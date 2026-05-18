Rente: Brief im Juni von der Rentenversicherung – mehr als nur freundliche Hinweise

Ab Mitte Juni beginnt für viele Rentnerinnen und Rentner in Deutschland wieder eine wichtige Postphase. Dann werden die Rentenanpassungsmitteilungen für das Jahr 2026 verschickt. Das Schreiben informiert darüber, wie hoch die Rente ab Juli ausfällt und wann der neue Betrag erstmals ausgezahlt wird.

Die Mitteilung ist mehr als ein formaler Brief. Sie zeigt, wie sich die jährliche Rentenanpassung konkret auf den persönlichen Zahlbetrag auswirkt. Gerade deshalb sollten Empfängerinnen und Empfänger das Schreiben nicht ungeprüft ablegen.

Renten steigen zum 1. Juli 2026

Zum 1. Juli 2026 sollen die gesetzlichen Renten bundesweit um 4,24 Prozent steigen. Der aktuelle Rentenwert erhöht sich dadurch von 40,79 Euro auf 42,52 Euro. Für eine Standardrente mit durchschnittlichem Verdienst und 45 Beitragsjahren entspricht das einem monatlichen Plus von 77,85 Euro.

Die Rentenanpassung wurde vom Bundeskabinett beschlossen. Voraussetzung für das Inkrafttreten ist noch die Zustimmung des Bundesrates sowie die abschließende Verkündung im Bundesgesetzblatt. Die Anpassung soll wie üblich automatisch erfolgen.

Warum die Mitteilung wichtig ist – und mehr als nur ein Hinweis ist

Die Rentenanpassungsmitteilung zeigt den neuen Rentenbetrag, den bisherigen Zahlbetrag und den Zeitpunkt der Auszahlung. Sie macht damit nachvollziehbar, wie sich die Erhöhung im Einzelfall auswirkt. Außerdem enthält sie Angaben dazu, ob die erhöhte Rente bereits Ende Juni oder erst Ende Juli auf dem Konto eingeht.

Der Zeitpunkt hängt davon ab, wann die Rente begonnen hat. Wer bis März 2004 in Rente gegangen ist, erhält die Rente im Voraus und bekommt die Juli-Rente bereits Ende Juni. Wer seit April 2004 oder später Rente bezieht, erhält die Zahlung nachschüssig am Monatsende, sodass der höhere Betrag erstmals Ende Juli eingeht.

Versand läuft voraussichtlich bis Ende Juli

Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung erfolgt der Versand der Rentenanpassungsmitteilungen voraussichtlich von Mitte Juni bis Ende Juli 2026. Zuständig für den Versand und die Auszahlung ist der Renten Service der Deutschen Post AG. Rentnerinnen und Rentner müssen für die Anpassung in der Regel keinen Antrag stellen.

Dass nicht alle Schreiben gleichzeitig eintreffen, ist üblich. Die Rentenanpassungsmitteilungen werden in großer Zahl verschickt. Ein späterer Erhalt bedeutet daher nicht automatisch, dass es ein Problem mit der Rentenzahlung gibt.

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Was im Schreiben geprüft werden sollte

Empfängerinnen und Empfänger sollten zunächst kontrollieren, ob Name, Adresse und Bankverbindung korrekt angegeben sind. Anschließend lohnt sich ein Blick auf den bisherigen Zahlbetrag, den neuen Zahlbetrag und den angegebenen Auszahlungstermin. Auch Abzüge für Kranken- und Pflegeversicherung können den tatsächlich überwiesenen Betrag beeinflussen.

Wichtig ist außerdem der Vergleich mit früheren Unterlagen. Wer bereits Änderungen bei Krankenversicherung, Pflegeversicherung oder Steuerdaten hatte, sollte prüfen, ob diese erkennbar berücksichtigt wurden. Bei Unklarheiten empfiehlt sich eine Nachfrage bei der Deutschen Rentenversicherung oder beim Renten Service.

Beispielhafte Veränderung durch die Rentenanpassung

Die tatsächliche Auszahlung kann je nach Abzügen unterschiedlich ausfallen. Die folgende Tabelle zeigt deshalb nur eine einfache Beispielrechnung auf Basis der angekündigten Erhöhung um 4,24 Prozent. Sie ersetzt keine individuelle Prüfung der Rentenanpassungsmitteilung.

Bisherige monatliche Bruttorente Beispielhafte Bruttorente ab Juli 2026 1.000 Euro 1.042,40 Euro 1.200 Euro 1.250,88 Euro 1.500 Euro 1.563,60 Euro 2.000 Euro 2.084,80 Euro

Warum der Zahlbetrag vom Prozentwert abweichen kann

Die Rentenerhöhung bezieht sich auf die gesetzliche Anpassung der Bruttorente. Auf dem Konto kommt jedoch der Nettobetrag an. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung können dazu führen, dass das ausgezahlte Plus geringer ausfällt als die reine Bruttorechnung vermuten lässt.

