Bürgergeld wird Grundsicherungsgeld: Diese Übergangsregelungen gelten jetzt

Das Bürgergeld wird ab dem 1. Juli 2026 durch das neue Grundsicherungsgeld abgelöst. Für Leistungsberechtigte bedeutet das nicht, dass laufende Unterstützung plötzlich wegfällt oder alle Verfahren neu beginnen. Die Reform verändert jedoch mehrere Regeln im SGB II, insbesondere bei Mitwirkung, Vermittlung, Sanktionen, Vermögen und Wohnkosten.

Der Bundestag hat die Umgestaltung am 5. März 2026 beschlossen, der Bundesrat hat das Gesetz später gebilligt. Nach Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales treten die meisten Änderungen zum 1. Juli 2026 in Kraft, einzelne Bestandteile folgen zu anderen Zeitpunkten. Für Betroffene ist deshalb vor allem wichtig, welche Regeln sofort gelten und wo Übergänge vorgesehen sind.

Aus Bürgergeld wird Grundsicherungsgeld

Die sichtbarste Änderung ist zunächst der neue Name. Aus der bisherigen Geldleistung Bürgergeld wird das Grundsicherungsgeld. Die Reform geht aber über eine Umbenennung hinaus, weil das Verhältnis zwischen Unterstützung und Mitwirkung neu gefasst wird.

Die Jobcenter sollen erwerbsfähige Leistungsberechtigte stärker und schneller in Arbeit vermitteln. Wer arbeiten kann, soll seine Arbeitskraft künftig im zumutbaren Umfang einsetzen. Zugleich bleibt die staatliche Unterstützung für Menschen erhalten, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst sichern können.

Was beim Übergang wichtig ist

Der Übergang erfolgt nicht als abrupter Systembruch. Laufende Zuständigkeiten der Jobcenter bleiben bestehen, Ansprechpersonen und Verwaltungswege ändern sich für viele Betroffene zunächst nicht. Wer bereits Leistungen erhält, muss wegen der Umbenennung in der Regel keinen neuen Antrag stellen.

Entscheidend ist jedoch der Stichtag 1. Juli 2026. Ab diesem Zeitpunkt gelten die neuen Regeln weitgehend für die weitere Bearbeitung, für neue Entscheidungen und für die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter.

Bestehende Bewilligungszeiträume können praktisch weiterlaufen, sofern das Jobcenter keine Änderung wegen neuer Tatsachen oder neuer gesetzlicher Vorgaben vornehmen muss.

Regelsätze bleiben zunächst unverändert

Die Reform führt nicht automatisch zu höheren oder niedrigeren monatlichen Regelbedarfen. Nach den bisher veröffentlichten Informationen bleibt die Höhe der Geldleistung vorerst unverändert. Für alleinstehende Erwachsene bedeutet das, dass die Reform vor allem über strengere Mitwirkungsregeln und veränderte Prüfungen spürbar wird.

Für Haushalte mit Kindern, Alleinerziehende oder Bedarfsgemeinschaften bleibt die konkrete Höhe weiterhin vom individuellen Bedarf abhängig. Dazu zählen Regelbedarf, Mehrbedarfe, angemessene Kosten der Unterkunft und Heizung sowie anrechenbares Einkommen.

Änderungen können sich daher auch künftig aus persönlichen Verhältnissen ergeben, etwa durch Einkommen, Umzug oder eine veränderte Haushaltszusammensetzung.

Mehr Verbindlichkeit bei Terminen und Mitwirkung

Ein großer Teil der Reform betrifft die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter. Wer Termine wahrnimmt, erreichbar bleibt und an vereinbarten Schritten mitwirkt, soll weiterhin Unterstützung erhalten. Wer wiederholt ohne wichtigen Grund Termine versäumt oder Pflichten verletzt, muss dagegen mit spürbareren Konsequenzen rechnen.

