Zahltag Rente: Auszahlung für Rentner kommt im Oktober früher

Die gesetzliche Rente wird im Oktober 2026 bereits am Freitag, dem 30. Oktober, ausgezahlt. Weil der Monatsletzte auf einen Samstag fällt, liegt der reguläre Zahltag einen Tag vor dem Ende des Kalendermonats.

Wer Miete, Strom und Einkäufe aus einer knappen Rente bezahlen muss, sollte diesen Termin kennen. Ebenso wichtig ist allerdings, zu welchem Rentenmonat die Überweisung gehört: Einige Rentner erhalten Ende Oktober bereits ihr Geld für November.

Warum die Rente schon am Freitag kommt

Für die laufende gesetzliche Rente richtet sich der Auszahlungstag nach dem letzten Bankarbeitstag des Monats. Das ergibt sich für nachschüssige Zahlungen aus § 118 SGB VI.

Im Oktober 2026 ist dieser Tag Freitag, der 30. Oktober, wie auch der Auszahlungskalender der Deutschen Rentenversicherung bestätigt. Die Zahlung erfolgt automatisch nach dem üblichen Verfahren.

„Früher“ bedeutet hier also einen Tag vor dem kalendarischen Monatsende. Der Rentenanspruch verändert sich durch diesen Termin nicht.

Wer am 30. Oktober die Oktober-Rente erhält

Hat die Rente am 1. April 2004 oder später begonnen, wird sie grundsätzlich nachschüssig gezahlt. Das bedeutet, dass die Zahlung zum Ende des Monats erfolgt, für den der Anspruch besteht.

Für diese Rentner ist die Überweisung am 30. Oktober deshalb die Rente für Oktober 2026. Die November-Rente folgt regulär am Montag, dem 30. November.

Warum andere Rentner bereits die November-Rente bekommen

Bei Renten, die vor dem 1. April 2004 begonnen haben, gilt grundsätzlich die vorschüssige Auszahlung nach § 272a SGB VI. Das Geld wird dann schon zum Ende des Vormonats gezahlt.

Wer zu dieser Gruppe gehört, hat die Oktober-Rente bereits am Mittwoch, dem 30. September 2026, erhalten. Die Zahlung am 30. Oktober ist entsprechend für November bestimmt.

Den Unterschied zwischen beiden Zahlungsweisen erläutert auch unser Beitrag zur Besonderheit bei der monatlichen Rentenzahlung. Das Buchungsdatum allein reicht deshalb nicht aus, um die Zahlung dem richtigen Rentenmonat zuzuordnen.

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Die Auszahlungstermine für Oktober und November im Überblick

Rentenmonat Vorschüssige Zahlung Nachschüssige Zahlung Oktober 2026 Mittwoch, 30. September 2026 Freitag, 30. Oktober 2026 November 2026 Freitag, 30. Oktober 2026 Montag, 30. November 2026

Bei einer Witwenrente kann der frühere Zahlungsrhythmus erhalten bleiben

Der Beginn der aktuell bezogenen Rentenart beantwortet die Frage nach dem Zahltag nicht in jedem Fall. Bei bestimmten Folgerenten bleibt die Vorauszahlung erhalten, wenn der erstmalige Rentenbeginn aus demselben Versicherungskonto vor April 2004 lag und die Rentenansprüche ununterbrochen anerkannt waren.

Das kann beispielsweise eine Witwen- oder Witwerrente betreffen, die unmittelbar an die Rente des verstorbenen Ehepartners anschließt. Auch beim Übergang von einer Erwerbsminderungsrente in eine Regelaltersrente kann diese gesetzliche Übergangsregelung greifen.

Die Rente muss nicht schon am Morgen auf dem Konto sichtbar sein

Wer am Freitagmorgen noch keinen Zahlungseingang sieht, muss daraus nicht auf eine verspätete Rente schließen. Der Renten Service der Deutschen Post nennt für die Gutschrift das Ende des Auszahlungstages, also 23.59 Uhr.

Eine einheitliche Buchungszeit am Vormittag gibt es damit nicht. Die Anzeige im Onlinebanking kann sich von Bank zu Bank unterscheiden.

Was Rentner bei einer fehlenden Zahlung tun sollten

Fehlt die Rente auch nach Ablauf des Auszahlungstages, sollten Betroffene zunächst ihre Kontoumsätze und gegebenenfalls kürzlich geänderte Bankdaten prüfen. Bleibt der Eingang ungeklärt, ist der Renten Service der Deutschen Post der Ansprechpartner für die ausbleibende Auszahlung.

Der Renten Service bittet um eine schriftliche Mitteilung mit Postrentennummer und Angabe des Monats, für den die Zahlung fehlt. In dringenden Fällen können Rentner mit Wohnsitz in Deutschland auch die Telefonnummer 0221 5692-444 nutzen.

Für die Haushaltsplanung lohnt außerdem ein Blick auf die Änderungen und Termine bei der Rente im Oktober 2026. Denn neben dem Zahltag entscheidet vor allem der tatsächlich ausgezahlte Betrag darüber, wie viel für die laufenden Ausgaben verfügbar ist.

Praxisbeispiel: Derselbe Zahltag, zwei unterschiedliche Monate

Das folgende Beispiel ist fiktiv: Klaus erhält seit 2021 eine gesetzliche Altersrente und bekommt am 30. Oktober 2026 seine Zahlung für Oktober. Seine Nachbarin Ingrid bezieht ihre Altersrente bereits seit 2003 und erhält am selben Freitag das Geld für November.

Für Klaus steht die nächste November-Zahlung am 30. November an. Ingrid muss ihre Ende Oktober ausgezahlte November-Rente bereits für die Ausgaben des kommenden Monats einteilen.

Stand: 29. Oktober 2026.