannten Jahrgänge den Altersangaben in der Spalte für 45 Versicherungsjahre; bei der Schwerbehindertenrente genügen dafür jedoch 35 Jahre. Ein vorzeitiger Beginn ist jeweils bis zu drei Jahre früher möglich, mit höchstens 10,8 Prozent Abschlag.

Ab Jahrgang 1964 bedeutet das: abschlagsfrei mit 65 oder frühestens mit 62 und Abschlägen. Die Voraussetzungen stehen in § 37 SGB VI und für die älteren Jahrgänge in § 236a SGB VI.

Der Termin hilft nur, wenn das Versicherungskonto stimmt

Eine Tabelle kann die Altersgrenze berechnen, aber keine fehlenden Versicherungsmonate ersetzen. Sind die erforderlichen fünf, 35 oder 45 Jahre zum errechneten Termin noch nicht erfüllt, kann sich der tatsächliche Rentenbeginn verschieben.

Deshalb sollte die persönliche Rentenauskunft vor dem geplanten Ausstieg geprüft und ein unvollständiger Versicherungsverlauf geklärt werden. Welche Lücken dabei auffallen können, beschreibt gegen-hartz.de im Beitrag zur Kontenklärung vor dem Rentenantrag.

Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt den Rentenantrag rund drei Monate vor dem gewünschten Beginn. Bei später Antragstellung richtet sich eine mögliche rückwirkende Leistung nach § 99 SGB VI; wird dessen Antragsfrist überschritten, beginnt die Rente grundsätzlich erst im Antragsmonat.

Praxisbeispiel: Sabine hat drei unterschiedliche Rententermine

Sabine wurde am 15. Mai 1964 geboren und hat bis zu ihrem 63. Geburtstag mindestens 35 anrechenbare Versicherungsjahre erreicht. Sie könnte ihre Altersrente für langjährig Versicherte ab 1. Juni 2027 beziehen, müsste dann aber 14,4 Prozent Abschlag hinnehmen.

Betrüge ihre bis zu diesem frühen Rentenbeginn erworbene monatliche Bruttorente vor Abschlag 1.800 Euro, blieben rechnerisch 1.540,80 Euro. Das wären allein durch den Abschlag 259,20 Euro weniger im Monat, jeweils vor Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen sowie möglichen Steuern.

Erfüllt Sabine rechtzeitig 45 anrechenbare Versicherungsjahre und wartet mit dem Rentenbeginn, könnte sie ab 1. Juni 2029 ohne Abschlag beginnen. Ihre Regelaltersrente wäre ab 1. Juni 2031 möglich; die tatsächlichen Rentenbeträge zu diesen späteren Terminen hängen unter anderem von weiteren Beiträgen und Rentenanpassungen ab.

Drei Fragen und Antworten zum Rentenbeginn

Kann ich als Jahrgang 1970 mit 63 in Rente gehen?

Nach geltendem Recht ist das möglich, wenn mindestens 35 anrechenbare Versicherungsjahre vorliegen; der dauerhafte Abschlag beträgt dann 14,4 Prozent. Bei einer Geburt am 15. Juni 1970 wäre der frühestmögliche Beginn der 1. Juli 2033.

Beginnt die Rente immer im Monat nach dem Geburtstag?

Bei vollen Altersjahren ist das für Geburtstage ab dem zweiten Monatstag regelmäßig so; bei den Jahrgängen 1960 bis 1963 müssen je nach Rentenart zunächst zusätzliche Altersmonate berücksichtigt werden. Für Geburtstage am Monatsersten liegt der altersbedingte Beginn jeweils einen Monat früher, sofern auch die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.

Reichen 45 Versicherungsjahre für eine abschlagsfreie Rente mit 63?

Für keinen der Jahrgänge 1960 bis 1970 reicht das allein: Das vorgeschriebene Mindestalter muss ebenfalls erreicht sein. Es liegt für Jahrgang 1960 bei 64 Jahren und vier Monaten, steigt bis Jahrgang 1963 auf 64 Jahre und zehn Monate und beträgt ab Jahrgang 1964 einheitlich 65 Jahre.