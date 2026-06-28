Die Krankengeldfalle: Lücken gefährden Krankengeld-Anspruch

Wer länger krank ist, verlässt sich häufig darauf, dass nach der Lohnfortzahlung automatisch Krankengeld gezahlt wird. Genau hier beginnt für viele Versicherte das Problem. Krankengeld ist zwar eine wichtige Absicherung, doch es ist an strenge Voraussetzungen gebunden.

Die sogenannte Krankengeldfalle entsteht meistens nicht durch die Erkrankung selbst, sondern durch Fristen, fehlende Nachweise oder falsche Annahmen. Besonders gefährlich sind Lücken bei der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit. Schon ein verspäteter Arzttermin kann dazu führen, dass die Krankenkasse die Zahlung stoppt oder den Anspruch infrage stellt.

Für Betroffene ist das oft ein Schock. Sie sind krank, können nicht arbeiten und müssen sich gleichzeitig mit Fristen, Formularen und Entscheidungen der Krankenkasse auseinandersetzen. Wer die Regeln kennt, kann viele Probleme jedoch vermeiden.

Nach sechs Wochen endet meist die Lohnfortzahlung

Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zahlt der Arbeitgeber im Krankheitsfall in der Regel bis zu sechs Wochen das Gehalt weiter. Danach springt die gesetzliche Krankenkasse ein, sofern ein Anspruch auf Krankengeld besteht. Das Krankengeld soll den Einkommensausfall abfedern, ersetzt das Gehalt aber nicht vollständig.

Die Höhe des Krankengeldes wird nach gesetzlichen Vorgaben berechnet. Grundsätzlich beträgt es 70 Prozent des regelmäßigen Bruttoarbeitsentgelts, darf aber 90 Prozent des Nettoarbeitsentgelts nicht überschreiten. Von diesem Betrag werden in vielen Fällen noch Beiträge zur Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung abgezogen.

Auf dem Konto kommt deshalb oft deutlich weniger an, als Betroffene zunächst erwarten. Gerade Haushalte mit Miete, Krediten oder Unterhaltspflichten sollten deshalb frühzeitig prüfen, wie groß die finanzielle Lücke tatsächlich wird. Krankengeld ist keine vollständige Lohnersatzleistung.

Warum die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung so wichtig ist

Der Anspruch auf Krankengeld hängt nicht allein davon ab, ob jemand tatsächlich krank ist. Entscheidend ist auch, ob die Arbeitsunfähigkeit rechtzeitig ärztlich festgestellt wurde. Die Krankenkasse prüft dabei sehr genau, ob der Nachweis lückenlos vorliegt.

Problematisch wird es, wenn eine Krankschreibung an einem bestimmten Tag endet und die nächste Feststellung erst später erfolgt. Wer beispielsweise bis Freitag krankgeschrieben ist und erst am Montag erneut zum Arzt geht, kann in bestimmten Konstellationen in Schwierigkeiten geraten. Entscheidend ist, wann die Arbeitsunfähigkeit ärztlich festgestellt wurde und ob die Bescheinigung rechtzeitig anschließt.

Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung hat den Ablauf zwar verändert. Sie entbindet Versicherte aber nicht davon, rechtzeitig zum Arzt zu gehen und die eigene Anspruchslage im Blick zu behalten. Ein technisches Verfahren ersetzt keine fristgerechte ärztliche Feststellung.

Die gefährlichste Falle: Ein Tag ohne ärztliche Feststellung

Besonders riskant ist eine Unterbrechung zwischen zwei Arbeitsunfähigkeitszeiträumen. Viele Betroffene glauben, es reiche aus, wenn sie weiterhin krank sind. Für das Krankengeld zählt aber nicht nur der tatsächliche Gesundheitszustand, sondern auch die formale Feststellung durch Ärztin oder Arzt.

Wer merkt, dass die bisherige Krankschreibung ausläuft, sollte den Folgetermin daher nicht auf den letzten Moment verschieben. Wird kein Termin angeboten, sollte die Praxis ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass es um eine lückenlose Feststellung wegen Krankengeld geht. Bei akuten Problemen kann auch der ärztliche Bereitschaftsdienst eine Anlaufstelle sein.

