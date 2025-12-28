EM-Rente: So schützt die Arbeitserprobung vor der Besserungsfalle der DRV

Lesedauer 6 Minuten

Wer trotz Erwerbsminderungsrente einen Arbeitsversuch starten will, braucht nicht mehr Mut, sondern ein sauberes Konzept. Die größte Gefahr ist nicht der Testlauf selbst, sondern dass er später als „Beweis“ für eine dauerhafte Leistungssteigerung gelesen wird, obwohl er nur unter besonderen Bedingungen funktioniert hat oder gesundheitlich teuer erkauft wurde.

Seit 01.01.2024 gibt es dafür ein klares Instrument: die Arbeitserprobung nach § 43 Abs. 7 SGB VI. Entscheidend ist eine Logik, die die DRV nachvollziehen kann: nicht nur Stunden, sondern ein belastbares Tätigkeits- und Belastungsprofil, eine kurze, wiederholbare Dokumentation und eine Rückfallmeldung, die zeitlich und medizinisch „andockt“.

Arbeitserprobung nach § 43 Abs. 7 SGB VI: Was seit 2024 möglich ist

Die Arbeitserprobung erlaubt eine probeweise Tätigkeit, die das der EM-Rente zugrunde liegende zeitliche Leistungsvermögen überschreitet. Der Rentenanspruch bleibt für einen begrenzten Zeitraum grundsätzlich bestehen, während geprüft wird, ob die Tätigkeit tragfähig ist.

Die DRV erwartet dafür keine „Erzählungen“, sondern eine Mitteilung mit Arbeitszeit, Tätigkeitsart und voraussichtlichem Verdienst sowie die Information über Änderungen, insbesondere bei Reduktion, Abbruch oder längerer Arbeitsunfähigkeit. Nach dem Erprobungszeitraum prüft die DRV, ob sich das Leistungsvermögen nachhaltig verändert hat.

Nicht jeder Job ist Arbeitserprobung: Die Abgrenzung, die Leser brauchen

Viele Betroffene setzen „Arbeiten“ automatisch mit „Rentenrisiko“ gleich. Das ist zu pauschal. Maßgeblich ist, ob der Arbeitsversuch innerhalb des Leistungsbildes bleibt, das der Rentenentscheidung zugrunde liegt, oder ob er darüber hinausgeht.

Bei einer vollen EM-Rente ist eine Tätigkeit mit sehr geringem täglichem Umfang typischerweise kein Test „über der Grenze“, während ein Versuch, der klar in Richtung mehr Belastung zielt, eher als Arbeitserprobung einzuordnen ist.

Für die Praxis gilt: Die DRV bewertet EM-Fragen nicht nach einem „Wochenstunden-Gefühl“, sondern nach einem belastbaren Bild der täglichen Leistungsfähigkeit und der Bedingungen, unter denen sie entsteht.

„Übliche Bedingungen“: Was die DRV später als normal ansieht – und was nicht

Wenn Arbeit nur funktioniert, weil dauerhaft außergewöhnliche Entlastung organisiert wird, ist das für die Aussage „allgemeiner Arbeitsmarkt“ weniger überzeugend. Außergewöhnlich sind zum Beispiel Konstellationen, in denen Kolleginnen und Kollegen regelmäßig ungeplant Aufgaben „abfangen“, weil die Belastung sonst kippt, oder in denen die Tätigkeit nur gelingt, weil die Aufgaben dauerhaft auf Schonvarianten reduziert werden, die im Betrieb eigentlich nicht üblich sind.

Auch ständig variable Sonderpausen jenseits eines planbaren Rahmens können ein Hinweis sein, dass die Tätigkeit nicht unter normalen Bedingungen tragfähig ist. Deshalb ist ein Profil so wichtig: Es zeigt, was real getestet wurde und verhindert, dass später ein idealisiertes Bild entsteht.

Schritt 1: Stundenprofil und Tätigkeitsprofil festlegen – bevor der Test beginnt

Ein Testlauf ist nur dann „sicher“, wenn er Grenzen hat. Das Profil sollte so geschrieben sein, dass es auch Wochen später noch neutral verständlich bleibt.

Stunden-/Ablaufprofil Tätigkeits-/Belastungsprofil Startdatum, geplanter Testmodus (z. B. Stabilisierung, dann Anpassung) Tätigkeit und 5–7 typische Aufgaben (konkret, nicht „Büro“) Stunden pro Tag, Tage pro Woche, Verteilung inkl. Wegezeiten Körperhaltungen, Zwangshaltungen, Treppen/Wege, Stehanteile Pausen: fest vereinbart, dokumentierbar Zeitdruck, Störungslage, Multitasking, Kundenkontakt/Reizdichte Ausschlüsse: Schicht, Überstunden, Springer-Einsätze (falls nicht tragfähig) Heben/Tragen, monotone Haltung, Bildschirmdauer, Lärm Stop-Regeln: vorab definiert Hilfsmittel/Schonbedingungen: nötig vs. nicht möglich

Stop-Regeln, die tragfähig wirken, weil sie vorher feststehen

Stop-Regeln sollten so formuliert sein, dass sie nicht wie eine nachträgliche Rechtfertigung klingen. Tragfähig ist etwa: Wenn während der Arbeit der Symptomwert auf einem festen Score-Raster deutlich ansteigt und am Folgetag die Belastbarkeit signifikant einbricht, wird die Arbeitszeit im nächsten Einsatz reduziert.