Bei Pflichtverletzungen, etwa dem Abbruch einer Fördermaßnahme oder fehlenden Bewerbungsbemühungen, kann der Regelbedarf künftig stärker gekürzt werden. Nach Angaben der Bundesregierung ist eine Minderung um 30 Prozent für jeweils drei Monate vorgesehen.

Bei wiederholten Meldeversäumnissen kann es ebenfalls zu Kürzungen kommen; bei anhaltender Nichterreichbarkeit kann der Leistungsanspruch in letzter Konsequenz entfallen.

Vermögen wird früher geprüft

Auch beim Vermögen bringt die neue Grundsicherung Änderungen. Die bisherige einjährige Karenzzeit beim Vermögen soll wegfallen. Stattdessen wird das Schonvermögen stärker an das Lebensalter gekoppelt.

Für Leistungsberechtigte bedeutet das: Ersparnisse können früher eine größere Bedeutung bekommen als im bisherigen Bürgergeldsystem. Wer über Vermögen verfügt, sollte deshalb Bescheide und Nachfragen des Jobcenters sorgfältig prüfen. Wichtig bleibt, dass nicht jedes Vermögen automatisch eingesetzt werden muss, weil weiterhin Schutzbeträge und besondere Regeln gelten.

Wohnkosten bleiben ein sensibles Thema

Die Kosten der Unterkunft und Heizung bleiben auch in der neuen Grundsicherung ein besonders wichtiger Punkt. In der bisherigen Bürgergeldlogik gab es in der Karenzzeit eine stärkere Schonung der tatsächlichen Wohnkosten. Künftig sollen die Unterkunftskosten bereits in der einjährigen Anfangsphase gedeckelt werden können.

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Nach Angaben der Bundesregierung liegt dieser Deckel bei der anderthalbfachen Höhe der allgemeinen Angemessenheitsgrenze. Für Betroffene heißt das nicht automatisch, dass sofort ein Umzug verlangt wird. Es kann aber schneller geprüft werden, ob Miete und Heizkosten noch im anerkannten Rahmen liegen.

Bereich Was sich beim Übergang ändert Name der Leistung Das Bürgergeld wird zum Grundsicherungsgeld. Start der Reform Die meisten Änderungen treten zum 1. Juli 2026 in Kraft. Laufende Leistungen Bestehende Unterstützung läuft nicht allein wegen der Umbenennung automatisch aus. Regelbedarf Die monatlichen Regelsätze bleiben zunächst unverändert. Mitwirkung Termine, Erreichbarkeit und vereinbarte Schritte werden verbindlicher behandelt. Vermögen Die bisherige Karenzzeit beim Vermögen entfällt, Schonvermögen wird stärker altersabhängig betrachtet. Wohnkosten Auch in der Anfangsphase können Unterkunftskosten durch Angemessenheitsgrenzen begrenzt werden.

Was Betroffene jetzt beachten sollten

Für Leistungsberechtigte ist es ratsam, Mitteilungen des Jobcenters genau zu lesen. Besonders wichtig sind Schreiben zu Terminen, Erreichbarkeit, Mitwirkungspflichten, Vermögen und Unterkunftskosten. Wer verhindert ist, sollte Termine frühzeitig absagen und Gründe nachweisen können.

Auch aktuelle Kontaktdaten gewinnen an Bedeutung. Eine veraltete Adresse, eine nicht erreichbare Telefonnummer oder nicht gelesene digitale Nachrichten können im neuen System schneller Probleme verursachen. Wer jobcenter.digital oder die Jobcenter-App nutzt, sollte regelmäßig prüfen, ob neue Nachrichten eingegangen sind.

Kein Automatismus, aber mehr Prüfungen

Die neue Grundsicherung bedeutet nicht, dass alle Betroffenen schlechter gestellt werden. Wer kooperiert, Termine wahrnimmt und nachvollziehbar an einer Beschäftigungsperspektive arbeitet, wird in vielen Fällen kaum unmittelbare Einschnitte erleben. Für Menschen mit gesundheitlichen, familiären oder anderen schwerwiegenden Gründen bleiben Einzelfallprüfungen wichtig.

