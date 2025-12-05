Grad der Behinderung bei Psyche – Neue Tabelle

Lesedauer 5 Minuten

Wer nach dem „Grad der Behinderung bei Psyche“ sucht, erwartet häufig eine Art Diagnose-zu-Prozent-Übersetzung: Depression gleich X, Angststörung gleich Y, PTBS gleich Z. Genau so funktioniert das deutsche Feststellungsverfahren aber nicht.

Der Grad der Behinderung (GdB) soll die Auswirkungen von Gesundheitsstörungen auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft abbilden – und zwar über alle Lebensbereiche hinweg, nicht nur bezogen auf den Beruf.

Entscheidend ist daher weniger das Etikett einer Diagnose als die Funktionsbeeinträchtigung im Alltag, über einen Zeitraum, der nicht nur vorübergehend ist.

Das macht die Sache gleichzeitig fairer und komplizierter. Fairer, weil zwei Menschen mit derselben Diagnose sehr unterschiedlich belastet sein können. Komplizierter, weil sich psychische Einschränkungen nicht so leicht in Messwerte übersetzen lassen wie etwa Seh- oder Hörvermögen.

Feststellung des GdB

Die Feststellung des GdB ist im Schwerbehindertenrecht im Neunten Buch Sozialgesetzbuch verankert. Dort ist auch festgelegt, dass die Auswirkungen auf die Teilhabe nach Zehnergraden abgestuft werden und eine Feststellung nur ab einem bestimmten Mindestwert getroffen wird.

Grundlage für die gutachterliche Bewertung sind die Versorgungsmedizinischen Grundsätze als Anlage der Versorgungsmedizin-Verordnung. Diese Grundsätze sind verbindlich dafür, wie vergleichbare Sachverhalte möglichst einheitlich bewertet werden sollen.

Was bei Psyche bewertet wird: Funktionsniveau statt Diagnosecode

Bei psychischen Erkrankungen tauchen in den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen Begriffe auf, die sperrig klingen, im Verfahren aber eine große Rolle spielen. Einer davon ist die „Einschränkung der Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit“. Gemeint ist sinngemäß, wie weit jemand noch in der Lage ist, das eigene Leben zu planen, zu strukturieren, zu gestalten, soziale Beziehungen verlässlich zu halten und Anforderungen des Alltags nicht nur kurzfristig, sondern dauerhaft zu bewältigen.

Noch konkreter wird es, wenn es um „soziale Anpassungsschwierigkeiten“ geht. Diese werden mit Blick auf Integrationsfähigkeit in typische Lebensbereiche beschrieben, also etwa Familie und häusliches Leben, öffentliches Leben, Ausbildung oder Arbeitswelt.

📚 Lesen Sie auch: 45 Jahre in die Rente eingezahlt – so hoch ist die Altersrente

Der Begriff ist im Regelwerk nicht als Bauchgefühl gemeint, sondern als beobachtbare, an Unterstützung und Beaufsichtigung gekoppelte Einschränkung: Reicht Förderung aus, braucht es umfassende Assistenz, oder gelingt Integration auch mit Hilfe nicht mehr? Genau an dieser Stelle entscheidet sich in der Praxis häufig, ob eine Einordnung eher im mittleren oder im hohen Bereich landet.

Tabelle Grad der Behinderung bei Psyche

Einordnung nach Versorgungsmedizinischen Grundsätzen (Auszug) Orientierungsrahmen beim GdB/GdS Neurosen, Persönlichkeitsstörungen, Folgen psychischer Traumen: leichtere psychovegetative oder psychische Störungen 0–20 Neurosen, Persönlichkeitsstörungen, Folgen psychischer Traumen: stärker behindernde Störungen mit wesentlicher Einschränkung der Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit 30–40 Neurosen, Persönlichkeitsstörungen, Folgen psychischer Traumen: schwere Störungen mit mittelgradigen sozialen Anpassungsschwierigkeiten 50–70 Neurosen, Persönlichkeitsstörungen, Folgen psychischer Traumen: schwere Störungen mit schweren sozialen Anpassungsschwierigkeiten 80–100 Schizophrene und affektive Psychosen: langdauernde Psychose im floriden Stadium, je nach Einbuße beruflicher und sozialer Anpassungsmöglichkeiten 50–100 Tiefgreifende Entwicklungsstörungen (z.B. Autismus): Einordnung nach Ausmaß sozialer Anpassungsschwierigkeiten 10–20 bis 80–100 Psychische Störungen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen: Einordnung nach Ausmaß sozialer Anpassungsschwierigkeiten 0–20 bis 80–100

