Rentner aufgepasst: Warum jeder Feld 12 im Führerschein prüfen sollten

Ein unscheinbarer Zahlencode auf der Rückseite des Kartenführerscheins kann darüber entscheiden, ob jemand eine Brille tragen, ausschließlich Automatikfahrzeuge fahren oder bestimmte Anhänger meiden muss. Diese Angaben stehen in Feld 12 und sind verbindlich, solange die Fahrerlaubnisbehörde sie nicht geändert oder gestrichen hat.

Gerade bei älteren Führerscheininhabern lohnt sich der Blick, weil sich das Sehvermögen im Laufe der Jahre verändern kann, Augenoperationen eine frühere Sehhilfe überflüssig machen können und beim Umtausch alter Dokumente frühere Fahrberechtigungen in Zahlencodes übertragen werden.

Was steht in Feld 12 des Führerscheins?

Feld 12 befindet sich auf der Rückseite des EU-Kartenführerscheins in der Tabelle mit den Fahrerlaubnisklassen. Dort werden Auflagen, Beschränkungen und ergänzende Angaben durch Schlüsselzahlen vermerkt.

Nach Anlage 9 der Fahrerlaubnis-Verordnung bestehen EU-weit abgestimmte Schlüsselzahlen meist aus zwei Ziffern, bei genaueren Angaben kommt eine weitere Zahlenfolge nach einem Punkt hinzu. Dreistellige Codes sind dagegen nationale Schlüsselzahlen und gelten grundsätzlich nur in Deutschland.

Auch die Stelle des Eintrags ist wichtig. Steht eine Schlüsselzahl in der Zeile einer bestimmten Fahrerlaubnisklasse, gilt sie nur für diese Klasse; steht sie in der untersten Zeile des Feldes 12, erfasst sie alle eingetragenen Klassen.

Diese Schlüsselzahlen sollten Autofahrer kennen

Die amtliche Liste enthält weit mehr als 100 Einträge und Unterteilungen. Für private Autofahrer sind vor allem Angaben zur Sehhilfe, zu Fahrzeuganpassungen, zum Getriebe und zu übernommenen Rechten aus älteren Fahrerlaubnissen von Bedeutung.

Schlüsselzahl Bedeutung Was Fahrer beachten müssen 01 Korrektur des Sehvermögens oder Augenschutz Die genaue Vorgabe ergibt sich häufig aus der Unterzahl 01.01 Brille Bei jeder Fahrt muss eine geeignete Brille getragen werden 01.02 Kontaktlinsen Die Fahrt ist nur mit Kontaktlinsen erlaubt 01.06 Brille oder Kontaktlinsen Beide Arten der Sehkorrektur sind zulässig 02 Hör- oder Kommunikationshilfe Die eingetragene Hilfe muss beim Fahren genutzt werden 03 Prothese oder Orthese der Gliedmaßen Die Fahrerlaubnis ist an die angegebene körperliche Hilfe gebunden 61 Nur Fahrten bei Tag Nachtfahrten sind nicht erlaubt 62 Fahrten nur in einem festgelegten Umkreis Der im Führerschein genannte räumliche Bereich ist einzuhalten 66 Ohne Anhänger Anhänger dürfen mit der betroffenen Klasse nicht gezogen werden 67 Keine Autobahnfahrten Autobahnen dürfen nicht befahren werden 78 Nur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe Ein Fahrzeug mit Schaltgetriebe ist nicht von der Fahrerlaubnis umfasst 79.06 Bestimmte Fahrzeugkombinationen der Klasse BE Der Eintrag erhält ein altes Recht für Anhänger mit mehr als 3.500 Kilogramm zulässiger Gesamtmasse 171 Erweiterung der Klasse C1 im Inland Erlaubt auch bestimmte Fahrzeuge der Klasse D bis 7.500 Kilogramm, jedoch ohne Fahrgäste

Die Tabelle zeigt nur häufige Beispiele. Wer einen anderen Code entdeckt, sollte ihn in der amtlichen Liste nachsehen oder bei der Fahrerlaubnisbehörde erfragen, statt die Bedeutung aus der Zahl zu erraten.

