Bürgergeld-Kinder seltener in Ausbildung – Bundesregierung nennt erstmals Zahlen

Kinder, deren Familien länger auf Leistungen vom Jobcenter angewiesen sind, haben beim Berufseinstieg häufig schlechtere Ausgangsbedingungen. Das zeigen Zahlen, auf die die Bundesregierung in einer am 3. November 2026 veröffentlichten Antwort verweist.

Mit 19 Jahren befanden sich 24 Prozent der Jugendlichen aus Familien mit längerem Grundsicherungsbezug in einer betrieblichen Ausbildung. Bei kürzerem Leistungsbezug waren es 28 Prozent.

Unterschiede enden nicht beim Ausbildungsbeginn. Auch beim späteren Berufseinstieg und beim erneuten Bezug staatlicher Unterstützung zeigen sich Auffälligkeiten.

Vier Prozentpunkte Unterschied bei der Ausbildung

Die Bundesregierung beruft sich auf eine Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Untersucht wurden 7.411 junge Menschen, deren Familien erstmals zwischen Juli 2008 und Dezember 2010 Leistungen nach dem SGB II bezogen, als die Kinder zwölf Jahre alt waren.

Die Forscher verglichen Jugendliche, deren Familien zwischen ihrem zwölften und fünfzehnten Lebensjahr mindestens ein Jahr Unterstützung erhielten, mit Jugendlichen aus Familien mit kürzerem Leistungsbezug.

Mit 19 Jahren befanden sich 24 Prozent aus der ersten Gruppe in einer betrieblichen Ausbildung. Bei der Vergleichsgruppe waren es 28 Prozent. Nach dem 20. Lebensjahr verschwanden die Unterschiede bei der Ausbildung weitgehend.

Mit 24 Jahren bestehen Unterschiede bei der Beschäftigung

Bei der späteren Beschäftigung zeigt sich ein ähnliches Bild. Im Alter von 24 Jahren waren 45 Prozent der jungen Erwachsenen aus Familien mit längerem Leistungsbezug sozialversicherungspflichtig beschäftigt. In der Vergleichsgruppe lag der Anteil bei 49 Prozent.

Zugleich bezogen 12 Prozent der ersten Gruppe mit 24 Jahren selbst SGB-II-Leistungen. Bei den jungen Erwachsenen aus Familien mit kürzerem Leistungsbezug waren es 8 Prozent.

Die Zahlen beschreiben damit nicht nur Unterschiede beim Übergang von der Schule in die Ausbildung.

Sie weisen auch darauf hin, dass sich ungünstige Ausgangsbedingungen über mehrere Lebensjahre hinweg zeigen können.

Warum die Bundesregierung vor falschen Schlussfolgerungen warnt

Die Ergebnisse beweisen nicht, dass Bürgergeld oder die frühere Hartz-IV-Unterstützung die Ausbildungschancen verschlechtern. Die Bundesregierung stellt ausdrücklich klar, dass lediglich statistische Zusammenhänge untersucht wurden.

Familien mit längerem Leistungsbezug unterscheiden sich häufig bereits bei den Bildungsabschlüssen der Eltern und ihren wirtschaftlichen Ausgangsbedingungen.

Solche Faktoren können die beruflichen Möglichkeiten ihrer Kinder beeinflussen, unabhängig davon, wie lange die Familie Sozialleistungen erhält.

Eine weitere Studie von Regina Riphahn und Jennifer Feichtmayer fand nach Berücksichtigung familiärer Unterschiede keinen nachweisbaren ursächlichen Effekt des elterlichen Leistungsbezugs auf den späteren eigenen Sozialleistungsbezug.

Die Statistik erfasst nicht alle Ausbildungswege

Für die Einordnung ist eine Einschränkung besonders wichtig. Die IAB-Untersuchung erfasst betriebliche Ausbildungen, aber keine vollständigen Informationen über schulische Ausbildungen oder ein Studium.

