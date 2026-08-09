Erwerbsminderungsrente oder Schwerbehindertenrente? Fehlentscheidungen sind teuer

Erwerbsminderungsrente oder Schwerbehindertenrente: Voraussetzungen, Unterschiede und typische Fehlentscheidungen

Behinderungen können den Übergang aus dem Arbeitsleben in die Rente beschleunigen, doch dafür gibt es zwei völlig verschiedene Wege. Die Erwerbsminderungsrente setzt ein stark eingeschränktes Leistungsvermögen voraus, während die sogenannte Schwerbehindertenrente an Alter, Versicherungszeit und einen anerkannten Grad der Behinderung anknüpft.

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Wer beide Leistungen gleichsetzt oder vorschnell einen Antrag stellt, riskiert eine niedrigere Rente oder versperrt sich einen späteren Wechsel.

Zwei Rentenarten mit unterschiedlichen Zielen

Die Erwerbsminderungsrente soll Einkommen ersetzen oder ergänzen, wenn eine versicherte Person aus gesundheitlichen Gründen nur noch eingeschränkt arbeiten kann. Sie kann lange vor dem üblichen Rentenalter beginnen. Entscheidend ist nicht allein die Diagnose, sondern wie viele Stunden die Person unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes noch täglich tätig sein kann.

Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen ermöglicht dagegen einen früheren Eintritt in eine Altersrente. Die tatsächliche Arbeitsfähigkeit muss dafür nicht medizinisch auf weniger als sechs Stunden gesunken sein. Ein Mensch kann daher schwerbehindert und weiterhin voll erwerbsfähig sein.

Umgekehrt benötigt niemand einen Schwerbehindertenausweis, um eine Erwerbsminderungsrente zu erhalten. Eine ausführliche Einordnung dazu bietet der Beitrag „Erwerbsminderungsrente und Schwerbehindertenausweis – hängt beides zusammen?“. Die Anerkennungsverfahren prüfen unterschiedliche Fragen und können deshalb zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.

Wann eine volle oder teilweise Erwerbsminderung vorliegt

Nach Paragraf 43 SGB VI liegt eine volle Erwerbsminderung grundsätzlich vor, wenn eine Person wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit weniger als drei Stunden täglich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein kann. Bei einem Leistungsvermögen von mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden kommt eine teilweise Erwerbsminderung in Betracht. Wer mindestens sechs Stunden täglich einsetzbar ist, gilt im Regelfall nicht als erwerbsgemindert.

Die teilweise Erwerbsminderungsrente ist grundsätzlich halb so hoch wie die volle Erwerbsminderungsrente und soll ein Einkommen aus Teilzeitarbeit ergänzen.

Geprüft wird nicht nur der zuletzt ausgeübte Beruf. Die Rentenversicherung fragt grundsätzlich, ob irgendeine Tätigkeit des allgemeinen Arbeitsmarktes noch mindestens sechs Stunden möglich ist. Für Versicherte, die vor dem 2. Januar 1961 geboren wurden, kann über die Übergangsregelung des Paragrafen 240 SGB VI noch ein begrenzter Berufsschutz bestehen.

Die medizinische Prüfung stützt sich auf Befundberichte, Klinik- und Reha-Berichte, Angaben der behandelnden Ärzte und gegebenenfalls auf ein Gutachten.

Eine Diagnose allein belegt noch keine bestimmte tägliche Arbeitszeit. Aussagekräftig sind konkrete Einschränkungen bei Belastbarkeit, Konzentration, Wegstrecken, Pausenbedarf, Zuverlässigkeit und Durchhaltevermögen.

Die Rentenversicherung folgt dabei dem Grundsatz „Reha vor Rente“. Zunächst wird geprüft, ob medizinische Rehabilitation oder Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben die Erwerbsfähigkeit erhalten oder wiederherstellen können. Erst wenn dies nicht erfolgversprechend ist oder eine Reha keine ausreichende Besserung gebracht hat, rückt die Rentenzahlung in den Vordergrund.

Bedingungen der Erwerbsminderungsrente

Neben dem Gesundheitszustand müssen Versicherungszeiten vorhanden sein. Im Regelfall muss die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt sein. Außerdem müssen in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens drei Jahre mit Pflichtbeiträgen liegen.

Der Fünfjahreszeitraum kann sich durch bestimmte Zeiten verlängern, etwa durch Anrechnungs- oder Berücksichtigungszeiten. Für Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten, junge Versicherte und Menschen, die bereits vor Erfüllung der allgemeinen Wartezeit voll erwerbsgemindert waren, bestehen Sonderregeln. Deshalb sollte der Versicherungsverlauf vor einem Antrag vollständig geklärt werden.