Was hinter den Abstufungen praktisch steckt

Die Spannweite 0–20 ist in der Praxis häufig der Bereich, in dem zwar Symptome bestehen, aber trotz Beschwerden noch eine vergleichsweise stabile Alltagsbewältigung gelingt. Das kann etwa bedeuten, dass berufliche oder soziale Anforderungen zwar deutlich anstrengen, aber regelmäßig noch geschafft werden, vielleicht mit Behandlung, ohne dass es zu gravierenden Einbrüchen der Lebensführung kommt.

Der Bereich 30–40 ist im Regelwerk an die „wesentliche Einschränkung der Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit“ gekoppelt. In der Lebensrealität taucht das oft als dauerhafte Überforderung in mehreren Alltagsfeldern auf: verlässliche Struktur gelingt nur noch eingeschränkt, soziale Kontakte werden instabil, Termine und Verpflichtungen reißen häufiger ab, Krisen häufen sich, Rückzug wird zum Normalzustand.

Ab 50 aufwärts wird in den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen ausdrücklich mit sozialen Anpassungsschwierigkeiten gearbeitet. Das ist häufig der Punkt, an dem die Unterstützungsbedürftigkeit greifbar wird, etwa durch regelmäßige Begleitung, engmaschige Behandlung, wiederholte stationäre Aufenthalte, deutliche Einschränkungen in der Arbeitsfähigkeit über längere Zeit oder einen Alltag, der ohne Hilfe nur noch bruchstückhaft funktioniert.

Der Sprung in Richtung 80–100 ist typischerweise dort zu verorten, wo die Integration in wesentliche Lebensbereiche auch mit umfassender Unterstützung nicht wirklich gelingt oder nur unter sehr hoher Überwachung stabil bleibt.

Gesamt-GdB: Warum man nicht „zusammenzählen“ darf

Viele Betroffene haben nicht nur eine psychische Diagnose, sondern mehrere, außerdem häufig körperliche Begleiterkrankungen. Das System verlangt dennoch keine Addition einzelner Werte.

Der Gesamt-GdB wird aus einer Gesamtschau gebildet. Ausgangspunkt ist meist die stärkste Funktionsbeeinträchtigung; anschließend wird geprüft, ob weitere Beeinträchtigungen das Ausmaß der Behinderung in der Gesamtwirkung erhöhen und wenn ja, in welchem Umfang. Wer mit „20 plus 30 plus 30“ rechnet, landet fast zwangsläufig bei falschen Erwartungen.

Welche Unterlagen im Verfahren den Unterschied machen

Bei psychischen Erkrankungen ist die Aktenlage oft die eigentliche Bühne. Kurze Diagnoseschreiben helfen, reichen aber selten, wenn es um die Einordnung in mittlere oder hohe Bereiche geht.

Überzeugend ist in der Regel eine konsistente Dokumentation über Zeit: Behandlungsverläufe, Verlaufsschilderungen von Fachärztinnen, Therapeutinnen oder Kliniken, Angaben zu Frequenz und Dauer von Krisen, Hinweise auf Funktionsniveau im Alltag, Belastbarkeit, soziale Stabilität, Rückzugsneigung, Antrieb, Selbstversorgung, Umgang mit Behördenwegen, Konfliktfähigkeit und Stressreaktionen. Je stärker der Antrag auf Beispiele aus der Lebensführung gestützt ist, desto besser lässt sich der abstrakte Begriff „Teilhabe“ mit Inhalt füllen.

