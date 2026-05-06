Elterngeld und Grundsicherungsgeld: Bleibt der Freibetrag wie im Bürgergeld erhalten?

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Zum 1. Juli 2026 soll das Bürgergeld in eine „Neue Grundsicherung“ überführt werden. Für viele Eltern ist die wichtigste Frage: Wird Elterngeld weiterhin als Einkommen angerechnet – und bleibt der bekannte Freibetrag erhalten?

Nach den derzeit bekannten Eckpunkten bleibt der Elterngeld-Freibetrag formal bestehen. In der Praxis drohen aber weiterhin typische Berechnungsfehler – und ab dem ersten Geburtstag des Kindes wird der Druck auf Eltern im Leistungsbezug spürbar steigen.

Bürgergeld-Nachfolger ab 1. Juli 2026: Was sich bei der neuen Grundsicherung ändert und was bleibt

Die Neue Grundsicherung orientiert sich weiterhin am System der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Regelsätze und Grundmechanik der Einkommensanrechnung bleiben im Kern vergleichbar. Entscheidend ist deshalb weiterhin, wie Einkommen berücksichtigt wird – und Elterngeld gehört dazu.

Auch beim Vermögen wird zwar weitgehend an die bisherigen Regeln angeknüpft, zugleich sollen Prüfungen und Mitwirkungspflichten strenger werden. Wer in der Praxis nicht sauber dokumentiert, riskiert falsche Anrechnungen oder Rückforderungen.

Elterngeld in der neuen Grundsicherung: Wann Jobcenter anrechnen und wann nicht

Anrechnung Elterngeld Keine Anrechnung Elterngeld Elterngeld wird grundsätzlich als Einkommen berücksichtigt und mindert die Leistung der Grundsicherung, soweit kein Freibetrag greift. Der anrechnungsfreie Teil bleibt im Leistungsbezug zusätzlich erhalten, wenn die Voraussetzungen für den Elterngeld-Freibetrag erfüllt sind. Beim Basiselterngeld wird der Teil oberhalb von maximal 300 Euro anrechnungsfreiem Freibetrag angerechnet. Beim Basiselterngeld bleiben bis zu 300 Euro monatlich anrechnungsfrei, wenn vor der Geburt Erwerbseinkommen erzielt wurde. Beim ElterngeldPlus wird der Teil oberhalb von maximal 150 Euro anrechnungsfreiem Freibetrag angerechnet. Beim ElterngeldPlus bleiben bis zu 150 Euro monatlich anrechnungsfrei, wenn vor der Geburt Erwerbseinkommen erzielt wurde. Wenn das Jobcenter keine oder zu wenig Nachweise zur Erwerbstätigkeit vor der Geburt hat, kann es den Freibetrag weglassen und dann mehr Elterngeld anrechnen. Wenn die Erwerbstätigkeit vor der Geburt nachgewiesen ist und korrekt berücksichtigt wird, darf der Freibetrag nicht „unter den Tisch fallen“. Häufige Fehler entstehen beim Wechsel zwischen Basiselterngeld und ElterngeldPlus oder bei Kombination mit Teilzeit, wenn Beträge falsch fortgeschrieben werden. Wer Bescheide prüft und Nachweise vollständig einreicht, kann den Freibetrag oft vollständig sichern und fehlerhafte Anrechnung korrigieren lassen.

Elterngeld in der neuen Grundsicherung: So wirkt der Freibetrag weiter

Elterngeld ist grundsätzlich Einkommen. Ein Teil bleibt aber anrechnungsfrei, wenn vor der Geburt tatsächlich Erwerbseinkommen erzielt wurde. Der Freibetrag ist nach der bekannten Systematik gedeckelt: Beim Basiselterngeld können bis zu 300 Euro monatlich anrechnungsfrei bleiben, beim ElterngeldPlus bis zu 150 Euro. Alles, was darüber liegt, wird auf die Leistung der Grundsicherung angerechnet.

Wichtig ist: Der Freibetrag „fällt nicht automatisch vom Himmel“. Er muss in der Berechnung des Jobcenters korrekt auftauchen – und dafür ist entscheidend, dass die frühere Erwerbstätigkeit nachweisbar ist.

Beispiel Mariella: So verändert der Freibetrag die Anrechnung

Mariella hat vor der Geburt in Teilzeit gearbeitet und durchschnittlich 950 Euro netto verdient. Sie bekommt nach der Geburt Basiselterngeld in Höhe von 520 Euro monatlich.

In der Grundsicherung bleibt bei Basiselterngeld maximal 300 Euro anrechnungsfrei. Das bedeutet: Von den 520 Euro Elterngeld werden 300 Euro nicht angerechnet. Die übrigen 220 Euro gelten als Einkommen und mindern die Grundsicherungsleistung.

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Der praktische Effekt ist klar: Mariella hat durch das Elterngeld monatlich 300 Euro mehr zur Verfügung, als sie ohne Elterngeld hätte – vorausgesetzt, der Freibetrag wird korrekt berücksichtigt und das Jobcenter rechnet nicht den vollen Betrag an.

Beispiel Simone: ElterngeldPlus, Teilzeit und doppelter Rechenfehler-Faktor

Simone war vor der Geburt erwerbstätig und entscheidet sich für ElterngeldPlus. Sie erhält 320 Euro ElterngeldPlus im Monat und arbeitet parallel 12 Stunden pro Woche mit einem monatlichen Nettoverdienst von 540 Euro.

Beim ElterngeldPlus ist der Freibetrag auf 150 Euro gedeckelt. Damit bleiben von den 320 Euro ElterngeldPlus 150 Euro anrechnungsfrei, 170 Euro werden angerechnet.

