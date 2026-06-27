Pflegegrad zu Unrecht gestrichen: Klage zeigt, dass sich Widerspruch lohnt

Der Medizinische Dienst entzieht einer jungen Frau den Pflegegrad, weil das Gutachten ihren tatsächlichen Unterstützungsbedarf unterschätzt. Erst eine VdK-Klage erzwingt ein neues Gutachten, das Ergebnis: Pflegegrad 3.

Wer einen Pflegegrad-Entzug bekommt und nichts unternimmt, akzeptiert eine Entscheidung, die schlicht falsch sein kann. Der Sozialverband VdK veröffentlichte den Fall am 19. Juni 2026.

Rund 252 Euro Pflegegeld verliert, wer zu Unrecht von Pflegegrad 3 auf Pflegegrad 2 heruntergestuft wird, jeden Monat, dauerhaft. Die Leistungen der Pflegeversicherung hängen vom Pflegegrad ab. Wer ihn verliert oder zu niedrig bewertet bekommt, verliert Pflegegeld, Sachleistungen und Betreuungsangebote zugleich.

Wie der Medizinische Dienst den Pflegegrad berechnet – und wo Fehler entstehen

Der Medizinische Dienst bewertet den Pflegebedarf in sechs Lebensbereichen: Mobilität, kognitive Fähigkeiten, Verhalten, Selbstversorgung, Krankheitsbewältigung und Alltagsgestaltung (§ 15 Abs. 2 SGB XI). Aus den gewichteten Punkten aller sechs Bereiche ergibt sich ein Gesamtwert. Pflegegrad 3 beginnt ab 47,5 Punkten. Wer darunter bleibt, erhält Pflegegrad 2 oder bei Wiederholungsbegutachtung: gar keinen Pflegegrad mehr.

Das Problem liegt in der Begutachtungssituation selbst. Der Gutachter des Medizinischen Dienstes sieht eine Momentaufnahme. Wer an einem guten Tag fit wirkt, wer aus Stolz Schwächen verschweigt oder wer atypische Einschränkungen hat, rutscht systematisch durch das Raster. Laut Zahlen des Medizinischen Dienstes wurden 2022 bei rund 29 Prozent der eingelegten Widersprüche Pflegegutachten korrigiert. Fast jedes dritte angefochtene Gutachten war nachweislich falsch. Wer widerspricht, hat also realistische Chancen.

Pflegegrad-Entzug: Was viele nicht wissen und teuer bezahlen

Die meisten Betroffenen gehen davon aus, dass ein Bescheid des Medizinischen Dienstes rechtlich verbindlich ist. Das ist er nicht. Ein Pflegebescheid kann angefochten werden, gerichtlich überprüft und korrigiert werden. Wer nichts unternimmt, gibt dieses Recht auf.

Wer einen Bescheid erhält, der den Pflegegrad entzieht oder herabsetzt, hat einen Monat Zeit für den Widerspruch. Die Frist beginnt mit dem Zugang des Bescheids. Wer sie versäumt, akzeptiert den Bescheid als bindend. Wer sie einhält, zwingt die Pflegekasse zur erneuten Prüfung mit einem anderen Gutachter.

So legt man Widerspruch gegen den Pflegegrad-Entzug ein

Der Widerspruch muss schriftlich bei der Pflegekasse eingehen, braucht aber nicht sofort vollständig begründet zu sein. Die Begründung kann nachgereicht werden. Entscheidend sind drei Unterlagen: das Original-Gutachten des Medizinischen Dienstes, aktuelle ärztliche Berichte und ein Pflegetagebuch über mindestens eine Woche. Das Gutachten muss bei der Pflegekasse angefordert werden, falls es nicht mit dem Bescheid mitgeschickt wurde.

Was genau beim Aufstehen nötig ist, was beim Waschen, was nachts: konkrete Alltagssituationen überzeugen, nicht Diagnosen. Im Widerspruchsverfahren beauftragt die Pflegekasse dann einen anderen Gutachter des Medizinischen Dienstes. Dieses Zweitgutachten erfolgt nach Aktenlage oder mit einem erneuten Hausbesuch.

Wer gut dokumentiert hat, kommt mit konkreten Belegen ins Zweitgutachten. Das ist der Unterschied zum ersten Termin.