Gleichzeitig verschiebt die Reform den Ton im Leistungsrecht. Jobcenter erhalten mehr Möglichkeiten, auf fehlende Mitwirkung zu reagieren. Dadurch steigt für Betroffene die Bedeutung einer guten Dokumentation, rechtzeitiger Kommunikation und sorgfältiger Prüfung von Bescheiden.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine alleinstehende Leistungsberechtigte erhält bereits seit Anfang 2026 Bürgergeld und hat einen Bewilligungsbescheid, der über den 1. Juli 2026 hinausreicht.

Durch die Umstellung wird ihre Leistung nicht allein deshalb beendet, weil sie nun Grundsicherungsgeld heißt. Sie muss aber weiterhin Termine wahrnehmen und dem Jobcenter Änderungen bei Einkommen, Adresse oder Wohnkosten mitteilen.

Versäumt sie nach dem Stichtag wiederholt Termine ohne wichtigen Grund, können die neuen Sanktionsregeln greifen. Meldet sie sich dagegen rechtzeitig, reicht Unterlagen nach und arbeitet mit dem Jobcenter an einer realistischen Beschäftigungsperspektive, bleibt die Unterstützung grundsätzlich bestehen.

Der praktische Unterschied liegt damit weniger im neuen Namen als in der strengeren Behandlung von Mitwirkung und Erreichbarkeit.

Fragen und Antworten zur Umstellung vom Bürgergeld zur Grundsicherung

1. Muss ich wegen der Umstellung vom Bürgergeld zur Grundsicherung einen neuen Antrag stellen?

In der Regel ist kein neuer Antrag nötig, wenn bereits ein laufender Bewilligungsbescheid besteht. Die Leistung wird nicht allein deshalb beendet, weil sie künftig Grundsicherungsgeld heißt. Wichtig ist aber, dass Änderungen bei Einkommen, Wohnsituation oder Haushaltszusammensetzung weiterhin rechtzeitig dem Jobcenter gemeldet werden.

2. Ändert sich durch die neue Grundsicherung automatisch die Höhe meiner monatlichen Leistung?

Nein, die Umstellung führt nicht automatisch zu einer höheren oder niedrigeren Auszahlung. Die konkrete Höhe richtet sich weiterhin nach dem individuellen Bedarf, dem anrechenbaren Einkommen und den anerkannten Kosten für Unterkunft und Heizung. Änderungen können sich deshalb vor allem aus persönlichen Umständen ergeben.

3. Was passiert, wenn ich einen Termin beim Jobcenter verpasse?

Wer einen Termin ohne wichtigen Grund versäumt, muss künftig stärker mit Konsequenzen rechnen. Bei wiederholten Meldeversäumnissen oder fehlender Mitwirkung können Leistungen gekürzt werden. Wer krank ist oder aus einem anderen nachvollziehbaren Grund nicht erscheinen kann, sollte das dem Jobcenter möglichst früh mitteilen und Nachweise bereithalten.

4. Werden meine Ersparnisse nach der Umstellung anders geprüft?

Ja, beim Vermögen ändern sich die Regeln. Die bisherige Karenzzeit beim Vermögen soll entfallen, sodass Ersparnisse früher geprüft werden können. Trotzdem bleibt nicht jedes Vermögen automatisch anrechenbar, weil weiterhin Schonbeträge und besondere Schutzregelungen gelten.

5. Muss ich mit einem Umzug rechnen, wenn meine Miete zu hoch ist?

Nicht automatisch. Die Unterkunftskosten können aber künftig schneller darauf geprüft werden, ob sie noch als angemessen gelten. Wer ein Schreiben zu den Wohnkosten erhält, sollte es sorgfältig prüfen und sich bei Unsicherheit beraten lassen, bevor er Entscheidungen trifft.

Quellen

Bundesregierung: Bürgergeld wird zur neuen Grundsicherung, Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Gesetz zur Umgestaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende