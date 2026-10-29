Jobcenter-Teamleiter soll Bürgergeld-Bezieher im großen Stil abgezockt haben – Verfahren

Ein früherer Teamleiter des Jobcenters Magdeburg soll über Jahre Geld für sich selbst abgezweigt haben. Nach einem geht es um mehr als 500 Vorgänge zwischen 2019 und 2025. Der mutmaßliche Schaden liegt bei fast 1,5 Millionen Euro. Die Staatsanwaltschaft hat demnach Anklage erhoben.

Damit stehen zwei Fragen im Raum: Hat der frühere Beschäftigte tatsächlich öffentliche Gelder auf eigene Rechnung umgeleitet? Und wer müsste für den entstandenen Schaden einstehen? Eine Anklage beantwortet die Schuldfrage noch nicht. Über die Eröffnung eines Hauptverfahrens entscheidet zunächst das zuständige Gericht.

Der Vorwurf betrifft einen früheren Mitarbeiter der Behörde

Der Mann soll bei der Bundesagentur für Arbeit beschäftigt und im Magdeburger Jobcenter als Teamleiter eingesetzt gewesen sein. Nach der veröffentlichten Darstellung nutzte er die Kassen- und Buchungssysteme, um Zahlungen an sich selbst zu veranlassen. Inzwischen arbeitet er dem Bericht zufolge nicht mehr dort.

Im Mittelpunkt steht damit kein Vorwurf gegen einen Bürgergeldempfänger wegen verschwiegener Einkünfte oder falscher Angaben im Antrag. Untersucht wird vielmehr ein möglicher Missbrauch innerhalb der Verwaltung.

Aus diesem einzelnen Verfahren lassen sich weder Aussagen über die Ehrlichkeit von Leistungsberechtigten noch über sämtliche Beschäftigten der Jobcenter ableiten. Dass bestimmten Bürgergeldbeziehern persönlich Geld vorenthalten wurde, geht aus den veröffentlichten Berichten nicht hervor.

Noch kein bestätigter Prozessbeginn

Nach dem veröffentlichten Stand vom 12. Oktober 2026 prüfte das Landgericht Magdeburg noch, ob es die Anklage zulässt. Die Ostdeutsche Allgemeine berichtete unter Berufung auf den Gerichtssprecher außerdem von einer starken Belastung der zuständigen Strafkammer mit vorrangigen Haftsachen. Ein Verhandlungstermin stand demnach noch nicht fest.

Dieses Zwischenverfahren ist ein eigener Prüfungsschritt. Nach § 203 Strafprozessordnung eröffnet das Gericht das Hauptverfahren, wenn es den Angeschuldigten nach den Ergebnissen der Ermittlungen für hinreichend verdächtig hält. Auch ein solcher Eröffnungsbeschluss wäre noch keine Verurteilung.

Deshalb wäre es verfrüht, den Mann bereits als überführten Täter zu bezeichnen. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Die berichtete Schadenssumme beschreibt den Vorwurf, nicht einen bereits rechtskräftig festgestellten Schaden.

Magdeburg will die Bundesagentur für Arbeit in Anspruch nehmen

Neben dem Strafverfahren zeichnet sich ein Streit um die finanzielle Verantwortung ab. Nach dem Bericht der Ostdeutschen Allgemeinen bereitet die Stadt Magdeburg eine Schadensersatzklage gegen die Bundesagentur für Arbeit vor. Sie sieht diese in der Verantwortung, weil deren Beschäftigter städtische Mittel für eigene Zwecke verwendet haben soll.

Bisherige Zahlungsaufforderungen seien erfolglos geblieben. Eine Beschlussvorlage über das weitere Vorgehen soll dem Stadtrat am 3. Dezember 2026 vorliegen. Das ist eine angekündigte Entscheidung über eine mögliche Klage – kein bereits zugesprochener Schadensersatz.

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Dabei müssen die persönliche strafrechtliche Verantwortung des früheren Mitarbeiters und mögliche Ersatzansprüche zwischen den beteiligten Stellen getrennt betrachtet werden. Selbst wenn ein strafrechtlicher Vorwurf bewiesen wird, beantwortet das nicht automatisch jede Frage zur Haftung eines weiteren Beteiligten.

Warum Stadt und Bundesagentur betroffen sein können

Das Jobcenter Magdeburg ist nach seiner eigenen Darstellung eine gemeinsame Einrichtung der Bundesagentur für Arbeit und der Landeshauptstadt. Hinter dem Namen „Jobcenter“ stehen hier also zwei Träger mit unterschiedlichen gesetzlichen Aufgaben.

§ 6 SGB II verteilt die Zuständigkeiten zwischen der Bundesagentur und den kommunalen Trägern. Zu den kommunalen Aufgaben gehören insbesondere die Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie bestimmte weitere Hilfen. § 44b SGB II regelt die Zusammenarbeit in einer gemeinsamen Einrichtung.

Diese Struktur erklärt, weshalb bei einem mutmaßlichen Schaden im Jobcenter auch Forderungen zwischen Stadt und Bundesagentur im Raum stehen können. Sie beweist aber noch nicht, welche Stelle im konkreten Fall zahlen muss. Dafür müssten die behaupteten Pflichtverletzungen, die betroffenen Gelder und die rechtliche Grundlage des Ersatzanspruchs geprüft werden.