Bei der Schlüsselzahl 01 geht es um die Sehhilfe

Besonders häufig steht in Feld 12 eine Schlüsselzahl aus der Gruppe 01. Der Eintrag 01.01 schreibt eine Brille vor, 01.02 erlaubt nur Kontaktlinsen und 01.06 lässt wahlweise Brille oder Kontaktlinsen zu.

Eine Brille im Handschuhfach genügt nicht, wenn 01.01 eingetragen ist. Der Fahrer muss sie während der gesamten Fahrt tragen; bei einer Kontrolle kann die Polizei die Weiterfahrt untersagen, solange die Auflage nicht erfüllt wird.

Das gilt auch dann, wenn die eigene Sicht nach einer Augenoperation nachweislich besser geworden ist. Solange die Fahrerlaubnisbehörde den Eintrag nicht gestrichen hat, bleibt er wirksam, und ein mitgeführtes ärztliches Attest ersetzt den geänderten Führerschein nicht.

Kontaktlinsen statt Brille können eine Änderung erfordern

Wer den Führerschein mit der Schlüsselzahl 01.01 besitzt, darf sich nicht ohne Weiteres allein auf Kontaktlinsen verlassen. Der Wortlaut des Eintrags verlangt eine Brille, während erst 01.06 beide Möglichkeiten eröffnet.

Betroffene sollten deshalb bei der örtlichen Fahrerlaubnisbehörde klären, welche Bescheinigung für die Änderung verlangt wird. Nach dem Bundesportal zur Änderung von Auflagen und Beschränkungen können je nach Fall ein ärztliches Gutachten oder die Beurteilung einer anerkannten Prüfstelle erforderlich sein.

Hat sich das Sehvermögen dagegen verschlechtert, darf niemand allein deshalb weiterfahren, weil im Führerschein noch keine Sehhilfe vermerkt ist. Jeder Fahrer muss selbst prüfen, ob er ein Fahrzeug sicher führen kann, und sollte bei erkennbaren Problemen zeitnah einen Augenarzt oder Optiker aufsuchen.

Nach einer Augenoperation reicht ein Attest nicht aus

Nach einer erfolgreichen Kataraktoperation oder Laserbehandlung benötigen manche Menschen keine Brille mehr. Für die Fahrt ohne Sehhilfe genügt diese medizinische Verbesserung aber nicht, wenn Feld 12 weiterhin 01.01 oder 01.06 nennt.

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Die Auflage muss bei der Fahrerlaubnisbehörde geändert oder entfernt werden. Üblicherweise werden der bisherige Führerschein, ein Identitätsnachweis, ein aktuelles biometrisches Foto und ein Nachweis über das Sehvermögen verlangt; die genaue Art des Nachweises sollte vorab bei der zuständigen Stelle erfragt werden.

Für die Ausstellung des neuen Dokuments fallen Gebühren an, hinzu kommen gegebenenfalls die Kosten für Foto, Sehtest oder augenärztliches Gutachten. Die Auflage gilt bis zur amtlichen Änderung weiter, auch wenn der Arzt eine ausgezeichnete Sehfähigkeit bestätigt.

Ohne vorgeschriebene Brille drohen mehr als 25 Euro

Wer eine eingetragene Sehhilfe während der Fahrt nicht benutzt, muss bei einer gewöhnlichen Kontrolle mit einem Verwarnungsgeld von 25 Euro rechnen. Die Polizei kann zudem verhindern, dass die Fahrt ohne die vorgeschriebene Hilfe fortgesetzt wird.

Nach einem Unfall können die Folgen deutlich schwerer wiegen. War die fehlende Sehhilfe für den Unfall oder dessen Ausmaß mitverantwortlich, kommen strafrechtliche Vorwürfe, eine Mithaftung sowie Kürzungen bei Versicherungsleistungen in Betracht; entscheidend sind Unfallhergang, Verschulden und Versicherungsvertrag.

Die Kfz-Haftpflichtversicherung schützt geschädigte Dritte grundsätzlich weiterhin. Der eigene Versicherer kann jedoch je nach Sachlage Regress prüfen, während die Kaskoversicherung bei grob fahrlässigem Verhalten ihre Leistung kürzen kann.

