Das sind die Unterschiede zwischen der Rente in Deutschland und Österreich

Deutschland und Österreich liegen geografisch nah beieinander, doch ihre Alterssicherung unterscheidet sich in mehreren Punkten deutlich. Beide Länder setzen stark auf ein umlagefinanziertes System, bei dem die heutigen Beitragszahlerinnen und Beitragszahler die laufenden Renten beziehungsweise Pensionen finanzieren. Dennoch fallen Beitragssätze, Berechnungslogik, Renteneintrittsalter und staatliche Absicherung unterschiedlich aus.

Wer beruflich zwischen beiden Ländern wechselt oder einen Vergleich der Systeme sucht, sollte nicht nur auf die monatliche Zahlung im Alter schauen.

Entscheidend ist auch, wie Ansprüche entstehen, wie transparent sie ausgewiesen werden und welche Zusatzsysteme die gesetzliche Absicherung ergänzen. Gerade diese Unterschiede prägen, wie verlässlich die spätere Altersversorgung eingeschätzt werden kann.

Rente und Pension: Schon die Begriffe zeigen den Unterschied

In Deutschland wird im allgemeinen Sprachgebrauch von der gesetzlichen Rente gesprochen. Sie wird vor allem über die Deutsche Rentenversicherung organisiert und richtet sich nach den während des Erwerbslebens erworbenen Entgeltpunkten. Wer im Durchschnitt verdient, erhält für ein Jahr Arbeit einen Entgeltpunkt.

In Österreich wird meist von der gesetzlichen Pension gesprochen. Zuständig ist in vielen Fällen die Pensionsversicherungsanstalt, daneben gibt es weitere Träger für bestimmte Berufsgruppen. Die Berechnung läuft für jüngere Jahrgänge über ein Pensionskonto, auf dem jährlich neue Ansprüche gutgeschrieben werden.

Der sprachliche Unterschied zeigt auch den Unterschied im Rentensystem. Er verweist auf verschiedene Rechenmodelle und auf unterschiedliche Erwartungen an die gesetzliche Alterssicherung. In Österreich ist die gesetzliche Pension stärker als Hauptsäule der Altersversorgung angelegt, während in Deutschland betriebliche und private Vorsorge stärker in die Gesamtbetrachtung einbezogen werden.

Wie die Altersbezüge berechnet werden

In Deutschland ist das Entgeltpunktesystem entscheidend. Die spätere Monatsrente ergibt sich aus den gesammelten Entgeltpunkten, dem aktuellen Rentenwert und weiteren Faktoren. Wer mehr als der Durchschnitt verdient, sammelt mehr Punkte, wer weniger verdient, entsprechend weniger.

In Österreich steht das Pensionskonto im Vordergrund. Für Personen, die ab 1955 geboren wurden, werden die jährlichen Beitragsgrundlagen erfasst und mit einem festen Prozentsatz in eine Teilgutschrift umgerechnet. Die Summe dieser Gutschriften ergibt den Anspruch, der im Alter auf 14 jährliche Zahlungen verteilt wird.

Dadurch wirkt das österreichische System für viele Versicherte nachvollziehbarer. Das Pensionskonto zeigt, welche Ansprüche bereits erworben wurden. In Deutschland liefert die Renteninformation ebenfalls eine Prognose, sie arbeitet aber mit der Logik der Entgeltpunkte und mit Annahmen zur weiteren Erwerbsbiografie.

Beitragssätze: Österreich verlangt mehr, zahlt aber oft auch höhere gesetzliche Pensionen

Ein auffälliger Unterschied liegt bei den Beitragssätzen. In Deutschland beträgt der Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung 18,6 Prozent des beitragspflichtigen Bruttoeinkommens. Dieser Beitrag wird bei abhängig Beschäftigten grundsätzlich zwischen Arbeitnehmerseite und Arbeitgeberseite geteilt.

In Österreich liegt der Beitrag zur Pensionsversicherung für unselbständig Beschäftigte insgesamt bei 22,8 Prozent. Auch dort zahlen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Arbeitgeber gemeinsam ein. Der höhere Beitrag ist ein Grund dafür, dass die gesetzliche Pension in Österreich im Vergleich stärker ausgebaut ist.

