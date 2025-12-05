Bürgergeld: Verein will Klage gegen Neue Grundsicherung

Lesedauer 3 Minuten

Die geplante Neue Grundsicherung spitzt die Lage für Bürgergeld-Bezieher dramatisch zu. Die Bundesregierung treibt die Reform des Bürgergeldes entschlossen voran und erhöht damit massiv den Druck auf Leistungsbeziehende.

Sie eröffnet den Jobcentern die Möglichkeit, Bürgergeld komplett zu streichen – selbst die Kosten der Unterkunft stehen auf dem Spiel. Für Menschen, die jeden Euro umdrehen müssen, trifft diese Verschärfung mitten ins Leben.

Helena Steinhaus warnt vor gefährlicher Verschärfung

Helena Steinhaus, Gründerin des Vereins Sanktionsfrei e.V., stemmt sich energisch dagegen. Ihr Verein unterstützt Bürgergeld-Beziehende mit Spenden, vermittelt juristischen Beistand und verteilt monatlich bis zu 30.000 Euro an Betroffene. Sie warnt eindringlich vor den Folgen der geplanten Änderungen und prangert eine gefährliche politische Verschärfung an.

„Das ist kalkulierter Verfassungsbruch“ – Steinhaus erhebt schwere Vorwürfe

Steinhaus attackiert die Reform mit klaren Worten. Sie erinnert daran, dass das Bundesverfassungsgericht Sanktionen über 30 Prozent als verfassungswidrig eingestuft hat und eine komplette Streichung nur in sehr seltenen Ausnahmefällen zulässt. Schon heute dürfen Jobcenter Menschen vollständig sanktionieren, wenn sie zweimal eine zumutbare Arbeit ablehnen.

Falsches Spiel auf Zeit gegen unser Grundgesetz

Die Reform jedoch setzt viel früher an und erlaubt die Totalstreichung nach nur einer abgelehnten Stelle. Für Steinhaus verletzt diese Verschärfung fundamental das Grundrecht auf freie Berufswahl.

Sie wirft der Bundesregierung vor, bewusst verfassungswidrige Maßnahmen zu beschließen und darauf zu spekulieren, dass das Verfassungsgericht Jahre braucht, um ein Urteil zu fällen.

📚 Lesen Sie auch: Bürgergeld: Totalversagung des Jobcenters ist rechtswidrig bei Vorlage der Kontoauszüge der Eltern

Neue Grundsicherung verschärft das System weit über Hartz IV hinaus

Viele Betroffene fragen sich, ob die Reform das System noch brutaler macht als Hartz IV. Steinhaus beantwortet diese Frage klar: Die Reform übertrumpft Hartz IV in Härte und Rücksichtslosigkeit. Sie sieht, wie die Regierung Menschen unter existenziellen Druck setzt, anstatt echte Chancen zu schaffen.

Strategische Klage in Aussicht?

Gleichzeitig kündigt sie an, sich juristisch zu wehren. Wenn die Reform in Kraft tritt, strebt Sanktionsfrei e.V. eine strategische Klage an. Dafür mobilisiert der Verein Unterstützerinnen und Unterstützer, um Betroffene rechtlich zu stärken.

Die Realität der Bürgergeld-Beziehenden – wer wirklich betroffen ist

Auf Vorwürfe, sie „helfe Faulen“, reagiert Steinhaus entschieden. Sie fordert alle Kritiker auf, die Realität der 5,5 Millionen Bürgergeld-Beziehenden wahrzunehmen. Viele kämpfen mit chronischen Erkrankungen, alleiniger Sorgearbeit, prekären Jobs oder Kinderarmut. Fast eine Million stocken trotz Arbeit auf, 1,5 Millionen sind Kinder und Jugendliche.

Ist Ihr Bürgergeld-Bescheid korrekt? Lassen Sie Ihren Bescheid kostenlos von Experten prüfen. Bescheid prüfen

Prinzipiell erwerbsfähig bedeutet nicht, jeden Job machen zu können

Offiziell gelten viele als „erwerbsfähig“, tatsächlich stehen sie dem Arbeitsmarkt oft gar nicht zur Verfügung. Jugendliche, Menschen mit schweren gesundheitlichen Belastungen oder komplexen Lebensumständen lassen sich nicht einfach in Vollzeitjobs drängen. Steinhaus fragt pointiert: „Wollen Sie 15-Jährige bei Amazon schuften lassen?“

Arbeitsfähig? Viele schaffen nur Teilzeit – manche gar nicht

Selbst unter den offiziell arbeitsfähigen Personen können laut Steinhaus nur rund 30 Prozent realistisch arbeiten – viele davon lediglich eingeschränkt. Vollzeitjobs bleiben für die meisten eine theoretische Option, die an gesundheitlichen, familiären oder psychischen Belastungen scheitert.

Die Reform ignoriert diese Realität und überzieht Betroffene mit Druck und Drohungen. Für Bürgergeld-Beziehende bedeutet das: Sie kämpfen künftig nicht nur um Jobs, sondern um ihre gesamte Existenz.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen zur Bürgergeld-Reform

1. Kann das Bürgergeld künftig komplett gestrichen werden?

Ja. Die Reform erlaubt eine vollständige Streichung aller Leistungen – sogar der Miete –, wenn jemand einmal eine zumutbare Arbeit ablehnt.

2. Verstößt diese Reform gegen das Grundgesetz?

Nach aktueller Rechtsprechung, ja. Sanktionen dürfen 30 Prozent nicht überschreiten. Deshalb hält Sanktionsfrei e.V. die Reform für klar verfassungswidrig.

3. Welche Gruppen leiden besonders unter den neuen Regeln?

Chronisch Kranke, Alleinerziehende, Aufstocker, Jugendliche und Kinder. Viele gelten offiziell als arbeitsfähig, können aber praktisch kaum oder gar nicht arbeiten.

4. Will Sanktionsfrei e.V. gegen die Reform klagen?

Ja. Der Verein erwägt eine strategische Klage, sobald die Reform in Kraft tritt, falls die finanziellen Mittel dafür da sind und bereitet juristische Unterstützung für Betroffene vor.

5. Wie unterstützt Sanktionsfrei e.V. Bürgergeld-Beziehende?

Der Verein verteilt Spenden, vermittelt Anwälte und begleitet Menschen, die Sanktionen erhalten oder von der Reform bedroht sind.