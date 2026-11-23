Der Dezember 2026 bringt zahlreiche Änderungen, die Mieter, Rentner, Arbeitnehmer und gesetzlich Krankenversicherte unmittelbar betreffen. Wer bestimmte Fristen versäumt, muss möglicherweise mehrere Hundert Euro zusätzlich bezahlen oder verliert finanzielle Ansprüche.

Besonders brisant sind die auslaufenden Fristen bei der Nebenkostenabrechnung, die neuen Eigenanteile beim Zahnersatz und die höheren Zuzahlungen für Medikamente ab Januar 2027. Auch bei der Steuererklärung und der privaten Altersvorsorge müssen Verbraucher noch vor dem Jahreswechsel aufpassen.

Nebenkostenabrechnung: Ab Januar können Nachforderungen ausgeschlossen sein

Für viele Mieter endet am 31. Dezember 2026 eine wichtige Frist, die über mehrere Hundert Euro entscheiden kann. Vermieter müssen die Betriebskostenabrechnung für das Kalenderjahr 2025 grundsätzlich spätestens bis zu diesem Tag zugestellt haben.

Das ergibt sich aus § 556 Absatz 3 Bürgerliches Gesetzbuch. Danach muss die Abrechnung innerhalb von zwölf Monaten nach dem Ende des jeweiligen Abrechnungszeitraums beim Mieter eingehen.

Entscheidend ist nicht, wann der Vermieter das Schreiben erstellt oder verschickt, sondern wann es tatsächlich zugeht. Wer die Abrechnung für 2025 erst im Januar 2027 erhält, muss eine darin enthaltene Nachforderung deshalb grundsätzlich nicht mehr bezahlen.

Allerdings gilt eine Ausnahme, wenn der Vermieter die verspätete Abrechnung nachweislich nicht zu vertreten hat. Außerdem muss geprüft werden, ob der Abrechnungszeitraum tatsächlich am 31. Dezember 2025 endete.

Ein Guthaben des Mieters bleibt dagegen auch bei verspäteter Abrechnung bestehen. Ausführliche Informationen enthält unser Beitrag Nebenkostenabrechnung: Mieter müssen viele Nachzahlungen nicht mehr leisten.

Heizkosten: Ab 2027 können Mieter drei Prozent kürzen

Zum Jahresende läuft eine weitere Frist ab, die für Millionen Mietwohnungen wichtig ist. Nach § 5 Absatz 3 der Heizkostenverordnung müssen bisher nicht fernablesbare Geräte zur Erfassung von Heiz- und Warmwasserverbrauch grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2026 nachgerüstet oder ausgetauscht werden.

Das betrifft insbesondere ältere Heizkostenverteiler, Wärmezähler und Warmwasserzähler. Ausnahmen bestehen unter anderem, wenn eine Nachrüstung technisch unmöglich wäre oder einen unangemessenen Aufwand verursachen würde.

Fehlt die vorgeschriebene Technik ohne zulässigen Ausnahmegrund, dürfen Mieter ihren betroffenen Heiz- und Warmwasserkostenanteil nach § 12 Heizkostenverordnung um drei Prozent kürzen.

Bei einem abgerechneten Heizkostenanteil von 2.000 Euro wären das immerhin 60 Euro. Der Abzug bezieht sich allerdings nicht auf die gesamte Miete und auch nicht nur auf die ausgewiesene Nachzahlung.

Weitere Einzelheiten erläutert unser Artikel Heizkosten: Ab 2027 dürfen Mieter die Abrechnung um drei Prozent kürzen.

Steuererklärung 2022: Am 31. Dezember verfällt eine wichtige Möglichkeit

Wer seine Einkommensteuererklärung für 2022 freiwillig abgeben möchte, muss sich beeilen. Die vierjährige Frist für die sogenannte Antragsveranlagung endet am 31. Dezember 2026.

Das betrifft insbesondere Arbeitnehmer, die nicht zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet waren. Wer beispielsweise Werbungskosten, außergewöhnliche Belastungen oder bestimmte haushaltsnahe Ausgaben geltend machen kann, erhält möglicherweise eine Steuererstattung.

Nach Fristablauf ist eine freiwillige Veranlagung für 2022 grundsätzlich nicht mehr möglich. Wer noch Ansprüche geltend machen möchte, sollte deshalb die erforderlichen Unterlagen rechtzeitig zusammenstellen und die Erklärung fristgerecht einreichen.

Kapitalanlagen: Der 15. Dezember ist für Anleger wichtig

Eine besonders frühe Dezemberfrist betrifft Menschen mit Wertpapierdepots bei unterschiedlichen Banken. Wer bei einem Institut Verluste und bei einem anderen steuerpflichtige Kapitalerträge erzielt hat, kann unter bestimmten Voraussetzungen eine bankenübergreifende Verrechnung über die Einkommensteuererklärung erreichen.

Dafür wird regelmäßig eine Verlustbescheinigung der Bank benötigt, bei der die Verluste angefallen sind. Der entsprechende Antrag muss spätestens am 15. Dezember 2026 dort eingehen.

Ohne diese Bescheinigung bleiben die nicht verrechneten Verluste grundsätzlich im Verlustverrechnungstopf der betreffenden Bank und werden dort in kommende Jahre übertragen. Welche Verluste steuerlich miteinander verrechnet werden dürfen, hängt allerdings von der Art der Kapitalanlage ab.

Handwerkerleistungen: Steuerbonus soll ab 2027 sinken

Bei Handwerkerleistungen droht zum Jahreswechsel eine Verschlechterung. Die Bundesregierung plant, die Steuerermäßigung nach § 35a Einkommensteuergesetz von bislang 20 Prozent auf 15 Prozent zu reduzieren.

Zugleich soll der jährliche Höchstbetrag von 1.200 Euro auf 900 Euro sinken. Am 22. November 2026 handelt es sich allerdings noch um eine geplante Änderung, die das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren durchlaufen muss.

📚 Lesen Sie auch: Sozialhilfe zu Weihnachten: Wenn das Sozialamt Weihnachtsgeschenke anrechnet

Nach geltendem Recht können Steuerpflichtige für begünstigte Handwerkerleistungen 20 Prozent der berücksichtigungsfähigen Arbeitskosten direkt von ihrer Einkommensteuer abziehen. Materialkosten gehören grundsätzlich nicht zu den begünstigten Aufwendungen.

Bei haushaltsnahen Dienstleistungen wie Reinigung, Gartenpflege oder Winterdienst sind weiterhin 20 Prozent und höchstens 4.000 Euro jährlich möglich. Diese Regelung gilt grundsätzlich auch für Mieter, soweit entsprechende begünstigte Kosten auf sie entfallen und nachgewiesen werden können.

Wichtig ist, dass eine ordnungsgemäße Rechnung vorliegt und die Zahlung auf das Konto des Dienstleisters erfolgt. Barzahlungen erkennt das Finanzamt für diese Steuerermäßigung nicht an.

Wer noch eine offene Handwerkerrechnung hat, sollte deshalb prüfen, in welchem Jahr die Zahlung steuerlich berücksichtigt wird und ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Eine überstürzte Zahlung allein wegen einer noch nicht endgültig beschlossenen Gesetzesänderung ist dagegen nicht sinnvoll.

Riester-Rente: Ab Januar 2027 beginnt ein neues System

Zum 1. Januar 2027 wird die staatlich geförderte private Altersvorsorge grundlegend umgestellt. Neue Verträge nach dem bisherigen Riester-Modell können dann nicht mehr abgeschlossen werden.

Bereits bestehende Riester-Verträge bleiben jedoch geschützt und können mit der bisherigen Förderung weitergeführt werden. Eine automatische Kündigung oder Umstellung findet nicht statt.

Für bisherige Verträge beträgt die Grundzulage bei erfüllten Voraussetzungen bis zu 175 Euro jährlich. Hinzu kommen Kinderzulagen von 185 Euro für vor 2008 geborene Kinder beziehungsweise 300 Euro für später geborene Kinder.

Wer bereits einen Riester-Vertrag besitzt, sollte im Dezember überprüfen, ob die Beiträge für 2026 ausreichen, um die volle Förderung zu erhalten. Maßgeblich sind bei unmittelbar Förderberechtigten grundsätzlich vier Prozent des rentenversicherungspflichtigen Vorjahreseinkommens unter Berücksichtigung der Zulagen und der gesetzlichen Höchst- und Mindestbeträge.

Auch für ältere Zulagenanträge endet eine Frist. Die Riester-Zulage für das Beitragsjahr 2024 muss grundsätzlich spätestens am 31. Dezember 2026 beantragt sein, sofern nicht bereits ein wirksamer Dauerzulagenantrag besteht.

Neues Altersvorsorgedepot: Bis zu 540 Euro Grundzulage

Die Riester-Reform ermöglicht ab Januar 2027 neue staatlich geförderte Altersvorsorgeprodukte, darunter ein Altersvorsorgedepot ohne Beitragsgarantie. Anleger können damit beispielsweise in Investmentfonds und ETFs investieren, müssen allerdings auch Verlustrisiken berücksichtigen.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Die Grundzulage wird künftig unmittelbar an die Höhe der Einzahlungen gekoppelt. Auf die ersten 360 Euro Eigenbeitrag im Jahr gibt es 50 Prozent Förderung, auf weitere Beiträge bis insgesamt 1.800 Euro werden 25 Prozent gewährt.