Der direkte Vergleich der Beitragssätze allein reicht jedoch nicht aus. In Deutschland spielen Betriebsrenten, Riester-Verträge, private Rentenversicherungen oder andere Vorsorgeformen oft eine größere ergänzende Funktion. In Österreich ist die gesetzliche Pension für viele Erwerbstätige stärker der tragende Baustein der Altersversorgung.

Deutschland Österreich Berechnung vor allem über Entgeltpunkte und aktuellen Rentenwert. Berechnung für jüngere Jahrgänge über das Pensionskonto und jährliche Gutschriften. Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung: 18,6 Prozent. Beitragssatz zur Pensionsversicherung für unselbständig Beschäftigte: 22,8 Prozent. Regelaltersgrenze steigt für jüngere Jahrgänge auf 67 Jahre. Regelpensionsalter beträgt für Männer 65 Jahre; für Frauen wird es stufenweise auf 65 Jahre angehoben. Betriebliche und private Vorsorge haben im Gesamtbild große Bedeutung. Die gesetzliche Pension deckt einen größeren Teil der Alterssicherung ab. Jährliche Rentenanpassung orientiert sich unter anderem an der Lohnentwicklung. Pensionsansprüche werden über das Pensionskonto fortgeschrieben und aufgewertet.

Renteneintritt und Pensionsalter im Vergleich

In Deutschland wird die Regelaltersgrenze schrittweise angehoben. Für den Geburtsjahrgang 1964 und jünger liegt sie bei 67 Jahren. Ein früherer Rentenbeginn ist möglich, führt aber in vielen Fällen zu dauerhaften Abschlägen.

In Österreich beträgt das Regelpensionsalter für Männer 65 Jahre. Für Frauen galt lange ein niedrigeres Antrittsalter, seit 2024 wird es schrittweise an jenes der Männer angepasst. Für Frauen, die nach dem 30. Juni 1968 geboren wurden, gilt ebenfalls ein Regelpensionsalter von 65 Jahren.

Diese Regelungen wirken sich besonders auf die Planung der letzten Berufsjahre aus. Wer in Deutschland früher aus dem Berufsleben ausscheiden möchte, muss Abschläge und private Reserven einrechnen. In Österreich sind zusätzlich Sonderformen wie Korridorpension oder Schwerarbeitspension zu beachten, die aber an klare Voraussetzungen gebunden sind.

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Warum die österreichische Pension oft höher wirkt

Österreichische Pensionen erscheinen im Vergleich zu deutschen Renten häufig höher. Das liegt nicht nur am höheren Beitragssatz, sondern auch an der stärkeren Ausrichtung auf die gesetzliche Alterssicherung. Zudem werden österreichische Pensionen in der Regel 14-mal pro Jahr ausgezahlt.

In Deutschland wird die gesetzliche Rente monatlich gezahlt, also 12-mal pro Jahr. Sonderzahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld gibt es in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht. Dadurch können reine Monatsvergleiche leicht zu Fehleinschätzungen führen.

Für einen fairen Vergleich muss die Jahresleistung betrachtet werden. Außerdem sind Steuern, Krankenversicherungsbeiträge, Pflegeversicherung und mögliche Zusatzvorsorge einzubeziehen. Erst daraus ergibt sich, wie viel Geld im Ruhestand tatsächlich zur Verfügung steht.

Unterschiede bei Mindestabsicherung und sozialem Ausgleich

Beide Länder kennen Mechanismen, um sehr niedrige Alterseinkommen abzufedern. In Deutschland gibt es unter anderem die Grundsicherung im Alter sowie rentenrechtliche Regelungen, die bestimmte Lebensphasen berücksichtigen. Dazu zählen etwa Kindererziehungszeiten oder Zeiten der Pflege.

Österreich kennt die Ausgleichszulage. Sie soll niedrige Pensionen unter bestimmten Voraussetzungen auf ein Mindestniveau anheben. Ob ein Anspruch besteht, hängt unter anderem vom Einkommen und von der persönlichen Lebenssituation ab.

Der Unterschied liegt auch hier in der Systemlogik. Deutschland trennt stärker zwischen Rentenanspruch und steuerfinanzierter Grundsicherung. Österreich verknüpft die gesetzliche Pension stärker mit einem sozialen Auffangmechanismus innerhalb des Pensionssystems.