Nicht jeder Verstoß gegen Feld 12 ist nur eine Ordnungswidrigkeit

Die rechtlichen Folgen hängen davon ab, was die Schlüsselzahl regelt. Das Fahren ohne die vorgeschriebene Brille wird gewöhnlich als Ordnungswidrigkeit behandelt, doch eine Fahrzeugbeschränkung kann deutlich strengere Folgen auslösen.

Wer etwa mit der Schlüsselzahl 78 einen Pkw mit Schaltgetriebe fährt, führt ein Fahrzeug, das von dieser Fahrerlaubnis nicht erfasst wird. Das kann als Fahren ohne Fahrerlaubnis nach Paragraf 21 des Straßenverkehrsgesetzes strafbar sein.

Auch Anhänger- und Gewichtsbeschränkungen dürfen nicht übergangen werden. Vor dem Mieten eines Wohnmobils, Transporters oder schweren Gespanns sollten ältere Führerscheininhaber deshalb die Klassen in Feld 9, mögliche Ablaufdaten in Feld 11 und die zugehörigen Codes in Feld 12 gemeinsam prüfen.

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Feld 12 ist nicht das Ablaufdatum des Führerscheins

Feld 12 darf nicht mit der Gültigkeitsdauer des Kartenführerscheins verwechselt werden. Das Ausstellungsdatum steht auf der Vorderseite in Feld 4a, das Ablaufdatum eines neueren Dokuments in Feld 4b und klassenbezogene Befristungen stehen auf der Rückseite in Feld 11.

Beim verpflichtenden Führerscheinumtausch wird grundsätzlich nur das Dokument ersetzt, nicht die unbefristete Pkw- oder Motorradfahrerlaubnis. Neue Karten sind regelmäßig 15 Jahre gültig, damit Foto und Personendaten aktualisiert werden können.

Für Kartenführerscheine aus den Jahren 2002 bis 2004 endet die nächste Umtauschfrist am 19. Januar 2027. Eine Ausnahme gilt für vor 1953 Geborene, die grundsätzlich bis zum 19. Januar 2033 Zeit haben; Einzelheiten zeigt der Beitrag „Rentner aufgepasst: Diese Führerscheine werden im Januar 2027 ungültig“.

Beim Umtausch müssen alte Fahrrechte richtig übertragen werden

Viele Rentner haben ihre Fahrerlaubnis noch nach den früheren Klassen 1, 2 oder 3 erworben. Beim Umtausch werden diese Rechte in die heutigen EU-Klassen und teilweise in ergänzende Schlüsselzahlen übertragen.

Deshalb sollte der neue Führerschein sofort nach Erhalt mit dem alten Dokument und dem Antrag verglichen werden. Fehlt eine Klasse oder eine Schlüsselzahl, die ein früheres Recht erhält, sollten Betroffene die Fahrerlaubnisbehörde um Prüfung und Berichtigung bitten.

Besondere Aufmerksamkeit ist bei größeren Wohnmobilen, landwirtschaftlichen Fahrzeugen und schweren Anhängern sinnvoll. Ein scheinbar unbedeutender Code kann hier darüber entscheiden, welche Fahrzeugkombination weiterhin gefahren werden darf und ob eine Berechtigung nur in Deutschland gilt.

Das Alter allein führt nicht zu einer neuen Auflage

Der Blick in Feld 12 ist sinnvoll, bedeutet aber keinen allgemeinen Eignungstest für Senioren. Für gewöhnliche Pkw- und Motorradfahrerlaubnisse gibt es in Deutschland weiterhin keine automatische medizinische Untersuchung allein wegen des Rentenalters.

Auch beim regulären Pflichtumtausch sind weder eine neue Fahrprüfung noch ein pauschaler Gesundheits- oder Sehtest vorgesehen. Der Gegen-Hartz-Faktencheck zu Autofahrern ab 70 erläutert, warum anderslautende Behauptungen zu weit gehen.

Erhält die Behörde jedoch konkrete Hinweise auf erhebliche gesundheitliche Probleme, darf sie die Fahreignung prüfen lassen. Das Lebensalter oder ein Pflegegrad allein reichen dafür nicht aus, wie auch der Beitrag „Führerscheinverlust durch den Pflegegrad?“ erklärt.