Parallel dazu gelten für Simones Erwerbseinkommen die allgemeinen Erwerbstätigenfreibeträge. Genau hier passieren in der Praxis besonders häufig Fehler, weil Jobcenter die Freibeträge durcheinanderbringen oder nur einen Teil korrekt berücksichtigen.

Simone profitiert grundsätzlich aus zwei Richtungen: Ein Teil ihres Elterngeldes bleibt anrechnungsfrei und zusätzlich bleibt ein Teil ihres Erwerbseinkommens anrechnungsfrei. Wenn das Jobcenter das falsch verrechnet, fehlt am Monatsende schnell ein dreistelliger Betrag – oder es drohen später Rückforderungen, wenn Einkommen „nachträglich“ anders bewertet wird.

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Elterngeld ab 2026: Neue Einkommensgrenze und indirekte Folgen für die Grundsicherung

Seit dem 1. Januar 2026 gilt eine einheitliche Einkommensgrenze von 175.000 Euro zu versteuerndem Einkommen. Wer darüber liegt, bekommt kein Elterngeld. Das betrifft zwar eher höhere Einkommen, kann aber in besonderen Fällen trotzdem relevant werden, etwa wenn sich die Lebenslage später stark verändert und Familien in die Grundsicherung rutschen. Dann stellt sich schnell die Frage, ob überhaupt ein Elterngeldanspruch bestand – und ob in der Akte die richtigen Nachweise liegen.

Mehr Druck ab dem ersten Geburtstag: Was Eltern in der neuen Grundsicherung erwarten müssen

Während in den ersten zwölf Lebensmonaten des Kindes typischerweise großzügiger geprüft wird, verschiebt sich der Fokus nach dem ersten Geburtstag deutlich. Ab Mitte 2026 sollen Jobcenter stärker darauf drängen, dass Eltern – sofern Betreuung möglich ist – wieder arbeiten oder ihre Arbeitszeit erhöhen. Das kann die Kombination aus Elterngeld, Teilzeit, Betreuungssituation und Grundsicherung deutlich konfliktreicher machen.

Genau deshalb ist es so wichtig, jeden Bescheid zu prüfen: In Phasen, in denen Elterngeld neu beginnt, von Basiselterngeld auf ElterngeldPlus gewechselt wird oder die Teilzeitstunden schwanken, sind Fehler besonders wahrscheinlich.

Typische Fehler: So verlieren Familien den Elterngeld-Freibetrag trotz Anspruch

In der Praxis sind es oft keine „großen“ Rechtsfragen, sondern ganz einfache Dinge, die den Freibetrag kosten: fehlende Nachweise zur Erwerbstätigkeit vor der Geburt, unvollständige Unterlagen zu Nebenjobs, falsch übernommene Daten bei Wechseln zwischen Basiselterngeld und ElterngeldPlus oder Rechenfehler bei der Kombination aus Elterngeld-Freibetrag und Erwerbstätigenfreibeträgen.

Wer dann den Bescheid einfach hinnimmt, verschenkt schnell Geld. Wer rechtzeitig reagiert, kann eine Korrektur häufig über Widerspruch erreichen.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen zur Anrechnung von Elterngeld in der neuen Grundsicherung

Bleibt der Elterngeld-Freibetrag in der neuen Grundsicherung ab Juli 2026 erhalten?

Nach den derzeit bekannten Eckpunkten bleibt der Freibetrag formal bestehen. Beim Basiselterngeld können bis zu 300 Euro anrechnungsfrei bleiben, beim ElterngeldPlus bis zu 150 Euro, wenn vor der Geburt Erwerbseinkommen erzielt wurde.

Wird Elterngeld in der Grundsicherung immer als Einkommen angerechnet?

Grundsätzlich ja. Der entscheidende Unterschied ist, dass ein Teil über den Freibetrag anrechnungsfrei bleibt. Nur der darüber liegende Anteil mindert die Leistung.

Gilt der Freibetrag auch, wenn ich vor der Geburt nur einen Minijob hatte?

Der Freibetrag hängt daran, ob vor der Geburt tatsächlich Erwerbseinkommen erzielt wurde. Auch geringe Erwerbstätigkeit kann ausreichen, wenn sie nachgewiesen ist. In der Praxis scheitert es oft an fehlenden Unterlagen.

Was ändert sich nach dem ersten Geburtstag des Kindes?

Jobcenter sollen ab dem ersten Geburtstag stärker auf Arbeitsaufnahme oder Ausweitung drängen, sofern Betreuung möglich ist. Das verändert nicht automatisch den Freibetrag, erhöht aber die Anforderungen an Mitwirkung, Nachweise und Planbarkeit.

Was kann ich tun, wenn das Jobcenter den Freibetrag nicht berücksichtigt?

Bescheid sofort prüfen, Unterlagen zur Erwerbstätigkeit vor der Geburt nachreichen und fristgerecht Widerspruch einlegen. Gerade bei Wechseln zwischen Elterngeldarten oder paralleler Teilzeit sind Korrekturen häufig möglich.

Fazit: Elterngeld-Freibetrag bleibt – aber ohne Prüfung verschenken Familien Geld

Der Elterngeld-Freibetrag bleibt voraussichtlich auch in der neuen Grundsicherung ein zentraler Vorteil für Eltern, die vor der Geburt gearbeitet haben. Gleichzeitig steigt das Risiko, dass der Freibetrag falsch berechnet oder übersehen wird – besonders bei ElterngeldPlus und Teilzeit-Kombinationen.

Wer ab Juli 2026 Grundsicherung bezieht, sollte deshalb jeden Bescheid prüfen, die frühere Erwerbstätigkeit sauber dokumentieren und bei Unklarheiten frühzeitig widersprechen. Nur so kommt der Freibetrag tatsächlich im Familienbudget an.