Familie, Kindererziehung und Erwerbsunterbrechungen

In beiden Ländern beeinflussen Zeiten ohne reguläre Erwerbsarbeit die späteren Altersbezüge. Kindererziehung, Pflege von Angehörigen, Arbeitslosigkeit oder Krankheit können rentenrechtlich beziehungsweise pensionsrechtlich berücksichtigt werden. Die genaue Bewertung unterscheidet sich jedoch.

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Deutschland rechnet Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung an. Dadurch können Eltern zusätzliche Entgeltpunkte erhalten. Diese Regelungen sollen Nachteile abfedern, die durch Familienarbeit entstehen.

Österreich berücksichtigt ebenfalls Zeiten der Kindererziehung im Pensionssystem. Da das Pensionskonto jährliche Gutschriften sichtbar macht, lassen sich solche Zeiten dort vergleichsweise direkt nachvollziehen. Für Menschen mit unterbrochenen Erwerbsbiografien bleibt dennoch wichtig, die eigenen Versicherungszeiten regelmäßig zu prüfen.

Transparenz: Renteninformation gegen Pensionskonto

In Deutschland erhalten Versicherte regelmäßig eine Renteninformation. Sie zeigt bisher erworbene Ansprüche, mögliche Erwerbsminderungsrente und eine Hochrechnung für die Altersrente. Diese Angaben hängen aber davon ab, wie sich Einkommen und Versicherungszeiten künftig entwickeln.

In Österreich können Versicherte ihr Pensionskonto einsehen. Dort wird die bisherige Gesamtgutschrift ausgewiesen. Daraus lässt sich erkennen, welcher monatliche Bruttoanspruch nach heutigem Stand ungefähr erreicht wäre.

Beide Instrumente helfen bei der Planung, ersetzen aber keine persönliche Beratung. Das gilt besonders bei längeren Auslandszeiten, selbständiger Tätigkeit oder wechselnden Beschäftigungsformen. Wer in beiden Ländern gearbeitet hat, sollte seine Versicherungszeiten früh prüfen lassen.

Arbeiten in beiden Ländern: Was für Grenzgänger und Auswanderer wichtig ist

Wer im Laufe seines Berufslebens in Deutschland und Österreich versichert war, verliert seine Ansprüche in der Regel nicht. Innerhalb der Europäischen Union werden Versicherungszeiten bei der Prüfung von Ansprüchen koordiniert. Die Auszahlung erfolgt später grundsätzlich nach den Regeln des jeweiligen Landes.

Das bedeutet: Deutschland zahlt für deutsche Versicherungszeiten, Österreich für österreichische Versicherungszeiten. Die Höhe richtet sich nach den national erworbenen Ansprüchen. Für Betroffene kann es daher zwei Zahlungen aus zwei Systemen geben.

Komplizierter wird es bei Selbständigkeit, Teilzeit, Minijobs, Kindererziehungszeiten oder längeren Lücken. Auch steuerliche Fragen können im Ruhestand eine wichtige Bedeutung bekommen. Deshalb ist eine frühzeitige Beratung sinnvoll, besonders bei dauerhaftem Wohnsitzwechsel.

Was Deutschland und Österreich voneinander unterscheidet

Deutschland setzt stärker auf eine Kombination aus gesetzlicher Rente, betrieblicher Altersversorgung und privater Vorsorge. Die gesetzliche Rente bleibt wichtig, ist aber im politischen Leitbild nicht allein für den gesamten Lebensstandard im Alter gedacht. Das Rentenniveau wird politisch beobachtet und durch Haltelinien stabilisiert.

Österreich gewichtet die gesetzliche Pension stärker. Höhere Beiträge, das Pensionskonto und die 14 jährlichen Zahlungen führen dazu, dass die staatliche Pension für viele Menschen stärker ins Gewicht fällt. Private Vorsorge gibt es auch dort, sie hat im Vergleich aber weniger Gewicht im öffentlichen Rentenbild.

Keines der beiden Systeme ist frei von Druck. Alterung der Bevölkerung, längere Lebenserwartung und wirtschaftliche Schwankungen belasten beide Modelle. Die politischen Antworten fallen jedoch unterschiedlich aus.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Arbeitnehmerin arbeitet 20 Jahre in Deutschland und zieht anschließend nach Österreich, wo sie weitere 18 Jahre beschäftigt ist. Ihre deutschen Versicherungszeiten bleiben bei der Deutschen Rentenversicherung gespeichert. Die österreichischen Jahre werden bei der dortigen Pensionsversicherung erfasst.

