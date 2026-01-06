Durch Stückelung beim Krankengeld entstehen nachteilige Lücken

Lesedauer 6 Minuten

Viele Betroffene kennen das Muster: Ein paar Tage arbeitsunfähig, dann geht es scheinbar wieder, kurz darauf kippt es erneut – und die nächste AU folgt. Spätestens, wenn die Krankenkasse nachfragt oder Zahlungen stocken, wird klar:

Beim Krankengeld zählen nicht nur Beschwerden und Diagnoseworte, sondern vor allem zwei Prüfpunkte, die in „stückeligen“ Verläufen besonders schnell problematisch werden.

Der erste Prüfung sollte sein: Handelt es sich rechtlich um dieselbe Krankheit, also um ein einheitliches Krankheitsgeschehen, das innerhalb der Blockfrist zusammengerechnet wird?

Der zweite Prüfpukt lautet: Wurde die Arbeitsunfähigkeit für den Krankengeldanspruch lückenarm und rechtzeitig ärztlich festgestellt? Wer beides sauber trennt und gleichzeitig sauber dokumentiert, reduziert typische Risiken deutlich.

Was „dieselbe Krankheit“ in der Praxis bedeutet: Grundleiden statt Diagnosetext

Viele orientieren sich an der Diagnosezeile auf der AU. Krankenkassen und Gerichte schauen jedoch stärker auf die Ursache. Wenn ein Grundleiden medizinisch nicht ausgeheilt ist und die wiederkehrenden Episoden darauf zurückzuführen sind, wird häufig dieselbe Krankheit angenommen – selbst dann, wenn die Beschwerden schwanken, ein Arbeitsversuch dazwischen liegt oder die Formulierungen auf der AU variieren.

Das kann auch dann gelten, wenn sich der Schwerpunkt verlagert. Ein klassischer Streitpunkt sind Beschwerden, die in unterschiedlichen Bereichen auftreten, medizinisch aber als Ausdruck desselben Grundleidens bewertet werden. Entscheidend ist nicht, ob die AU „anders aussieht“, sondern ob die Ursache im Kern identisch bleibt.

Wichtig ist außerdem eine zweite Abgrenzung: Tritt während einer laufenden Arbeitsunfähigkeit eine weitere Erkrankung hinzu, verlängert das die maximale Krankengeld-Dauer wegen derselben Krankheit in der Regel nicht.

Eine „hinzugetretene“ Krankheit ist daher selten der Hebel, um mehr Krankengeldzeit zu gewinnen. Umgekehrt kann eine tatsächlich eigenständige neue Erkrankung eine neue Bewertung auslösen, aber genau diese Eigenständigkeit ist häufig das, was die Kasse hinterfragt und was dann medizinisch sauber erklärt werden muss.

Blockfrist und Höchstdauer: Warum Kurz-AUs die Uhr weiterlaufen lassen

Krankengeld gibt es wegen derselben Krankheit grundsätzlich bis zu 78 Wochen innerhalb von drei Jahren, gerechnet ab Beginn der Arbeitsunfähigkeit. Diese Zeit wird zusammengerechnet, wenn die wiederholten Episoden derselben Krankheit zugeordnet werden.

„Stückelung“ kann daher dazu führen, dass die Höchstdauer schneller erreicht wird, als viele erwarten, weil die einzelnen Abschnitte addiert werden.

Kompliziert wird es, wenn eine Blockfrist ausgeschöpft ist und später erneut wegen derselben Ursache Arbeitsunfähigkeit eintritt. Dann kommt es auf zusätzliche Voraussetzungen an, damit überhaupt wieder ein Krankengeldanspruch wegen derselben Krankheit entstehen kann.

Wer wiederkehrende Episoden hat, sollte diese Schwelle früh im Blick behalten, weil später nicht die gefühlte Pause zählt, sondern ob die rechtlichen Bedingungen erfüllt sind.

Die größere Praxisfalle: Feststellungslücke ist etwas anderes als „kurz gesund“

Bei wiederholten Kurz-AUs wird häufig vermischt, was strikt getrennt gehört. Das eine ist die tatsächliche Lage: Ging es Ihnen zwischenzeitlich so, dass Sie wieder arbeiten konnten, vielleicht sogar tatsächlich gearbeitet haben? Das andere ist die formale Seite: Wurde die Arbeitsunfähigkeit für den Krankengeldanspruch rechtzeitig ärztlich festgestellt?

Für das Krankengeld ist die ärztliche Feststellung entscheidend. Wird eine Folgebescheinigung zu spät festgestellt, kann das eine Feststellungslücke auslösen. In solchen Fällen geht es nicht um die Frage, ob Sie „wirklich krank“ waren, sondern darum, ab wann der Anspruch formal wieder greift. Gerade bei kurzen Zeiträumen reicht schon ein schlecht getakteter Termin, um Probleme auszulösen.