Wer mit 19 Jahren beispielsweise eine weiterführende Schule besucht, eine schulische Ausbildung absolviert oder studiert, kann deshalb in der Ausbildungsquote fehlen.

Die verbleibenden 76 beziehungsweise 72 Prozent dürfen nicht als Jugendliche ohne Bildungsperspektive bezeichnet werden.

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Hinzu kommt, dass die untersuchten Familien bereits zwischen 2008 und 2010 erstmals Leistungen bezogen. Die am 3. November 2026 veröffentlichte Bundestagsantwort enthält somit keine neue Erhebung über die aktuelle Generation von Schulabgängern.

Welche Unterstützung Jugendliche erhalten können

Für Familien ist entscheidend, welche Hilfen den Übergang in den Beruf erleichtern können. Die Bundesagentur für Arbeit bietet unter anderem die Assistierte Ausbildung an. Sie unterstützt Jugendliche bei der Ausbildungsplatzsuche und kann während der Ausbildung beispielsweise bei Schwierigkeiten in der Berufsschule helfen.

Weitere Möglichkeiten sind berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen und Einstiegsqualifizierungen. Bei einer betrieblichen Ausbildung kommt unter bestimmten Voraussetzungen außerdem Berufsausbildungsbeihilfe infrage, wenn die Ausbildungsvergütung nicht zur Finanzierung des Lebensunterhalts ausreicht.

Für Jugendliche mit Autismus können zusätzliche individuelle Unterstützungsangebote wichtig sein. Das Fachportal www.autismus-wissen.de informiert unter anderem über Möglichkeiten der Berufsberatung, Nachteilsausgleiche und Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben beim Übergang von der Schule in den Beruf.

Die IAB-Untersuchung hat Jugendliche mit Autismus allerdings nicht gesondert ausgewertet.

Die Bedeutung individueller Beratung zeigt auch die Diskussion über Jobcenter-Termine für Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren. Berufsorientierung sollte die Fähigkeiten und Wünsche der Jugendlichen berücksichtigen, statt ihre Möglichkeiten allein aus der finanziellen Situation der Eltern abzuleiten.

Häufige Fragen zu Ausbildung und Grundsicherung

Haben Kinder aus Bürgergeld-Familien schlechtere Ausbildungschancen?

Die Untersuchung zeigt bei längerem Leistungsbezug im Elternhaus niedrigere Anteile betrieblicher Ausbildung. Ein ursächlicher Zusammenhang mit dem Leistungsbezug selbst ist damit nicht nachgewiesen.

Bedeutet ein fehlender Ausbildungsplatz mit 19 Jahren Arbeitslosigkeit?

Nein. Jugendliche können beispielsweise noch zur Schule gehen, studieren oder eine schulische Ausbildung absolvieren. Diese Bildungswege werden von der verwendeten Statistik nicht vollständig erfasst.

Können Jugendliche aus Grundsicherungsfamilien Ausbildungshilfen erhalten?

Ja. Je nach persönlicher Situation kommen Berufsberatung, Assistierte Ausbildung, Berufsvorbereitung und finanzielle Leistungen wie die Berufsausbildungsbeihilfe infrage.

Quellen

Deutscher Bundestag, Familien in der Grundsicherung, Meldung vom 3. November 2026

Deutscher Bundestag, Drucksache 21/8816 vom 28. Oktober 2026, insbesondere Seiten 5 und 6

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Kinder aus Haushalten mit längerem SGB-II-Leistungsbezug haben geringere Ausbildungs- und Beschäftigungschancen, 10. Juni 2025

Riphahn und Feichtmayer, Intergenerational Transmission of Welfare Benefit Receipt, Review of Income and Wealth, 2024

Autismus Wissen, Übergang von der Schule in den Beruf, 17. Oktober 2026

Bundesagentur für Arbeit, Assistierte Ausbildung

Bundesagentur für Arbeit, Berufsausbildungsbeihilfe