Die ersten Mieter sind eingezogen, die Wohnkosten sollen planbar sein: In Roggendorf bei Gadebusch werden Wohnungen mit einer Pauschalmiete angeboten, die selbst den Haushaltsstrom einschließt. Doch beim Strom gibt es eine Jahresgrenze, ab der zusätzliche Kosten anfallen können, wie das Wohnungsinserat zeigt.

Wie die Nebenkosten-Flatrate in Roggendorf funktioniert

Die beiden Mehrfamilienhäuser in Nordwestmecklenburg kombinieren Photovoltaik an Dach und Fassade mit Batteriespeichern, elektrischen Infrarotheizungen und einem Warmwasserboiler je Wohnung, wie das Fachportal energiezukunft berichtet.

Nach der Planung können die Solaranlagen etwa die Hälfte des jährlichen Energiebedarfs decken. Für Mieter zeigt sich das Konzept vor allem auf dem Konto: Ein Inserat nennt 14 Euro je Quadratmeter im Monat, inklusive Heizung, Warmwasser, Haushaltsstrom, Wasser und Abwasser.

Wie viel Strom und Wasser in der Pauschale stecken

Für eine 75 Quadratmeter große Wohnung stehen im Inserat 1.050 Euro Warmmiete und ein jährliches Stromkontingent von 8.700 Kilowattstunden. Bei der Einordnung zählt, dass auch Heizung und Warmwasser elektrisch betrieben werden.

Beispiele aus dem Wohnungsinserat für Roggendorf Wohnfläche Warmmiete im Monat Strom pro Jahr 60 m² 840 Euro 6.900 kWh 75 m² 1.050 Euro 8.700 kWh 91 m² 1.274 Euro 9.800 kWh

Für Wasser nennt das Inserat 40 Kubikmeter pro Person und Jahr. Zusätzliche Kilowattstunden sollen bei Überschreiten des Stromkontingents gesondert berechnet werden.

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Für einen Preisvergleich sollten Mieter die gesamte monatliche Belastung betrachten, bei anderen Wohnungen also gegebenenfalls auch den separat bezahlten Haushaltsstrom einrechnen. Vor der Unterschrift lohnt sich ein Blick darauf, wie der Mietvertrag den Preis für zusätzlichen Strom und die Folgen eines höheren Wasserverbrauchs regelt.

Was bei einer Nebenkostenpauschale rechtlich gilt

Paragraf 556 BGB erlaubt für Betriebskosten grundsätzlich sowohl Pauschalen als auch Vorauszahlungen. Für eine echte Pauschale entfällt die jährliche Abrechnung der davon erfassten Kosten, während der Vermieter über Vorauszahlungen jährlich abrechnen muss.

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Bei Vorauszahlungen gleicht die Abrechnung die gezahlten Beträge mit den tatsächlich umgelegten Kosten ab und kann zu einem Guthaben oder zu einer Nachforderung führen. Für Letztere gelten Fristen, wie unser Beitrag zur verspäteten Nebenkostenabrechnung erklärt.

Bei einer gemeinschaftlichen Heizungs- und Warmwasseranlage greift grundsätzlich die Heizkostenverordnung, soweit keine Ausnahme gilt. Nach Paragraf 7 und Paragraf 8 werden in der Regel 50 bis 70 Prozent der jeweiligen Kosten nach Verbrauch verteilt, wie unser Beitrag zur Heizkostenabrechnung erläutert.

Wie lange bleibt die Pauschale fest?

Für das Haus der Familie Rohde nennt eine bei pv magazine veröffentlichte Projektmitteilung eine anfängliche Preisbindung von zwei Jahren. Welche Preisbindung für die angebotene Wohnung gilt, sollten Interessenten im Mietvertrag prüfen.

Für eine gesondert vereinbarte Betriebskostenpauschale darf der Vermieter gestiegene Betriebskosten nach Paragraf 560 BGB anteilig umlegen, wenn der Mietvertrag das vorsieht und der Vermieter die Erhöhung in Textform begründet. Sinken die von der Pauschale erfassten Betriebskosten, muss er diese entsprechend herabsetzen.

Fragen und Antworten zur Nebenkosten-Flatrate

Bekomme ich Geld zurück, wenn ich unter dem Stromkontingent bleibe?

Bei einer echten Pauschale ergibt sich aus einem geringeren Verbrauch grundsätzlich kein jährliches Guthaben. Eine vertraglich vereinbarte Erstattung wäre gesondert zu prüfen.

Ist Haushaltsstrom in jeder Nebenkostenpauschale enthalten?

Das hängt vom Vertrag ab. In Roggendorf nennt das geprüfte Inserat Haushaltsstrom ausdrücklich als Teil des Angebots.

Kann mein Vermieter für eine normale Mietwohnung eine Heizkosten-Flatrate vereinbaren?

Bei gemeinschaftlicher Heizungs- und Warmwasserversorgung muss der Vermieter die Kosten grundsätzlich teilweise nach Verbrauch verteilen. Ausnahmen sind unter anderem in Paragraf 11 der Heizkostenverordnung geregelt.