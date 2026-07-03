Kein Bürgergeld mehr für Bus und Bahn: Was die CDU jetzt will

Ein neuer CDU-Vorstoß sorgt für Diskussionen unter Beziehern von Bürgergeld beziehungsweise der neuen Grundsicherung. Nach den Plänen aus Nordrhein-Westfalen soll der Anteil für Bus und Bahn künftig nicht mehr frei ausgezahlt werden. Stattdessen könnten Leistungsbeziehende ein Deutschlandticket als Sachleistung erhalten.

Der Vorschlag betrifft einen wichtigen Bereich des Existenzminimums. Denn Mobilität ist für viele Menschen keine Nebensache, sondern Voraussetzung für Arztbesuche, Behördentermine, Bewerbungsgespräche, Schule, Ausbildung und soziale Teilhabe.

Was genau die CDU vorschlägt

Nach dem bekannten CDU-Vorschlag aus dem Umfeld des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr soll der bisher im Regelbedarf enthaltene Mobilitätsanteil nicht mehr als frei verfügbares Geld bei den Betroffenen ankommen. Stattdessen soll dieser Betrag direkt in ein Deutschlandticket fließen. Medienberichten zufolge geht es dabei um rund 50 Euro monatlich, die bislang rechnerisch für Verkehrsausgaben im Regelbedarf vorgesehen sind.

Die Idee wird mit mehreren Argumenten begründet. Befürworter verweisen darauf, dass Betroffene dann bundesweit Busse und Bahnen im Nahverkehr nutzen könnten. Außerdem solle Schwarzfahren vermieden und der öffentliche Nahverkehr finanziell gestärkt werden.

Wichtig ist jedoch: Es handelt sich bislang um einen politischen Vorstoß, nicht um eine bereits bundesweit geltende Regel. Der Antrag soll nach Berichten zunächst innerhalb der CDU beraten und anschließend politisch weiterverfolgt werden.

Warum der Vorschlag für Betroffene heikel ist

Auf den ersten Blick klingt ein Deutschlandticket für Leistungsbeziehende nach einer Entlastung. Wer regelmäßig Bus und Bahn nutzt, könnte tatsächlich profitieren. Besonders Menschen in Großstädten oder Ballungsräumen hätten mit einem solchen Ticket mehr Bewegungsfreiheit.

Problematisch wird der Vorschlag dort, wo Busse und Bahnen kaum erreichbar sind. In ländlichen Regionen hilft ein Deutschlandticket wenig, wenn der nächste Bus selten fährt oder der Bahnhof weit entfernt liegt. Wer auf Fahrrad, Mitfahrgelegenheiten, private Fahrten oder gelegentliche Taxifahrten angewiesen ist, hätte von einem Pflicht-Ticket deutlich weniger.

Auch Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen könnten benachteiligt werden. Nicht jeder kann problemlos Haltestellen erreichen, lange Wege zurücklegen oder volle Bahnen nutzen. Gerade ältere Leistungsbeziehende, Alleinerziehende mit kleinen Kindern oder Menschen mit Behinderung brauchen oft flexible Lösungen.

Der Mobilitätsanteil ist bisher frei verwendbar

Der Regelbedarf ist pauschal ausgestaltet. Das bedeutet: Im monatlichen Betrag sind verschiedene Ausgaben rechnerisch enthalten, etwa Ernährung, Kleidung, Strom, Kommunikation und Verkehr. Für Alleinstehende bleibt der Regelsatz 2026 nach Angaben der Bundesregierung weiterhin bei 563 Euro im Monat.

Der rechnerische Anteil für Verkehr ist dabei kein zweckgebundenes Sondergeld. Betroffene können bisher selbst entscheiden, ob sie davon ein Sozialticket, einzelne Fahrscheine, Fahrradreparaturen oder andere Mobilitätskosten bezahlen. Genau diese freie Verwendung würde durch ein verpflichtendes Ticket eingeschränkt.