Welche Kontrollen versagt haben könnten, bleibt offen

Der Vorwurf wirft Fragen zur internen Kontrolle auf. Wer durfte Zahlungen auslösen? Welche zusätzlichen Freigaben waren erforderlich? Und wodurch wurden mögliche Unregelmäßigkeiten schließlich entdeckt?

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Die ausgewerteten Berichte beantworten diese Fragen nicht ausreichend. Auch der Verbleib des mutmaßlich abgezweigten Geldes ist danach offen. Eine Darstellung, wonach bereits feststehe, welche konkrete Sicherheitsvorkehrung umgangen wurde, wäre deshalb nicht gedeckt.

Für die Aufarbeitung wäre entscheidend, den tatsächlichen Zahlungsweg und die Verantwortlichkeiten nachzuvollziehen. Allein aus einer hohen Zahl behaupteter Vorgänge lässt sich noch nicht ableiten, dass Vorgesetzte von ihnen wussten oder weitere Beschäftigte beteiligt waren.

Der Verdacht ändert nicht die Ansprüche anderer Leistungsberechtigter

Für Menschen, die auf Leistungen des Jobcenters angewiesen sind, ist eine weitere Abgrenzung wichtig: Die Anklage gegen einen früheren Mitarbeiter ist keine Entscheidung über ihren eigenen Anspruch. Aus den veröffentlichten Angaben ergibt sich nicht, dass bestimmte Haushalte wegen des mutmaßlichen Vorgehens zu wenig Geld erhalten hätten.

Unabhängig von diesem Fall sieht § 42 SGB II vor, dass Leistungen grundsätzlich monatlich im Voraus erbracht werden sollen. Wer einen bewilligten Betrag nicht erhält oder eine Abweichung feststellt, sollte deshalb seine eigene Zahlung klären lassen – nicht auf den Ausgang eines Strafverfahrens warten.

Dafür hilft eine Gegenüberstellung von Bewilligungsbescheid und Kontoeingang. Eine konkrete Nachfrage sollte erkennen lassen, welcher Monat und welcher Betrag betroffen sind. Die bloße Nachricht über den Magdeburger Fall belegt dagegen noch keinen Fehler in einem persönlichen Leistungsfall.

Bei einem eigenen Streit bleiben die üblichen Rechtsbehelfe wichtig

Ist nicht nur die Auszahlung unklar, sondern der Bescheid selbst möglicherweise falsch, gelten die regulären Rechtsbehelfe. Gegen einen belastenden Jobcenter-Bescheid ist grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich. Maßgeblich sind die gesetzlichen Formvorgaben und die Rechtsbehelfsbelehrung. Die Voraussetzungen stehen in § 84 Sozialgerichtsgesetz.

Für ältere Entscheidungen kann unter bestimmten Voraussetzungen ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X infrage kommen. Er ersetzt aber keinen rechtzeitig erforderlichen Widerspruch.

Die Unterschiede erläutert unser Beitrag zum Überprüfungsantrag beim Jobcenter und den trotzdem weiterlaufenden Fristen.

Auch bei einer späteren gerichtlichen Auseinandersetzung kommt es auf den konkreten eigenen Sachverhalt an. Allgemeine Vorwürfe gegen eine Behörde ersetzen keine Darstellung des beanstandeten Fehlers.

Aufklärung statt vorschneller Schuldzuweisung

Der Magdeburger Fall verlangt eine genaue Trennung zwischen Anschuldigung, gerichtlicher Prüfung und möglicher finanzieller Haftung. Die Staatsanwaltschaft kann Anklage erheben, ohne dass damit bereits feststeht, ob und in welchem Umfang ein Gericht die Vorwürfe bestätigt. Ebenso wenig ist eine angekündigte Schadensersatzklage schon ein Zahlungserfolg.

Für die Öffentlichkeit bleiben zwei Fragen wesentlich: Was lässt sich dem früheren Beschäftigten tatsächlich nachweisen? Und welche Konsequenzen ergeben sich aus der Aufarbeitung für den Schutz öffentlicher Gelder?

Antworten darauf müssen aus den Verfahren und belastbaren Feststellungen kommen – nicht allein aus der Höhe der berichteten Schadenssumme.

Quellen

TAG24: Bericht vom 10. Oktober 2026 über den mutmaßlichen Millionenschaden im Jobcenter Magdeburg, unter Berufung auf die Volksstimme.

Ostdeutsche Allgemeine: Bericht vom 12. Oktober 2026 zum Ermittlungs- und Verfahrensstand sowie zur angekündigten Schadensersatzforderung der Stadt Magdeburg. Auch dieser Bericht bezieht sich auf die Volksstimme.

Ergänzende Quellen: Selbstdarstellung des Jobcenters Magdeburg als gemeinsame Einrichtung; §§ 199 und 203 Strafprozessordnung; §§ 6, 42 und 44b SGB II; § 84 Sozialgerichtsgesetz sowie § 44 SGB X. Die rechtlichen Erläuterungen sind von den berichteten Vorwürfen gegen den früheren Mitarbeiter zu unterscheiden.