Wichtig ist außerdem, dass Betroffene Unterlagen sichern. Dazu gehören Ausdrucke, Praxisbestätigungen, Schreiben der Krankenkasse und eigene Notizen zu Telefonaten. Im Streitfall kann es entscheidend sein, nachweisen zu können, was wann passiert ist.

78 Wochen sind nicht immer 78 Wochen Auszahlung

Ein weiterer häufiger Irrtum betrifft die Dauer des Krankengeldes. Versicherte können wegen derselben Krankheit höchstens 78 Wochen innerhalb von drei Jahren Krankengeld erhalten. Diese Frist wird häufig als reine Zahlungsdauer verstanden, tatsächlich ist die Berechnung komplizierter.

Die Zeit der Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber kann bei der Betrachtung der Höchstdauer mit Bedeutung haben. Auch Zeiten, in denen der Anspruch ruht, können für die Leistungsdauer relevant sein. Dadurch ist der Zeitraum, in dem tatsächlich Krankengeld auf dem Konto eingeht, oft kürzer als viele erwarten.

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Die Drei-Jahres-Frist beginnt mit der ersten Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit. Kommt während einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit eine weitere Erkrankung hinzu, verlängert das die 78 Wochen wegen der ursprünglichen Krankheit nicht automatisch. Genau dieser Punkt führt in der Praxis oft zu Missverständnissen.

Was bei derselben Krankheit gilt

Die Begrenzung auf 78 Wochen betrifft dieselbe Krankheit. Damit ist nicht nur exakt dieselbe Diagnose gemeint. Auch ein einheitliches Krankheitsgeschehen kann dazu führen, dass die Krankenkasse die Zeiten zusammenrechnet.

Besonders schwierig wird es bei psychischen Erkrankungen, Rückenleiden, chronischen Schmerzen oder wiederkehrenden Beschwerden. Betroffene erleben die Krankheit subjektiv oft als neue Phase. Die Krankenkasse kann sie jedoch als Fortsetzung eines früheren Leidens bewerten.

Wer bereits längere Zeit krank war und später erneut arbeitsunfähig wird, sollte deshalb früh prüfen, ob die Krankenkasse frühere Zeiten anrechnet. Ein Blick in die eigenen Krankengeldzeiten kann vor bösen Überraschungen schützen. Bei Unklarheiten sollte eine schriftliche Auskunft der Krankenkasse verlangt werden.

Wenn die Krankenkasse zum Reha- oder Rentenantrag auffordert

Viele Krankenkassen prüfen bei längerer Arbeitsunfähigkeit, ob eine medizinische Rehabilitation oder eine Erwerbsminderungsrente in Betracht kommt. Dazu können Versicherte aufgefordert werden, einen Reha-Antrag zu stellen. Wird diese Aufforderung ignoriert, kann das Folgen für das Krankengeld haben.

Betroffene sollten solche Schreiben deshalb nie liegen lassen. Häufig sind Fristen enthalten, die unbedingt beachtet werden müssen. Wer unsicher ist, sollte sich beraten lassen, bevor ein Antrag gestellt, zurückgenommen oder geändert wird.

Besonders heikel ist die sogenannte Nahtlosigkeit zwischen Krankengeld, Reha, Arbeitslosengeld und möglicher Erwerbsminderungsrente. Wenn eine Leistung endet und die nächste noch nicht bewilligt ist, droht eine Einkommenslücke. Deshalb sollte spätestens mehrere Monate vor dem absehbaren Ende des Krankengeldes geklärt werden, welche Anschlussleistung in Betracht kommt.

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Die Aussteuerung kommt oft früher als erwartet

Endet der Krankengeldanspruch wegen Erreichens der Höchstdauer, spricht man häufig von Aussteuerung. Die Krankenkasse informiert darüber in der Regel schriftlich. Für Betroffene ist dieses Schreiben ein Warnsignal.