Damit beträgt die mögliche Grundzulage bis zu 540 Euro jährlich. Für Kinder kommen bei erfüllten Voraussetzungen zusätzlich bis zu 300 Euro pro Kind hinzu.

Für das vorgesehene Standarddepot gilt eine gesetzliche Kostenobergrenze von einem Prozent. Ob ein entsprechendes Angebot wirtschaftlich günstiger ist als ein vorhandener Riester-Vertrag, hängt jedoch von den jeweiligen Vertragsbedingungen, dem Anlagehorizont und den Risiken ab.

Gerade für Menschen, die im Alter möglicherweise Grundsicherung benötigen, verdient auch die spätere Auszahlungsform Aufmerksamkeit. Warum eine zeitlich begrenzte Auszahlung Nachteile bringen kann, erläutert unser Beitrag Rente ab 2027: Eine höhere Auszahlung kann im Alter weniger bringen.

Krankenkassen: Zahnersatz wird ab Januar deutlich teurer

Für gesetzlich Krankenversicherte bringt der 1. Januar 2027 eine besonders einschneidende Veränderung. Die Festzuschüsse der Krankenkassen für Zahnersatz werden um zehn Prozentpunkte gesenkt.

Bis Ende 2026 übernehmen die Krankenkassen bei einer medizinisch notwendigen Regelversorgung grundsätzlich 60 Prozent der festgelegten Kosten. Ab Januar sinkt dieser Anteil auf 50 Prozent.

Auch regelmäßige Vorsorge schützt nicht vollständig vor der Kürzung. Mit fünf Jahren nachgewiesener Vorsorge beträgt der Zuschuss künftig 60 statt 70 Prozent und mit zehn Jahren 65 statt 75 Prozent.

Bei angenommenen Kosten der Regelversorgung von 1.000 Euro bedeutet das für Versicherte ohne Vorsorgebonus einen zusätzlichen Eigenanteil von 100 Euro. Bei aufwendigeren Versorgungen können weitere privat zu tragende Kosten entstehen.

Eine wichtige Übergangsregel schützt jedoch bereits bewilligte Festzuschüsse. Wurde der Festzuschuss noch vor dem 1. Januar 2027 von der Krankenkasse bewilligt, gelten dafür die bisherigen Zuschussregelungen.

Der bewilligte Heil- und Kostenplan ist allerdings nicht unbegrenzt gültig. Wer bereits Zahnersatz plant, sollte deshalb die zeitliche Gültigkeit mit der Zahnarztpraxis und der Krankenkasse klären.

Für Menschen mit geringem Einkommen bleibt die Härtefallregelung bestehen. Bei erfüllten Voraussetzungen können die Kosten der Regelversorgung weiterhin vollständig übernommen werden.

Näheres erläutert unser Beitrag Zahnersatz-Zuschuss sinkt 2027: Wer jetzt falsch plant, verliert den Bestandsschutz.

Medikamente und Krankenhaus: Versicherte müssen mehr zuzahlen

Die gesetzliche Krankenversicherung wird ab Januar 2027 auch bei zahlreichen anderen Leistungen teurer. Besonders betroffen sind Menschen, die regelmäßig Medikamente benötigen oder stationär behandelt werden.

Bei zuzahlungspflichtigen Arzneimitteln steigt der gesetzliche Mindestbetrag von fünf auf 7,50 Euro und der Höchstbetrag von zehn auf 15 Euro. Die grundsätzliche Berechnung von zehn Prozent des Arzneimittelpreises bleibt erhalten.

Das bedeutet allerdings nicht, dass jedes Medikament pauschal um 50 Prozent teurer wird. Bei einem Arzneimittelpreis von 80 Euro bleiben beispielsweise acht Euro Zuzahlung fällig, während bei einem Preis von 200 Euro künftig 15 statt zehn Euro verlangt werden.

Auch im Krankenhaus steigt die Zuzahlung von zehn auf 15 Euro pro Tag. Bei einem Aufenthalt von 14 Tagen erhöht sich die Belastung damit von 140 auf 210 Euro.

Die gesetzlichen Belastungsgrenzen bleiben allerdings bestehen. Sie liegen grundsätzlich bei zwei Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt und bei anerkannt schwerwiegend chronisch Kranken unter den gesetzlichen Voraussetzungen bei einem Prozent.

Gerade Rentner und Menschen mit niedrigen Einkommen sollten ihren Anspruch auf eine Zuzahlungsbefreiung prüfen. Weitere Informationen bietet unser Artikel Krankenkassen ab 2027: Gesundheit wird für gesetzlich Versicherte teurer.

Tankrabatt endet am 31. Dezember 2026

Auch Autofahrer müssen sich zum Jahreswechsel auf Veränderungen einstellen. Die befristete Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel endet nach geltendem Recht am 31. Dezember 2026.