Ein typischer Fall sieht so aus: Die AU endet am Freitag. Wer erst am Dienstag wieder einen Termin bekommt und die Fortdauer erst dann festgestellt wird, riskiert eine Lücke. Solche Konstellationen sind der Grund, warum „Stückelung“ organisatorisch so gefährlich ist. Der Verlauf kann medizinisch plausibel sein, aber formal angreifbar werden.

Es gibt allerdings Konstellationen, in denen das Recht eine Art Schutzmechanismus vorsieht, wenn die Mitgliedschaft über den Krankengeldanspruch fortbesteht und bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Diese Regelung ist kein allgemeiner „Freibrief“, sondern greift nur in bestimmten Mitgliedschaftslagen. Genau deshalb sollte man sich darauf nicht verlassen, sondern Feststellungen grundsätzlich so organisieren, dass es gar nicht erst zur Lücke kommt.

Wenn die Praxis schuld ist: Warum Nachweise über eigene Bemühungen so wichtig sind

Nicht jede Feststellungslücke ist automatisch „selbst verschuldet“. Die Rechtsprechung hat anerkannt, dass Versicherte nicht benachteiligt werden dürfen, wenn sie alles Zumutbare rechtzeitig tun, die verspätete Feststellung aber durch zurechenbare Praxis- oder Systemgründe entsteht. In der Theorie hilft das, in der Praxis gewinnt diesen Punkt nur, wer ihn belegen kann.

Ein realistisches Beispiel: Sie rufen rechtzeitig an, bitten um einen Termin am nächsten Werktag, bekommen aber keinen, weil die Praxis nur mit Vorlauf vergibt oder wegen Personalmangels Termine schiebt. Wenn Sie das dokumentieren können, ist Ihre Ausgangslage im Streitfall deutlich besser. Ohne Nachweise bleibt es oft bei „Aussage gegen Akte“.

Zwei Mini-Fälle, die typische Streitpunkte verständlich machen

Im ersten Fall bekommt jemand wiederholt Kurz-AUs wegen „Rücken“, einmal steht „LWS“, später „BWS“, dann „Muskelverspannung“, zwischendurch wird gearbeitet. Die Krankenkasse nimmt trotzdem eine Einheit an, weil die Beschwerden medizinisch als Ausdruck eines nicht ausgeheilten Grundleidens bewertet werden.

Entscheidend ist dann weniger, wie die Diagnosezeile wechselt, sondern ob die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt den roten Faden des Grundleidens plausibel beschreiben kann.

Im zweiten Fall endet die AU am Freitag, der nächste Termin ist erst am Dienstag möglich, obwohl am Montag versucht wurde, einen Termin zu bekommen. Die Krankenkasse prüft eine Feststellungslücke.

Hier hängt viel daran, ob Sie nachweisen können, dass Sie rechtzeitig aktiv waren und die Verspätung nicht in Ihrer Sphäre lag. Der medizinische Verlauf kann klar sein, die formale Frage bleibt trotzdem zentral.

Welche Dokumentation wirklich trägt: Zeitachse plus „Beweispaket“

In stückeligen Verläufen wirkt vieles für Außenstehende zufällig. Genau deshalb ist eine Zeitachse so wirksam: Sie macht aus Einzelepisoden einen nachvollziehbaren Verlauf.

Dabei sollte die Zeitachse zwei Ebenen sauber trennen, aber gemeinsam abbilden: die AU-Zeiträume mit Beginn und Ende sowie die Daten der ärztlichen Feststellung, und daneben die tatsächliche Arbeitsrealität zwischen den AUs, also ob gearbeitet wurde, wie lange und unter welchen Bedingungen es wieder gekippt ist.

Ergänzend braucht es ein Beweispaket, das nicht aus vielen knappen Attesten besteht, sondern aus wenigen, aussagekräftigen Unterlagen. Am stärksten ist ein kurzer Verlaufsvermerk aus der Behandlung:

Grundleiden, typische Schwankung, Therapieversuche, Belastungsgrenzen und eine medizinische Erklärung, warum es zu wiederkehrenden kurzen Ausfällen kommt. Das ist oft überzeugender als Diagnosewiederholungen ohne Kontext.

Für die Lückenproblematik ist die Dokumentation Ihrer Terminbemühungen entscheidend. Bewährt haben sich Terminbestätigungen, Screenshots von Online-Buchungen, E-Mails, kurze Notizen zum Telefonat mit Datum, Uhrzeit, Name der Ansprechperson und Kernaussage sowie Hinweise der Praxis, wenn kein Termin möglich war.