Ebenso plausibel ist: Wenn die Regenerationszeit nach einem Arbeitstag regelmäßig so hoch ist, dass an zwei Folgetagen nur noch minimale Belastung möglich ist, wird der Versuch auf den zuletzt stabilen Umfang zurückgeführt. Und wenn ärztliche Behandlung oder Arbeitsunfähigkeit eintritt, gilt das als klare Stop-Schwelle.

Der entscheidende Punkt ist nicht die einzelne Zahl, sondern die Konsistenz: Die Regel gilt ab Tag eins und wird dann genau so umgesetzt.

Schritt 2: DRV informieren – einmal sauber, damit später nichts „umgedeutet“ wird

Die Mitteilung an die DRV sollte kurz und faktenbasiert bleiben. Sie dient der Einordnung als Erprobung und verhindert spätere Diskussionen, warum die DRV „nichts wusste“.

Muster:

Betreff: Mitteilung Arbeitserprobung nach § 43 Abs. 7 SGB VI – [Versicherungsnummer] „Ich teile mit, dass ich ab dem [Datum] eine Erwerbstätigkeit probeweise aufnehme bzw. ausweite. Geplant sind [x] Stunden täglich / [y] Stunden wöchentlich, Verteilung: [Tage]. Tätigkeit: [konkrete Kurzbeschreibung]. Voraussichtlicher Verdienst/Arbeitseinkommen: [Schätzung]. Bitte teilen Sie mir den für die Arbeitserprobung maßgeblichen Zeitraum mit. Änderungen, insbesondere Reduktion, Beendigung oder gesundheitliche Probleme, melde ich unverzüglich.“

Schritt 3: Dokumentation, die nicht viel Papier macht – aber viel Beweiswert hat

Der häufigste Fehler ist eine Dokumentation, die zu spät beginnt oder nur aus „Erinnerungen“ besteht. Die Lösung ist ein Schema, das jeden Tag gleich aufgebaut ist.

Was laufend festhalten Warum es später zählt Arbeitszeit, Pausen, Ausfälle, Abweichungen vom Plan zeigt Verlauf statt Momentaufnahme Aufgaben + Belastungsmerkmale (standardisiert) verbindet Zeit und Tätigkeit, reduziert Interpretationsspielraum Symptome während der Arbeit (Score) + unmittelbare Folgen macht Belastungsreaktion sichtbar, nicht nur „Befinden“ Folgetag-Effekt: Schlaf, Erschöpfung, Regenerationszeit belegt „Preis“ der Tätigkeit und Crash-Muster Arztkontakte, Therapie, AU, Befunde chronologisch verknüpft Belastung und medizinische Konsequenz Arbeitsplatzbesonderheiten (Zeitdruck, Störungslage) erklärt, warum der Versuch kippt, obwohl Stunden gleich bleiben

Tagesprotokoll in 3 Minuten

„Di, 4 Std., Empfang: hoher Publikumsverkehr, häufige Unterbrechungen. Belastung: Sitzen mit häufigem Aufstehen, Konzentration dauerhaft gefordert. Symptom: Erschöpfung 7/10 ab Stunde 3, Kopfschmerz 6/10. Folge: Medikation erhöht, Erholung nur mit Liegen möglich. Folgetag: Schlaf 4 Std., Belastbarkeit deutlich reduziert, Arztkontakt erforderlich. Konsequenz: nächste Schicht auf 3 Std. reduziert.“

Rückfall melden: So wird Reduktion oder Abbruch plausibel, statt angreifbar

Ein Rückfall ist im Rahmen einer Erprobung nicht ungewöhnlich. Angreifbar wird er, wenn er ohne zeitliche Logik wirkt oder erst spät gemeldet wird. Deshalb sollte die DRV informiert werden, sobald Reduktion, Abbruch, längere Arbeitsunfähigkeit oder relevante gesundheitliche Probleme auftreten. Inhaltlich trägt eine Rückfallmeldung, wenn sie Zeitpunkt, medizinische Konsequenz und Ergebnis der Erprobung verbindet.