Ablauf in der Praxis: Antrag, Prüfung, Bescheid

Der Weg beginnt mit dem Antrag bei der zuständigen Behörde des Bundeslandes. In Niedersachsen gibt es dazu eigene Informationsseiten zum Feststellungsverfahren. Die Behörde fordert typischerweise Befundberichte an und trifft die Entscheidung auf Grundlage der Akten, bei Bedarf ergänzt durch weitere ärztliche Stellungnahmen. Das Verfahren ist damit stark dokumentengetrieben; wer relevante Behandler nicht angibt oder wesentliche Diagnostik und Therapie nicht beilegt, läuft Gefahr, dass das Bild zu mild ausfällt.

Wenn der Bescheid nicht passt: Widerspruch und Klage in nüchternen Fristen

Gegen einen aus Sicht der Betroffenen zu niedrigen GdB oder gegen abgelehnte Merkzeichen ist der Widerspruch das übliche Mittel. In der Verwaltungspraxis ist die Frist regelmäßig kurz, und Formfragen sind wichtiger, als man glaubt. Wird der Widerspruch zurückgewiesen, bleibt der Gang zum Sozialgericht.

Auch dort gelten feste Klagefristen. Inhaltlich gilt in beiden Stufen: Neue, aussagekräftige medizinische Unterlagen und eine präzise Beschreibung der alltagsrelevanten Einschränkungen bringen meist mehr als Empörung über eine „falsche Tabelle“.

Ein Beispiel der Praxis:

Frau M., 42 Jahre alt, ist seit gut zwei Jahren wegen einer rezidivierenden Depression mit Angstsymptomen in Behandlung ist. In den Unterlagen steht nicht nur die Diagnose, sondern vor allem der Verlauf: wiederkehrende Einbrüche mit deutlich vermindertem Antrieb, Schlafstörungen, Konzentrationsabbrüchen und ausgeprägtem sozialem Rückzug. Sie schafft Einkäufe nur noch zu Randzeiten oder mit Begleitung, verpasst regelmäßig Termine, braucht Unterstützung bei Behördenpost und hat über Monate kaum noch Kontakte außerhalb der engsten Familie gehalten. Mehrfach mussten akute Krisen ambulant aufgefangen werden; zusätzlich gab es einen stationären Aufenthalt, danach eine engmaschige Weiterbehandlung.

Im Feststellungsverfahren bewertet die Behörde nicht „Depression“ als Etikett, sondern die nachweisbaren Folgen im Alltag und die Dauer. Weil die Einschränkungen nicht nur kurzfristig auftreten, sondern über längere Zeit immer wieder in mehreren Lebensbereichen durchschlagen, wird die Störung als deutlich stärker behindernd eingeordnet. Je nachdem, wie ausgeprägt die sozialen Anpassungsschwierigkeiten dokumentiert sind und wie stabil die Situation trotz Behandlung bleibt, bewegt sich die Bewertung in der Praxis häufig im Bereich, in dem ein GdB ab 30 bis hin zu 50 und mehr in Betracht kommen kann. Entscheidend ist dabei, dass die Befunde und Verlaufsschilderungen das Ausmaß der Teilhabeeinschränkungen nachvollziehbar belegen.

Die Tabelle ist kein Taschenrechner

Für psychische Erkrankungen geben die Versorgungsmedizinischen Grundsätze klare Orientierungsrahmen vor, die von 0–20 bis 80–100 reichen. Die eigentliche Entscheidung wird jedoch über die Schwere der Funktionsbeeinträchtigung, über soziale Anpassungsschwierigkeiten und über die Dauerhaftigkeit der Einschränkungen hergeleitet. Wer die Logik des Systems versteht und die eigene Situation sauber dokumentiert, verbessert die Chancen auf einen Bescheid, der die Realität tatsächlich abbildet.