So gehen Rentner bei einem unklaren oder falschen Eintrag vor

Wer Feld 12 nicht versteht, sollte zunächst feststellen, neben welcher Fahrerlaubnisklasse der Code steht. Anschließend lässt sich die genaue Bedeutung in Anlage 9 zur Fahrerlaubnis-Verordnung nachlesen oder bei der Führerscheinstelle erfragen.

Ist die Angabe wegen einer Augenoperation, einer neuen Sehhilfe oder einer fehlerhaften Übertragung nicht mehr richtig, sollte eine amtliche Änderung beantragt werden. Bis der neue Führerschein ausgestellt ist, müssen die bisherigen Auflagen und Beschränkungen beachtet werden.

Von eigenmächtigen Deutungen ist abzuraten. Das gilt besonders vor Fahrten ins Ausland, weil zweistellige EU-Codes dort verstanden werden, dreistellige deutsche Schlüsselzahlen jedoch vielfach keine Wirkung außerhalb Deutschlands entfalten.

Praxisbeispiel: Nach der Augenoperation bleibt die Brillenauflage bestehen

Der 72-jährige Herr Mertens hat in Feld 12 neben der Klasse B die Schlüsselzahl 01.01 stehen. Nach einer erfolgreichen Augenoperation sieht er ohne Brille wieder gut und legt die Sehhilfe deshalb beim Autofahren ab.

Bei einer Verkehrskontrolle weist er auf die Operation hin und zeigt eine Bescheinigung seines Augenarztes. Da die Fahrerlaubnisbehörde den Eintrag noch nicht gestrichen hat, gilt die Brillenauflage trotzdem weiter, sodass ihm ein Verwarnungsgeld droht und er zunächst nicht ohne Brille weiterfahren darf.

Herr Mertens lässt sich den erforderlichen Nachweis bestätigen und beantragt die Änderung bei der Führerscheinstelle. Erst nachdem er das neue Dokument ohne die Schlüsselzahl 01.01 erhalten hat, fährt er rechtssicher ohne Sehhilfe.

Häufige Fragen zu Feld 12 im Führerschein

1. Was bedeutet Feld 12 auf dem Führerschein?

In Feld 12 stehen Schlüsselzahlen für Auflagen, Beschränkungen und zusätzliche Angaben. Der Code kann sich nur auf eine einzelne Fahrerlaubnisklasse oder auf alle eingetragenen Klassen beziehen.

2. Was bedeutet die Schlüsselzahl 01.01?

Die Zahl 01.01 schreibt das Tragen einer Brille beim Fahren vor. Kontaktlinsen allein erfüllen diesen Eintrag nicht automatisch, weil dafür 01.02 oder die Wahlmöglichkeit 01.06 vorgesehen ist.

3. Wie hoch ist das Verwarnungsgeld beim Fahren ohne vorgeschriebene Brille?

Bei einer gewöhnlichen Kontrolle werden regelmäßig 25 Euro fällig. Die Polizei kann außerdem die Weiterfahrt untersagen, bis die eingetragene Auflage erfüllt ist.

4. Darf ich nach einer Augenoperation ohne Brille fahren?

Nicht, solange die Sehhilfe noch verbindlich in Feld 12 eingetragen ist. Zuerst muss die Fahrerlaubnisbehörde die Auflage nach Vorlage der verlangten Nachweise ändern oder streichen.

5. Bedeutet die Schlüsselzahl 78 nur ein kleines Bußgeldrisiko?

Nein, denn 78 beschränkt die Fahrerlaubnis auf Fahrzeuge mit Automatikgetriebe. Wer trotzdem einen Schaltwagen fährt, kann sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafbar machen.

6. Müssen Rentner wegen Feld 12 einen neuen Sehtest ablegen?

Allein wegen des Alters oder des gewöhnlichen Führerscheinumtauschs ist für die Pkw-Klasse B kein neuer Sehtest vorgeschrieben. Ein Nachweis kann aber erforderlich werden, wenn eine bestehende Sehauflage geändert oder entfernt werden soll.