Seit dem 1. Oktober 2026 sind die Energiesteuersätze um rund 14 Cent je Liter reduziert. Einschließlich der Auswirkungen auf die Mehrwertsteuer entspricht dies einer steuerlichen Entlastung von ungefähr 17 Cent je Liter.

Bei einer Tankfüllung von 50 Litern entspricht die Steuerentlastung rechnerisch etwa 8,50 Euro. Allerdings hängt die tatsächliche Entwicklung der Tankstellenpreise auch von Rohölpreisen, Wettbewerb und weiteren Faktoren ab.

Die Bundesregierung strebt als Anschlussmaßnahme einen zeitweiligen Spritpreisdeckel an. Solange konkrete Regelungen nicht verbindlich beschlossen sind, lässt sich daraus jedoch kein bestimmter Tankstellenpreis für Januar 2027 ableiten.

Die wichtigsten Dezemberfristen und Änderungen im Überblick

Datum Änderung oder Frist Was Verbraucher wissen müssen 15.12.2026 Verlustbescheinigung Antrag bei der Bank für eine mögliche bankenübergreifende Verlustverrechnung 31.12.2026 Nebenkostenabrechnung 2025 Bei kalenderjährlicher Abrechnung müssen Nachforderungen grundsätzlich bis dahin mitgeteilt sein 31.12.2026 Heizkosten-Messgeräte Ende der Umrüstungsfrist für zahlreiche nicht fernablesbare Geräte 31.12.2026 Steuererklärung 2022 Letzter regulärer Abgabetag bei freiwilliger Veranlagung 31.12.2026 Riester-Zulage 2024 Ende der regulären Antragsfrist 31.12.2026 Tankrabatt Die befristete Energiesteuersenkung läuft aus 01.01.2027 Zahnersatz Regulärer Festzuschuss sinkt von 60 auf 50 Prozent 01.01.2027 Medikamente und Krankenhaus Höhere gesetzliche Zuzahlungsbeträge 01.01.2027 Private Altersvorsorge Neue Förderprodukte ersetzen das bisherige Riester-Neugeschäft Geplant für 2027 Handwerker-Steuerbonus Reduzierung von 20 auf 15 Prozent vorgesehen, noch nicht endgültig beschlossen

Beispiel aus der Praxis: Rentnerin kann mehrere Hundert Euro sparen

Die 69-jährige Rentnerin Monika lebt allein in einer Mietwohnung und erhält im Januar 2027 ihre Nebenkostenabrechnung für das Kalenderjahr 2025. Ihr Vermieter verlangt eine Nachzahlung von 480 Euro, obwohl er die Abrechnung erst nach Ablauf der gesetzlichen Frist zugestellt hat.

Kann der Vermieter keinen anerkannten Ausnahmegrund für die verspätete Abrechnung nachweisen, muss Monika die 480 Euro grundsätzlich nicht bezahlen.

Gleichzeitig steht bei ihr eine neue Zahnkrone an, deren Regelversorgungskosten mit 1.000 Euro angesetzt werden. Wird der Festzuschuss noch im Dezember 2026 bewilligt, kann sie gegenüber einer erstmaligen Bewilligung im Januar 2027 weitere 100 Euro Eigenanteil vermeiden.

Zusammen geht es damit um 580 Euro. Das Beispiel zeigt, dass gerade Fristen und Übergangsregelungen zum Jahreswechsel erhebliche finanzielle Auswirkungen haben können.

Häufige Fragen und Antworten

1. Welche Fristen sind im Dezember 2026 besonders wichtig?

Am 15. Dezember endet die Antragsfrist für Verlustbescheinigungen bei Banken. Am 31. Dezember laufen unter anderem die reguläre Frist für die freiwillige Steuererklärung 2022, die Riester-Zulagenfrist für 2024 sowie bei kalenderjährlicher Abrechnung die Frist für die Nebenkostenabrechnung 2025 ab.

2. Können Rentner und gesetzlich Versicherte noch die bisherigen Zuschüsse zum Zahnersatz erhalten?

Ja, für vor dem 1. Januar 2027 bewilligte Festzuschüsse gelten die bisherigen Regelungen. Außerdem bleibt die Härtefallregelung für Versicherte mit geringem Einkommen bestehen, sodass bei erfüllten Voraussetzungen weiterhin die vollständige Übernahme der Regelversorgung möglich ist.

3. Müssen Mieter ab Januar 2027 automatisch drei Prozent weniger Heizkosten bezahlen?

Nein, das Kürzungsrecht besteht nur unter den gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere wenn vorgeschriebene fernablesbare Messgeräte ohne anerkannten Ausnahmegrund fehlen. Die drei Prozent beziehen sich auf den betroffenen Heiz- und Warmwasserkostenanteil und nicht auf die gesamte Miete.