Muster:

Betreff: Arbeitserprobung – Reduktion/Beendigung aus gesundheitlichen Gründen

„Ich muss die im Rahmen der Arbeitserprobung ausgeübte Tätigkeit ab dem [Datum] reduzieren/beenden. Es sind gesundheitliche Probleme aufgetreten, die zu [ärztlicher Behandlung/Arbeitsunfähigkeit] geführt haben. Unter den erprobten Bedingungen war die Tätigkeit nicht nachhaltig durchführbar. Ich bitte um weitere Berücksichtigung des bisherigen Rentenanspruchs.“

Hinzuverdienst: Der zweite Prüfpunkt, der häufig übersehen wird

Auch während einer Arbeitserprobung gelten die Regeln zum Hinzuverdienst. Praktisch heißt das: Verdienstprognose bei Beginn realistisch angeben, Änderungen zeitnah mitteilen und Lohnabrechnungen bzw. Nachweise geordnet aufbewahren. Wer diese Ebene von Anfang an sauber führt, vermeidet Nachfragen, Kürzungen oder Missverständnisse, die allein aus unklarer Verdienstlage entstehen.

Nach Ablauf der Arbeitserprobung: So bereiten Betroffene die DRV-Prüfung vor

Wenn der Versuch stabil weiterläuft, wird die DRV regelmäßig prüfen, ob sich das Leistungsvermögen nachhaltig verändert hat. Wenn der Versuch scheitert, kann er genau das belegen, was Betroffene oft sagen, aber ohne Nachweise schwer beweisen können:

Dass Arbeit nur unter hohen gesundheitlichen Kosten möglich ist oder nicht dauerhaft trägt. Damit die Bewertung nicht allein aus dem „Stundenbild“ entsteht, sollte das Ende der Erprobung mit einer kurzen, neutralen Zusammenfassung abgeschlossen werden.

Zum Ende der Erprobung bereitlegen Zweck für die Prüfung Wochenübersicht Arbeitszeit + Abweichungen zeigt Verlauf statt Einzeltag Tätigkeitsprofil + typische Belastungsspitzen verhindert „Stunden = Leistungsfähigkeit“ 2–3 repräsentative Protokollwochen liefert Beispiele ohne Papierflut kurze Chronologie Arzt/Behandlung/AU verbindet Belastung und medizinische Folgen Fazit in 5–8 Sätzen: Ergebnis der Erprobung fixiert das Ergebnis, statt Deutung zu überlassen

Wenn die DRV reagieren will: Anhörung oder Bescheid richtig einordnen

Kommt nach dem Versuch eine Anhörung oder ein Bescheid, ist die wichtigste Regel: schriftlich, fristgerecht und strukturiert antworten. Betroffene sollten nicht versuchen, den gesamten Krankheitsverlauf zu erklären, sondern die Frage der DRV beantworten:

War die Leistungsfähigkeit nachhaltig und unter üblichen Bedingungen verbessert oder nicht. Genau dafür sind Tätigkeitsprofil, Protokolle und medizinische Anknüpfungspunkte da. Hilfreich ist oft eine kurze ärztliche Stellungnahme, die sich am Tätigkeitsprofil orientiert und konkret beschreibt, warum eine dauerhafte Ausweitung nicht tragfähig ist, statt nur Diagnosen zu wiederholen.

Die drei häufigsten Fallen – und wie Betroffene sie vermeiden

Die erste Falle ist ein Arbeitsversuch mit der Tätigkeitsbeschreibung „Büro“ oder „leichte Arbeit“. Ohne konkrete Aufgaben und Belastungen füllt die DRV die Lücken mit Standardannahmen.

Die zweite Falle ist eine Erprobung, die stillschweigend über den Zeitraum hinausläuft, ohne dass das Ergebnis einmal schriftlich zusammengefasst wird; dann wirkt „Fortsetzung“ schnell wie „Erfolg“. Die dritte Falle ist die verzögerte Rückfallmeldung:

Wenn Reduktion oder Abbruch erst Wochen später gemeldet werden, fehlt die zeitliche Logik zwischen Belastung, Symptomen und Konsequenz, und genau diese Logik entscheidet im Zweifel über die Einordnung.

FAQ: Arbeitsversuch trotz EM-Rente

Muss eine Arbeitserprobung beantragt werden?

Ein Formantrag ist meist nicht erforderlich, aber die DRV sollte zur Einordnung informiert werden, damit Arbeitszeit, Tätigkeit und Verdienst sauber zugeordnet werden und spätere Missverständnisse vermieden werden.

Wie dokumentiert man sinnvoll, ohne sich zu überfordern?

Mit einem kurzen, täglichen Schema und einer Wochenübersicht. Entscheidend ist Konsistenz: lieber jeden Tag fünf Zeilen als am Ende zehn Seiten.

Was macht einen Rückfall plausibel?

Zeitnähe, medizinische Konsequenz und die erkennbare Verbindung zu den erprobten Bedingungen. Ein Rückfall wirkt deutlich überzeugender, wenn er als Ergebnis der Erprobung dokumentiert ist, nicht als spätere Erklärung.

Warum ist „übliche Bedingungen“ so wichtig?

Weil die DRV prüfen muss, ob Arbeit unter normalen Marktbedingungen tragfähig ist. Sonderbedingungen können erklären, warum etwas kurzfristig geht, aber nicht dauerhaft.

Gilt Hinzuverdienst auch während der Erprobung?

Ja. Leistungsfrage und Hinzuverdienst sind getrennte Ebenen; beides sollte von Anfang an geordnet geführt werden.