Auch steuerliche Fragen können für Rentnerinnen und Rentner von Bedeutung sein. Die Rentenanpassungsmitteilung selbst ist jedoch kein Steuerbescheid. Wer wissen möchte, ob durch die höhere Rente eine Steuererklärung nötig wird, sollte die persönliche Situation gesondert prüfen lassen.

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Kein Antrag nötig, aber Aufmerksamkeit ratsam

Die Rentenanpassung wird automatisch umgesetzt. Rentnerinnen und Rentner müssen also nicht selbst aktiv werden, um die höhere Rente zu erhalten. Dennoch ist es sinnvoll, die Mitteilung sorgfältig zu lesen und aufzubewahren.

Das Schreiben kann später als Nachweis dienen, etwa gegenüber Behörden, Vermietern oder anderen Stellen. Auch bei Rückfragen zur Rentenhöhe ist es hilfreich, die aktuelle Mitteilung griffbereit zu haben. Wer den Brief nicht erhält, sollte nach angemessener Wartezeit Kontakt zur Deutschen Rentenversicherung oder zum Renten Service aufnehmen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Rentnerin erhält ihre Rentenanpassungsmitteilung Ende Juni. Bisher wurden ihr monatlich 1.300 Euro brutto gezahlt. Nach der Anpassung um 4,24 Prozent ergibt sich rechnerisch eine neue Bruttorente von 1.355,12 Euro.

Beim Lesen der Mitteilung stellt sie fest, dass die höhere Zahlung erst Ende Juli auf ihrem Konto eingehen wird. Der Grund ist, dass ihre Rente erst nach April 2004 begonnen hat und deshalb nachschüssig gezahlt wird. Durch die Prüfung des Schreibens weiß sie frühzeitig, wann sie mit dem neuen Betrag rechnen kann.

Fazit

Die Rentenanpassungsmitteilung ab Mitte Juni ist für Millionen Rentnerinnen und Rentner ein wichtiger Hinweis auf die neue Rentenhöhe ab Juli 2026. Die angekündigte Erhöhung um 4,24 Prozent bringt vielen Menschen ein spürbares Plus. Entscheidend ist jedoch der individuelle Zahlbetrag, der erst aus der persönlichen Mitteilung hervorgeht.

Wer den Brief aufmerksam liest, erkennt Auszahlungstermin, neuen Betrag und mögliche Abzüge. Damit schafft die Mitteilung Klarheit für die eigene Haushaltsplanung. Bei Unstimmigkeiten sollte frühzeitig nachgefragt werden.

Häufige Fragen zur Rentenanpassungsmitteilung

Wann wird die Rentenanpassungsmitteilung verschickt?

Die Rentenanpassungsmitteilung wird voraussichtlich ab Mitte Juni verschickt. Da sehr viele Schreiben versendet werden, kann es bis Ende Juli dauern, bis alle Rentnerinnen und Rentner ihre Mitteilung erhalten haben.

Muss ich einen Antrag stellen, um die höhere Rente zu bekommen?

Nein, ein Antrag ist nicht nötig. Die Rentenanpassung wird automatisch umgesetzt, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Wann wird die erhöhte Rente erstmals ausgezahlt?

Das hängt vom Rentenbeginn ab. Wer seine Rente bereits vor April 2004 erhalten hat, bekommt den höheren Betrag in der Regel schon Ende Juni für den Monat Juli. Bei einem Rentenbeginn ab April 2004 erfolgt die Auszahlung meist Ende Juli.

Warum ist der ausgezahlte Betrag niedriger als die rechnerische Erhöhung?

Die Rentenerhöhung bezieht sich auf die Bruttorente. Vom Zahlbetrag können Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen werden, sodass das Plus auf dem Konto geringer ausfallen kann.

Was sollte ich tun, wenn die Rentenanpassungsmitteilung nicht ankommt?

Ein späterer Eingang ist zunächst kein Grund zur Sorge, weil der Versand gestaffelt erfolgt. Wenn das Schreiben bis Ende Juli nicht angekommen ist oder Angaben unklar erscheinen, sollte Kontakt zur Deutschen Rentenversicherung oder zum Renten Service aufgenommen werden.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Renten steigen zum 1. Juli, Meldung vom 29. April 2026, Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Bundeskabinett beschließt Rentenanpassung 2026, Pressemitteilung vom 29. April 2026., Bundesregierung: Renten sollen zum 1. Juli 2026 steigen, Beitrag vom 29. April 2026.