Sozialrechtlich ist das ein gewichtiger Punkt. Der Regelbedarf soll ein menschenwürdiges Existenzminimum sichern und zugleich eine gewisse Eigenverantwortung ermöglichen. Eine Umwandlung in Sachleistungen wäre daher nicht nur eine politische, sondern auch eine rechtliche Frage.

Deutschlandticket statt Auszahlung: Entlastung oder Kürzung?

Ob der CDU-Vorschlag für Betroffene eine Verbesserung oder eine Kürzung wäre, hängt stark vom Einzelfall ab. Wer ohnehin monatlich ein Deutschlandticket kaufen würde, könnte von einem direkten Ticket profitieren. Wer dagegen wenig öffentlichen Nahverkehr nutzt, verliert faktisch frei verfügbares Geld.

Besonders kritisch wäre eine Lösung, bei der der Mobilitätsanteil vollständig angerechnet wird, ohne dass persönliche Lebensumstände berücksichtigt werden. Dann bekämen Leistungsbeziehende zwar ein Ticket, hätten aber weniger Spielraum für andere notwendige Mobilitätsausgaben. Das kann im Alltag spürbare Folgen haben.

Situation Mögliche Folge des CDU-Vorschlags Person nutzt täglich Bus und Bahn Das Deutschlandticket kann eine praktische Entlastung sein. Person lebt auf dem Land Das Ticket kann wenig nützen, wenn Bus und Bahn kaum fahren. Person nutzt Fahrrad oder ist auf Mitfahrten angewiesen Frei verfügbares Geld für Reparaturen oder Fahrtkosten würde fehlen. Person hat gesundheitliche Einschränkungen Ein Pflicht-Ticket ersetzt nicht automatisch barrierearme Mobilität. Person hat viele Termine bei Behörden, Ärzten oder Jobcenter Das Ticket kann hilfreich sein, sofern die Wege mit Bus und Bahn erreichbar sind.

Warum Kommunen und Verkehrsverbünde interessiert sind

Für Verkehrsverbünde kann der Vorschlag finanziell attraktiv sein. Wenn viele Leistungsbeziehende automatisch ein Ticket erhalten, steigen die sicheren Einnahmen. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr sieht darin nach Medienberichten die Chance auf Mehreinnahmen, die auch in den Ausbau des Nahverkehrs fließen könnten.

Für Kommunen könnte ein solches Modell ebenfalls interessant sein, wenn Sozialtickets, Zuschüsse oder lokale Mobilitätsangebote neu geordnet werden. Allerdings darf die Finanzierungslogik nicht zulasten derjenigen gehen, die das Ticket praktisch nicht nutzen können. Eine pauschale Lösung wäre deshalb sozialpolitisch umstritten.

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Was Betroffene jetzt wissen sollten

Aktuell müssen Bürgergeld- oder Grundsicherungsbeziehende nicht davon ausgehen, dass ihnen sofort Geld für Bus und Bahn gestrichen wird. Der Vorschlag ist politisch in der Diskussion, aber noch keine bundesweite Rechtsänderung. Niemand sollte deshalb vorsorglich Abos kündigen oder bestehende Mobilitätskosten anders planen, ohne eine verbindliche Mitteilung zu haben.

Falls ein solches Modell später eingeführt würde, müssten die konkreten Regeln genau geprüft werden. Entscheidend wäre, ob es Ausnahmen gibt, ob Menschen ohne nutzbaren Nahverkehr geschützt werden und ob das Ticket zusätzlich oder als Ersatz gewährt wird. Für viele Betroffene macht genau dieser Unterschied den Ausschlag.

Politische Debatte passt zur neuen Grundsicherung

Der Vorstoß fällt in eine Zeit, in der die Sozialleistungen für Arbeitsuchende politisch neu ausgerichtet werden. Die frühere Bürgergeld-Debatte wurde bereits von Forderungen nach mehr Kontrolle, mehr Mitwirkungspflichten und strengeren Sanktionen geprägt. Medien berichten, dass die neue Grundsicherung mit mehr Druck auf Leistungsbeziehende verbunden sein soll.