Wer länger ohne versicherungspflichtige Beschäftigung lebt und nur freiwillige Beiträge zahlt, kann den Schutz für eine Erwerbsminderungsrente unter Umständen verlieren. Das fällt häufig erst auf, wenn die Erkrankung bereits eingetreten ist. Eine frühzeitige Kontenklärung bei der Deutschen Rentenversicherung kann solche Lücken sichtbar machen.

Voraussetzungen der Altersrente für schwerbehinderte Menschen

Für diese Altersrente sind drei Bedingungen zu erfüllen. Zum gewünschten Rentenbeginn muss das vorgeschriebene Lebensalter erreicht, ein Grad der Behinderung von mindestens 50 anerkannt und die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt sein. Die Deutsche Rentenversicherung erläutert die Voraussetzungen und Altersgrenzen auf ihrer Informationsseite.

Eine Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen bei einem Grad der Behinderung von 30 oder 40 reicht für diese Rente nicht aus. Die Gleichstellung kann im Arbeitsrecht Vorteile bringen, ersetzt aber nicht die rentenrechtlich verlangte Anerkennung mit einem GdB von wenigstens 50.

Der Schwerbehindertenstatus muss bei Rentenbeginn bestehen; fällt er später weg, bleibt die bereits entstandene Altersrente bestehen.

Auf die Wartezeit von 35 Jahren werden deutlich mehr Zeiten angerechnet als nur Jahre einer versicherungspflichtigen Beschäftigung. Dazu können freiwillige Beiträge, Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten, Zeiten häuslicher Pflege sowie bestimmte Zeiten mit Krankheit, Arbeitslosigkeit, Schul- oder Hochschulausbildung gehören. Auch Monate aus Versorgungsausgleich, Rentensplitting und anteilig berücksichtigte Minijobzeiten können hinzukommen.

Welche Altersgrenzen gelten?

Für Versicherte des Jahrgangs 1964 oder jünger ist die Altersrente für schwerbehinderte Menschen ab 65 Jahren ohne Abschlag möglich. Ein vorzeitiger Beginn ist ab 62 Jahren zulässig. Für die Jahrgänge 1952 bis 1963 steigen beide Altersgrenzen schrittweise an, weshalb der genaue Geburtsmonat geprüft werden muss.

Bei einem vorzeitigen Beginn sinkt die Rente um 0,3 Prozent für jeden Monat. Drei Jahre Vorziehung ergeben einen Abschlag von 10,8 Prozent. Dieser Abzug endet nicht mit 65 oder 67 Jahren, sondern bleibt auf Dauer bestehen.

Warum die höhere Rente nicht pauschal vorhergesagt werden kann

Die Altersrente wird aus den bis zum Rentenbeginn gespeicherten rentenrechtlichen Zeiten und Entgeltpunkten berechnet. Bei der Erwerbsminderungsrente kommt eine Zurechnungszeit hinzu, damit ein früher Eintritt der Erkrankung nicht so behandelt wird, als hätte die Person bis zum Alter überhaupt keine weiteren Anwartschaften erworben. Zugleich kann auch die Erwerbsminderungsrente einen Abschlag von bis zu 10,8 Prozent enthalten.

Deshalb kann eine volle Erwerbsminderungsrente höher sein als eine früh beginnende Altersrente für schwerbehinderte Menschen. In anderen Fällen fällt die Altersrente günstiger aus, besonders wenn nur eine teilweise Erwerbsminderungsrente möglich wäre. Verlässliche Antworten liefert nur eine Berechnung anhand des persönlichen Versicherungskontos und konkreter Rentenbeginne.

Wer beide Wege prüfen kann, sollte bei der Deutschen Rentenversicherung schriftliche Probeberechnungen für die denkbaren Starttermine anfordern.

Dabei sind Bruttobetrag, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, Steuerfolgen, Betriebsrenten und weiteres Einkommen gemeinsam zu betrachten. Ein bloßer Vergleich zweier Bruttowerte kann ein falsches Bild erzeugen.

Hinzuverdienst kann die Entscheidung verändern

Für vorgezogene Altersrenten ist die frühere Hinzuverdienstgrenze seit 2023 aufgehoben. Wer eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen bezieht, darf daher grundsätzlich unbegrenzt hinzuverdienen, ohne dass die gesetzliche Altersrente allein wegen der Verdiensthöhe gekürzt wird. Arbeitsvertragliche, steuerliche sowie kranken- und pflegeversicherungsrechtliche Folgen bleiben gesondert zu prüfen.

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Bei Erwerbsminderungsrenten bestehen weiterhin Grenzen. Im Jahr 2026 liegt die Grenze bei voller Erwerbsminderung bei 20.763,75 Euro jährlich; bei teilweiser Erwerbsminderung beträgt die Mindestgrenze 41.527,50 Euro und kann individuell höher ausfallen. Die aktuellen Werte und die sechsmonatige Arbeitserprobung beschreibt die Deutsche Rentenversicherung in ihrer Mitteilung für 2026.

Die Verdiensthöhe ist bei der Erwerbsminderungsrente jedoch nur ein Teil der Prüfung. Auch die Arbeitszeit muss innerhalb des festgestellten Leistungsvermögens liegen. Wer dauerhaft mehr arbeitet, als mit dem Rentenbescheid vereinbar erscheint, kann eine erneute Prüfung des Anspruchs auslösen.

Der Wechsel von der Erwerbsminderungsrente in die Altersrente

Beziehende einer Erwerbsminderungsrente können eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen beantragen, sobald Alter, GdB und Wartezeit erfüllt sind. Das geschieht vor der Regelaltersgrenze nicht automatisch. Welche Folgen ein solcher Schritt haben kann, erläutert auch der gegen-hartz.de-Beitrag „Von der Erwerbsminderungsrente in die Schwerbehindertenrente wechseln“.

Bei einer zeitnah folgenden Altersrente schützt Paragraf 88 SGB VI grundsätzlich die bisherigen persönlichen Entgeltpunkte. Dieser Schutz bedeutet aber nicht, dass frühere Abschläge verschwinden. Für bereits in Anspruch genommene Entgeltpunkte bleibt der frühere Zugangsfaktor grundsätzlich erhalten.

Ein Wechsel kann dennoch Vorteile bringen. Die Altersrente ist nicht mehr von der fortbestehenden Erwerbsminderung abhängig, muss nicht verlängert werden und kennt keine Hinzuverdienstgrenze. Vor dem Antrag sollte die Rentenversicherung den künftigen Zahlbetrag schriftlich berechnen.

Typische Fehlentscheidung: Schwerbehinderung mit Erwerbsminderung verwechseln

Ein GdB von 50 oder mehr führt nicht automatisch zu einer Erwerbsminderungsrente. Der GdB beschreibt die Auswirkungen von Beeinträchtigungen auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, während die Rentenversicherung die tägliche Einsatzfähigkeit am allgemeinen Arbeitsmarkt beurteilt. Eine Person mit GdB 80 kann sechs Stunden oder länger arbeiten und deshalb keine Erwerbsminderungsrente erhalten.

Ebenso wenig erhöht ein Schwerbehindertenausweis automatisch die Erwerbsminderungsrente. Abschläge der Erwerbsminderungsrente entfallen dadurch nicht. Mehr dazu steht im internen Beitrag „Abschläge bei der Erwerbsminderungsrente trotz Schwerbehinderung?“.

Typische Fehlentscheidung: Eine Altersrente vorschnell beantragen

Nach der bindenden Bewilligung einer Altersrente ist der Wechsel in eine Erwerbsminderungsrente nach Paragraf 34 Absatz 2 SGB VI grundsätzlich ausgeschlossen. Das kann teuer werden, wenn eine Erwerbsminderung bereits eingetreten ist und eine Erwerbsminderungsrente wegen der Zurechnungszeit höher ausgefallen wäre. Vor dem Antrag auf eine vorgezogene Altersrente sollte daher geklärt sein, ob ein Antrag auf Erwerbsminderungsrente in Betracht kommt und welcher Rentenbeginn rechtlich möglich ist.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Jobcenter, Krankenkasse oder Arbeitsagentur zu einem Rentenantrag auffordern. Fristen und Mitwirkungspflichten dürfen nicht ignoriert werden, doch die Rentenart und die Reihenfolge der Anträge sollten fachkundig geprüft werden. Bei parallel denkbaren Ansprüchen können bereits die jeweiligen Beginnzeitpunkte über das Ergebnis entscheiden.

Typische Fehlentscheidung: Den dauerhaften Abschlag unterschätzen

Ein Abschlag von 10,8 Prozent wirkt auf den ersten Blick überschaubar, summiert sich aber über viele Rentenjahre. Bei einer ungekürzten Bruttorente von 1.600 Euro wären das 172,80 Euro weniger pro Monat. Künftige Rentenanpassungen bauen anschließend auf den geminderten persönlichen Entgeltpunkten auf.

Wer noch über Krankengeld, Arbeitslosengeld, eine Beschäftigung oder eine andere tragfähige Absicherung verfügt, sollte mehrere Starttermine vergleichen. Ein späterer Beginn kann den Abschlag verringern oder ganz vermeiden. Ob das Warten wirtschaftlich sinnvoll und gesundheitlich möglich ist, hängt vom Einzelfall ab.

Typische Fehlentscheidung: Vor dem Bescheid kündigen

Eine eigene Kündigung schafft keinen Rentenanspruch und beschleunigt die medizinische Prüfung nicht. Sie kann stattdessen Einkommen, Krankengeld, Arbeitslosengeld sowie arbeitsrechtlichen Schutz gefährden. Auch eine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld oder Lücken bei Pflichtbeiträgen können je nach Sachverhalt folgen.

Vor einer Kündigung sollten Betroffene den Arbeitsvertrag, tarifliche Bestimmungen, mögliche Ruhensklauseln und den Versicherungsschutz prüfen lassen. Der gegen-hartz.de-Beitrag „Kurz vor der Rente mit Behinderung: Mache niemals diesen Fehler“ zeigt, warum ein übereilter Schritt langfristige Folgen haben kann. Oft ist es sicherer, erst die Entscheidung über Rente und weitere Entgeltersatzleistungen abzuwarten.

Typische Fehlentscheidung: Medizinische Unterlagen ohne Alltagsbezug einreichen

Viele Anträge enthalten zahlreiche Diagnosen, erklären aber nicht, wie sich die Erkrankungen auf eine regelmäßige Erwerbstätigkeit auswirken. Die Rentenversicherung muss nachvollziehen können, welche Belastungen nicht mehr möglich sind, wie häufig Ausfälle auftreten und weshalb auch eine leichtere Tätigkeit scheitert. Widersprüche zwischen Selbstauskunft, Arztbericht und tatsächlicher Beschäftigung können den Antrag schwächen.

Hilfreich ist eine sachliche Darstellung des Tagesablaufs, der Therapien, Nebenwirkungen und gescheiterten Arbeits- oder Wiedereingliederungsversuche. Behandelnde Ärzte sollten nicht nur Diagnosen nennen, sondern funktionelle Einschränkungen beschreiben. Weitere Hinweise enthält der Artikel „Diese Fehler sollten beim Antrag auf EM-Rente vermieden werden“.

Typische Fehlentscheidung: Fristen und Befristungen aus dem Blick verlieren

Eine Rente wird nicht allein deshalb gezahlt, weil ihre Voraussetzungen vorliegen. Sie muss beantragt werden, und der Antragstermin kann den Rentenbeginn beeinflussen. Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt, eine geplante Altersrente ungefähr drei Monate vor dem gewünschten Beginn zu beantragen.

Erwerbsminderungsrenten werden häufig nur für einen begrenzten Zeitraum bewilligt. Wer einen Weiterzahlungsantrag zu spät stellt, riskiert eine Unterbrechung, selbst wenn die gesundheitlichen Einschränkungen fortbestehen.

Auch gegen einen ablehnenden Bescheid muss regelmäßig innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden, sofern die Rechtsbehelfsbelehrung ordnungsgemäß ist.

So lässt sich eine Entscheidung vorbereiten

Am Anfang steht ein vollständiger Versicherungsverlauf. Fehlende Beschäftigungszeiten, Kindererziehung, Pflege, Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Ausbildung sollten geklärt sein, bevor die Rentenhöhe verglichen wird. Ebenso sollte der Bescheid über den GdB auf seine Gültigkeit zum geplanten Rentenbeginn geprüft werden.

Danach sind schriftliche Berechnungen für alle realistischen Starttermine sinnvoll. Bei einem möglichen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente gehören eine geordnete medizinische Dokumentation und die Prüfung der Pflichtbeitragszeiten dazu.

Wer bereits eine EM-Rente erhält, sollte zusätzlich klären, wie Besitzschutz, Abschläge und ein möglicher Zuschlag in der anschließenden Altersrente behandelt werden.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine 1964 geborene Versicherte erreicht 2026 das Alter von 62 Jahren, hat einen anerkannten GdB von 50 und erfüllt die Wartezeit von 35 Jahren. Ihre voraussichtliche Altersrente beträgt vor dem Abschlag 1.600 Euro brutto; beim Beginn mit 62 Jahren sinkt sie wegen 36 Monaten Vorziehung um 10,8 Prozent auf 1.427,20 Euro brutto.

Wegen einer chronischen Erkrankung kann sie nach ärztlicher Einschätzung noch vier Stunden täglich arbeiten, sodass statt einer vollen allenfalls eine teilweise Erwerbsminderungsrente in Betracht kommt.

Bevor sie den Altersrentenantrag stellt, lässt sie die teilweise Erwerbsminderungsrente und mehrere Beginndaten der Altersrente berechnen.

So kann sie Teilzeitlohn, Rentenzahlbetrag und dauerhaften Abschlag vergleichen, ohne sich durch eine vorschnell bindend gewordene Altersrente den Zugang zur Erwerbsminderungsrente zu versperren. Das Beispiel ist vereinfacht; im echten Fall hängen Ergebnis und Nettozahlung vom gesamten Versicherungsverlauf und weiteren Einkünften ab.