Beim Eintritt in den Ruhestand können beide Staaten prüfen, welche Ansprüche entstanden sind. Die Frau erhält dann voraussichtlich eine deutsche Rente für die deutschen Jahre und eine österreichische Pension für die österreichischen Jahre. Die Beträge werden nach den jeweiligen nationalen Regeln berechnet.

Für die Betroffene ist wichtig, alle Versicherungszeiten rechtzeitig zu kontrollieren. Fehlende Zeiten, falsche Meldungen oder ungeklärte Phasen können die spätere Zahlung beeinflussen. Besonders bei grenzüberschreitenden Erwerbsbiografien lohnt sich eine Kontenklärung mehrere Jahre vor dem geplanten Ruhestand.

Fazit: Ähnliche Grundidee, unterschiedliche Ausgestaltung

Deutschland und Österreich finanzieren ihre gesetzlichen Alterssicherungssysteme überwiegend über laufende Beiträge. Dennoch unterscheiden sich die Systeme deutlich in Beitragshöhe, Berechnung, Transparenz und Gewichtung innerhalb der gesamten Altersvorsorge. Österreich setzt stärker auf eine leistungsfähige gesetzliche Pension, Deutschland stärker auf ein Zusammenspiel mehrerer Vorsorgewege.

Für Versicherte zählt daher nicht nur die Frage, welches System höhere Zahlungen verspricht. Wichtiger ist, welche Erwerbsbiografie vorliegt, ob zusätzliche Vorsorge vorhanden ist und wie früh die eigenen Ansprüche geprüft werden. Wer in beiden Ländern gearbeitet hat, sollte seine Unterlagen besonders sorgfältig ordnen.

Fragen und Antworten zur Rente in Deutschland und Österreich

Warum heißt es in Deutschland Rente und in Österreich Pension?

Die Begriffe haben sich historisch unterschiedlich entwickelt. In Deutschland spricht man bei der gesetzlichen Alterssicherung meist von Rente, in Österreich von Pension. Gemeint ist in beiden Fällen eine regelmäßige Zahlung im Alter, die aus vorherigen Versicherungszeiten entsteht.

Ist die Pension in Österreich höher als die Rente in Deutschland?

In vielen Vergleichen fallen österreichische Pensionen höher aus. Das hängt unter anderem mit dem höheren Beitragssatz und der stärkeren Ausrichtung auf die gesetzliche Alterssicherung zusammen. Ein fairer Vergleich muss aber Jahresbeträge, Steuern, Sozialabgaben und Zusatzvorsorge berücksichtigen.

Wie wird die deutsche Rente berechnet?

Die deutsche Rente wird vor allem über Entgeltpunkte berechnet. Wer in einem Jahr ungefähr so viel verdient wie der Durchschnitt aller Versicherten, erhält einen Entgeltpunkt. Die Summe der Punkte wird später mit dem aktuellen Rentenwert und weiteren Faktoren verrechnet.

Wie funktioniert das österreichische Pensionskonto?

Auf dem Pensionskonto werden jährlich Ansprüche gutgeschrieben. Grundlage sind die beitragspflichtigen Einkommen des jeweiligen Jahres. Aus der Gesamtgutschrift ergibt sich später die Bruttopension, die in Österreich auf 14 Zahlungen im Jahr verteilt wird.

Wann kann man in Deutschland und Österreich in den Ruhestand gehen?

In Deutschland steigt die Regelaltersgrenze für jüngere Jahrgänge auf 67 Jahre. In Österreich beträgt das Regelpensionsalter für Männer 65 Jahre, für Frauen wird es seit 2024 schrittweise auf 65 Jahre angehoben. Frühere Ausstiege sind in beiden Ländern nur unter bestimmten Bedingungen möglich und können Abschläge bedeuten.

Was passiert, wenn jemand in beiden Ländern gearbeitet hat?

Versicherungszeiten aus Deutschland und Österreich können im Rahmen der europäischen Koordinierung berücksichtigt werden. Die Ansprüche werden aber grundsätzlich nach den jeweiligen nationalen Regeln berechnet. Betroffene können später daher Zahlungen aus beiden Ländern erhalten.