Das Deutschlandticket als Sachleistung passt in diese politische Linie. Geldleistungen sollen stärker gelenkt und an konkrete Zwecke gebunden werden. Kritiker sehen darin jedoch einen Eingriff in die Selbstbestimmung armer Menschen.

Warum eine pauschale Lösung ungerecht sein kann

Mobilität sieht in Deutschland sehr unterschiedlich aus. In Berlin, Köln, Dortmund oder Düsseldorf kann ein Deutschlandticket im Alltag viel wert sein. In Dörfern mit ausgedünntem Nahverkehr kann es dagegen eher ein Symbol als eine echte Hilfe sein.

Ein Mensch, der mit dem Bus zum Jobcenter fahren kann, profitiert anders als jemand, der erst mehrere Kilometer zur Haltestelle laufen muss. Auch Alleinerziehende mit Kindern haben andere Wege als alleinstehende Erwachsene. Deshalb wäre eine Einzelfallprüfung oder zumindest eine Ausnahmeregelung entscheidend.

Praxisbeispiel: Wenn das Ticket hilft – und trotzdem Geld fehlt

Frau M. lebt in Essen und bezieht Grundsicherung. Sie fährt regelmäßig mit Bus und Bahn zum Jobcenter, zur Physiotherapie und zu Vorstellungsgesprächen. Für sie wäre ein Deutschlandticket praktisch, weil sie nicht mehr jeden Monat überlegen müsste, welche Fahrten sie sich leisten kann.

Ihr Bruder lebt dagegen in einem kleinen Ort im Sauerland. Der Bus fährt dort nur wenige Male am Tag, am Wochenende kaum. Er nutzt meistens ein altes Fahrrad und bezahlt gelegentlich eine Mitfahrgelegenheit zum Arzt. Würde sein Mobilitätsanteil durch ein Deutschlandticket ersetzt, hätte er zwar ein Ticket, aber weniger Geld für die Wege, die er tatsächlich bewältigen muss.

Fragen und Antworten zum CDU-Vorschlag

Wird Bürgergeld für Bus und Bahn jetzt sofort gestrichen?

Nein. Der Vorschlag ist bislang eine politische Initiative und keine bereits allgemein geltende Regel. Betroffene sollten erst reagieren, wenn es eine verbindliche gesetzliche Änderung oder einen offiziellen Bescheid gibt.

Was will die CDU konkret?

Nach den bekannten Plänen soll der Mobilitätsanteil im Regelbedarf nicht mehr frei ausgezahlt werden. Stattdessen sollen Leistungsbeziehende ein Deutschlandticket erhalten, das aus diesem Anteil finanziert wird.

Wäre das Deutschlandticket zusätzlich zum Regelsatz?

Nach den bisherigen Berichten soll das Ticket gerade nicht zusätzlich gezahlt werden. Es soll den rechnerischen Mobilitätsanteil ersetzen, der bisher im monatlichen Regelbedarf enthalten ist.

Wer könnte von dem Vorschlag profitieren?

Profitieren könnten vor allem Menschen, die regelmäßig Bus und Bahn nutzen und in Regionen mit gutem Nahverkehr leben. Für sie kann ein Deutschlandticket im Alltag eine echte Erleichterung sein.

Wer hätte Nachteile?

Nachteile drohen Menschen in ländlichen Regionen, Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen und allen, die den öffentlichen Nahverkehr kaum nutzen können. Für sie wäre ein Pflicht-Ticket möglicherweise weniger wert als frei verfügbares Geld.

Könnte ein solches Modell rechtlich problematisch sein?

Das wäre zumindest zu prüfen. Der Regelbedarf soll das Existenzminimum sichern und wird bislang pauschal ausgezahlt. Eine Umwandlung in Sachleistungen müsste begründet werden und dürfte Betroffene nicht unangemessen benachteiligen.