Nicht die Menge gewinnt, sondern die zeitliche Einordnung: Sie müssen zeigen können, dass Sie rechtzeitig gehandelt haben.

Tabelle: Risiko und passende Absicherung im Verlauf

Typisches Risiko bei Kurz-AUs Dokumentation, die den Verlauf absichert Krankenkasse ordnet alles als „dieselbe Krankheit“ ein und rechnet Zeiten zusammen Kurz-Verlaufsvermerk aus der Behandlung: Grundleiden, Schubdynamik, Therapien, Belastungsgrenzen, medizinische Begründung für wiederkehrende Episoden Zweifel, ob zwischen zwei AUs wirklich Arbeitsfähigkeit bestand oder ob die Arbeitsaufnahme nur „formal“ war Nachweise über tatsächliche Arbeit zwischen den AUs (Arbeitszeit/Abrechnung/Bestätigung) plus ärztliche Einordnung, warum die Belastung erneut nicht tragbar war Feststellungslücke durch zu späte Folgebescheinigung Belege der eigenen Bemühungen: Terminbestätigung, Buchungsscreenshot, Mail, Anrufnotiz mit Datum/Uhrzeit/Ansprechperson/Aussage Missverständnis „neue Krankheit“ vs. „hinzugetretene Krankheit“ vs. „dieselbe Krankheit“ Befunde oder Kurzberichte, die die Ursache abgrenzen: eigenständiges neues Krankheitsbild oder Manifestation/Folge desselben Grundleidens Streit über Anrechnungszeiten, Blockfrist und Aussteuerungsdatum Eigene Blockfrist-Übersicht mit Startdatum und AU-Abschnitten plus Anforderung einer schriftlichen Anrechnungsübersicht bei der Krankenkasse

So organisieren Sie Folgebescheinigungen, ohne in die Kante zu geraten

Wenn Kurz-AUs wiederkehren, sollte die nächste ärztliche Feststellung nicht erst dann geplant werden, wenn die AU schon ausläuft. Praktikabel ist, bereits bei Ausstellung der AU zu klären, wann die Fortdauer geprüft werden kann und wie die Praxis terminiert. Wer hier vorausschauend handelt, verhindert viele Konflikte, bevor sie entstehen.

Genauso wichtig ist die klare interne Trennung: Die Frage „War ich zwischen zwei Episoden arbeitsfähig?“ ist nicht identisch mit der Frage „War die Fortdauer rechtzeitig festgestellt?“. Wenn du diese Unterscheidung im Artikel durchgehend markierst, verstehen Leser die Kassenargumente schneller – und vermeiden die typischen Fehler, die später teuer werden.

FAQ

Zählt jede neue Kurz-AU automatisch als „neuer Krankengeldfall“?

Nein. Entscheidend ist, ob die Krankenkasse dieselbe Krankheitsursache („dieselbe Krankheit“) annimmt. Dann werden Zeiten innerhalb der Blockfrist zusammengerechnet – auch wenn die AUs kurz sind oder dazwischen ein Arbeitsversuch lag.

AU endet am Freitag: Bis wann muss die Fortdauer festgestellt sein, damit es keine Feststellungslücke gibt?

Regelmäßig spätestens am nächsten Werktag. Der Samstag zählt hierfür nicht als Werktag. Praktisch heißt das: Läuft die AU am Freitag aus, sollte die Feststellung der Fortdauer spätestens am Montag erfolgen.

Was ist, wenn die Praxis keinen Termin rechtzeitig vergibt?

Dann wird Dokumentation entscheidend: Zeitpunkt der Kontaktaufnahme, Name der Praxis/Ansprechperson, Aussage („kein Termin möglich“), Buchungsbestätigung oder Screenshot. Damit lässt sich im Streitfall belegen, dass Sie rechtzeitig alles Zumutbare versucht haben.

Hilft ein Diagnosewechsel auf der AU gegen die Zusammenrechnung?

Meist nicht. Krankenkassen und Gerichte schauen stärker auf das Grundleiden bzw. die Ursache. Ein anderer Diagnosetext schützt nur dann, wenn tatsächlich ein eigenständiges neues Krankheitsgeschehen plausibel abgrenzbar ist.

Welche Unterlagen sollte man der Krankenkasse im Zweifel geben?

Am wirksamsten sind wenige, aussagekräftige Unterlagen: ein kurzer ärztlicher Verlaufsvermerk (Grundleiden, Schubdynamik, Belastungsgrenzen) plus Nachweise zu Terminen/Kontaktversuchen und – falls vorhanden – Belege über tatsächliche Arbeit zwischen den Episoden. Wenn die Kasse mehr verlangt: schriftlich konkretisieren lassen, wofür es gebraucht wird.