Wer weiterhin krank ist, sollte sich nicht erst nach dem letzten Krankengeldtag bei der Agentur für Arbeit melden. Unter bestimmten Voraussetzungen kann Arbeitslosengeld auch dann in Betracht kommen, wenn das Arbeitsverhältnis noch besteht und die Erwerbsfähigkeit ungeklärt ist. Dafür müssen jedoch Anträge gestellt und Fristen eingehalten werden.

Wichtig ist auch, dass eine Aussteuerung nicht automatisch bedeutet, dass eine Erwerbsminderungsrente bewilligt wird. Zwischen Krankenkasse, Rentenversicherung und Arbeitsagentur können Lücken entstehen. Diese Lücken lassen sich oft nur vermeiden, wenn Betroffene früh handeln.

Auch Arbeitslose und Selbstständige müssen genau hinsehen

Nicht nur Beschäftigte können von der Krankengeldfalle betroffen sein. Auch Menschen im Arbeitslosengeldbezug müssen bei längerer Krankheit aufpassen. Je nach Status gelten unterschiedliche Zuständigkeiten und Anforderungen.

Selbstständige haben nur dann Anspruch auf Krankengeld, wenn sie entsprechend gesetzlich abgesichert sind. Das kann etwa über einen Wahltarif oder eine Versicherung mit Krankengeldanspruch geschehen. Wer freiwillig gesetzlich versichert ist, sollte seine Absicherung prüfen, bevor eine längere Krankheit eintritt.

Gerade Selbstständige unterschätzen häufig, wie schnell eine längere Erkrankung die wirtschaftliche Existenz gefährdet. Ohne Krankengeldanspruch bleibt oft nur eine private Krankentagegeldversicherung oder die eigene Rücklage. Eine spätere Korrektur ist meist schwierig.

Typische Fehler beim Krankengeld

Situation Warum sie gefährlich ist Folgebescheinigung wird zu spät ausgestellt Die Krankenkasse kann eine Lücke im Nachweis annehmen und die Zahlung unterbrechen. Schreiben der Krankenkasse wird nicht beantwortet Fristen können ablaufen, wodurch Leistungen gefährdet werden. Reha-Aufforderung wird ignoriert Die Krankenkasse kann Konsequenzen für den weiteren Krankengeldbezug prüfen. Aussteuerung wird zu spät beachtet Ohne rechtzeitigen Antrag bei der zuständigen Stelle kann eine Einkommenslücke entstehen. Frühere Krankheitszeiten werden unterschätzt Die 78-Wochen-Grenze kann schneller erreicht sein als erwartet. Selbstständige prüfen ihren Krankengeldanspruch nicht Es kann sein, dass trotz gesetzlicher Krankenversicherung kein Krankengeld gezahlt wird.

Widerspruch gegen Entscheidungen der Krankenkasse

Lehnt die Krankenkasse Krankengeld ab oder stellt sie die Zahlung ein, sollten Betroffene den Bescheid genau prüfen. Gegen belastende Entscheidungen kann Widerspruch eingelegt werden. Entscheidend ist die Frist, die in der Rechtsbehelfsbelehrung genannt wird.

Ein Widerspruch sollte nicht nur aus einem Satz bestehen, wenn die Sache kompliziert ist. Sinnvoll ist es, die Lücke, den Arztkontakt, die medizinische Situation und die bisherigen Bescheinigungen möglichst genau darzustellen. Auch Unterlagen aus der Arztpraxis können helfen.

Wer krank ist, hat oft nicht die Kraft für Auseinandersetzungen mit der Krankenkasse. Trotzdem sollte ein Bescheid nicht einfach akzeptiert werden, wenn Zweifel bestehen. Gerade bei Krankengeld geht es oft um mehrere Wochen oder Monate Einkommen.

Was Betroffene vorsorglich tun sollten

Der wichtigste Schutz vor der Krankengeldfalle ist eine lückenlose Organisation. Jede Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sollte rechtzeitig verlängert werden. Arzttermine sollten so gelegt werden, dass kein Tag ohne Feststellung entsteht.