Widerspruch abgelehnt: So funktioniert die Klage vor dem Sozialgericht

„Die hohe Zahl an korrigierten Pflegegraden sollte allen Pflegebedürftigen Mut machen, gegen einen als falsch empfundenen Pflegegrad Widerspruch einzulegen”, sagt VdK-Präsidentin Verena Bentele. Bleibt die Pflegekasse beim Widerspruch bei ihrer Entscheidung, folgt ein Widerspruchsbescheid. Wer ihn erhält, kann innerhalb eines Monats Klage beim Sozialgericht einreichen.

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Das Verfahren vor dem Sozialgericht ist für Versicherte und Leistungsempfänger kostenfrei. Einen Anwalt benötigt niemand, er kann aber helfen. Das Gericht beauftragt in der Regel einen unabhängigen Sachverständigen. Dieser Gutachter arbeitet weder für die Pflegekasse noch für den Medizinischen Dienst.

Genau dieser Schritt brachte im VdK-Fall die Wende: Das Gericht erkannte den tatsächlichen Bedarf der jungen Frau. Pflegegrad 3 wurde anerkannt.

Wieviel Pflegegeld Betroffene beim Pflegegrad-Entzug verlieren

Pflegegrad 3 bringt 2026 monatlich 599 Euro Pflegegeld, wenn die Pflege zu Hause durch Angehörige oder andere Pflegepersonen organisiert wird (§ 37 SGB XI). Pflegegrad 2 bringt 347 Euro. Der Verlust beim Abstieg beträgt damit 252 Euro monatlich, 3.024 Euro im Jahr. Wer keinen Pflegegrad mehr hat, verliert alle Geldleistungen vollständig.

Über das Pflegegeld hinaus sinken auch die Sachleistungen: Bei Pflegegrad 3 stehen 1.497 Euro monatlich für einen ambulanten Pflegedienst bereit, bei Pflegegrad 2 nur 796 Euro.

Der VdK-Landesverband Bayern erreichte für seine Mitglieder in rund 30 Prozent der Widerspruchsfälle eine Korrektur des Pflegegrads, so Abteilungsleiter Daniel Overdiek. Ein Widerspruch kostet nichts außer Zeit, das Schweigen hingegen kostet dauerhaft Leistungen, auf die ein Anspruch bestehen kann.

Häufige Fragen zum Pflegegrad-Widerspruch

Was ist der erste Schritt nach einem Pflegegrad-Entzug?

Das Gutachten des Medizinischen Dienstes anfordern, falls es nicht mit dem Bescheid mitgeschickt wurde. Nur wer das Gutachten kennt, kann gezielt widersprechen: Welche Module wurden zu niedrig bewertet? Welche Alltagssituationen fehlen? Dann schriftlich Widerspruch bei der Pflegekasse einlegen, zunächst fristwahrend ohne ausführliche Begründung.

Kann das Pflegegeld während des Widerspruchs weitergezahlt werden?

Nicht automatisch. Im Pflegerecht entfaltet ein Widerspruch keine automatische aufschiebende Wirkung. Wer den bisherigen Pflegegrad und die damit verbundenen Leistungen während des Verfahrens sichern will, muss beim Sozialgericht einstweiligen Rechtsschutz beantragen. VdK, SoVD oder ein Pflegestützpunkt beraten dazu kostenlos.

Welche Unterlagen stärken den Widerspruch am meisten?

Ein Pflegetagebuch über mindestens eine Woche, das den täglichen Unterstützungsbedarf dokumentiert: was geht alleine, was benötigt Hilfe, wann und wie oft? Dazu aktuelle ärztliche Berichte, die nicht nur Diagnosen nennen, sondern deren Auswirkungen im Alltag beschreiben. Das Gutachten des Medizinischen Dienstes Modul für Modul auf Vollständigkeit prüfen.

Was kostet ein Klageverfahren vor dem Sozialgericht?

Für Versicherte und Leistungsempfänger in Pflegesachen ist das Verfahren vor dem Sozialgericht kostenfrei. Wer einen Anwalt hinzuzieht, muss dessen Kosten selbst tragen. Bei gewonnenem Verfahren übernimmt die Pflegekasse die Anwaltskosten.

Quellen

Sozialverband VdK Deutschland: Erfolgsgeschichte Pflegeversicherung, 19. Juni 2026

Bundesgesundheitsministerium: Leistungsansprüche der Versicherten in der Pflegeversicherung 2026

Bundesministerium der Justiz: § 15 SGB XI – Ermittlung des Grades der Pflegebedürftigkeit

Bundesministerium der Justiz: § 37 SGB XI – Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen

Sozialverband VdK Deutschland: Widerspruch gegen Pflegegrad lohnt sich oft