Außerdem sollten Versicherte alle Schreiben der Krankenkasse sofort öffnen und Fristen notieren. Telefonische Auskünfte sollten möglichst schriftlich bestätigt werden. Wer eine Entscheidung nicht versteht, sollte eine schriftliche Begründung verlangen.

Auch der Blick nach vorn ist wichtig. Wer absehen kann, dass die Erkrankung länger dauert, sollte früh klären, wann das Krankengeld endet und welche Leistung danach möglich ist. So lässt sich vermeiden, dass die finanzielle Absicherung plötzlich wegbricht.

Praxisbeispiel: Ein verpasster Arzttermin wird teuer

Herr M. ist seit mehreren Monaten wegen einer schweren Rücken- und Nervenerkrankung arbeitsunfähig. Seine Krankschreibung läuft bis Freitag. Weil seine Hausarztpraxis an diesem Tag keinen Termin mehr anbietet, geht er erst am Montag zur Ärztin.

Medizinisch ist klar, dass Herr M. auch am Wochenende nicht arbeiten konnte. Die Krankenkasse prüft aber, ob die Arbeitsunfähigkeit lückenlos ärztlich festgestellt wurde. Sie stellt die Zahlung zunächst infrage und verlangt weitere Nachweise.

Herr M. muss nun darlegen, wann er versucht hat, einen Termin zu bekommen und warum die Bescheinigung erst am Montag ausgestellt wurde. Hätte er früher einen Folgetermin vereinbart oder sich rechtzeitig um eine andere ärztliche Feststellung bemüht, wäre der Streit vermutlich vermeidbar gewesen.

Fragen und Antworten zum Krankengeld

Wann bekomme ich Krankengeld?

Krankengeld erhalten gesetzlich Versicherte in der Regel, wenn sie länger arbeitsunfähig sind und die Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber endet. Voraussetzung ist ein Versicherungsverhältnis mit Krankengeldanspruch. Außerdem muss die Arbeitsunfähigkeit ärztlich festgestellt sein.

Wie hoch ist das Krankengeld?

Das Krankengeld beträgt grundsätzlich 70 Prozent des regelmäßigen Bruttoarbeitsentgelts. Es darf jedoch 90 Prozent des Nettoarbeitsentgelts nicht übersteigen. Von der berechneten Leistung können noch Sozialversicherungsbeiträge abgezogen werden.

Wie lange wird Krankengeld gezahlt?

Wegen derselben Krankheit ist Krankengeld grundsätzlich auf höchstens 78 Wochen innerhalb von drei Jahren begrenzt. Die Berechnung kann kompliziert sein, weil frühere Zeiten und ruhende Ansprüche Bedeutung haben können. Deshalb sollten Betroffene sich ihre Krankengeldzeiten schriftlich bestätigen lassen.

Was ist die Krankengeldfalle?

Damit ist vor allem das Risiko gemeint, den Anspruch wegen formaler Fehler zu verlieren. Besonders häufig geht es um Lücken bei der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit. Auch versäumte Fristen oder unbeantwortete Schreiben der Krankenkasse können gefährlich werden.

Was muss ich tun, wenn die Krankenkasse das Krankengeld stoppt?

Betroffene sollten den Bescheid genau prüfen und die Widerspruchsfrist beachten. Wichtig sind ärztliche Unterlagen, Nachweise über Termine und eine genaue Darstellung des Ablaufs. Bei größeren Beträgen oder unklarer Rechtslage kann Beratung sinnvoll sein.

Was passiert nach dem Ende des Krankengeldes?

Wenn der Krankengeldanspruch endet, muss früh geklärt werden, welche Anschlussleistung möglich ist. In Betracht kommen je nach Fall Arbeitslosengeld, eine Reha, Erwerbsminderungsrente oder andere Sozialleistungen. Wer erst nach dem letzten Zahlungstag handelt, riskiert eine finanzielle Lücke.